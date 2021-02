Protest! Trest za pravdu v ČR, píše Ben Kuras. A nemůže mlčet

OBZOR BENJAMINA KURASE Boj s islámem se v Evropě vede od 7. století a neustále se vyhrocuje, píše publicista a spisovatel Benjamin Kuras. A za to, že na to upozornil, byl potrestán aktivista Michal Walter Kraft, upozorňuje doyen české konzervativní publicistiky. V rámci pravidelné rubriky v ParlamentníchListech.cz se více věnuje tomuto případu a také paradoxu, že jiný „bojovník za pravdu“ Alexej Navalnyj utrpěl na své pověsti. Celkem významně.

Asistent poslance Jaroslava Foldyny Michal Walter Kraft byl u soudu první instance odsouzen za „podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv“ podle paragrafu 356. Předmětem trestního stíhání byla esej zveřejněná před několika lety Českou společností pro civilizační studia a ve formě rozhovoru také v Parlamentních listech, na téma „Je budoucnost Evropy islámská?“ Vy sledujete podobné kauzy v západoevropských zemích, v Česku je to první. Co myslíte, že se tu děje?

Politici a právníci, kteří si cení svobodné diskuse a bezpečnosti občanů, dosud zde znatelně na vyšší úrovni než v západních zemích, by měli zbystřit pozornost. Odsouzení Krafta je zjevná snaha vytvořit precedent k umlčení diskuse o islamizaci Evropy a s ní souvisící migrací a terorismem, jak už je řadu let v západních zemích umlčována. Ve Francii je takto souzen mimo jiné novinář Eric Zemmour a dokonce poslankyně Le Penová. V Holandsku poslanec Geert Wilders. V Británii to je – vlastně byl - dnes už umlčený a zmizelý Tommy Robinson, v Německu někteří novináři.

Absurdní na tom je, že to tu začíná zrovna v době, když islámským terorismem krutě trápené Francii přetekla trpělivost a konečně se probouzí k jakés takés obraně zákazem „politického islámu“, vykázáním radikálních islámských kleriků, zavřením některých islámských institucí a stíháním propagace „islamo-levičáctví“ – které právě vyhlásila ministryně pro vysoké školství. Bylo by namístě se tázat, proč s tím zrovna teď česká policie a justice začíná, na základě jakých a čích instrukcí, a s jakým obecným záměrem.

Z čeho konkrétně je Kraft žalován?

Je toho tucet stran dvou dokumentů, policejního a soudního. Ta žalující věta zní takto:

„Usiloval o vyvolání nebo posílení nenávisti čtenářů vůči všem osobám vyznávajícím islám a vůči všem přistěhovalcům bez zohlednění důvodu nebo legálnosti jejich vize budoucnosti, která podle něj nastane, jestliže nebudou vůči všem muslimům a přistěhovalcům, kteří se snaží o migraci ze svých zemí původu do Evropy, použity silové prostředky, přičemž ztotožňuje všechny osoby migrující na území EU s muslimským etnikem ve snaze podsouvat čtenářům závěr, že je přistěhovalectví součástí civilizačního boje osob vyznávajících islám vůči nositelům současné evropské civilizace a demokratických hodnot, přičemž všechny migrující osoby (bez rozlišení, zda se jedná o migranty legální či nelegální) v jednotlivých pasážích článku označuje za ‚invazní etnikum‘, považuje je za méněcenné, ‚animální‘, a vyzývá k násilnému usmrcení těchto osob ještě před vstupem na území EU, což označuje za vhodné z důvodů finanční nenáročnosti a navrhuje to maximálně medializovat a dále vyzývá k deportaci všech příslušníků této ‚invazní kultury‘ bez ohledu na státní občanství zpět do zemí jejich původu nebo kamkoliv jinam a vyzývá k perzekuci těchto osob.“

Vysvětleme si velmi stručně, co vlastně Kraft napsal, co by mohlo být nějakým zákonem stíhatelné.

Je to teoretická esej představující si do budoucna několik alternativ budoucnosti islámsko-evropského konfliktu, který probíhá v různých úrovních intenzity od 7. století a znovu se vyhrocuje. A v němž pravověrný islám, tedy se všemi svými totalitními a diskriminačními zákony šaría, je s demokracií neslučitelný, jak v roce 2008 potvrdil Evropský soud a jak potvrzují významní islámští klerikové.

