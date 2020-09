Zbořil má strach: Stalo se to nejhorší, co nás mohlo potkat

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Stalo se to nejhorší, co nás mohlo potkat! „Dostali jsme se do stavu politického boje a odboje, onemocnění se zmocnili politici a vedou mezi sebou boj na život a na smrt.“ Politolog Zdeněk Zbořil hovoří o koronavirové kampani. V reakci na aktuální vyjádření některých odborníků by rád slyšel doporučení, jak se bude rozhodovat o tom, koho nechat dříve umřít. K aktuálním volebním preferencím politolog podotýká: „Jak říkají sociologičtí výzkumníci, ‚konstrukt‘ už byl v možná vhodnou dobu předložen veřejnosti a nyní se bude zkoumat, zejména v politickém zákulisí, jakou naději má na úspěch.“

„Jsme v dnešních dnech v nejhorší fázi této koronavirové kampaně. Nikoliv snad proto, že roste počet evidovaných nakažených, nemocných v karanténě a v nemocnicích, natož pak umírajících, ale proto, že se stalo to nejhorší, co nás mohlo potkat. Dostali jsme se do stavu politického boje a odboje, onemocnění se zmocnili politici a vedou mezi sebou boj na život a na smrt,“ říká k druhé vlně koronaviru politolog Zdeněk Zbořil.

„Možná že nám bude škodit příliš velký počet lékařů v obou komorách PČR a na úrovní regionů, ale stalo se a nedá se s tím nic dělat. Snad se ale lidé v ČR vzpamatují a dojde jim, že je žádný politik, nakažený nebo zdravý, rozumně uvažující nebo opakující různé nesmysly, nezachrání, a že se musí o svoje zdraví starat také trochu sami. Když to uměli naši předkové, babičky kořenářky a zdravý venkovský vzduch, proč by to nemohla zvládnout i naše internetová generace, která se naučí s valící se vlnou nejrůznějších informaci rozumně zacházet,“ dodal.

V Česku bude pravděpodobně denně přibývat 6000 až 8000 nakažených covidem-19, řekl v Partii televize Prima vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Na místě je podle něj zvažovat vyhlášení nouzového stavu. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka zatím není tato varianta v nejbližších dnech na stole. Bude se tedy opakovat situace z jara?

„To je příliš odborná otázka, na kterou by neměli odpovídat novináři nebo každý, kdo má doma k dispozici PC. Pokud mají oba vámi citovaní pánové různé názory, a podle mého také různou odpovědnost za svá rozhodnutí, měli by se dohodnout mezi sebou a nenechávat tak důležité věci na politických komentátorech, kteří se na tvorbě potřebného rozhodnutí mohou podílet jen okrajově. A neměli by být brány jako autority,“ komentuje Zbořil.

Pokud přibude 1000 pacientů vyžadující intenzivní péči, nebudou záložní lůžka, řekl předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. Při 4000 nakažených denně bude muset být omezena jiná péče.

„Nevím, jaké jsou důvody pana předsedy pro šíření této možná pravdivé, možná poplašné zprávy. Pokud má pravdu, pak se asi bude rozhodovat jen o tom, koho nechat dříve umřít. Ty ‚nakažené‘ nebo ‚jiné‘? Je to situace, která je známá z každého mimořádného stavu válečné medicíny a snad by bylo vhodné, kdyby byla tato informace doplněna doporučením třeba i této předsednické autority,“ uvedl Zbořil.



„Mohly by se stavět a opravovat polní nemocnice, které umí stavět armáda po celém světě, měly by se mobilizovat zdravotnické kádry v záloze (pokud takové ještě z minulosti existují) nebo podřídit na rozkaz prázdné a poloprázdné prostory v současné době nefungujících zařízení. Třeba škol, sportovních areálů, divadel a řady dalších, které by uměla ve svém teritoriu objevit každá hlava místní samosprávy. A zabránit tomu, aby taková rozhodnutí nebyla soudně stíhaná na základě smyšleného obvinění z nezákonnosti,“ dodal.

Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík dlouhodobě upozorňuje, že zdravotnický systém kapacity má. V sobotu na sociální síti napsal: „Držme se reality a čísel. Rád bych k dnešnímu dni komentoval reálnou statistiku covidových pacientů ve Fakultní nemocnici v Motole – v největší české nemocnici. Aktuálně máme 21 nemocných s covidem-19, z toho pouze jeden je v těžkém stavu na jednotce intenzivní péče a vyžaduje připojení na plicní ventilátor. Ostatní pacienti mají lehký průběh nemoci, jejich léčba probíhá maximálně s podporou kyslíkové terapie. Škála ročníků narození těchto pacientů začíná rokem 1929 a končí rokem 1950. Máme sice i několik pacientů mladšího věku, ti však mají vysloveně lehký průběh nemoci a hospitalizováni jsou z toho důvodu, že mají i jiné zdravotní komplikace. Proti této realitě postavme fakt, že denně utrácíme 34 milionů korun za 20 tisíc testů,“ napsal Ludvík na facebooku.

