Zdeněk Zbořil: Lidé zjistí, že věřili tomu, komu neměli. Pak bude zle. A někdo toho využije

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Kdyby je více zajímalo, kdo vyhrožuje prezidentovi rozřezáním nebo šibenicemi, dokonce i v přítomnosti hlav sousedních států, kdo si myslí, že bychom měli zabíjet a věšet představitele zemí …“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje napjatou atmosféru ve společnosti. Hovoří o možnosti zneužití. Budeme asi muset dostat větší ránu do národního sebevědomí, než nám dosud dopřávali zpěváci, herci anebo hoteliéři. „Pokud někdo chce mluvit o válce, měl by raději hovořit o revoluci nebo politické změně.“ Politolog si všímá také slovníku „nástupce Komunistické internacionály“ a upozorňuje, že novinářská metafora „internetový gulag“ není příliš vzdálená od reality. V závěru pak podotýká: „Kdybych si mohl dovolit parafrázovat Nikolaje Vasiljeviče Gogola, řekl bych: ‚Zachtělo se vám, holoubci, demokracie. Tak tady máte do zubů‘.“

V uplynulých dnech jsme svědky debaty o tom, které služby budou otevřené a které znovu přeruší provoz. Lidé jsou naštvaní, majitelé restaurací protestují.

„Zatím se mi to nezdá tak vážné, jako kdyby byli naštvaní lékaři, zdravotní sestry a personál nemocnic. Mohli by také zkusit přestat léčit a starat se o nemocné. Přepokládám, že by se restauratéři jistě rozhodli je podpořit. Ti dnešní naštvaní by se mohli porozhlédnout po sousedních státech a zjistit si, kam mohou nebo nemohou vyjet za svými radostmi. Pak by si mohli postěžovat snad jen EU, která chce „koordinovat“ společný postup členských zemí a jistě to i s našimi naštvanými „myslí upřímně“, komentuje atmosféru politolog Zdeněk Zbořil.

Policie hlídá kromě vicepremiéra Havlíčka už i ministra zdravotnictví Jana Blatného. A to „kvůli covidu“. A jestli jim opravdu hrozí nebezpečí?

„Nemyslím si to, jen se mi zdá, že páni ministři si jen pomalu uvědomují, v jaké zemi žijí. Kdyby je více zajímalo, kdo vyhrožuje prezidentovi rozřezáním nebo šibenicemi, dokonce i v přítomnosti hlav sousedních států, kdo si myslí, že bychom měli zabíjet a věšet představitele zemí, se kterými dosud udržujeme diplomatické styky, věděli by, že hysterickými výkřiky neoplývá jen politická opozice vládní koalice nebo snad zběsilý anonymní dav, ale že vyhrožování a obecná neslušnost je výrazným rysem české politiky. „Pravda und Love, je heslem naší doby, a od toho není k vulgárnostem a podlým útokům příliš daleko. Jejich šiřiteli nejsou ani čínští nebo ruští agenti, ale dost často hodnostáři považovaní svými obdivovateli za reprezentanty národa, státu a EU,“ říká Zbořil.

Jenže atmosféra houstne. „Nechci být prorokem, ale obávám se, jak budou někteří lidé chápat, že se rozhodli věřit někomu, kdo za to nestojí, budou hledat způsoby, jak si svou frustraci kompenzovat. Takový stav mysli není jen typický pro ty zklamané a nespokojené se sebou samotnými, ale může se zdá být zneužitelný i těmi, kteří nedělají politiku, ale politikaří, kterým jde o moc a peníze v jakémkoli zájmu domácím i nadnárodním. ‚Zlatá revoluce‘ se nepovedla, tak proč to nezkusit třeba prostřednictvím covidu?“ komentuje politolog.

Asi dojde i na to, že PES bude k ničemu

Epidemickou situaci znázorňuje systém hodnocení PES. Už pár dní směřuje republika k úrovni čtyři. Zavádění a rušení opatření ale i přes složitý systém vyvolává pochybnosti o tom, jak je dodržován.

„Protože se celý národ, anebo jeho velká část, obával rozhodného vystupování ‚plukovníka‘ Prymuly, zesměšňovaného a pomlouvaného, a oponoval mu nikoli argumenty, ale švejkováním, asi dojde i na to, že PES bude k ničemu a budeme muset čekat, až se zaplní nemocnice nebo márnice a krematoria. Do kontrolování pravidel chování, která vycházejí ze systému PES, se nechce ani Policii ČR. Budeme asi muset dostat větší ránu do národního sebevědomí, než nám dosud dopřávali zpěváci, herci anebo hoteliéři,“ říká Zbořil.

