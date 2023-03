Takhle to začíná. Zbořil k Václaváku a tomu, co bude dál

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Politolog Zdeněk Zbořil se vrací k inauguraci nového prezidenta a komentuje i bouřlivé sobotní protesty: „Nevím, jaký je názor nového pana prezidenta na demonstraci ‚tisíců občanů‘ na sobotním Václavském náměstí v Praze, ale možná bude vědět, že ty tisíce byly jen přáním ČT, a že ti, kteří tam byli, nebo se umějí orientovat v obrazovém zpravodajství ČT, vědí, že to byly spíše desetitisíce,“ uvedl. Zbořil si dokáže představit, jak vypadá blokování institucí, ale jestli by k tomu mohlo dojít i u nás? „Nevím, a kdybych věděl, asi bych si to nedovolil publikovat,“ podotýká s tím, že už se začíná vyhrožovat za sebemenší kritický názor nebo negativní postoj k pětikoaliční vládě.

reklama

Na začátek Rozjezdu se doktor Zdeněk Zbořil vrací ještě k dalším částem dne, kdy došlo k inauguraci nového prezidenta Petra Pavla. „Obřad v katedrále začínal ekumenickou modlitbou v kapli sv. Václava v Chrámu sv. Víta, a pokud jsem dobře rozuměl informaci z okolí pana kardinála Graubnera, byla to modlitba za blaho České republiky a jejího prezidenta,“ uvedl politolog. Teprve později došlo na obřad v katedrálním kostele, kterým byl slavnostní koncert České filharmonie, jehož třetí závěrečnou částí bylo Tebe, Bože, chválíme. „Tak jako v roce 1948 na počest Klementa Gottwalda a jeho paní, které celebroval tehdejší pražský arcibiskup Josef Beran. To bylo chápáno věřící částí občanů Československé republiky jako znesvěcení chrámu a ponížení katolické církve, které pak dlouho bylo Beranovi vyčítáno. Bez pohledu na to, že byl v padesátých letech 20. stol. internován a nesměl se objevovat na veřejnosti. Dokonce, i když mu bylo dovoleno odejet do Vatikánu a byl jmenován kardinálem, bylo mu odpuštěno jenom tak trochu napůl. Později se tento obřad opakoval až po zvolení Václava Havla prezidentem Československé republiky, a to za přítomnosti většiny jeho voličů, tj. přítomnosti téměř 300 členů tehdejšího Národního shromáždění, jejichž ‚třídní původ‘ byl zakotven ještě v předlistopadové minulosti,“ vysvětloval historické souvislosti Zbořil. „Tentokrát to asi tolik zájmu o tento státně-katolicky-ekumenický rituál nevyvolá a asi se nad ním pozastaví jen ti, kteří mají k rozjímání o víře v jakémkoli chrámu intimnější vztah,“ dodal.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27961 lidí

Ostatní symboly a rituály prezidentské volby byly podle Zbořila až úzkostlivě dodržovány. „Až na to podivné navrácení ‚ukradené‘ prezidentské standarty, jejíž zcizení a údajné ‚rozstříhání‘ shledaly české soudní autority za zábavný projev politického angažmá, proběhlo vše se snahou o důstojnost a s odkazem na státní symboly České republiky, Ukrajiny a Evropské unie,“ dodává.

Uspěchané jmenování Hladíka

Prvním krokem Petra Pavla ve funkci prezidenta bylo jmenování ministra životního prostředí. Co se týká změn ve valorizaci důchodů, ještě počká na setkání s opozicí, které se má uskutečnit tento týden. „Trochu uspěchané jmenování pana Hladíka ministrem životního prostředí bylo reakcí na neochotu exprezidenta Miloše Zemana, který uváděl jako důvod svého váhání nejasnosti okolo jakési korupční aféry, o které toho zatím moc nevíme a asi už ani nebudeme vědět. V každém případě to bylo gesto, které veřejnosti naznačuje, že rozhodování nového pana prezidenta bude v pozitivním vztahu s přáními koaliční vlády,“ uvedl Zbořil.

„Teprve ale asi až jeho vyjádření k finanční reformě, zkráceně nazývané ‚valorizace důchodů,“ které se jistě nebude inspirovat úpravou např. vyplácených náhrad za tzv. církevní restituce, nebo jinak do budoucnosti projektovanými úpravami výdajových položek státního rozpočtu, ukáže, jak to se skutečným vztahem pana prezidenta ke koaliční vládě je a bude. I když na samotné podstatě valorizace nebo ne-valorizace to nic nezmění,“ dodal a poznamenal: „Nevím, jaký je názor nového pana prezidenta na demonstraci ‚tisíců občanů‘ na sobotním Václavském náměstí v Praze, ale možná bude vědět, že ty tisíce byly jen přáním ČT, a že ti, kteří tam byli, nebo se umějí orientovat v obrazovém zpravodajství ČT, vědí, že to byly spíše desetitisíce,“ dodal.

