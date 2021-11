To snad ne, Vystrčile. Zbořil nechce věřit vlastním očím

reklama

Jak začíná nová vláda? „Od konce.“ „Začala od jmen členů vlády, jejího složení, teď se tedy shodla na programu. To je to, nač právě Václav Klaus upozorňuje, že lze na papír napsat snadno, ale ta často prázdná slova, jejichž význam nejde snadno dohlédnout, naplnit konkrétním obsahem. Jak říkal Ivan Vyskočil, velký autor absurdního divadla a povídání, vždyť přece létat je tak snadné!“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil. Poděkování Milionu chvilek může být upřímné, jsou odpovědni za antibabišovskou mobilizaci. „Ale poděkování zas tak mnoho nestojí. Spíše bude zajímavé, jak budou případně vzniklou vládou Petra Fialy nebo někoho z jeho okolí odměněni. Třeba budou jejich výzvy k shromážďování se a vysvětlovaní si případných nepopulárních kroků nové vlády opět zapotřebí,“ dodává.

Anketa Souhlasíte s tím, že hospodský musí od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost? Souhlasím 18% Nesouhlasím 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7022 lidí

Možné složení Fialovy rodící se vlády ale mnohé znervózňuje kvůli nekompetentnosti osob, jež v ní zřejmě usednou. Konkrétně jde o post šéfa české diplomacie, o který se uchází pirát Jan Lipavský.

„Myslím, že nemusíme reagovat na každý nápad nebo drb, který se objeví v médiích. Čtenáře a posluchače to asi zajímá a stránky novin a různá TV zpravodajství je třeba něčím zaplnit, aby bylo kam vkládat reklamy, ale větší význam takové dohady nemají,“ říká politolog. „Snad jen někdy by se mohlo říct, že jde o zkoušku připravenosti snášet velké i malé morové rány. Nápad obsadit MZV pirátem se někomu může zdát bizarní, ale ať si nejdříve vzpomene, jak a koho volil, nebo nevolil, a začne se zlobit nebo chválit sám sebe,“ dodává. Pan Lipavský není podle Zbořila ani o moc horší nebo lepší než jeho předchůdci na místě ministra zahraničních věcí nebo jeho náměstků. „Zajímavější by bylo vědět, zda bude nebo nebude, slovy pana svého koaličního kolegy Rakušana, čistit MZV a kým ta vyčištěná místa vymaluje. Anebo kdo a odkud bude jeho rádcem a poradcem a jakým jazykem spolu budou mluvit,“ podotýká.

Za prázdnými slovy globalistické ambice

„Čelíme pokusům svět, který naši předkové vybojovali a v němž jsme my vyrostli, sociálním inženýrstvím změnit a předělat ho podle představ nové generace ideologů,“ varoval exprezident Václav Klaus. Dotyční podle něho mají ambice vládnout světu a skrývají je za boj za záchranu planety či za odstranění diskriminace. „A za další podobné progresivistické cíle, které nejsou cíli našimi,“ pokračoval.

„Václav Klaus umí přesně formulovat své názory a také je prezentovat. Tentokrát sice mírným hlasem, ale s velkou naléhavostí. Někdy se mi zdá příliš velkým zjednodušením rozlišovat politiku na levicovou a pravicovou, ale žijeme v prostředí, kde je toto dělení na dobré a zlé srozumitelné, i když jím pan ex-prezident má na mysli něco jiného než někteří z nás,“ uvedl Zbořil. „Ale to, že za velkými, zato však prázdnými slovy se skrývají globální a globalistické ambice, by snad mohlo být srozumitelné všem, kdo jeho slovům naslouchali nebo je bez ohledu na jejich dezinterpretace v českých médiích později četli,“ dodal.

Exprezident Václav Klaus poskytl rozhovor MF Dnes, ve kterém ujistil, že prezident Miloš Zeman jistě rozhodnutí v souvislosti s jmenováním nového premiéra zvládne. Popisoval i nedočkavost Senátu. „Je neštěstí, že ho máme,“ podotýká.

