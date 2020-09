Toto o Prymulovi dosud nezaznělo. Klíčový moment. Odklad voleb... Ohromující slova od Erika Besta

Jak dlouho vydrží Roman Prymula v čele ministerstva zdravotnictví? A pomůže tato změna Andreji Babišovi ve volbách? Politický analytik a novinář Erik Best přináší dosti překvapivé prognózy. Reaguje i na spekulace kolem Babišovy kandidatury na Hrad a vykresluje okolnosti, za jakých by teoreticky Babiš mohl uspět a vystřídat Miloše Zemana. Best také připustil variantu odkladu voleb příští týden.

Aktuální pokles preferencí hnutí ANO není podle Erika Besta způsoben nejnovějšími restriktivními opatřeními proti šíření koronaviru. “Tohle ještě průzkumy neobsáhly, spíš jde o únavu z celkové situace obecně. Zároveň si ale nemyslím, že je pokles tak razantní, ale důležitější je celkové rozložení sil na politickém spektru. Tam velký rozdíl nevidím. Máme tzv. Demokratické a pak strany neliberální a rozdíl tam velký není. Hnutí ANO něco ztrácí, ale SPD nebo ČSSD zase něco přidají, takže výsledek potom není pro antibabišovská média tak zajímavý, proto o tom takto nepíšou,” uvažuje analytik.

“Klíčové je, které strany se nakonec dostanou do Sněmovny a zda Babiš bude muset měnit koaliční partnery. Zatím to moc nevypadá, i když jeden průzkum trošku naznačil, že králotvůrcem by mohly být Piráti. To by samozřejmě byla velká změna, ale rok před volbami do Sněmovny mohou tyto průzkumy mít jen dopad na volby v příštím týdnu a to by pro Andreje Babiše mohlo mít negativní důsledky,” připouští Best.

Další propad byl prý ale mohlo hnutí ANO ještě zaznamenat kvůli novým prováděným opatřením, které již řadu voličů otravují. Erik Best do značné míry souhlasí s výkladem marketingového experta Jakuba Horáka, který v rozhovoru pro extra.cz uvedl, že teď je to vůbec poprvé, co jde Andrej Babiš proti vlastním voličům. “Problém představuje i Prymula, protože semknutí proti němu bude větší než kdykoli před tím,” míní.

“Nepůjdou proti Prymulovi jenom ti, kteří jsou proti Babišovi dlouhodobě, ale i ti, kteří by premiéra jinak podporovali. Toto je klíčový moment. Vidím zde velké riziko, proto zpochybňuji názory, že Roman Prymula může ve své nové funkci dlouho vydržet,” soudí Best.

Proč by v takovém případě premiér Babiš prováděl rychlou změnu v čele resortu zdravotnictví, pokud by mu mohla tolik uškodit? Podle Besta je to jednoduché. “Prymula se může negativně podepsat dlouhodobě, naopak na volby v příštím týdnu to může mít dopad pozitivní, je to příliš krátká doba od jeho nástupu. Bude i záležet, kdo půjde k volbám a Babiš už se vzdal možnosti, že bude mít ANO dobré výsledky v senátních volbách,” připomíná.

“Také je tu další možnost, že chce Babiš volby odložit a Prymula by k tomu posloužil nejlépe. Roman Prymula je dost razantní a pokud chce zavřít školy a další aktivity, pak může říct, že ve volebních místnostech hrozí riziko a je proto nutné volby odložit, dalo by se to takto logicky podat. Politicky by to bylo samozřejmě velmi těžké, ale je to možnost. Babiš by mohl říci, že to nechtěl, ale musí poslouchat experty a ti to vyhodnotili na základě křivky,” nadnáší jeden z možných scénářů.

Pokud jde o dlouho diskutované protibabišovské koalice do voleb v příštím roce, důležitou roli budou podle Besta hrát výsledky hnutí ANO v krajských volbách a zda bude vystrnaděno z vedení krajských vlád obecně. Babiš říká, že jde o referendum o jeho vládě. Očekává, že vyhraje osm až deset krajů, ale pak bude mít zase potíže tvořit koalice, protože se ostatní budou chtít proti ANO spojit. Do určité míry k tomu určitě dojde a může to mít na sněmovní volby negativní vliv ve smyslu, že Babišovo hnutí bude představovat špatný koaliční potenciál. Jenže zase bude záležet na rozložení mezi liberálními a neliberálními voliči. Tam to spíš hraje ve prospěch Babiše. Opět se otevírá téma migrace na úrovni EU a řešení covidu spíš také nahrává neliberálním stranám a premiér zde má určitou výhodu,” konstatuje.

V médiích se po čase objevily spekulace nad možným záměrem premiéra Andreje Babiše kandidovat za dva roky na prezidenta. Novinář Jaroslav Kmenta to dal do souvislosti právě se jmenováním plukovníka Prymuly, což je dle Kmenty služba Hradu, kde prý má známý epidemiolog a nový ministr zdravotnictví dobré vztahy. Výměnou za to, jak se Kmenta domnívá, může Miloš Zeman “předat” své voliče Andreji Babišovi a pomoci mu dostat se na Hrad.

“Částečně by to mohlo fungovat a Babiš může v prvním kole prezidentských voleb vyhrát a získat svých 30 + procent voličů. Problémem je druhé kolo a já si nemyslím, že samotný fakt, kdy Zeman řekne svým voličům, aby volili Babiše, bude sám o sobě stačit. Bude-li stát proti Andreji Babišovi silný protikandidát a bude to zástupce demobloku nebo prostě liberálního spektra voličů, bude to pro Babiše velice těžké,” je přesvědčen.

Koho by tedy Andrej Babiš mohl v boji o Hrad porazit? “Podle mě může vyhrát ve druhém kole pouze v případě, že jeho protikandidát bude též představitelem neliberálního tábora a zároveň bude pochopitelně méně populární než Babiš. Konkrétně by mohlo jít třeba o Jaromíra Soukupa, Romana Šmuclera nebo klidně i Romana Prymulu. Nesmí jít o nikoho typu Jiřího Drahoše nebo Petra Pavla či kohokoli z tohoto liberálního tábora. Tohle je rafinovaná politická strategie a částečně s panem Kmentou souhlasím. Možná ale s tím, že tím druhým kandidátem má být Prymula. Neumím si představit, že proti Babišovi může vyhrát, ale umím si představit, že bude tím číslem dva a pomůže mu vyhrát. Volby jsou ale za více než dva roky a těžko říct, zda pan plukovník tak dlouho vydrží a zda by se stal ministrem i v další vládě. Nápad je to ze strany pana Kmenty správný, ale nestačí, aby Zeman pouze řekl “volte Babiše” svým voličům, to je málo,” uzavírá Erik Best.

