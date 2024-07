„Bude horko.“ Další vývoj v Evropě? Markéta Šichtařová má špatné zprávy

„Protože dobrých zpráv není nikdy dost. Zejména v této době.“ Takto okomentovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na svém facebookovém profilu informaci ČSÚ, že inflace v červnu meziročně zpomalila na 2 % z květnových 2,6 %. Může si tento výsledek přičíst k dobru vládnoucí garnitura, o čemž se evidentně šéfka TOP 09 snaží veřejnost přesvědčit?

Je to chlubení se cizím peřím. Tím, kdo většinou má sílu a moc zkrotit inflaci, je většinou centrální banka. U nás Česká národní banka. Vláda bývá v poslední době naopak tím, kdo inflaci rozpumpovává, a to tím, že vysekává vysoké schodky státního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu je totiž faktor způsobující inflaci. A protože, jak známo, česká vláda hospodaří s velmi schodkovým rozpočtem, tlačí vláda inflaci nahoru. Inflace tedy zbrzdila navzdory vládě.

A pozor, to není všechno. Je tu ještě druhá příčina, proč vláda zvyšuje inflaci. A to je její greendealovská agenda. Samozřejmě, když si zavřeme elektrárny, nemůžeme se divit, že je energie méně a je dražší! A skutečně, elektřina zdražila meziročně o 10,6 %, což je nejlepším důkazem, že zelená agenda vede k nárůstu cen. Takže vláda zvyšuje inflaci i tím, že ničí českou ekonomiku skrze Green Deal a další poškozující nesmysly.

Premiér Petr Fiala k hospodaření státu za první pololetí napsal na sociální síti X: „Když jsme v roce 2021 přebírali vládu, slíbili jsme, že snížíme zadlužení naší země. A teď se jasně ukazuje, že se nám to daří plnit.“ Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek mu však vzkázal, ať se neztrapňuje, že všechny sliby, jak to dá pětikoalice po Babišovi do pořádku, zůstaly nenaplněny. Ne všem je tak jasné, na čí straně je pravda. Když už se chystá založení Rady vlády pro paměťovou agendu, neměla by vzniknout i Rada vykládající stav a vývoj ekonomiky, aby lidé netápali kromě historie ani v názoru na tuzemskou ekonomiku?

Příjem z mimořádné daně, neboli windfall tax, byl už v červnu vyšší, než kolik stát plánuje vybrat za celý rok. Původně měla kompenzovat výdaje, jaké měl stát kvůli prudkému zvýšení cen energií pro spotřebitele. To už se ale neděje. Je i tak její další existence opodstatněná, když může pomoci pokrývat běžné výdaje rozpočtu a pomáhá snižovat schodek, a to i za zdaňovací období 2025, jak se původně rozhodlo?

Windfall tax je jednou z nejvíce škodlivých daní vůbec. Každá daň je škodlivá a nemorální, ale windfall tax v nemorálnosti a škodlivosti vede. Je to totiž cílené zdanění někoho, koho veřejnost zrovna nemiluje, což bývá dosti vděčným tématem. Tak nějak to odvede pozornost od skutečných problémů a ukáže to prstem na někoho, kdo už stejně oblibou neoplývá, tak proč si z něj neudělat ještě větší hromosvod? Problém je, že tahle politika je mimořádně krátkozraká a vede k úplně jiným než zamýšleným důsledkům. A to k důsledkům, které se obracejí proti těm, u kterých si má nová daň především šplhnout – proti lidem.

O co se tedy jedná: jde o velmi selektivní daň, kterou vláda uvaluje na konkrétní odvětví, kterému se zrovna v té které době daří. Vláda „argumentuje“ tím, že některá odvětví jsou prý „náhodou“ bohatá, a proto si vyšší zdanění „zaslouží“. Paradoxní je, že ekonomické studie ukazují jejich celospolečenskou škodlivost. Tak především si musíme uvědomit, že skoro u všech daní tím, kdo na svých bedrech nakonec nese zátěž, je koncový spotřebitel či klient. O co víc se zvýší daně pro firmu, o to víc zdraží firma své výrobky a služby pro své zákazníky.