„Nevím, zda vás to překvapí, ale myslím si, že pokud nedojde k větší změně ústavy, jak se o ní zmiňují někteří avancující právníci, Senát součástí politického systému ČR být má. A to i tehdy, když už jsme si dovolili zavést přímou volbu prezidenta jako hlavy státu,“ komentuje Zbořil. Podotýká, že dnes se nám zdá absurdní, že předseda Senátu byl zvolen osmi a půl tisíci občanů a prezident dvěma miliony osm set padesáti tisíci hlasů, ale legitimita obou je dána zněním základního zákona země a nikoliv jen počtem voličů. „To, že někdo k senátním volbám nechodí, není žádné hrdinství, ale vzdání se možnosti uplatnit svou občanskou odpovědnost a vyjádřit svůj postoj. A pak už tedy nezbývá než odebrat se do nejbližší pivnice a popovídat si o tom, jak tomu všemu rozumíme,“ uvedl politolog.

Přidává zásadní námět k zamyšlení: „Mezi hlasy, které nesmyslně volají po zrušení Senátu, což je otázka na desetiletí nebo na jeden den, pokud zavedeme nějakou diktaturu, se někdy objevuje nápad, nikoliv nový, v Evropě známý od 16. století, o čestné a neplacené funkci senátora (nebo třeba poslance Evropského parlamentu), který je realističtější. Ale i ten by vyžadoval větší konsenzus než několik ojedinělých hlasů mezi sebou se svářících skupin občanů.“

Pekarová získala dost preferenčních hlasů…

Klaus se vyjádřil i k plánu obsazení některých ministerských křesel. Drsné hodnocení zaznělo k předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, která se může stát příští předsedkyní Poslanecké sněmovny. Zmínil i to, že z její tváře „čiší zlo.“



„Jakkoli někomu může být paní Markéta nesympatická, získala, pokud se nemýlím, druhý největší počet preferenčních hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny. Je pravda, že se ona i její TOP 09 dostala do Parlamentu díky vychytralé volební kalkulaci a že se tím o její úspěch zasloužil i Ústavní soud,“ komentuje Zbořil. „Ale o tom se začalo mluvit až po volbách. Až když jsme byli moudřejší a věděli, jak se dá také vykládat čl. 5 Ústavy ČR o „svobodné soutěži politických stran“ poslepovaných do předvolební koalice. Kromě jiného má paní Pekarová Adamová velkou přízeň ČT, ale to, zdá se, začalo někomu vadit, až po relativně neúspěšných volbách,“ dodává.

Psali jsme: To si nechte, Rusko třetí pohlaví nechce. Putin nově udeřil na Západ Česká obchodní inspekce zakázala na trhu nebezpečný termostat Půjde prodávat kola. Vypadlý poslanec ČSSD má novou práci Jsem nepřítel lidstva, napsal Patrik Nacher

Zbořil upozorňuje, že všichni, kteří se dnes snaží zjistit, proč prohráli anebo byli relativně neúspěšní, nebyli aktivní a jen lepili plakáty nebo rozváželi brambory, musí sami zpytovat své svědomí a přemýšlet o tom, jak to bude příště. „Protože nás, a voliče nebude zajímat její, jak říká klasik, ‚pohled krutý (a zda) stále vyšinutýma kouká očima‘, ale to, co bude dělat, jak se bude chovat a pro koho bude pracovat,“ říká politolog.

Česko-slovenská vzájemnost stojí na pevnějších základech

Politolog se ještě vrací k oslavám vzniku republiky. „Takže jen covid, covid, klimatické a klimatologické změny, o kterých se mocní radí, ale nic nemohou dohodnout a pak ten nešťastný pan předseda Senátu Vystrčil na Vítkově. Jeho fotografie ve sportovním, předpokládám, bude nějaký podvrh, anebo omyl,“ komentuje Zbořil, kterého v posledních dnech zaujalo, jak se pod jeho vedením Senát mění. „Na jakýsi podnik zahraničního obchodu s teritoriální působností Tchaj-wan, ale i tom vím jen z českých médií a nechce se mi tomu věřit,“ glosuje.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil byl kritizován za nevhodné oblečení při kladení věnců na Vítkově

Dosluhující premiér se podle Zbořila v proslovu vyjádřil více kriticky k EU, než je v jeho případě obvyklé. „Ale ani to není důležité. Lidé si zvolili, sice tak trochu s pomocí Pavla Rychetského, budoucnost prounijní, což se medializuje jako prozápadní, neboli protiruská a protičínská, a tak jim to přeji. Jen čekám, k jakým radikálním činům se od hlasitých slov přejde. V tomto ohledu byl projev pana premiéra sice apelativní, ale obávám se, že mnohým nesrozumitelný,“ komentuje politolog.