Podle exministra zdravotnictví za hnutí ANO Romana Prymuly se nedaří epidemii zvládat, jak by bylo třeba, problém však podle jeho názoru netkví v protiepidemickém systému zvaném PES, ale v lidech. „My sice máme nějaká restriktivní opatření, ale nárůst kontaktů a všeho je enormní. Lidé často dělají, jako kdyby se do hospody neměli už nikdy dostat. Takže tam všichni naběhnou,“ posteskl si na Seznamu. „Můžete nakrásně udělat super opatření, můžete super trasovat, ale v trasování je největší problém, že máme minimum kontaktů. I v době, kdy byl život mnohem omezenější, bylo víc kontaktů, než je teď. Nikdo nechce hlásit své příbuzné, lidi z práce, aby neměli problém,“ uvedl také Prymula.

„Podle některých médií a hlavně opozičních politických stran je pravda taková, že lidé by chtěli, ale ta rozhodnutí vlády a centra jsou chaotická, opožděná a nekvalitní. Tím se stalo, že už dopředu víme, kdo je tím vším vinen. Hlavně nikdo z nás hrdinů, kteří chodíme demonstrovat proti tomu nebo onomu, ale odmítáme za své názory a rozhodnutí odpovědnost, se nechce vyzpovídat ze svých hříchů,“ uvedl politolog.



„Proč bychom měli hlásit, kdo nás nakazil? Nemusíme, ale nemůžeme si pak stěžovat, že nakazil někdo právě nás. A to jak pán, tak kmán. ‚Zdravý nemocný‘ nebo sebevědomý nositel několika titulů před jménem i za jménem. Hospod nám může být líto. Ale nemluvili jsme až příliš dlouho o ‚chybném podnikatelském záměru/plánu‘, aby nás to ausgerechnet teď mělo tolik zajímat?“ dodal.

Za pár týdnů skončí rok 2020. Zažili jsme situaci, která byla pro všechny výjimečná, někteří už srovnávají dopady s válkou.

„Žádná výjimečná situace včetně válek se stereotypně neopakuje. Pokud někdo chce mluvit o válce, měl by raději hovořit o revoluci nebo politické změně. Pak bychom mohli mluvit o jakés-takés podobě. Mobilizace občanů – snad. Ale kterých? Těch, co chtějí nebo nechtějí zemřít? A je to ve jménu nějakého ideálu nebo díky bohapusté prázdnotě?

Všechny války jsou, kromě jiného, bojem dobra se zlem, moudrosti s hloupostí. Snad si můžeme přiznat, že dobro a moudrost většinou prohrávají. To sice neznamená, že máme rezignovat, ale trochu skepse a realismu bychom odmítat neměli,“ říká Zbořil.

Psali jsme: Xavere, troubo, padlo. A také: Přijel doktor. Umírají důchodci, řekl při kafíčku. Ale... Těžké kovy ve vakcínách: Jsou tam. Ale v potravinách je jich víc, padlo u Fridrichové Přišel dopis: Dostala jsem 49 tisíc. Měsíčně platím 60 tisíc. Přišla jsem o 450 tisíc. Vánoce? Ne Vláda projedná posun v systému PES

„Jednání o tzv. daňovém balíčku se mi zdá trochu nepřehledné.“

Senát ve čtvrtek po zhruba desetihodinové debatě schválil pozměněnou verzi daňového balíčku. Pokud upravený návrh schválí i poslanci, novela zachová zrušení supehrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent. Horní komora také souhlasila se zvýšením daňové slevy na poplatníka, ovšem menším, než jak ji obsahuje sněmovní znění. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

„Toto jednání o tzv. daňovém balíčku se mi zdá trochu nepřehledné. Myslím si ale, že většině jednajících nešlo jenom o sekundární politický kapitál, který mohli z úspěchu nebo neúspěchu získat, ale o optimální rozvahu příjmů a vydání státu, která je v současné ekonomické situaci obtížně definovatelná. Kraje, které se nerozvážně pustily do konfliktu s vládou, dnes vyžebraly jakousi kompenzaci, ale je otázkou, zda se jim ji podaří nakonec nabýt. A pokud by dokonce došlo k pádu vlády, doufám, že i největšímu politickému analfabetovi je jasné, kdo by necelý rok před volbami na své odvaze prodělal,“ uvedl politolog.

Vládní ČSSD ve Sněmovně nepodpoří senátní verzi daňového balíčku, Hlasovat pro ni nebudou opoziční Piráti. Mimochodem Jan Hamáček už opět pohrozil odchodem z vlády.

„Členové ČSSD a poslanci v celé historii české politiky už tolikrát vstupovali a odcházeli z koaličních vlád, že to vypadá jako nějaké osudové dědičné zatížení. Že nebudou hlasovat Piráti, nikoho nepřekvapí. Zvláště když víme, že je, pokud vím, o to dosud nikdo doopravdy nepožádal,“ podotýká Zbořil.

Exministr financí Miroslav Kalousek dlouhodobě hovoří o rozvratu veřejných financí a připomeňme, že upozorňuje i na to, že přijde okamžik, kdy budeme muset začít platit dluhy minulosti. Do budoucna je podle něj ohrožena zdravotní péče i financování penzí a důchodový systém je udržitelný do roku 2030. Pak se začne hroutit.

