Lichváři zase odtáhnou, když neuvidí tunel

Roli bank jste sledoval už v minulém solárním tunelu. Jaký mají význam?
Role kapitálu byla za solárního boomu naprosto klíčová. Podávali si tu v té době dveře renomované bankovní instituce i ruská a ukrajinská mafie se srovnatelnými prostředky. Kdo měl volný kapitál, třeba i z netransparentní činnosti, nabízel ho za 2 až 4 procenta s tím, že na solárním tunelu společně s barony vydělají více. Když jsme se pak ptali, komu ty elektrárny vlastně patří, odmítli toto naši politici uzákonit a nutili energetiku platit peníze spotřebitelů i netransparentním subjektům s neznámými skutečnými majiteli. To celé v duchu evropské legislativy proti praní špinavých peněz.
Mluvíte v případě obnovitelných zdrojů energie o „neekologické investici“?
Zajisté. Zrovna jsme dopsali s našim předním ekologem Václavem Cílkem článek „Privatizace obzoru a větrné elektrárny“. Vyjde pro zájemce počátkem týdne v Solárním magazínu.
Obnovitelná energie je taková, která má de facto nekonečné „palivo“. Je to podobné jako starověké živly, Slunce (RE) vychází každý den, vítr fouká a voda stále teče a půda, pokud ji nezlikvidujeme průmyslem včetně pěstování „energetických plodin“, vydrží plodit celá staletí, v některých případech i tisíciletí. Na tu neobnovitelnou musíme každý den donést třeba lopatu uhlí. To je princip. Problém je ale, jak tu obnovitelnou energii zachytíme. Pokud se to děje hučícím, vibrujícím a blikajícím strojem, který usmrtí všechno živé, co mu přijde pod lopatky, je to určitě obnovitelná energie a je to ale zcela určitě také vážná škoda na životním prostředí. Kdybychom postavili přehradu, která způsobuje povodně a sucha, bude to také tak, zrovna tak solární panely na půdě určené staletími k zemědělství. Obnovitelný původ zdroje energie VŮBEC negarantuje ekologický přinos a šetrnost k celému environmentu. Zbytek je pro zájemce podrobněji popsán v citovaném článku.
Proč nepřišly banky znovu už dříve, když se objevily nové miliardy Modernizačního fondu a dalších nových zdrojů peněz?
Přišly a s prázdnou odešly. Je to jednoduché. Evropská unie dává dva typy dotací, investiční, kdy uhradí třetinu nebo i polovinu té elektrárny a člověk si to pak užívá sám. To je typické třeba pro program „Nová zelená úsporám“, lidé to mají na domě. Druhým typem je dotace provozní, kdy dotují vyrobenou elektřinu. Po solárním tunelu bylo tohle ale politicky nepřijatelné, tak Česká republika zvolila ty investiční. Baroni z minulého režimu už měli domluvené úvěry a vylobbované další možnosti likvidovat svými instalacemi další ornou půdu namísto zemědělství. Přestože jsme navrhovali k dotacím pouze půdu nepotřebnou, někdo zase ovlivnil politiky, takže si prolobbovali i půdu střední třídy kvality, které máme u nás přes 50 procent plochy a od další devastace se podařilo zachránit jenom černozem. Situace byla podobná jako dnes.
Energetici ale varovali banky a jejich analytické instituce, že jsou ceny elektřiny v Německu i jinde tak nízké a někdy i záporné, že ten jejich nový byznys není vůbec jistý a mohl by krachovat. Banky si to spočítaly a pak začaly raději půjčovat normálním lidem na tu Zelenou úsporám, kde měly svoje jisté a úvěry garantované přímo těmi domy. Banky u toho nepřišly o peníze a lidé zase nebyli okradeni. Stará vláda tyhle dotace zastavila, ale nová je podle mých informací hodlá brzy znovu rozjet. V tomto smyslu tedy není možné tvrdit, že z evropských peněz nepodporujeme rozvoj obnovitelné elektřiny.
Proč se tedy znovu vracejí?
