Zásahy do našich voleb! Zbořil viděl přesné příklady

„Důchodci maj dost! Chceme vaše prachy! Pusťte k nám migranty,“ skanduje se ve volebním klipu hnutí ANO, vysílaném v ČT. Pak se ve scénáři objeví Andrej Babiš a sdělí, že „tohle rozhodně nechce,“ a zarazí to.

Anketa Byla Angela Merkelová přínosem pro Evropu? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2561 lidí

„Je to trochu zmatené,“ komentuje předvolební spot hnutí ANO politolog Zdeněk Zbořil. „Ale protože hesla a plakáty ostatních stran jsou podobné, viz strašení koaliční vládou ANO, SPD, KSČM jako národním neštěstím, zdá se mi to dokonce důvodem k přemýšlení o zasahování do regulérnosti voleb. Stejně jako vzdělávání občanů formou ‚voleb na zkoušku‘,“ dodává. Jistě by se podle Zbořila našlo i něco jiného. „Tváře politiků na billboardech, které mi připomínají spíše Policií ČR hledané osoby než nejlepší z nejlepších reprezentantů politických stran. Ale na to už ani nereagujeme. A kdo je vychován ČT, toho to ani nenapadne. Tam se podobné nechutnosti objevují několikrát denně,“ dodal.

A zda doktora Zbořila zaujaly v něčem předvolební spoty jiných politických stran a hnutí? „Nechci jmenovat jednotlivé spoty a jejich zadavatele a tvůrce, abych nebyl podezírán, že těsně před volbami chci ovlivňovat voliče, ale prohlašuji, že jsem se vydržel dívat jen dvakrát. Stejně jako na tzv. předvolební debaty na různých TV, a zdá se mi, že většina těchto herců, kostýmů a kulis v nedramatickém prostoru nedorostla úrovně svých rozhodnutí kandidovat. Přesto, že někteří to opakují už po několikáté,“ komentuje politolog. „Ale na druhé straně, kdo si i přes toto amatérské divadlo někoho zvolí, má na to plné právo. Jen by si po volbách neměl vyčítat, že vybral špatně a uměl přijmout následky svého rozhodnutí,“ dodal.

Není už pozdě? Nezměnila se demografická mapa?

Premiér Andrej Babiš na demografickém summitu v Budapešti prohlásil, že migrace není řešením stárnutí evropské populace. Místo toho by měl podle něj stát finančně pomáhat mladým rodinám a podporovat populační růst. Čeští vojáci a policisté by mohli znovu pomáhat s ostrahou maďarsko-srbské hranice.

„Zdá se mi to být racionálním návrhem od člověka, který na počátku své politické kariéry prohlásil, že chce řídit stát jako firmu. Mnozí ideologové mu to dodnes vyčítají, ale v situaci, která je nejen u nás a v Evropě, ale dokonce i v mnoha jiných zemích jako těsně před vypsáním konkurzu nebo vyhlášením úpadku, asi není nic jiného možné slibovat,“ uvedl Zbořil. „Jen si nejsem jistý, zda už není pozdě a demografická mapa světa se zásadně nezměnila v neprospěch zdegenerovaných pospolitostí, které se domnívají, že ještě něco řídí nebo vedou. Nevedou, jsou vlečeny,“ dodal.

Před odletem z Budapešti premiér ještě stihl zkritizovat ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která prý za čtyři roky v resortu nic neudělala a pojala to „jako marketingový nástroj“. Ministerstvo je podle něj potřeba restrukturalizovat a po volbách by o něj mělo hnutí ANO zájem. Jenže byl by resort s hnutím ANO v lepších rukou?

„Nedovolím si být tak kritický. Paní ministryně Maláčová dělala všechno, o čem si myslela, že zachrání ČSSD před pádem do nicoty. To, že se jí to nepovedlo, nebyla jen její chyba. Trochu až příliš odvážně navrhovala program nenávratné spotřeby a nejsem si jistý, zda ANO má k dispozici silnou osobnost, která by mohla v nadcházejících letech, v době předpokládaných nutných změn sociální politiky, přijít s něčím novým,“ říká Zbořil. „S jistotou ale mohu říct, že i kdyby ANO našlo ve svých řadách podobně myslící a jednající osobnost, jako je paní komisařka Jourová, bylo by to horší a čekala by nás léta spíše neúrodná,“ dodal.

Státní, družstevní a podnikové byty stavěla už první republika

Jana Maláčová a Matěj Stropnický se pustili do tématu bydlení. Prosazují masivní intervenci státu. Například při výstavbě bytů. „Šlo to za Husáka, půjde to dneska taky,“ slibuje Jana Maláčová deset tisíc státních bytů ročně. Hodlají se inspirovat opatřeními z Berlína, Mnichova a Vídně, která prý zabrání tomu, aby si peníze shrábli developeři.

„Pamatuji si několik plánů a programů podobného druhu. Nebylo to jen za Husáka, ale už za první republiky se stavěly Kloubovy domy pro nemajetné, obecní byty pro chudé, sídliště pro pracující v místech nových průmyslových aglomerací a válečným strádáním postižené občany. Pověstná Husákova výstavba byla degradována samotným Václavem Havlem na potupné králíkárny, a tak, podle mého názoru, není plánované řešení shora řešením. Jde spíše o vytvoření podmínek, ve kterých by nemohlo docházet k spekulacím s bytovým fondem – stávajícím nebo budoucím. To není jen zkušenost z ‚projektu Bakala‘, ale stále se opakujícím zneužíváním jakýchkoli dotací, jejichž hodnota se rozmělňuje dotačními systémy, pokud se v nich zcela neztrácí,“ uvedl politolog.