Organizátoři předložili jasné požadavky, počkají do dubna

V sobotu zaplnil Václavák protest Česko proti bídě. Organizátoři mají jasné požadavky, které jsou formulovány na stránkách www.ceskoprotibide.cz, například: Odkoupení 100 % akcií ČEZ a.s. do vlastnictví České republiky, hledání mírového řešení ve válečném konfliktu na Ukrajině. Požadují také, aby vláda České republiky a všichni její ministři okamžitě ustali s užíváním rétoriky, ve které tvrdí, že je Česká republika ve válce, nebo, ve které občany České republiky straší válkou.

„První odpovědí na tyto požadavky již bylo oznámení předsedy vlády Fialy prostřednictvím svého mluvčího, a také vyjádření pana MV Rakušana, ze kterých vyplývá, že je všechna tato vámi vyjmenovaná přání demonstrujících moc nezajímají, ale že jsou připraveni na konfrontaci a věří, že budou postupovat nejen v souladu s názory nového pana prezidenta, ale i s varováním některých státních zástupců. A konečně i s předpokládaným rozhodnutím soudních autorit, jejichž první publikované příklady jsme mohli sledovat v českých médiích v posledních dvou třech týdnech,“ uvedl Zbořil.

Pokud vláda neodstoupí nebo nesplní požadavky, Jindřich Rajchl také slíbil, že tlak bude zesilovat a může dojít k blokádám institucí. Jenže, jak si to představit?

„Představit si to umím, s ohledem na historické zkušenosti, protože vím, že tak začínají změny politických režimů nebo dokonce revoluce. Ale zda je to dnes v České republice možné, nevím, a kdybych věděl, asi bych si to nedovolil publikovat. Jednak se už začíná vyhrožovat za sebemenší kritický názor nebo negativní postoj k pětikoaliční vládě, jednak mám atmosféru zmíněného ‚Václaváku‘ jen zprostředkovanou. Přesto předpokládám, že současná vláda je schopná používat atypické formy soutěže politických stran. Neříkejme hned, že provokací,“ uvedl politolog. „Konec konců, aktuálně ironizované jméno politické strany ODS jako ‚Občas demokratické strany‘, je sice vtipné, ale jako výzva k odporu je to na konfrontaci s represivním složkami současné státní moci málo,“ dodal.

„Konec konců tuto vládu jsme si zvolili…“

Mluvčí premiéra Petra Fialy Václav Smolka na dotaz novinářů uvedl, že premiér nechce komentovat požadavky, které na vládu demonstrace vznesla. Pokud si jejich požadavků nikdo nebude všímat, další demonstrace se uskuteční 16. dubna.

„Slova pana Smolky někdo může považovat za až příliš arogantní, ale konec konců tuto vládu jsme si zvolili a když vláda nechce naslouchat desetitisícům na demonstracích a projevům kritiky vůči sobě samé, a své politice zejména, je to její právo. Nemusí to být ale prozíravé a výroky některých jejích členů, myslíme tím ty nejméně kvalifikované z nekvalifikovaných, mohou vyvolat nikým dnes nepředpokládané reakce,“ dodal.

Psali jsme: Policie ČR: Kynologové vyrazili za kolegy ze Slovenska, z výcviku se rovnou zapojili do ostré akce „Policista něco zašeptal a zaútočili na lidi.“ Babiš k Václaváku Zelenskyj: U Bachmutu jsme za týden pobili 1100 nepřátel Prezident Pavel jede na Slovensko. Položí květiny u bratislavského gaybaru Tepláreň

Pokud demonstrující slib dodrží, jak ale dál bude reagovat Petr Fiala? Bude chtít časem s demonstranty něco řešit?

„Jak říkají na Slovensku ‚nejsem veštec, alebo diabol‘, ale předpokládám, že na společné řešení zatím nemá ani jedna z potenciálně zainteresovaných stran. Navíc panu premiérovi se nedostává, podobně jako demonstrujícím, empatie, cit pro vzájemné pochopení nebo alespoň pochopení jedné strany pro tu druhou. Navíc si myslím, že demonstranti nebudou chtít jen demonstrovat, protože ceny stále ještě letí vzhůru, účty za plyn, vodu a elektriku nemají žádné zpoždění, inflace i přes mediální kamufláž je ČR stále na posledních místech na pomyslném žebříčku v Evropě, ‚zelený úděl‘ je už někde ‚u zdi‘ a vysílat signály, i když je schvaluje EU, nestačí. A až dojde na banky a jejich klienty už bude možná pozdě ‚něco řešit‘,“ říká Zbořil.

Zástěrka pro proruskou provokaci?

Ministr vnitra Vít Rakušan zkritizoval dění na Václavském náměstí, kdy po skončení demonstrace chtěli lidé strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. Policie jich 18 zadržela. Rakušan uvedl, že to dělá dojem, že celá Rajchlova „demonstrace proti bídě“ byla jen zástěrkou pro tuto proruskou provokaci. Mezi těmi, kdo chtěli strhnout ukrajinskou vlajku byl i děkan VŠE Ševčík. Bude ho to stát místo?