Typické je to třeba u bank, ale i u energetik. Uvalení windfall tax tedy vždy prodražuje služby těchto podniků pro klienty. A to má mnohé neblahé důsledky. Zkušenosti hovoří jasně. V Polsku došlo uvalením obdobně konstruované daně na banky ke zhoršení úvěrového ratingu země a zdražení úvěrů, které bylo možno dát do přímé souvislosti s daní. V Maďarsku zdražily úvěry klientům. Na Slovensku došlo k výraznému zhoršení ziskovosti bankovního sektoru, což mělo negativní dopad na jeho očekávanou stabilitu. V Německu zdražily úvěry a poklesl jejich poskytovaný objem. Ve všech případech došlo ke snížení potenciálního růstu HDP. A tak bychom mohli pokračovat. Zkrátka windfall tax se obrací proti lidem.

Pět stran či hnutí, které tvoří vládu, v čase před volbami dávaly najevo, že jsou na rozdíl od konkurence demokratické. Za téměř tři roky u moci však už několikrát prokázaly pravý opak. Naposledy to bylo v souvislosti se zvýšením poplatků pro Českou televizi. Dokonce i prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj v pořadu 360° CNN Prima News prohlásil, že se zachraňuje demokratické médium nedemokratickým způsobem, že neprobíhal standardní legislativní proces, že nebyli přizváni klíčoví účastníci, že se obešla veřejná diskuse. Vytrácejí se za vlády pětikoalice prvky demokracie více, než by bylo zdrávo, a pokud ano, máte vysvětlení pro to, proč to nikomu z nich včetně ODS, která má v názvu demokratická, nevadí?

Pětikoalici o demokracii už dávno nejde. Víte, smyslem demokracie není to, abychom měli ráj na zemi, to nám demokracie nezajistí. Smyslem demokracie je, abychom zabránili peklu, které může rozpoutat příliš mocný stát. A tak byla vymyšlena demokracie, aby lidé hlídali stát, který je v demokracii považován za potenciálního nepřítele a potenciální nebezpečí.

Jenomže co dělá pětikoalice? Pravý opak. Zvětšuje stát, posiluje veřejnoprávní média, která ale současně musí razit stále víc provládní narativ a tím upevňovat vládní moc. A tím vlastně dochází k ochočování hlídacího psa demokracie. Neboli jedná se o vyloženě antidemokratickou snahu.

Co říkáte rozruchu a nevoli v domácích politických kruzích poté, co členy nově vzniklé frakce Patriotů v Evropském parlamentu se stalo 7 europoslanců z hnutí ANO a 2 z koalice Přísaha a Motoristé, což znamená největší české zastoupení ze všech frakcí? Je spojenectví s maďarským Fideszem, rakouskými Svobodnými, francouzským Národním sdružením, nizozemskou Stranou pro svobodu, italskou Ligou a s dalšími šesti stranami pro tyto české subjekty dehonestující, jak se podle reakcí politické konkurence jeví?

Tyto strany neměly moc jiného na výběr. Myslím, že největší „zděšení“ přichází z progresivistických kruhů, které se vyděsily, když zjistily, že se jim formuje silná antiprogresivistická opozice. A proto se ji snaží nejrůznějšími způsoby dehonestovat. Pokud je ale tato frakce spojena odporem k levicovému progresivismu, pak je její vytvoření zcela logické. Nic dehonestujícího na tom neshledávám, naopak to schvaluji jako logický a zřejmě jediný možný krok.

V Británii zvítězili minulý týden drtivě labouristé, ve Francii získala jen o tři dny později nejvíce křesel v Parlamentu Nová lidová fronta. Předznamenávají tyto úspěchy levice nejbližší vývoj v Evropě?

Úspěch progresivistické levice byl vždy pro každou zemi světa velkým průšvihem, který předznamenal zchudnutí, ztrátu osobních svobod a příklon k totalitnějším praktikám. Evropa se nám čím dál víc polarizuje. Bude horko.

