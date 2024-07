„Chrochtám blahem, jak na nás malují terč.“ Vidlák a nemocnice, základna USA, Babiš a nové info

Tak prosím vás, ministr zahraničí Lipavský prý nechal vzkázat ruskému velvyslanci, že kdo zabíjí děti, je lidský odpad. Šlo o bombardování dětské nemocnice v Kyjevě. S tím se asi dá souhlasit. Nebo je zde něco víc?



Jéžiš, to musel mít Lipavský dneska na zamini frontu až na ulici, ne? Hned po ruském velvyslanci musel nakráčet izraelský velvyslanec, americký velvyslanec, saúdský velvyslanec, turecký velvyslanec a vlastně i ukrajinský velvyslanec. Už Karel Čapek definoval válku jako situaci, při které zemře jeden voják, padesát žen a sto dětí.

Madlenka Ólbrajtová si pochvalovala, že zabití půl milionu iráckých dětí za to stálo... Ukrajinci pokropili kazetovou municí pláž u Sevastopolu, Izraelci při své operaci v Gaze zaznamenali na třicet tisíc „politování hodných kolaterálních ztrát“. Při bombardování Jugoslávie se NATO také trefilo do nemocnice... Jen tady si hrajeme na to, že náš Západ zabíjí při politování hodných omylech, kdežto Rusové či Syřané rádi plýtvají raketami za miliony, aby se trefili do dětí místo do továrny na munici.



Orbán má prostě pravdu. Tahle válka musí skončit a žádné mrtvé dítě nestojí za handrkování o hranice či dohadování o bezpečnostních otázkách velmocí. Nota bene, když se takové incidenty vždycky hodí k tomu, aby se válka ještě víc rozjela a bylo ještě víc mrtvých. Pamatujete v Sýrii? Tam také „zločinný Asadův režim“ ničil jednu nemocnici v Allepu za druhou, až se ukázalo, že Sýrie byla zemí s nejvyšší hustotou nemocnic na světě. Neminul den, aby tam nevybombardovali tu nejposlednější z posledních.

Takhle nějak vypadají poslední fáze prohrané války. Ještě chybí použití chemických zbraní, protože to Rusové dělají vždycky, když jsou krůček od vítězství.



Omlouvám se. Válka je prostě vůl a Lipavský také.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6471 lidí



Každopádně summit NATO má reorganizovat a navýšit pomoc Ukrajině tak, aby ji koordinovalo rovnou NATO. A vzniknou „logistické uzly“ pro transport pomoci Ukrajině na východním křídle, možná i u nás v ČR. Máte z toho radost?



Jo, vždycky úplně chrochtám blahem, když někdo kreslí terč na naši republiku. To se mohu úplně pominout štěstím, jak jsme to tomu Rusovi nandali. Jen jestli máme ještě co Ukrajině navýšit. Nějak jsem si nevšiml, že NATO přešlo na válečnou ekonomiku, ale někde jsem viděl statistiku, že průmyslová výroba u nás zrychlila svůj pokles. Ani výroba granátů, petard a bumajzlí to nezachránila.

Ale já jsem ze staré školy. Já myslel, že nejprve musí logistika kolabovat pod náporem obrovského množství zbraní a střeliva a pak se to řeší pomocí nových logistických uzlů. Ale třeba když uděláme ty uzly, tak se ty granáty někde najdou stejně zázračně jako posledně a Fiala si nechá potisknout další tričko.



Z Orbána a jeho „mírové mise“ do Ruska a Číny mají čeští liberálové srandu. Odjel z Moskvy a v Kyjevě byla vybombardována dětská nemocnice. Odjel z Pekingu a Čína přisunula vojáky do Běloruska. Přijde vám to taky vtipné?



Teď odjede ze Spojených států a začne třetí světová, ne? Nebo třeba Biden odstoupí...

Ale teď vážně... Orbán je jediný, který mluví s oběma stranami a snaží se zjistit, co doopravdy chtějí a proč se vlastně tahle šílená válka vede. Snaží se to zastavit, dokud je ještě čas. Držím mu v tom palce, jak jen to jde, i když je mi jasné, že jeho šance nejsou velké.