„Pan Rakušan není zrovna znám jako studnice moudrosti, ale to, že si všimnul na demonstraci jen pokusu o sejmutí ukrajinské vlajky z jednoho ze symbolů českého národního hnutí a české státnosti, navíc umístěné ve společnosti českých významných osobností 19. století, vědců, aristokratů a politiků, je pro jeho myšlení a chování charakteristické. To, že zapomněl, že demonstrace byla svolávána ‚proti bídě‘, anebo že to nechtěl slyšet, nesvědčí o ničem jiném, jako už po několikáté, že míru svých kompetencí přeceňuje, stejně jako svou reflexi právního vědomí a svědomí,“ uvedl Zbořil. „Pan Ševčík je kromě svého působení na VŠE i veřejným činitelem a zaznamenal jsem, že už byl na VŠE pozván ‚na koberec‘, a že jeho aféra je zatím jen na začátku. Snad tedy jen to, aby to pan MV Rakušan se svým jako obvykle příliš rychlým soudem nepřehnal,“ dodal.

Někteří při této příležitosti zavzpomínali na bouřlivé oslavy v ulicích kvůli vítězství na mistrovství světa v hokeji v roce 1969, kterých využila StB, když vyprovokovala zničení výlohy sovětského Aeroflotu na Václavském náměstí. To se pak stalo záminkou, když režim utahoval šrouby normalizace. Vnímáte tam nějakou paralelu nebo princip?

„Ano, nejen si to pamatuji, ale dokonce jsem se později dověděl, jak rozbíjení výloh a rozřezávání křesel a sedaček v kanceláři Aeroflotu bylo organizováno i provedeno. Provokace jsou, a vždy byly, průvodním jevem všech masových projevů nesouhlasu. Konečně rozbité výlohy obchodů a zapálené pneumatiky, které tak krásně hoří a černě kouří, jsou dnes a denně na obrazovkách TV jako stále přítomné. A to bez ohledu na barvu revolucí, a proto s nimi musejí organizátoři a účastníci manifestací nebo demonstrací počítat,“ uvedl Zbořil. „Nezapomenutelná obrazová zpravodajství z kyjevského Náměstní nezávislosti, přejmenované na Majdan, máme jistě všichni v paměti. Ano, tak se to dělá a na barvě revoluce tak moc nezáleží,“ dodal.

Petr Pavel se před pár dny stal prezidentem České republiky a časopis Mateřídouška se rozhodl, že dětem v komiksovém příběhu přiblíží, co Pavla čeká během jeho následujícího pětiletého funkčního období. Děti se také mohou zapojit do soutěže o nejlepší dopis prezidentovi.

„To není špatný nápad. Doufám, že jde o čtenáře Mateřídoušky a nikoliv o dospěláky, kteří dětem budou radit, co mají panu prezidentovi napsat. Jinak ale Kancelář prezidenta republiky lituji a jsem zvědavý, jak bude vybírat ty lepší a nejlepší,“ říká politolog.

Papež a ukončení války „ve jménu boží milosti“

A co zaujalo doktora Zbořila ze zahraničních událostí? „Tentokrát toho bylo opravdu hodně, ale pokusím se jenom vybrat ty, kterým česká média věnovala omezenou, nebo skoro žádnou pozornost. Zaujalo mne konstatování papeže Františka, kterému česká média věnovala jen jednodenní zájem. Jeho posláním bylo, že na Ukrajině probíhá „světová válka“ všech na úkor Ukrajinců, a že je třeba ji ve jménu boží milosti ukončit. Druhou, také jen na okraj zmiňovanou událostí, byl krach Silicon Valley Bank v Kalifornii a její souvislosti, které sice nejsou zatím nijak dramatické, ale protože jde o výstavní skříň americké prosperity, má to také svou úroveň morální a až para-psychologickou, která vzrušuje nejen nějaké drobné střadatele, ale i finanční svět na nejvyšší úrovni,“ uvedl Zbořil. „Konečně jsou to, a přiznávám se trochu k nemoci z povolání, razantní vstup čínské diplomacie a zahraniční politiky obecně na mezinárodní fórum, který byl dosud tak trochu ‚zadržovaný‘. Zřejmě s tím mají souvislost i další bipolární aktivity, jako je třeba smlouva mezi Íránem a Saudskou Arábií, stále ještě nepřiznávané přezbrojování armády KLDR, o které nevíme kým, anebo o něm stále jen fantazírujeme,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Vrazi, teroristé! Od ODS k Václaváku. Mrazivý postřeh Ministr Síkela: Připomínáme si 105 let česko-amerických diplomatických a obchodních vztahů Vácha (STAN): Proč chybí místa ve školách a chybět budou i nadále? „Útok.“ Němcová se zhrozila. Avizovala, co nedovolí



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.