To je také jednoduché. Protože jim Lukáš Vlček a nyní možná i Karel Havlíček slibují návratnost úvěrů, i když ten vlastní byznys bude prodělávat. Slibují jim garanci úhrady ztráty z našich daní.
Princip kontraktu vlády s investorem na rozdíl ceny trhu („contract for difference“) jsme si vysvětlovali už opakovaně. Není na škodu jej zopakovat. Anglická vláda chtěla stavět jaderné zdroje, ale ceny elektřiny nebyla v té době jistá a zrovna šla v té době dolů. Energetické společnosti nechtěly riskovat s výstavbou prodělkového zařízení. Vláda si vyhodnotila situaci a slíbila investorům pokrýt případný rozdíl ceny s tím, že když bude cena trhu vyšší, investor to zase vrátí. Šlo o jakousi pojistku proti možným změnám na trhu a rizikům s tím spojeným.
Kdy je to tedy pojistka, a kdy tunel?
Tunel je to v případě, když analýza trhu a vývoje je taková, že prodělek nové investice hraničí téměř s jistotou, jak je to dnes. Počet hodin se zápornou cenou se v Německu vloni zdvojnásobil. Investor si chce nahrabat, a lichvář na tom chce mít svůj zisk. Pokud si investor půjčí třeba 100 milionů na dvacet let na pětiprocentní úrok, bude z toho mít banka kolem 60 milionů, to jsou docela slušný výdělek. Ale musí mít jistotu, že se jim to vrátí. A tu jim má právě garantovat v aukcích Karel Havlíček, garantovány měly být ze státního rozpočtu.
Na Seznamu psali, že ČEZ v Německu a Francii větrné elektrárny prodává; rozumíte tomu, proč je chtějí potom stavět u nás?
V Německu mají elektrárny dobu využití maxima (potenciál) na vhodných lokalitách 30 až 45 %, u nás je to 20 až 25 % a v některých lokalitách i méně. Je to, jak kdybyste prodali byt v Praze na Václavském náměstí a šli si koupit nový do Chánova. Je to velmi podezřelé. Navíc máme v EU institut, a to i ve směrnici RED III, který se jmenuje „statistické zápočty“. Podle něj se dá výroba z této zahraniční investice ČEZu jednoduše vykázat jako plnění českých klimatických závazků v EU. Podobně chtěli stavět třeba u moře v Polsku. Tedy nechápu, proč poté, co Hladík s Vlčkem tyhle investice v Bruselu záměrně přehnali, se takovéto výroby, použitelné pro jejich plnění, zrovna „Čistá energie zítřka“ zbavuje.
Někdo tedy chce prodat české zdroje v zahraničí, které vyrobí více, a nahradit je výstavbou na našem území. Pokud budou ty naše vrtule méně účinné, je to pro developery a lichváře lepší příležitost, protože jich budou muset postavit o to více, aby závazek splnili. Pokud budou o 100 až 150 metrů vyšší, než to mají v Německu u moře, bude ten Frankenstein o tuto výšku dražší, podobně jako když si stavíte přízemní nebo patrový dům. Je-li plánem takovéto skupiny větší objem peněz, neuvažujte u toho o technické nebo ekonomické logice. Dražší stroje ve větším množství znamenají větší zisk, který za nás byla vláda připravena z daní doplatit.
Ale jak bude vypadat po tomhle jejich nájezdu česká krajina?
Jak to zastavit?
Úplně jednoduše. Zrušit aukce. Důvody k jejich pokračování jsou umělé, výmluvy, a to včetně údajné „pokuty“ z Bruselu, což je argument, který zatmívá nejčastěji. Bez garance státu a doplácení z daní jako u solárních baronů to jako byznys nedává jako smysl. Zrušte tunel, a nemá na něj kdo půjčovat.
A co tedy s našimi závazky EU?
