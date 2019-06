Způsobíte požár. Zbořil demonstrantům proti Babišovi: Můžete litovat

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Demonstrace proti Babišovi? „Možná by mohlo dojít k přeformátování vládní koalice a lze s velkou jistotou odhadovat, kdo by na to doplatil. Jistě nejen ČSSD, ale třeba i některé strany dnešní tzv. opozice. Přece víme, že krize je možné řešit i neobvyklými prostředky, a ty nemusejí být k dispozici jen demonstrantům,“ varuje v rámci své pravidelné promluvy na ParlamentníchListech.cz politický analytik Zdeněk Zbořil.

Objevují se rozporné zprávy kolem napadení Ladislava Jakla. Respekt přinesl rozhovor se studentem, který měl být jeho aktérem. Tvrdí, že na adresu Jakla řekl: ,,S tímhle kriplem nejedu”, Jakl mu ji poté měl ,,natáhnout”. Jakl důrazně trvá na své verzi, že byl zmlácen a musel vyhledat lékaře. Jak na vás celá ,,kauza” působí?

Nezapomínejme, že žijeme v zemi, kde nikoho nevzrušuje, že člen opoziční politické strany vyzývá k „podřezání“ a „vykrvení“ prezidenta republiky a k sadistické vraždě nejen jeho, ale i hlasující většiny Poslanecké sněmovny PČR. A to za zanedbatelné pozornosti médií, veřejnosti a dokonce i samotných předpokládaných obětí. A když jeden soud může rozhodnout o počmárání volebního plakátu ODS, dokonce i soudkyní, která je, jak se dnes říká, „ve střetu zájmů“, když se krade z Pražského Hradu prezidentská standarta jen proto, aby mohla prý být rozřezaná na kousky, což jiný soud považuje za žertovný happening, stejně jako demonstrace s šibenicemi věštícími buducnost hlavy státu je posouzena jako „přestupek“, který stál nebo dokonce nestál jen několik set korun, v zemi, kde Ústavní soud činí spíše politická než právní hodnocení různých činů a situací, zdá se být skoro nevhodné mluvit o brachiálním útoku na bývalého tajemníka prezidenta Václava Klause. Navíc, když se v této zemi demonstruje za „nezávislost justice“, kterou se nemyslí nic menšího než závislost na názorech skupiny lidí a jim přátelsky nakloněných médií. Na druhé straně je z této zpráv zřejmé, že panem Jaklem označený útočník promluvil a snad ještě umíme poznat kdo, kdy a proč lže dříve než se začne „vykrvovat“ doopravdy..

Demonstrace na Václavském náměstí opět přitáhla desetitisíce lidí, koncem měsíce bude následovat další demonstrace na Letné. Má se Andrej Babiš bát? Dle průzkumu Kantaru oslabují preference hnutí ANO. Zachrání Babiše fakt, že budou prázdniny?

Nevím, kde ta příští demonstrace na Letenské pláni bude. Zřejmě tam někdo okolo bývalého pomníku J.V.Stalina, To by byl hezký paradox, i když jak říkají někteří organizátoři podobných akcí, jde o„manuál listopadu 1989“ nebo „spacákové revoluce“ 2000-2001. I tehdy jsme se z úst Marka Ebena dozvěděli, že na Václavském náměstí bylo 120, možná 150 tisíc přítomných, ačkoli jich tam bylo mnohem méně než minulý týden. Takže jde také trochu o tu falešnou symboliku, i když si nemyslím, že pan Minář si myslí, že je takovým symbolem, jako byl Václav Havel. Tentokrát už nepůjde jen o řepku olejnou, proti které se protestovalo tentokrát, ale jen a jen o Andreje Babiše. Ten zatím tvrdí, že neodstoupí, že ho budou muset v PS odvolat, respektive vyslovit jeho vládě nedůvěru. Podle názoru, nejen mého, ale i mnoha dalších pozorovatelů, se tím dostane ke slovu prezident Miloš Zeman a ten bude mít hned několik možností, jak případnou vládní krizi vyřešit. Sice by se mohlo stát, že se PS sama rozpustí, některé její pravomoci dočasně přejdou na Senát PČR, ale já si nemyslím, že k tomu dojde. Jak víme i z minulosti, „kapři si rybník nevypustí“ a pád preferencí ještě neznamená pád vlády. To vědí i v ČSSD nebo v těch politických stranách, kterým hrozí parlamentní „vytunelování“. Možná by mohlo dojít k přeformátování vládní koalice a lze s velkou jistotou odhadovat, kdo by na to doplatil. Jistě nejen ČSSD, ale třeba i některé strany dnešní tzv. opozice. Přece víme, že krize je možné řešit i neobvyklými prostředky, a ty nemusí být k dispozici jen demonstrantům.

Unikly už dvě předběžné verze auditů, které se opírají do evropských dotací poskytovaných Agrofertu. Andrej Babiš tvrdí, že EU tímto způsobem útočí na Českou republiku, zejména kvůli její zahraniční politice. Stává se Babiš díky tomuto výroku ,,bezpečnostním rizikem”, jak tvrdí Miroslav Kalousek?

Už to, že „unikly“ dvě verze zaslouží pozornosti. Kdysi „unikla“ MZ Bojarovi jen jedna věta o Diag Humen a pan Kalousek velmi dobře ví, kolik to ČR stálo. A jaké nebezpečí z tohoto úniku stále ještě hrozí. Také dobře ví, jakým nebezpečím byla jeho důvěra MNO Vlastě Parkánové a mohl by se víc zamyslet na tím, co zneužíváním této političky začátečnice on a jeho kolegové způsobili jejím uvržením do nekonečného kolotoče vyšetřování, žalob a rozsudků. Nechci být prorokem, ale tzv. spor ČR s EU může trvat léta a bude drahý víc než si myslí dnešní Piráti a někteří čeští politici, kterým jde dnes jen o Babiše, ale možná ještě nevědí, že by těch odmítnutých dotací mohl být větší počet, než dokonce dnes tak horliví Piráti dokáží spočítat.