„Pan exministr financí je velmistr v šíření poplašných zpráv a známý autor katastrofických scénářů. Kolikrát jsme z jeho úst podobná slova už slyšeli! Je vidět, že ačkoliv řídil státní finance, není mu dodnes jasné, za jakých okolností někdo poskytuje úvěr, jak se splácejí úroky a kdy a za jakých okolností se úvěry likvidují. A protože se nám nechce věřit, že by takový opravdu byl, zůstaňme u toho, že se v Poslanecké sněmovně zase trochu nudí, a že ho baví čas od času někoho vylekat,“ komentuje Zbořil.

Dnes daleko do voleb, papír snese všechno

Volby v listopadu by podle volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrálo ANO s podporou 25 procent, proti říjnu ale 2,5procentního bodu ztratilo. Druzí Piráti si pohoršili o jeden procentní bod na 20 procent, naopak třetí ODS jeden procentní bod na 11,5 procenta získala. Starostové a nezávislí (STAN) a hnutí SPD by získali 10,5 procenta. Na potřebnou pětiprocentní hranici dosáhla v listopadovém modelu ještě TOP 09.

„Protože víme, kdo objednává u agentury Kantar CZ výrobu těchto produktů politické reklamy v ČR, nemusíme se snad těmito daty příliš vzrušovat. Podobně jako Česká televize si objednávají podobné výzkumy různé politické strany, a pokud je mi známo, výsledky jejich snažení jsou velmi rozdílné. Volby jsou daleko a dnes, daleko do voleb, papír snese všechno,“ říká politolog.

Velká chyba, že Česko nepodpořilo Polsko a Maďarsko v jejich sporu s Evropskou komisí o unijní rozpočet, upozorňuje europoslanec Alexandr Vondra, který na svém facebooku informoval o tom, že nakonec docílil požadovaného kompromisu. „Bojovali za nás,“ připomíná a prstem ukazuje především na českého premiéra Babiše, který zůstával raději stranou.

„Andrej Babiš sice nemůže za všechno, jak si ODS, Alexander Vondra a celá opozice myslí, ale v tomto případě je vládní postoj skutečně zvláštní. Můžeme chápat, že současná vláda je vládou koaliční, ale když nás vzrušuje, že ODS vysílá svého emisara na Tchaj-wan, a ten se tam stane dokonce Tchajvancem, neměli bychom ani tajit, že to stále ještě s Visegrádskou čtyřkou myslíme vážně. Když si k tomu přidáme neomalené útoky komisařky Jourové proti Maďarsku, skoro bych se bál, že se animozita mezi zeměmi střední Evropy, zasazená v nedávné době a pěstovaná i v současnosti, prohlubuje. Domnívám se, že i současná návštěva polského prezidenta Dudy v Praze, ačkoli byla označena za diplomatické styky mimo zaprotokolovaný rozvrh, měla s touto nehorázností něco společného. Neutrální komuniké z této návštěvy, podle mého názoru, svědčí i o tom, že se během ní mohlo mluvit nahlas,“ komentuje Zbořil.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová ve čtvrtek představila Evropský akční plán pro demokracii. Evropská komise bude jeho prostřednictvím účinněji postihovat záměrné šíření dezinformací či má zamezit „manipulativním“ příspěvkům. Plán má prý za cíl „vybudovat odolnější demokracie v celé EU“ a Evropská komise chce jeho prostřednictvím „vybudovat lepší budoucnost“ a „čelit výzvám digitálního věku“. Evropský akční plán pro demokracii se má soustředit do trojice pilířů. Prvním z nich je „propagace svobodných a spravedlivých voleb“. Druhým pilířem má být „posílení svobody a plurality sdělovacích prostředků“. Dalším krokem je boj proti dezinformacím.

„Možná jsem až příliš zaujatý, ale paní Jourová si při svém věku a zkušenostech zřejmě neuvědomuje, že používá slovník nejen historicky odepsané Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), ale dokonce i Informačního byra dělnických a rolnických stran, nástupce Komunistické internacionály. Bez ironie a doslova. Nevím, jak na to budou reagovat jiné generace, ale tu moji, přepokládám, mrazí. Možná ta novinářská metafora ‚internetový gulag‘ není příliš vzdálená od reality. Teď jen kdo a kdy ho jedním kliknutím uvede do chodu nebo vypne,“ komentuje politolog.

Internetový portál YouTube bude od tohoto týdne mazat veškerá nově nahraná videa, která šíří nepodložená tvrzení o tom, že se na výsledku letošních voleb v USA podepsaly údajné podvody. Mimochodem, koncem listopadu se psalo o týdenním zákazu publikace na YouTube pro americký kanál One America News Network (OANN). Důvodem mělo být šíření nepodložených informací o léčbě koronaviru. Síť One America News Network Donald Trump.

„Kdybych si mohl dovolit parafrázovat Nikolaje Vasiljeviče Gogola, řekl bych: ‚Zachtělo se vám, holoubci, demokracie. Tak tady máte do zubů.‘ A pohraju-li si s výrokem Winstona Churchilla, pak si dovolím tvrdit, že to ještě není konec, ale už je to konec začátku!“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