Těmi alternativami, které si Kraft představuje, jsou na jednom konci „podvolení“, čili totální islamizace (jakou v dějinách prošel třeba kdysi křesťanský Blízký východ), bude-li Evropa postupovat jako dosud. Zde Kraft nevyvolává ani tak nenávist, jako strach. Na druhém konci, chce-li Evropa zůstat Evropou, bude se muset bránit vojensky, a to už na svých okrajích, tedy i na moři. Vyňaty z kontextu teoretické analýzy představovaných možností mohou některé sarkasticky míněné pasáže samy o sobě působit drasticky. Jenže obžaloba si přimyslela i něco, co Kraft nenapsal. Jedním takovým je ono slůvko „všem, všichni“. Druhým je, že o vyvolání nenávisti „usiloval“. Nejsem právník, ale vím ze slavných detektivek, že takové „úsilí“ se těžko dokazuje, jestliže nevedlo ke spáchání konkrétního zločinu. Nebo alespoň v tomto případě v někom skutečně vzbudilo nenávist.

V žalujících spisech se tvrdí, že Kraft „označuje negroidní rasu za méněcennou“, i když žádné z těchto slov se v jeho textech neobjevuje a o žádné rasové nadřazenosti a méněcennosti se Kraft nezmiňuje. Upozorňuje jen na odlišnosti znemožňující soužití na společném území. Navíc jasně říká, že mu jde jen o ochranu Evropy, a ve svých zemích ať si islám dělá, co se mu zlíbí.

Ale nejbizarnější jsou některé výroky v policejním spise. Jako tento: „Autorem zmiňované řešení zabránění islamizace Evropy okamžitým zákazem imigrace by bylo v rozporu s Ústavou ČR.“ Vážně v Ústavě ČR stojí psáno, že každý občan má povinnost nebránit jakémukoli cizinci v imigraci a islamizaci? Nebo tento: „Omezení práv občanů jiné státní příslušnosti či národnosti svobodně vstoupit na území ČR by bylo nejen aktem diskriminačním, ale také v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu o právu občanů Unie.“ Jenže Kraft píše o neobčanech Unie. I ti snad mají neomezené právo kdykoli svobodně vstoupit? Není to vlastně zfalšování důkazů? Nebyl by to, jak víme ze slavných detektivek, důvod k automatickému zrušení žaloby? A není tím vlastně celá žaloba protiústavní?

Amnesty International v úterý zrušila Navalného klasifikaci „vězeň svědomí“, kterou mu udělila, když ho dal Putin zavřít do vězení. Proč vlastně?

Dozvěděla se někde, nebo jí někdo na Navalného požaloval, že se někdy před 15 či 20 roky dopustil „projevu nenávisti“ a „diskriminace“ vůči migrantům ze Střední Asie a severního Kavkazu. Čili taky uklouzl na islámu. Takže přestal být pronásledovaným disidentem a politickým hrdinou a z vězně svědomí, hájeného mezinárodní institucí, se proměnil ve vězněného zločince, na pospas ruské justici. A Biden se zrovna teď chystal kvůli němu na Rusko uvalit nějaké sankce. Že by ten Putin ovládal i Amnesty International?

„Čína zahájila komunistické převzetí britského školství,“ vyskakuje titulek na brouzdače po anglických serverech. Co to je za paniku?

Zveřejnil to Mail on Sunday a „otec brexitu“ Nigel Farage, který v poslední době varuje před pronikáním čínské komunistické strany do britských institucí a firem. Tentokrát jde o elitní soukromé střední školy, skupované čínskými firmami napojenými na komunistickou vládu. Ty jsou už několik let oblíbenou destinací Číňánků z bohatých komunisticko-kapitalistických rodin, které si mohou dovolit vysoké školné, díky němuž mohou tyto školy finančně přežít a pak i udělovat stipendia výjimečným študiózům z britských středostavovských rodin, které už na to dávno nemají.

Je těch „čínských“ elitních škol už 17; z nich 9 vlastní osobně funkcionáři komunistické strany. Učí se v nich obdiv k Číně a probíhá v nich propagace čínské na první pohled ekonomické, ale i politické a vojenské expanze na západ přes bývalé sovětské (nyní islámské) země až k Evropě, zvané „Pás a cesta“. A kterou odborníci na Čínu označují za projekt neokoloniální globalistické dominance prostřednictvím masivních investic. Jedním takovým študiózem stipendistou na jedné soukromé škole je můj 16letý syn, tak se ho budu muset poptat, co ho tam o té čínské kolonizaci učí.