„Už minulý týden jsem říkal, že pan ředitel Ludvík, podle mého názoru, mluví věcně. Je zřejmé, že má průkazné argumenty, a proto bych doporučoval věřit mu víc než náhodnému sloupkaři nebo ‚zuřivému‘ reportérovi či reportérce v TV. Rozumím tomu, že nadbytečné testování vyčerpává finanční fondy celého zdravotnictví jako systému, ale právě proto, jak už jsem uvedl, o jejich nutnosti a potřebě nemá rozhodovat jakkoli erudovaný odborný lékař, ale všechny vyvážené složky systému. Aby se z toho nestala, jak se stále víc a víc děje, jenom příležitost několika arivistů předvádět se na veřejnosti v době předvolební,“ podotýká Zbořil.

„Nepatřím k publiku pana starosty Novotného a jeho ODS“

Ve svém pravidelném čtvrtečním Obzoru se spisovatel a překladatel Benjamin Kuras vyjádřil i k působení starosty Řeporyjí Pavla Novotného. „Nedovedu si představit typ Pavla Novotného v politice žádného jiného státu, tedy s výjimkou možná nějaké Lidové republiky Unga-Bunga. Znám dobře jeho tátu jako vtipného a vystupováním noblesního pána, tak o to víc mně chápání tohoto fenoménu uniká.“ Zároveň také zmínil: „V poslední době se mně zdá, že se začal sám brát vážně, a tím se stává případem psychiatrickým.“ Reakce Novotného byla obsáhlá. Mimo jiné uvedl: „Stal se z vás kretén takový, že jeden zírá,“ prohlásil Novotný a označil Kurase za rasistického pozéra a xenofoba, který se začal tahat s rasistickou xenofobní chátrou. Vyčetl Kurasovi jeho postoj při migrační krizi, kdy prý znevažoval víru migrantů jako „mor západní civilizace.“ Přidal celou řadu vulgárních výrazů.

„Musím se omluvit, ale nepatřím k publiku pana starosty Novotného a jeho ODS a jistě by ani on o moje názory neměl zájem. Benjamina Kurase čtu a znám skoro osobně a i když s ním nemusím vždy souhlasit, je stále ještě možné se od něho něčemu přiučit. Od pana Novotného, bohužel jen slovník pražské periférie,“ komentuje politolog.



Kuras ještě na slova Novotného reagoval, když mimo jiné zmínil: „Těžko hledat lepší důkaz, do jaké vulgární stoupy spadla česká politika. Tak tohle je výkladní skříň dnešní ODS. Určitě jí získá hodně nových voličů,“ poznamenal ironicky spisovatel.

„Podle několika mediálních výstupů se zdá, že pan starosta Novotný je skutečně výraznou tváří ODS a panu předsedovi Fialovi ho nikdo nemusí závidět. Spíše je zajímavé, kdo mu ho a celé ODS přeje. Že to nejsou jejich voliči, je asi pochopitelné,“ uvedl Zbořil.

A zda ovlivní vystupování Pavla Novotného volební výsledek ODS?

„Podle posledních volebních preferencí zveřejněných agenturou Kantar a ČTV, jde ovšem jen o volby do PS PČR, je jasné, že Piráti a ODS zažívají opakovaně mírný vzestup popularity. Součet jejich preferencí je už o téměř 7,5 % vyšší než ANO 2011. Nedá se samozřejmě tvrdit, že tvář pana Novotného může být jediným důvodem tohoto úspěchu. A to i proto, že jedna z politologických pověstí, původem ze Spojených států, říká, že nehledě na předvolební kampaně a volební průzkumy, voliči stejně nakonec ‚rozhodují dolní polovinou svého těla‘.

V každém případě, jak říkají sociologičtí výzkumníci, konstrukt‘ už byl v možná vhodnou dobu předložen veřejnosti a nyní se bude zkoumat, zejména v politickém zákulisí, jakou naději má na úspěch,“ podotýká Zbořil.

Psali jsme: Vojtěch: Odstupuji. Dělal jsem to srdcem Sprostá Bára Basiková o covidu? Dohání ji její minulost Máme 19 procent, radují se Piráti. A někdo jim zkazil radost. I odpůrcům Babiše Kabinet obnoví krizový štáb a projedná další opatření proti viru

Opozice vycítila novou příležitost jak kritizovat bez odpovědnosti

Zásadně předseda ODS Petr Fiala kritizuje vládu i v souvislosti s koronavirem. „Oni se chovali jako malé děti,“ uvedl Fiala na adresu kabinetu Andreje Babiše v nedělní Partii. Konstatoval, že situace je vážná a je hrozivé, jak vláda ANO a ČSSD vše podcenila a během léta neposílila hygienickou službu. Upozorňoval, že členové vlády znovu a znovu prohlašovali, že mají situaci pod kontrolou, ale teď se ukazuje, že během klidnějších měsíců, kdy se vláda měla připravit na možné zhoršení situace, ve skutečnosti spala. „Premiér (Andrej Babiš) a ministr zdravotnictví (za hnutí ANO Adam Vojtěch) mají největší odpovědnost za tuto situaci,“ zhodnotil. Je ale Fiala přesvědčivou opozicí?

