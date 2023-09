„Chcete, aby vaši loď řídil zločinec, nebo de*il?“ S otcem a synem o budoucnosti Slovenska

reklama

Jaké jsou největší problémy dnešního Slovenska?

Vlado: Nevíme, jestli stále jsme. Nikdo už neříká Slovensko nebo naše vlast. Říká se „tato země"“ Mládež nezná svou historii, své tradice. Když jsme byli mladí, chodili jsme za staršími a nechali si od nich poradit. Teď jsou mladí nejchytřejší. Takže oni budou volit progresivní strany, a starší ročníky kohokoliv jiného. Už jsme tu jednu totalitu zažili a vidíme, že se chystá další. Ostatně, to není jen náš problém.

Peter: Souhlasím s otcem. Beru to z hlediska člověka, který lidi pozoruje a snaží se jim naslouchat. A to i během cestování. Vnímám problémy na Slovensku a srovnávám s dalšími zeměmi. Slušnost mezi lidmi se zde vytrácí. Lidé se nerespektují a jsou na sebe zlí. Neříkám, že jde o pravidlo, ale jde o relativně častý jev. Například na Středním východě, kam často jezdím, neřeší jednoduché politické problémy, ale mezi normálními lidmi je mnohem větší slušnost a úcta. Většina Slováků by si prostě měla připomenout pravidla slušnosti.

Na Slovensku, v zemi, kde žije už skoro pět a půl milionu lidí, funguje nespočet politických stran, které vytvářejí různé koalice. Konají se zde předčasné volby. Jak velké potíže to může voličům působit?

Vlado: U nás chce být každý šéfem. Lidé dlouhé roky čekali, až se budou moci takto realizovat, ale bohužel se to stále učí. Povězme si pravdu, vlastní stát jsme neměli. Šéfovala nám Budapešť, pak Praha. Za druhé světové války jsme docela drželi spolu, protože jsme do toho byli natlačení. Nyní každý nadává, ale neudělá nic pro to, aby se to změnilo.

Peter: Politiku až tak hluboce nesleduji. Zajímá mě hlavně chování lidí v praktickém životě. A ano. Politika je rozvětvená a stran je mnoho. Když s tátou sleduji nějaké diskuse, tak se vždy divím tomu, kolik je u nás v politice neodborníků, laiků. Na politických diskusích velmi rychle poznáte, jestli ten člověk má nějaké vzdělání, zkušenosti, a kdo jen žvaní. A většina dnešních mladých politků má jen velkou držku. Do mladých politických stran prostě dnes vstupují hlavně lidé s velkým egem. Ty starší strany mají podle mě více odborníků, kteří vědí, jak problémy řešit. Proto nebudu dávat hlas nové politické straně, kde je věkový průměr třicet let, protože tam prostě člověk nenajde nikoho, kdo by se v tom vyznal.

Koho tedy budete volit?

Vlado: Fico je nejzkušenější. A vždy jsem volil větší stranu, protože tam jsou odborníci. Ale asi budu volit Lidovou stranu Naše Slovensko, Kotlebu. Jde mi o to, aby se dostala do parlamentu. Když vidím jejich malé volební preference, tak se mi to nelíbí. Kotleba si prostě řekne, co mu na jazyk přijde. Nebojí se. A mně jde o to, aby byl v parlamentu i jiný hlas.

Jste křesťanský filosof. Proč nevolíte křesťanské strany?

Vlado: KDHákům říkají kohadi (Křesťanskodemokratické hnutí, pozn. red.). Opravdu se chovají jako hadi. Všude se vetřou a všemu se přizpůsobí. To není křesťanská strana. A oni se chtějí raději spojit s Progresivním Slovenskem než s Ficem. Přitom, kolik je ve SMERu křesťanů, a kolik u progresivců?

Jste kritikem progresivních knězů jako je třeba Tomáš Halík. Proč?

Vlado: Celkově nejen katolictví, ale i křesťanství je v útlumu. Rezignovali jsme na naši vyjímečnost. Chceme se ve většině přizpůsobit tomuto světu, ale přitom Ježíš vždy kázal, abychom se tomu nepřizpůsobovali. Ztratili jsme sebeúctu. I proto se světem šíří, že křesťanství selhalo. To se musí změnit, když se má změnit celková atmosféra.

Koho bude volit mladší Gregor?

Peter: Trochu jsme nad tím přemýšlel, abych svou nízkou popularitu ještě neponížil. Na billboardu jsem viděl nápis, že „ukončíme chaos v zemi“. Jezdím po dost problémových zemích a musím říct, že tady v chaosu opravdu nežijeme. Máme tu fungující infrastrukturu, školství, zdravotnictví, rozvod elektřiny. To je v mnohých zemích hudbou budoucnosti.

Je důležité, aby tuto zemi vedl někdo, kdo uznává pravidla a systém vyspělých společností. Chci zkušeného člověka. Mnoho lidí nadává na Fica, že je zloděj a mafián, ale nevzpomenu si na proces s Ficem nebo s jeho kolegou, že by byl někdy za něco odsouzen. Nic z toho, z čeho je obviňují, se neprokázalo. Ale jak jsem říkal, politiku sleduji jen občasně. Všude jsou i černé ovce. V Africe jsem se bavil s chlapíkem. Prohlásil, že v Africe dají politici lidem dvacet procent peněz a osmdesát si nechají, kdežto v Evropě si politici nechají „jen“ těch dvacet procent. Takže, kdo má ideál, že budeme mít totálně nezkorumpovanou vládu, je idealistou, který věří pohádkám.

Nedělám si ideály o tom, že když SMER-SD vyhraje, tak že nezačne hrabat. Ale podle mě pustí mezi lidi více prostředků než jiní. Budu je volit, protože poslanci SMERu vědí, o čem hovoří. Lidé z jiných stran jen protivníky urážejí, napadají a tak.