Tady je potřeba, aby naši politici pod vlivem aktivistů a lichvářů už konečně přestali šířit dezinformace, že je cestou k jejich naplnění likvidace české krajiny a zisk větrných developerů. EU požaduje pouze vytýčení pozemků, a naopak vyžaduje také hodnocení environmetálních a sociálních dopadů takového počínání, které byly v plánu Vlčka a Hladíka kompletně vynechány. V Bruselu navíc požadují jiné pozemky než tuto tunelovou cestu českých podvodníků. Můžeme si je opět zopakovat, je to přesná citace RED III, co po nás ten Brusel chce doopravdy:
- umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov,
- dopravní infrastruktura a její bezprostřední okolí,
- parkoviště,
- zemědělské podniky,
- skládky,
- průmyslové areály,
- doly,
- umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže,
- městské čistírny odpadních vod,
- znehodnocená půda, kterou nelze využívat pro zemědělství.
Bylo by tedy dobré, aby nás už konečně přestali obcházet podvodníci a s některými politickými spojenci se pokoušeli propašovat na krajské stavební úřady své developerské mapy v naší krajině jako z Bruselu nařízené akcelerační zóny. Ten, kdo se tohle pokouší zmanipulovat, není Evropská komise, ale čeští energošmejdi. Akcelerační zónu připravovanou podle citovaného článku směrnice RED III jsem neviděl ještě ani jednu. Je to celé podvod určité skupiny lidí, která se ty nepotřebné plochy zatím ani nepokusila vymezit a namísto toho zahájili developerský projekt pro větrníky na úkor naší krajiny.
Máte informace, jak je v současnosti vytvářena mapa „akceleračních zón“?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Toto jsme viděli už v minulosti v první Pačesově komisi, bohužel také s účastí vědců, kteří za to přijali úplatu. Ústav fyziky atmosféry tehdy spočítal dvě podjaté studie, jednu pro ministra Bursíka, která snad byla ještě horší, než je ta dnešní. Pak za nimi přišel ČEPS, aby vzali do úvahy všechna místa, kde se to stavět nedá, a rázem byl od větrné energetiky klid v české krajině, které se pro ni vůbec nehodí. Tihle „vědci“ včetně SEEPIE by měli publikovat teoretické články a nemíchat se do politiky, zejména když nemají dost technických znalostí o energetice a ani dost morálky si uvědomit dopady takových účelových studií. Takhle nějak podle mne v minulosti začínaly i teorie, které pak aplikovali Mengele a Lysenko. Vědec bývá obvykle obdařen inteligencí, ale měl by se vykazovat i určitým typem morálky jako třeba Čapkův doktor Galén, a ne spočítat cokoli za peníze s předem známým výsledkem. Když někteří poslanci a senátoři viděli na zprávě SEEPIA logo Univerzity Karlovy a profesorské tituly, neměli žádné pochybnosti, a nebýt Pavla Tykače a následných výpočtů v EU a mezinárodní organizace ENTSO-E, mohli se dodnes dohadovat s těmi akademickými logy a tituly, že to mají dobře. Zveřejněním studie ČEPS na to, že jde o podvrh, dostali mezinárodní evropský certifikát a nemá cenu se s nimi dále o energetice bavit. Těch 150 milionů, které to údajně celé stálo, jsme měli dát raději do zdravotnictví, kde nám prostředky chybí, tam by to aspoň neškodilo.
Názor váš i vašich kolegů z energetiky je všeobecně známý, ale jak tedy vznikla ta mapa?
Developeři se zelenými iniciativami dali na sebe mapu povětrnosti České republiky a mapu přírodních rezervací a dalších míst, kde stavět větrníky opravdu nejde, a protože na ní bylo málo místa, začali lidem vytvářet akcelerační zóny 500 metrů od oken s 270 metrů vysokými věžemi. Že se v tom pak nedá bydlet bylo jedno i těm údajným „ekologům“. Ani se nedivím, když tyhle pohrobky nedávného ideologického zavírání německých jaderných elektráren nikdo nepovažuje za odborníky a v obcích je vyhazují.
Co Slovensko a údajný ruský vliv?