Čínský vliv na britské školství se projevuje taky asi třicítkou Konfuciových institutů, většinou přidružených k univerzitám. „Britští studenti jsou takto doslovně indoktrinováni čínskou komunistickou stranou,“ komentuje to Farage.

Zatímco USA a Británie cvokatí politickou korektností, genderismem, vymazáváním dějin zvaným „cancel culture“ a naruby obráceným rasismem zvaným antirasismus, Francie se probouzí k normálnosti a zdravému rozumu. Prezident Macron varoval Francouze, aby se nenechávali ohlupovat americkým akademickým a mediálním „woke“ myšlením a identitní politikou, která rozvrací společnost. Staví se Francie do role zachránce Západu?

Francie se pokouší vyléčit z něčeho podobného schizofrenii. Na jedné straně bazíruje na sekulárním státě, na druhé si nechala přerůst přes hlavu islamizaci. Teď se s tím pokouší nějak srovnat, a nebude to mít snadné. Na rozdíl od anglofonních zemí však nepodlehla tolik vymazávání historie a historických postav, na svou kulturu byla vždy pyšná a opět se k té pýše vrací. A rostoucí počet akademiků, politiků a intelektuálů zprava i zleva se staví proti importu amerických „degeneračních a sebedestruktivních módních výstřelků,“ jak tomu říkají.

Naštvalo je, jak jim Amerika spílala rasistů, když se snažili zkrotit vražedný islámský extremismus. Macron, který se dlouho zdál vézt v setrvačném vlaku levicové politické korektnosti a eurounionismu, se posunul směrem k národnímu sebevědomí. Možná díky tomu, že mu Le Penová v průzkumech příštího prezidentství šlape na paty. Ale rozhodně odmítá bělošské sebebičování populární v USA a v Británii a nenechává si vyvrátit, že Západ, a Francie obzvlášť, hrály zásadní roli ve vývoji civilizace. Zda se Francii podaří úplně se vyléčit, můžeme pochybovat, ale palce jí držme.

Boris Johnson připravil pomalý plán odbourávání protiepidemických restrikcí v Británii. V červnu by mělo být v zásadě hotovo. Je to pomalé, ale jasně řekl, že už pak ,,nebude cesty zpět", protože v lockdownu se žít nedá. Vyjde britský premiér z covidu jako vítěz, zatímco zbytek Evropy se v tom bude plácat dál? A mimochodem, Johnson řekl, že varianta ,,nulový covid", čili vymýcení covidu na nulu, není možná. Zatímco v Německu i u nás se s ní operuje. Jak se vám to jeví?

Ve vakcinaci má Británie před EU velký předstih, tentokrát nezaváhala a pustila se do toho úctyhodným tempem. Já jsem tam už dostal v poště výzvu k očkování před třemi týdny. Jenže tam nejsem a jak dopadnu zde, pořád nevím; zatím se mohou registrovat jen osmdesátníci. S úplným vymýcením covidu je lepší nepočítat, aspoň nás to nezaskočí, když bude tu a tam přežívat. Boris se přece jen ukázal jako klasický britský stoik bez utopických představ.

A co vás, jako obvykle, pobavilo nebo rozesmálo?

McDonald oznámil, že bude dodržovat kvóty. Ne na to, kolik kvalitního hovězího do svých lahůdkových karbanátků vloží, nýbrž kolik žen a menšin povýší do vedoucích postů, ať už něco umějí, nebo ne. A jestli to vrchní manažeři jednotlivých provozoven nebudou dodržovat, odeberou se jim prémie. Ostatně Parkinsonův zákon dokazuje, že schopní lidé jsou povyšováni až do pozic, na kterých už jsou neschopní. Takže to nikdo nepozná.

V seznamu světového kulturního dědictví UNESCO se na předních pozicích umístil tradiční makedonský závod v sekání trávy a hned za ním velbloudí závod z Jemenu.

Fakulta cambridgeské univerzity pojmenovaná po Churchillovi uspořádala online konferenci sdělující, že Churchill byl bělošský suprematista a britské impérium bylo „mnohem horší“ než nacistické Německo.

A Facebook vymazal starodávný britský kulinární recept na mleté vepřové kuličky zvané „faggots“, protože v americkém slangu je toto slovo hanlivým pojmenováním homosexuálů, asi tak ve stylu „buzerant“.

Kurasovu novou knihu naleznete zde