„Myslím si, že jsou tato apodiktická tvrzení pana předsedy nepřesvědčivá. Ale to není důležité, protože kritici vlády z řad opozice za poslední půl rok hned několikrát tvrdili něco jiného. Teď, věrni své antibabišovské strategii a taktice, vycítili novou příležitost jak kritizovat bez odpovědnosti. Když viděli, že ‚vláda spala‘, mohli ji přece probudit. Pan předseda Senátu podnikl světem sledovanou cestu na Tchaj-wan, podle svých slov, aby se naučil, jak se v této nové nezdravé situaci chovat. A žádný budíček, který by probral spící vládu k činnosti, jsme neslyšeli. Jenom přicházeli jejich obdivovatelé s nápady, jak žalovat nebo odvolávat vládu, protože bránila letním výletníkům jezdit se koupat do Chorvatska, pořádat masové open air koncerty a akce, jako byl pražský společný piknik opozice na Karlově mostě a další a další,“ komentuje Zbořil.

„Pan Fiala má ale skutečně pravdu – když máme řádně zvolenou vládu, která vládne, je její odpovědnost za novou situaci jistě větší než odpovědnost opozice, která jejím rozhodnutím nekonstruktivně a soustavně oponuje. Doufejme, že ale změní svůj názor v okamžiku, až vláda nebo MZd přijde s nápadem vyhlásit nouzový stav,“ dodal.

Andrej Babiš dnes vystoupí s prohlášením v médiích

„Mám toho hodně na srdci a je to důležité. Tak to chci říct nejen vám u mě na facebooku, ale všem. Projev zítra ve 20.00,“ avizoval v neděli večer premiér.

„Předpokládám, že premiér nebude mluvit jen o statistikách a názorech expertů. Asi bude muset reagovat na někdy až nenávistnou kampaň proti své osobě a ani bych se nedivil, kdyby oznámil, že si myslí, že těchto útoků je v poslední době až příliš mnoho.

Když se ale budeme snažit na tato jeho slova reagovat věcně, předpokládejme, že:

Bude sumarizovat hlavní data současného stavu, který je stále ještě zlehčován nejen ‚lidovými‘ epidemiology, ale i osobami s vysokou vědeckou, společenskou a politickou autoritou,

může oznámit rozhodnutí vlády, která budou vyžadovat schválení PS Parlamentu ČR,

upozorní na skutečnost, že některá tato rozhodnutí mohou být rozhodněji než dosud vynucována státní moci,

vyzve politické strany vč. stran opozičních, aby jednaly v zájmu státu a občanů ČR a alespoň dočasně zapomněly na své partikulární zájmy,

oznámí případné změny ve vládních funkcích a upozorní i na možnou změnu vládní koalice,

vyzve všechny občany ČR, bez rozdílů názorů a politického přesvědčení, aby přijali osobní odpovědnost a účast v pokusu o nápravu současného stavu,

upozorní, že i on nebo členové jeho vlády jsou ochotni této své povinnosti dostát…“ uvedl Zbořil.

Nejen ANO ztrácí, ale součet preferencí Pirátů a ODS roste.

Největší podporu mezi lidmi si stále drží ANO, které by v srpnu podle modelu agentury Kantar CZ vyhrálo volby do Sněmovny s 27,5 procenta hlasů. Nicméně ve srovnání s červnem ztrácí. Naopak strany, které by skončily na dalších místech, tedy Piráti, ODS a SPD, si polepšily. Piráty by volilo 19,5 procenta lidí, ODS 15 procent a SPD osm procent.

„Nejen ANO ztrácí, ale součet preferencí Pirátů a ODS roste. Sice by tyto strany (pouze) teoreticky nevytvořily koaliční vládu, ale při troše vůle k volební alchymii by to bylo nadějné. Dohromady by obě strany měly 34,5 % a v Řeporyjích by se mohlo začít otvírat šampaňské.

A to nemluvíme o pojistce proti výsledkům voleb, se kterou ‚obratně‘ zachází prezident Lukašenko a jeho spojenci. A přece víme, že o bezproblémové volby se dnes obávají i v takové exportní demokracii jako jsou Spojené státy,“ komentuje Zbořil.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by srpnu překročily zřejmě ještě tři strany. Starosty a nezávislé by podpořilo 6,5 procenta voličů, ČSSD 5,5 procenta lidí a TOP 09 pět procent lidí. Neuspěli komunisté, kteří si pohoršili o procento na 4,5 procenta.

„To jsou výsledky, jako by je někdo vypracoval za domácí úkol. Koaliční vládu by šlo sestavit, velkou většinu by neměla a jelo by se dál močálem kolem bílých skal. 2+4 model má velký potenciál permanentní vládní krize a jistě se nemusíme přesvědčovat, že existují nejen v ČR, ale třeba i v EU, zájmové skupiny, kterým by se takový stav zdál být nejprospěšnější.

Ještě se samozřejmě o nic moc nehraje, ale nová startovní čára již byla vyznačena a někteří politici se z toho mohou dozvědět, že už se s nimi nepočítá,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