Se Slováky máme stále ještě společnou československou soustavu, stejné typy elektráren, a dokonce i stejnou legislativu, kterou jsem na Slovensku v roce 2003 pomáhal implementovat při jejich vstupu do EU. Na rozdíl od nás stihli dostavět jádro a mají v Dunaji a na Váhu více vody, takž mají už energetiku bezemisní a vyvážejí. V takovém prostředí může vnucovat „ekologické“ větrné parky jenom lichvář nebo magor, protože oni je doopravdy nepotřebují. Situaci jsme rozebírali i jinde. Nedivím se tedy kolegům, že jsou ve svých analýzách zdravotních dopadů o krok před námi, my jsme se museli potýkat s „ekologickými“ dezinformacemi, že si můžeme dovolit předčasně zavírat uhlí.
Informace o tom, že Slováci tu rádoby ekologickou elektřinu doopravdy nepotřebují, nejsou z Ruska, ale ze Žiliny. Tam je totiž umístěn slovenský energetický dispečink a odtud můžeme mít i technické informace, pokud by to někoho zajímalo. Ekofanatiky s transparentem tam ale pravděpodobně nepustí, je to režimové pracoviště kritické infrastruktury. Možná si ale někdo mladší, kdo už neměl každé pondělí televizní vysílání z Bratislavy, popletl u toho slovenštinu s ruštinou.
Jde tedy podle vás o mapu akceleračních zón zatím neschválenou?
Zcela jistě ano. Ale pozor na jednu věc. V energetice se často děje to, že zájemci objednají nějakou studii od lobbistické agentury, a pak vymění jenom první stránku za logo státní nebo krajské instituce a už ji někam nesou jako závazný předpis. Chodí zprávy, že na Ministerstvu životního prostředí bylo údajně ještě Petrem Hladíkem něco takového objednáno, v registru smluv jsem však nic podobného nenašel. V minulosti jsem oponoval tarifní reformu pro Energetický regulační úřad, která měla zdražit lidem platbu za pojistky, zejména když mají elektrické sporáky a rychlovarné plotny. Ptal jsem se tehdy kolegy Ivana Noveského, který byl na ERÚ prvním místopředsedou, že bych rád dostal k těm výpočtům tarifů i data, protože si je pan docent z ČVUT chtěl přepočítat. Sdělili mi, že žádná data k tomu nemají, protože to počítalo EGÚ Brno a ta data jsou důvěrná. Soukromá společnost tedy počítala, kolik mají spotřebitelé platit, ale úřad si to nemohl nijak ověřit. Naštěstí to tehdy předsedkyně Alena Vitásková shodila ze stolu.
Tato firma také spočítala účelový limit pro solární instalace, který u nás pak neprávem prosazovali deset let, a účastnila se i současných výpočtů, kde jim po deseti letech tou samou metodikou nevadil desetinásobek. Konkrétně namísto 2 GW to bylo 19 GW. Letošní extrémní maximum v zimě bylo 12,5 GW, nevím tedy, kam to v létě vůbec chtěli dávat, protože by tím způsobili ještě horší problém než ve Španělsku. Dříve alespoň počítali lobbisté něco, co mohlo v celé soustavě fungovat ve prospěch jejich klienta, který to slušná zaplatil. Šlo sice také o účelově zlobbované scénáře, třeba dumpingový vývoz fosilní elektřiny, ale soustava tak alespoň mohla technicky fungovat. Počítat parametry nefunkční energetické soustavy je novinka dnešních kinder-managementů, kterým chybí základní technické znalosti.
Pozor tedy na to, aby podobným způsobem nepřinesl někdo výpočty na ministerstva a krajské úřady a my se pak nestihli divit. V energetice byla tohle v minulosti běžná praxe a mohla být i součástí dalšího plánu.
Jak to hlídat?
Poraďte se s právníky, já jsem energetik, ale pomoc přislíbila třeba i paní Jana Zwyrtek Hamplová, která je zkušenou právničkou a současně i senátorkou. V principu trvat na transparentnosti, odmítat cokoli, co jste neprojednali, a dávat písemné námitky. Nikdy nečekejte slušnost od někoho, kdo je najatý, aby na vás jiní vydělali, a ve státní správě slibům, když u toho třeba máte podezření na korupci. Námitku musíte dát tak, abyste ji mohli spolehlivě doložit třeba i Ústavního nebo i Evropského soudu, na podatelnu písemně nebo s doručenkou datovou schránkou. Současná připravovaná etice je v tomto případě spíše společenskou deklarací a výzvou vládě, aby s tím začala něco dělat, ale není reklamací nezákonného nebo podjatého postupu.