Mluvil jste o chaosu. Proč země, které navštěvujete v Africe, v Asii, propadají chaosu?

Peter: Jde o důsledek vlivu koloniálních mocností. Třeba Irák byl dlouho britskou kolonií, pak pod americkou okupací. Afghánistán nejdřív pod sovětskou a pak pod americkou okupací. Sověti tam ale něco budovali, kdežto Američané podle mého hlavně ničili. Navštívil jsem hlavně země, které byly pod koloniální mocí. Třeba Somálsko bylo pod italskou a britskou nadvládou. Tyto země tedy ztratily svou identitu. Chaos je tam proto, že ti lidé chtějí mít svou identitu, ale stále se někdo snaží, aby ji neměli. Jejich nerostné suroviny jdou na Západ, ale tamní lidé nic nemají. Takže je to způsobené vykořisťováním ze strany západních mocností.

Slyším, že máte podobné myšlenky s otcem. Existuje téma, na kterém se neshodnete?

Peter: Otec je pro mě velká inspirace. Je to moudrý člověk s velkými životními zkušenostmi. Nevzpomenu si na nic, v čem bych se s ním neztotožňoval.

Mnoho českých politiků a politických komentátorů naznačilo, že pokud vyhraje ve slovenských volbách SMER – sociální demokracie, tak že bude zle...

Vlado: Já bych si nic takového říct nedovolil. Říkat sousedovi, co má dělat, mi připadá směšné. Peter říkal, že větší strany mají zkušenosti, a to je pravda. Dobře, občas jim něco zůstane za nehty. Nadávat někomu do zločinců je hloupost. Když tohle začne někdo říkat, tak bych se ho zeptal, jestli, když nastoupí na loď, by byl raději, kdyby ji řídil zločinec, nebo debil? Skoro každý vám poví, že by chtěl za kapitána raději zločince. Kdyby se lidé přestali navzájem podporovat, tak se civilizace během tří sekund rozsype.

Peter: Dost se mluví o hrozbě z Ruska. Nicméně, Česko i Slovensko jsou členy NATO. Jak třeba míní Fico, ano, zůstaňme členy NATO a EU, ale o základních věcech si rozhodujme sami. Podporujme obchod, ekonomiku, ale bylo by nerozumné si znepřátelit našeho blízkého souseda a největší zemi na světě. To by byl debilismus. Poslouchat někoho zpoza oceánu, který nám v základních věcech pomoct prostě nedokáže, je špatně. Ostatně USA pomáhají jen těm, kteří s nimi stoprocentně souhlasí. Nechci přijímat identitu Západu, ani Východu, snažím se mít svou vlastní.

Ideály či iluze o tom, že bychom my Slováci byli úplně samostatní, však nemám. Vždy větší diktují menším, a vždy to tak bude.

Jak si vyložit ten velký obdiv k Rusku ze strany Slováků?

Vlado: Je třeba si na rovinu říct, že Západ nás okrádá mnohem víc než Rusové. Kdysi jsme sice museli chválit komunistickou stranu a SSSR, ale vyrábět jsme si mohli, co jsme chtěli. A peníze většinou zůstávaly u nás. Mně bylo těžko, byl jsem v disentu, ale nyní vidím, jak lidé za provize ze Západu prodají i svou matku.

Už Ježíš říkal: „Když mě pronásledují, tak budou i vás pronásledovat. Když mně naslouchají, budou i vám naslouchat.“ Svět je sobecký a vždy ti bohatší hrabou pod sebe. Socialismus se to pokusil změnit silou, ale produktivita byla mizerná a Západu nestačil. Nyní se to ale obrátilo tak, že na Západě také demokracie umírá, protože vládnou korporace a banky, a na lidi kašlou. Podívejte se na ta ghetta tam u nich.

Peter: Rozumím, proč se většina lidí přiklání k Západu; protože na Západě se běžnému člověku opravdu daří lépě než na Východě. Na Západě je demokracie, svoboda, ale kontrolovaná mocnými. Pro mě je ale fungování Západu morálně pochybné. Byl jsem devětkrát v Iráku; tam byla americká okupace dost těžká a během občanské války byl chaos, který Američané nedokázali kontrolovat. Lidi nechali rabovat, vraždit, a jediné, co chránili, byla ropná pole. Takže s demokracií za takovouhle daň nesouhlasím. Proto jezdím na Východ.

Možná někteří lidé mým slovům neporozumí. To se stává. Nikomu to nebudu vyčítat. Vždy bych chtěl být slušným člověkem, a jakmile se ke mně bude někdo chovat agresivně, tak raději odejdu.

Jste optimisté. Nicméně, nemyslíte si, že proces globalizace a jakési společenské normalizace došel už tak daleko, že je nevratný?

Peter: Žádná doba nebyla moc přívětivá. Myslím si ale, že lidé a jejich soužití přežijí, protože víme, že se potřebujeme. Až bude nejhůř, tak se lidstvo postaví na nohy.

Vlado: Normalita se vrátí. Vždy je bližší košile než kabát a vždy bude většina lidí normálních. Vždyť, co jsme tady zažívali za komunismu či socialismu? A každý si myslel, že je to na věky. Já věděl, že ne. My Slováci jsme mnohokrát začínali od nuly a vždy to Bůh zařídil, že jsme k mnoha věcem přišli jako slepé kuře k zrnu. Vždy se snažíme své rodiny nasytit. Někdy to jde hůře, někdy lépe. Ale je v nás nenápadná hrdost. Nemáme ambice měnit svět, ale to je dobře. A postavení malého státu nás naučilo realismu.

