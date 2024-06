„A Policie ČR najednou mlčí.“ Rajchl a nový rozměr atentátu na Fica

„Kdyby se atentát odehrál na politika z druhé strany politické scény, reakce zde na to budou zásadně jiné a okamžitě stíháni všichni, kdo by se jen slůvkem zmínili o tom, že to bylo správné,“ říká ParlamentnímListům.cz šéf strany PRO Jindřich Rajchl k diskusi o tom, jak je přistupováno k atentátu na Roberta Fica a lidem, kteří ho schvalují. Podle něho je zřejmé, kdo nese vinu na radikalizaci útočníka. Rajchl se pozastavuje též nad nedávným rozhodnutím ústavních soudců o změně pohlaví.

Po atentátu na Roberta Fica, který se už zotavuje ve svém bytě, přišla celá řada reakcí včetně toho, kdo nesl svůj díl viny, na nepřátelské atmosféře apod. Jak jste to vnímal?

Pro mě je v tuhle chvíli nejdůležitější sledovat právě ty různé reakce ve veřejném prostoru a zejména v naší Poslanecké sněmovně. Bezprostředně po atentátu se zde objevily nenávistné komentáře, které útok buďto schvalovaly, nebo podněcovaly k útokům na jiné politiky, a policie na to prakticky nereagovala. Vzpomeňme si na situaci po 24. únoru 2022, kdy nás policejní prezident a nejvyšší státní zástupce Stříž a všichni další varovali, že budou všechny projevy schvalování ruského vstupu na Ukrajinu nemilosrdně stíhány, a policie se na sítích každý druhý den chlubila, že někoho stíhat začala, tak v současné době policie nekoná. Pouze nám oznámili, že už dva případy prověřuje. To je přece naprosto šílené, protože těch odporných reakcí byly stovky.

Přitom schvalování politického atentátu a vyzývání k jiným je společensky mnohem nebezpečnější věc než souhlas s ruskou válkou na Ukrajině, jelikož to může motivovat dalšího šílence k tomu, aby spáchal něco podobného. Jasný dvojí metr v rámci české politiky. Kdyby se atentát odehrál na politika z druhé strany politické scény, reakce zde na to budou zásadně jiné a okamžitě stíháni všichni, kdo by se jen slůvkem zmínili o tom, že to bylo správné. Ten dvojí metr do naší společnosti nepatří a je za hranou humanity. Považuji to za degradaci principu demokratického právního státu.

V současné době obhajuji člověka, který reagoval na Facebooku na příspěvek týkající se soudu s Ukrajincem, který znásilnil a pokusil se zavraždit patnáctiletou dívku v Plzni. Někdo na to na síti napsal, že by ten Ukrajinec zasloužil deportovat. Můj klient pod to napsal zastřelit. Myslel tím samozřejmě, že by si takový člověk zasloužil trest smrti. Okamžitě u něho byla policie, je stíhán, a dokonce už je souzen. Za to, že se takto vyjadřoval k odpornému kriminálnímu činu. V momentě, kdy tady někdo schvaluje nebo podněcuje k podobným činům, jako byl atentát na Roberta Fica s oponentními politickými názory, než má pětikoalice, je ticho po pěšině. Tady už prohrává spravedlnost v naší zemi.

Podle průzkumu pro televizi TA3 si více než 61 procent Slováků myslí, že k atentátu přispěla činnost a rétorika opozice. Z druhé strany to ale veřejně její představitelé odmítají. Váš pohled?