„Ale samozřejmě, Berlín, Mnichov a zejména Vídeň by nás mohly inspirovat. Třeba by se v Praze objevil i nějaký architekt Hundertwasser a začalo se šetřit na pomnících,“ dodal.

Výstavbu státních bytů podporuje i premiér Andrej Babiš, měla by se tím snížit cena nájemného. Podle Miroslava Kalouska jde o typicky bolševické přemýšlení. „Výstavbou státních bytů se tržní cena nájemného nesníží. Vzniknou pouze ceny dvě, z nichž ta nižší bude pouze pro privilegované na úkor všech ostatních. Jo, to už jsem kdysi zažil, milé děti. To bylo v dobách, kdy dnešní český premiér, člen komunistické strany, podepisoval závazek zločinné Státní bezpečnosti,“ poznamenal na facebooku Kalousek.

„Jak už jsem řekl, státní, družstevní a podnikové byty stavěla už první republika. Tehdy je nezakládala KSČ ani StB. Ty spíše tyto fondy vyvlastňovaly nebo později po roce 1989 privatizovaly. Ale to pan Kalousek dobře ví, protože tomu už mohl přihlížet nebo dokonce tomu před Velkou sametovou i po ní bránit,“ komentuje Zbořil.

V neděli byl publikovaný nový průzkum agentury Kantar, podle kterého ztrácí ANO náskok před koalicí SPOLU.

„Všichni snad už dávno víme, jaký je účel existence nejen agentury Kantar, ale i všech jí podobných. Veřejné mínění nezkoumají, ale snaží se ho vytvářet. Kantar dokonce v žoldu ČT. Ale přece jen jsou k něčemu jejich výzkumy dobré. Víme alespoň, jak si malý český ‚deep state‘ představuje, že by měly volby dopadnout. A kdyby to mělo být jinak, tak se objeví podobné zdánlivě nevysvětlitelné nesrovnalosti, jako při volbách minulých. A že k tomu dojde, nemusíme už ani dnes pochybovat,“ předpokládá politolog.

Merkelová prokazatelně dostala pod své poručnictví celou EU

S německými volbami skončila také éra kancléřky Angely Merkelové. „Její kancléřský termín trval šestnáct let, a to je možné, s přihlédnutím k některým jejím sporným rozhodnutím nebo těm, které naopak jsou v SRN považována za zemi prospěšná, hodnotit pozitivně. Kdo považuje její odchod za ústup ze slávy, vzpomene si možná, že například Donald Trump o ní mluvil jako o nejhorší kancléřce zapsané do dějin SRN,“ připomíná Zbořil.

Podle politologa Merkelová prokazatelně dostala pod své poručnictví celou EU, která se bude muset s touto situací vyrovnávat. „Jejím neúspěchem, z jejího hlediska, byl jednoznačně odchod Velké Británie z EU, úspěchem bylo dostavění Nord stream 2, nikoliv snad pro jeho ekonomický význam, ale proto, že dokázala ustát nevybíravý tlak Spojených států a s ním spojené další ekonomické kroky proti německému, ale vlastně i unijnímu hospodářství,“ komentuje Zbořil. „Někdy jí agresivní politika USA na Ukrajině a proti Ruské federaci dočasně vyhovovala, ale když šlo o národní zájmy, nenechala Německu diktovat ani jeho spolupráci s Čínskou lidovou republikou. U nás je nevzpomínané vypuzení rezidenta CIA z Berlína, což byl jistě krok nebývalý,“ dodal.

K éře kancléřky dál Zbořil hodnotí: „Po jejím odchodu nebude Evropská unie a SRN rájem, ale ani ne peklem a rozpadající se entitou, jak si to představují někteří malo-evropští aktivisté. A pokud její nástupci budou schopni se nějak dohodnout, možná bychom měli přestat poslouchat své ‚tlumočníky‘ a začít se trochu učit mluvit německy.“

Němci v neděli vybírali nové složení Spolkového sněmu, a tím i nástupce konzervativní kancléřky Angely Merkelové. Souboj o kancléřský post se odehrával podle komentátorů mezi konzervativcem Arminem Laschetem a sociálním demokratem Olafem Scholzem. Vítězem voleb se nakonec stala SPD.

„Úspěch Zelených ovlivnil hlavně Berlín. Je to sice úspěch, ale omezený, Berlín je důležitý, ale není celé Německo. Bude zajímavé, jak v jednáních o budoucím kancléři či kancléřce, bude hrát situace v jednotlivých spolkových zemích, jak bude reagovat národohospodářská soustava vč. bankovnictví. Zajímavé, zejména pro nás, bylo, že ve volební kampani i v komentování předběžných výsledků se ve vysílání evropských TV příliš nemluvilo o mezinárodní politice. Nejen o EU a transatlantické spolupráci, o těch se opakují stále stejné fráze. Ale hlavně se málo mluvilo o vztazích Německa (nikoliv EU) k USA, ČLR a Ruské federaci,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