Proti korupci jsou dobré i námitky procesní. Když vám nese někdo podvodný dokument a chce jej s vámi projednávat, dejte na začátek zápisu, že takový dokument považujete za podvržený a postup za podjatý, aby to pak někdo nemohl vydávat za situaci, že jste s tím souhlasili a jednali pouze o číslech a detailech, když nesouhlasíte s celým podivným způsobem, jak se u nás bruselská směrnice implementuje. Vhodná je kombinace obojího, tedy „je to nezákonné, navíc ještě šatně stanovené a nás vynechali z možnosti se k tomu vyjádřit“. Dobré jsou dotazy podle zákona 106 / 1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím, na který má občan právo, kde ten návrh map vůbec vzali, kdo to objednal a kolik to stálo, máte právo i na kopii smlouvy a objednávky a úřady ji musí mít vystavenu na webu, jinak je taková smlouva neplatná a může mít charakter soukromého výpočtu nějakého lobbisty nebo soukromé firmy, ale rozhodně ne státní nebo krajské objednávky.
Stavební projekt si teoreticky může přinést investor, návrh akceleračních zón ale nikoli. Musíme ohlídat, aby si investoři nepřinesli svůj předem připravený návrh, nepodsunuli něco takového úřadu a nenechali jej za pomoci ekologických iniciativ pokoutně a za našimi zády schválit. Podrobné instrukce budou asi publikovat jiní, včetně citované paní senátorky, která to lidem přislíbila. O pomoc se ale musíte obrátit.
Můžete zopakovat, jaké prvky obrany máme proti této plánované invazi?
Celkem tři základní.
První: tlačit na vládu, ať z našich peněz a budoucích daní nedělá pro developery tunel na záruku jejich zisků. Se současnými povinnostmi České republiky při vytyčovány akceleračních zón nemá takový postup nic společného, zato by mohl mít s případnou korupcí na všech úrovních. K tomu je nutné si uvědomit rozdíl mezi korupcí a úplatkem, korupce je zneužití úředního postavení v něčí prospěch. V některých případech může jít o konflikt zájmů, například liberecký hejtman Půta je současně i členem dozorčí rady společnosti ČEZ, takže by se v takovém případě měl vzdát jednání a hlasování, a ne uplatňovat svůj vliv, aby prosadil projekty této firmy.
Vykládají nám, že je uhlí drahé a větrníky levné. Ve skutečnosti zavírá EKOLOGIZOVANOU energetiku, která je o korunu levnější i s emisními povolenkami. Je před volbami v obcích a politici to musí slyšet ze všech stran. Lichváři soucit nemají a mají na rozdíl od nás posutu peněz, my zase tu krajinu, kterou chceme nechat našim vnukům a dětem.
Druhý: tlačit na vládu i na kraje, aby veškerá příprava akceleračních zón probíhala v souladu s evropským právem a nikoli s českou šmelinou. Kde mají ty akcelerační zóny v souladu se směrnicí, jak je zde uvedeno? V praxi jsem objel několik lokalit a v souladu s evropskou směrnicí jsem neviděl zatím připravovat ani jednu. Třeba zrovna v tom Libereckém kraji mají spoustu továren, které po vystěhování pohraničí pokojně přežily i socialismus a radostně se rozvíjeli, ale pod správnou dnešních garnitur jsou z nich ruiny. Ty se ale hodí na obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaikou, daleko lépe než Ralsko, a navíc nejsou v nesouladu s evropským zadáním. Když si vás starosta, hejtman nebo i ministr pozve na schůzku s investorem, nebojte se dát do zápisu, že je investice naplánována v rozporu s evropskou směrnicí RED III a že s takovým postupem nesouhlasíte. Účinné jsou jenom doložitelné protesty, za které může být dotyčný i soudně popotahován, zejména pokud něco vážného zanedbal a jinému tím způsobí škodu. Pouhý ústní protest nepomůže. Nebojte se v takovém případě připojit i váš nesouhlas k podpisu na prezenční listině, pak je jasné, že se dotyčný občan nebo obec sice účastnili, ale s nesouhlasným stanoviskem. Jinak může zkušený a někým ovlivněný úředník nebo politik doložit prezenční listinu s vašim podpisem jako důkaz, že bylo vše řádně projednáno a je to tudíž v pořádku. Čím více protestů, tím v takové situaci lépe, když pozval hejtman deset starostů a devět z nich nesouhlasilo, měl by mít druhý den devět zpráv s protesty v datové schránce a vy doma doručenky.