Tohle si přece myslí každý racionálně uvažující člověk, že tuhle věc vyprovokovala naprosto šílená nenávistná kampaň progresivistické opozice na Slovensku i u nás. Sledujeme to každý jeden den. Nálepky o tom, že je Fico Putinův sluha, dokonce srovnání s Hitlerem, což předvedla paní Nerudová. To vůbec do politiky nepatří a společnost to logicky radikalizuje. Čím ji radikalizoval Fico? Tím, že prezentoval svůj program pro Slovensko? To nikdo nemůže myslet vážně. Jsou to trapné výmluvy a snaha vyvinit se z odpovědnosti. Mimochodem, naše Poslanecká sněmovna odmítla hlasovat o usnesení, kterým by atentát odsoudili. Tady máme odpověď! V momentě, kdy Sněmovna pětikoaličními hlasy zamítne usnesení o odsouzení atentátu na Roberta Fica, odpověď je daná. Ano, oni tuhle atmosféru vyprovokovali, a já říkám, že jim nevěřím ani jedno slovo z jejich soustrastných projevů, které publikovali, jenom aby se neřeklo. Svým hlasováním v Poslanecké sněmovně ukázali, že ten atentát odmítají jakýmkoli způsobem řešit a chtějí ho omlouvat. S tím se za žádnou cenu nedokážu ztotožnit a akceptovat to.

Ostré veřejné reakce vyvolalo rozhodnutí ústavních soudců, že k úřední změně pohlaví nebude potřeba operace. K čemu tento trend povede?

Zcela úmyslně to vede k rozkladu tradičního manželství a tradiční rodiny jako základního stavebního kamene našeho společenství. Nelze to vykládat jinak. Ihned jsem na to reagoval tím, že Ústavní soud prolomil dlouhou diskusi o tom, jestli zde má být tzv. manželství pro všechny a jestli lze připustit adopci dětí homosexuálními páry. Ústavní soud tohle jediným rozhodnutím prolomil a zahrál si na zákonodárce, na což nemá nárok. Došlo tím k překročení pravomoci Ústavního soudu. Neřekl totiž nic jiného, než když se dnes jeden z dvojice stejnopohlavního páru prohlásí za opačné pohlaví bez jakéhokoli chirurgického zákroku, je možné uzavřít manželství a adoptovat děti. Přitom jde o věc, která je zde roky debatována a sváděly se o tom v Parlamentu velké boje. Úlohou Ústavního soudu není hrát si na zákonodárce. Po rozhodnutí ústavních soudců pod vedením pana Rychetského o volebních koalicích jde o další významný zásah do naší legislativy, který je podle mého názoru protiústavní. Ústavní soud porušil ústavu.

Lze uvažovat o takových věcech, že odsouzený násilník si úředně změní pohlaví na ženské a bude muset být umístěn do ženské věznice? To se na Západě již stalo.

Zcela jednoznačně. Každý se bude snažit této nesmyslné změny využít, aby si vylepšil svoji pozici. V zahraničí k tomu skutečně dochází. Například v německé armádě, kde mají ženy volnější režim než muži, dochází masivně k tomu, že se vojáci prohlašují za ženy, aby nemuseli tolik makat. Vámi uvedený příklad je také známý. Na to vám mohu dát ruku, že přesně tohle budou násilníci dělat, aby si svůj trest usnadnili.

Pletu se, anebo se ODS a lidovci, které se stále označují za konzervativní strany, proti tomu nijak hlasitě neprotestovaly?

Podle mého názoru jsou oni za tohle rozhodnutí strašně rádi. Ve skutečnosti to chtěli, ale nedovedli to obhájit před svými voliči, zejména KDU-ČSL. Nemohli zvednout ruku pro manželství pro stejnopohlavní páry, protože by přišli o zbytek voličů, kteří ještě tuhle zanikající stranu volí. Nad rozhodnutím Ústavního soudu si umyli ruce a řeknou, že teď nic jiného nezbývá, protože tak rozhodl Ústavní soud. Neprotestují, protože jim to absolutně vyhovuje. Zbavili se horkého bramboru a je to alibismus nejtěžšího kalibru. Jasně říkám, že pokud strana PRO uspěje v příštích parlamentních volbách a budeme mít vliv na rozhodování v naší zemi, okamžitě se budeme snažit tuhle změnu zablokovat, protože to jde proti zdravému rozumu. Jde o rozklad tradiční společnosti, je to absolutní nesmysl. Budeme chtít tuhle šílenost smáznout a neustoupíme ani o centimetr.