Opozice se podle Kalouska pokusí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Piráti chtějí přesvědčovat ČSSD, aby vládu nepodpořila. Je toto reálná cesta, jak ,,sundat” Babišovu vládu? Mimochodem, prezident Zeman by pravděpodobně jmenoval premiérem znovu Babiše. Jak krok vyvolání hlasování o nedůvěře chápete?

Někdy se mi zdá, že tzv. opozici chybí vzdělání z obyčejných kupeckých počtů, anebo se snaží ukázat, že její poslanci do PS ještě chodí přesto, že jsou ve svých zákonodárných iniciativách úspěšní jen ojediněle. Význam jejich gesta je omezený, i když je pochopitelný. Jak jinak na sebe mohou upozornit, než fundamentalistickou kritikou koaliční vlády a pokusy o její rozvrácení a svržení. Na volby to nevypadá, a kdyby k nim opravdu došlo, je pod velkým otazníkem, jak by dopadly. Přece jen je něco jiného házet volební lístky do uren na území celé republiky, než se veselit s „umělci“ u Stalinova pomníku na Letné. Podle vyjádření některých stoupenců „sundání“ Babišovy vlády, jde také o to, jak Babiše „sejmout“. Snad jim to neporadil bývalý člen ODS z Jesenice u Prahy. Takže, ptáte-li se na to, jak celé této záležitosti rozumím, dovolil bych si tvrdit, že jde o oprávněnou parlamentní proceduru s nejistým výsledkem a také tak trochu o přilévání oleje do ohně, o kterém těžko předpokládat, jaký požár způsobí.

Někdejší kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík odchází z hnutí ANO i z politiky. Prý se tam nedá nic prosadit. Jde o odtahování se od Andreje Babiše, jak jásají odpůrci ANO? Bude za chvíli ostuda se s Babišem spojovat?

Pan Stuchlík si zřejmě neuvědomil, že k tomu, aby se stal pražským primátorem nestačí, aby se o tom dohodl s Andrejem Babišem. Z povahy ANO 2011 vyplývá, že její kandidáti do jakékoli funkce nejsou loajální členové strnulé nebo dokonce historické politické strany. A „odtahování se od Babiše“ nemusí ještě znamenat odtahování se od politiky. Třeba jde jen o přechod do zákulisí, který se mnoha podnikatelům jeví stále ještě zajímavý. Konec konců se v tomto stínovém prostoru pohybovali dost dlouho, aby se mohli obávat svého účinkování na reflektory veřejného zájmu osvětlené scéně. Možná se v Praze považuje za ostudu stýkat se s Andrejem Babišem, ale jinde, dokonce i v zahraničí, tomu tak není. A také o tom, co je nebo není ostuda nerozhoduje jen ČTv, i když se snaží být takovým arbitrem elegance často ráno, v poledne i večer.

Bernd Posselt by rád pořádal sudetské sjezdy v České republice. Je to dobrý nápad? Jak nahlížíte na aktivity sudetských organizací v Česku, myšleno vzdělávací a kulturní projekty, které mají připomínat ,,naše bývalé krajany”?

Já mám na podobné akce jiný názor, než mnozí naši politici a akademici, ale nevnucuji jim ho. Je mi sice divné, že jsme si s takovou lehkostí zvykli mluvit o „sudetských \Němcích“ a nikoli třeba o „sudetských Rakušanech“, jako kdybychom tu německou představu o kmenové identitě považovali už také tak trochu za svou. Myslím si také, že nelze žít v nenávisti s jakýmikoli sousedy, ale že se také nehodí, aby čeští a moravští politici a akademici trpěli nedůstojnou servilností kvůli svým materiálním zájmům. Mám v Německu hodně přátel, dokonce i z posledních několika let, ale musím se přiznat, že sudetoněmecké téma neprobíráme, dokonce ani u piva někde v Bavorsku. Ale přesto se mi to celé zdá, jako vzpomínka na budoucnost.

Vladimir Putin nebyl pozván na oslavy Dne D. Je to v pořádku? Mají Rusové pravdu, když si stěžují, že prý zapomínáme, že nejvíc ve válce proti Německu vybojovali oni?

Je to pozoruhodné, jako kdyby i v zahraničí chtěli potvrdit slova českých dějeBISců, že od včerejška se historie bude nejen v ČR, ale i v Evropě učit jinak. Přitom v nejmenované české TV ukazovali nadvakrát sovětský film Druhá světová válka z poloviny padesátých let 20.stol. Moudrý Stalin a geniální Žukov byli jak vytesání ze žuly a pokud se na to dívala školní mládež (což nepředpokládám), mohla by být „volaká zmetená“ ještě víc než pověstný major Terazky.

Tupá jednosměrná propaganda mám jednu nevýhodu. Působí totiž zcela opačně, než její tvůrci a organizátoři zamýšlejí. A ve věku “hromadných sdělovacích prostředků“ je takové počínání na medaili za blbost. Chápu, že ve Francii neradi vzpomínají, jak v několika týdnech kapitulovali, potom kolaborovali a že ne všichni byli na straně Charlese de Gaulla a domácího odboje. Ale když tam mohla v první řade sedět německá kancléřka, vypadalo to, že se sjednává zase nějaká nová koalice proti Východu. A zas by to nemuselo dopadnout dobře.

