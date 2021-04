Zeman zdravější než Havel, uvidíte. Demoblok v pasti. Binec a jeho zákulisí

reklama

Miloš Zeman ukázal, že na to pořád má

Komunisté totiž vypověděli toleranci vládě a zároveň potvrdili, že v případě hlasování o důvěře, nebo naopak o nedůvěře, budou hlasovat proti vládě. Vláda tak ztratila většinu ve Sněmovně, a pokud se někdo necukne, tak vláda padne.

A kdo je vítěz téhle vládní krize?

No přece Miloš Zeman. Navzdory kecům mnohých haterů prezidenta republiky, jeho největším spojencem ve vládě nikdy nebyl Andrej Babiš, ale vždy to byla právě KSČM. A bez její podpory ztrácí vláda většinu ve Sněmovně.

A vláda bez většiny ve Sněmovně nemůže dlouhodobě existovat. Není totiž schopna prosazovat své zákony. To platí dvojnásob v situaci, kdy proti vládě stojí Senát, který je schopen jak na běžícím pásu zamítat a vracet vládě do Sněmovny jeden každý návrh zákona, k jehož prohlasování vláda potřebuje 101 hlasů poslanců, které aktuálně nemá.

Komunisté zároveň pobídli ostatní opoziční strany, aby vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě. Ty to těžko mohou ignorovat. Zvláště opoziční blok okolo ODS pod značkou SPOLU totiž vyzýval k vyslovení nedůvěry vládě už na podzim loňského roku.

Jaké má opozice možnosti?

Těžko teď může SPOLU po všech těch cavycích okolo Andreje Babiše jednat a hlasovat jinak než proti důvěře vládě. Občanští a křesťanští demokraté a topáci jsou v situaci, kdy nemohou jinak. A pokud by se náhodou tou jinou cestou vydali, tj. pokud by nějak podpořili Babišovu vládu, můžou si to rovnou hodit.

Do bourání Babišovy vlády totiž všechny tyto strany nainvestovaly tolik politického kapitálu, že už není cesty zpět. Jak SPOLUkům, tak PirSTANákům nezbývá, než „zavřít oči a myslet na Anglii“.

Pokud by se snad nějakou náhodou nebo hnutím osudu ODS / SPOLU rozhodlo vládu Andreje Babiše podpořit, pak si pan profesor Fiala, jeho pravá ruka Zbyněk Stanjura, stejně jako Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka, mohou jít rovnou hodit mašli, protože jejich voliči jim to spočítají.

A oni si toho jsou velmi dobře vědomi. Proto jen těžko připadá podpora vlády v úvahu. Stejně jsou na tom Piráti a jejich koaličníci ze STANu.

Okolnostmi jsou však oba opoziční bloky tlačeny do vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Zvláště občanští demokraté mají v tomto ohledu těžkou situaci, protože po vyslovení nedůvěry vládě volali už loni na podzim, když vyzývali Babišův kabinet, aby po skončení nouzového stavu znovu požádal o důvěru. Dnes je jasné, že by tuto důvěru neobdržel a musel by se tak poroučet. Jak by ale hlasovala ODS?

Co na to ČSSD?

Vítězem za všech okolností je Miloš Zeman. Padne vláda? Super. Miloš Zeman instaluje svůj prezidentský kabinet, který bude vládnout až do voleb a dost možná i pár měsíců za ně. A tahle prezidentská vláda bude přímo závislá na vůli prezidenta a bude plnit veškerá jeho přání. A pokud by je náhodou neplnila, tak je prezident vymění a nikdo s tím nic nezmůže.

Druhou možností je, že komunisty v počtech pro vládní většinu nahradí Okamurova SPD. Ostatně Miloš Zeman už při vzniku současné Babišovy vlády signalizoval, že by si v ní přál mít zastoupení SPD. Problém téhle konstelace je, že komunisté jsou v tomhle scénáři mimo; a sociální demokraté si sice zvolili Jana Hamáčka, ale to automaticky neznamená, že ztratili poslední zbytky sebeúcty a že hodlají jít do vlády s Okamurou.

Miloš Zeman svého času prohlásil, že Sládkovi republikáni jsou zdivočelí sociální demokraté, a podobně to dnes platí o SPD. Bohužel pro ČSSD, tato strana nenabízí nic, čím by tyto voliče (znovu)oslovila. Výsledkem tak nevyhnutelně je situace, kdy na jedné straně velká část straníků volá po jakési obrodě, a ve stejné situaci se další tváří, že u toho vlastně nejsou, protože nechtějí být spojeni s historickým neúspěchem. Není proto divu, že tváří v tvář tomuhle dilematu se předseda Hamáček zhroutil.

Jan Hamáček ČSSD

Od 12.4. 2021 pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

A proč je Miloš Zeman vítěz?

Protože ať už současná vládní krize dopadne, jak dopade, bude vítězem. Pokud to Andrej Babiš ustojí, bude na prezidentovi závislý. Pokud Babišova vláda padne, bude mít Miloš Zeman skvělou příležitost instalovat svoji vlastní vládu a držet ji u moci až do voleb.

Výpadek komunistů nemůže (bohužel pro Babiše) kompenzovat SPD, protože z takové vlády by odešel i Hamáček. Opozice i Babiš se tak ocitají v limbu. Babiš nemůže připustit, aby jen tak položil svoji vlastní vládu. Přitom by mu její pád vlastně vůbec nevadil. A opozice si nemůže dovolit nechtít vládu položit, protože to je její podstata a úkol. Ale pokud by vláda skutečně padla, pak si moc nepomůže. Do kritiky Babiše totiž opoziční strany nainvestovaly tolik politického kapitálu, že teď prostě najednou nemůžou otočit a začít ho držet u moci.

Opoziční strany jsou tak odsouzeny ke kritice Babiše a k prosazování nedůvěry vládě a předčasných voleb doslova za každou cenu. A právě v tom tkví mistrovský tah prezidenta Zemana. Jako správný stratég vycítil příležitost, chytil ji za pačesy a prostě zvítězil.