Za třetí: Zabránit, aby nám na kterýkoli krajský úřad, ministerstvo nebo jiný orgán podsunuly mapy stavebních pozemků, které si developeři s aktivisty v minulém období za podpory minulé vlády připravili. A s „klimatickou žalobou“ a podobnými uskupeními a jejich zástupci nejednat, ti žalují náš stát, tak se nemají do našeho soukromí co plést. Nebo myslíte, že by zájem našeho státu zastupoval někdo, kdo jej současně žaluje? Pokud vám bude někdo takový tvrdit, že zastupuje vládu nebo kraj, nechte si nejprve předložit plnou moc a podívejte se, kdo je ne ní podepsaný.
A v případě, že by se toto přeci jenom v ojedinělých místech podařilo, použít všechny opravné prostředky, od ústavních žalob na netransparentní implementaci evropského práva zmanipulovanou vlivem místní korupce až po případnou blokaci takovéto nelegální výstavby.
Myslíte i fyzicky?
V Listině práv a svobod, článku 23, se říká: „Občané mají právo postavit se na odpor každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Jde ale o krajní a poslední možnost. Pokud by někdo namísto odvolání a žaloby zablokoval cestu na stavební pozemek, může ho policie nebo i ochranka jednoduše podle práva vyhodit. Pokřivenou implementací evropské směrnice se nám však politici pokoušejí odejmout i právo žít v Evropské unii podle jejich směrnice ve zdravém prostředí a také právo na spravedlivý proces domáhat se nápravy, které je zaručeno našimi i evropskými předpisy. Je to na ústavní právníky. Dezinterpretace evropského práva v neprospěch občanů ale určitě může být takovým důvodem, kdyby předchozí upozornění a varování nezabrala.
Máme jeden příklad – brazilskou Kampaň za záchranu oblasti v Amazonii. V 80. letech probíhalo masivní kácení deštného pralesa v brazilské Amazonii kvůli těžbě dřeva a rozšiřování pastvin pro dobytek. Místní obyvatelé se začali organizovat proti ničení lesa. Klíčovou osobností byl Chico Mendes – brazilský ekologický aktivista, který vedl nenásilné protesty a tzv. „empates“, blokády, kdy lidé fyzicky bránili těžbě stromů. Obyvatelé se postavili přímo před těžební techniku, organizovali mezinárodní mediální tlak a spolupracovali s ekologickými organizacemi. Po mezinárodním tlaku nakonec uspěli a byla vytvořena chráněná území. Případ přispěl k větší globální ochraně Amazonie. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od místních ekoteroristů jednajících v zájmu investorů v Evropě dnes existují seriózní ekologická hnutí, která podporují nebo hájí jaderné elektrárny jako nástroj ochrany klimatu. Jde o novější proud environmentálního myšlení. Zastánci jaderného programu je i většina české energetické veřejnosti a díky Daně Drábové také 80 % naší populace, zatímco o krajinu posetou větnými monstry v blízkosti našich domů stojí opravdu málokdo.
Jednejme vždy v souladu se zákony, ale nebojme se je vyžadovat i využívat, nejlépe pokojným a organizovaným způsobem, podobně jako Mendes v Brazílii nebo Gándhí v Indii. Česká krajina nám byla propůjčena našimi předky a musíme ji takto předat dalším generacím. Ten, kdo o ni nepečuje a není ji připraven chránit, své historické právo na vlastní zemi – vlast – ztratil. Nebylo mu nikým odňato, ale přišel o ně z vlastní vůle.