České televizi 28. října poskytla rozhovor i prezidentka Zuzana Čaputová. Paní prezidentka podle Zbořila zaujala svým pozitivním vyjádřením ke vzniku československého státu jako státu Čechů a Slováků a také tím, že považuje 28. říjen 1918 za významný den pro politickou emancipaci obou národů. „Kolik v tom bylo upřímnosti a nikoli jen diplomatických ohledů, si nedovolím odhadovat, ale stále tato vzpomínka byla k tomuto státnímu svátku ohleduplnější než programy ČT věnované neustálé propagaci Adolfa Hitlera, vydávané za jeho kritické hodnocení. Tento říjen byl po delší době na Slovensku opět připomínaný a zdá se, že česko-slovenská vzájemnost stojí na pevnějších základech, než si někteří čeští a slovenští politici ještě nedávno mysleli,“ všímá si Zbořil.

Vzpomínka na léta předminulá a dobu Antonína Špelce

Prezident Miloš Zeman letošní svátek strávil v nemocnici, zveřejněna byla jména těch, kteří přijmou při odloženém ceremoniálu vyznamenání. „Některá jména prezidentova seznamu vyvolala tradiční kritiku těch, kteří si myslí, že mohl prezident jmenovat někoho jiného. Zejména toho, který je sympatický někomu jinému než právě prezidentovi,“ komentuje Zbořil s tím, že paralelně se nepodobné pocty dostalo mnoha lidem, které považuje za hodné nějakého metálu pan předseda Senátu, různí ministři a kulturní instituce a dokonce vlastní seznam pořídil i bojovný pan Šarapatka z výše své vlastní velikosti. „Trochu mi to připomnělo léta minulá a předminulá, anebo dokonce i dobu Antonína Špelce, ostrostřelce,“ dodává.

Před kamerami na CNN Prima News proti sobě usedli dva hudebníci – Michael Kocáb a František Ringo Čech. „Ono je to strašně těžké posoudit, protože to právo, abychom měli prezidenta, který je schopen výkonu funkce, z ústavy jasně vyplývá. Já určitě patřím mezi ty, kteří nejsou schopni kopnout do někoho, kdo je na kolenou. Já jsem měl k prezidentovi řadu kritických výhrad, když byl zdravej, silnej a mohl se bránit, ale teď má mít čas na to, aby se mohl léčit,“ konstatoval Kocáb.

„Doufejme, že Michal Kocáb přišel k rozumu. Já ale té jeho ohleduplnosti moc nevěřím. Myslím si, že jen zjistil, že se na tom vyhánění prezidenta Zemana z Hradu něco nepovedlo a že nemůže stát v řadě s těmi hlupáky a hulváty, kteří ještě před několika dny prezidenta považovali za pohřbeného a nikoliv jen nemocného,“ uvedl Zbořil. „Už jen to, jak často o něm mluví jako o ‚Zemanovi‘ a nikoliv jako o prezidentovi, ukazuje, že mu nejde o vztah občan – prezident, ale Kocáb – Zeman, a že nám dává najevo, že jsou si rovni bez ohledu na vůli prezidenta volících občanů,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Smrt a nemoc po očkování. Účinnost? Malá. Profesor-exministr výbušně o vakcínách Restaurace musí kontrolovat bezinfekčnost hostů, platnost testů se zkracuje Já nevím, jestli to smím vyžadovat. Hospodský o kontrolách očkování Pokus o převrat? Zděšení. Zbořil a další kolo boje o Zemana

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.