Ve Francii dopadly volby tak, že Macron bude plácat koalici se socialisty, zelenými a středovou pravicí poté, co se všichni společnými silami spojili proti Le Penové. A pozor: Té „hlasovací aliance“ proti Le Penové se zapojila i Komunistická strana Francie a pak Mélenchonova strana, vlastně taky komunistická, která nechce dávat zbraně Ukrajině a chce brutální zdanění bohatých. Ale hle, co se nestalo: hned po volbách Macron komunisty i Mélenchona kopl do řiti, že jsou zlí extremisté a on je nechce. Přičemž bez jejich podpory „aliance proti Le Penové“ by Le Penovou nezadrželi. To jsou věci, že? Takový vděk!



Petr Drulák to tady u vás řekl správně. Celá levicová koalice skončila s volbami a Macron konal ne proto, aby vznikla nová vláda, ale aby vznikl chaos. To se mu dokonale podařilo. Ovšem Le Penová posílila asi o 60 % a správně řekla, že její vítězství je jen odložené. Macron, aby se udržel u vesla, musel zařídit nikoliv, aby nevládla velká Mařka, ale aby nevládl nikdo. S trochou nadsázky lze říci, že bruselské elity udržely Macrona, ale ztratily Francii.

A že to celé byla účelovka? To Macron ukázal právě tím, že Mélenchona i francouzské komunisty hned odepsal. Ale víte, on by se také mohl přepočítat. Nikde není řečeno, že se Mélenchon nakonec nedomluví s Le Penovou. Znáte to... nepřítel mého nepřítele...

Fotogalerie: - Francouzské prezidentské volby



Když jsme u těch komunistů a kopání do řiti: Kateřinu Konečnou a Ondru Dostála odkopla frakce Levice v Evropském parlamentu, kde KSČM zasedá odnepaměti. Odmítli podepsat pamflet, že podporují Green Deal a migraci. Je to dobře, nebo špatně? Chválíte za to oba?



Kateřina s Ondrou chtěli udělat frakci se Sárou Wagenknecht, Robertem Ficem a dalšími konzervativními levičáky, kteří nejsou ani teplí, ani zelení, ale nelíbí se jim, jak Tykač vydělal na zdražení energií a jak dřou z kůže zaměstnance v pražském Antonínově pekařství. Bohužel Robert Fico jim do toho hodil vidle a že půjde opět k socialistům, kteří ho nedávno vyloučili. Dopadne to, jak musí. Levicově konzervativní frakce nevznikne a socialisti Smer vyhodí nejpozději ve chvíli, kdy na plénu promluví Luboš Blaha. Možná ho vyhodí i dřív. Kateřina s Ondrou chtěli udělat frakci se Sárou Wagenknecht, Robertem Ficem a dalšími konzervativními levičáky, kteří nejsou ani teplí, ani zelení, ale nelíbí se jim, jak Tykač vydělal na zdražení energií a jak dřou z kůže zaměstnance v pražském Antonínově pekařství. Bohužel Robert Fico jim do toho hodil vidle a že půjde opět k socialistům, kteří ho nedávno vyloučili. Dopadne to, jak musí. Levicově konzervativní frakce nevznikne a socialisti Smer vyhodí nejpozději ve chvíli, kdy na plénu promluví Luboš Blaha. Možná ho vyhodí i dřív.

Je sympatické, že Kateřina i Ondra nezradili program a raději od Levice odešli, než aby se zaprodali za prebendy. Také tím ukázali, že STAČILO! nebyl jednorázový projekt, aby se dostali k bruselskému korytu.



To „frakčnění“ v Evropském parlamentu je stejně zábava. Babiš se „zfrakčnil“ s rakouskými Svobodnými a hned se vytahuje kdejaký komunální rakouský strejc, který někde něco vykřikoval o SS, nacismu apod. A že tu stranu založili „bývalí nacisté“. Bude tohle ještě vlastně fungovat?



Řeknu vám tajemství. Všechny strany na západ od železné opony založili bývalí nacisté. Ale pšt... oni to neradi slyší. Stejně neradi jako fakt, že všechny strany na východ od železné opony založili bývalí komunisté... Většina dnešních komunistobijců jsou lidé, kteří do strany vstoupili ještě v prosinci 1989 a nemohou jí odpustit, že zrušila svou vedoucí úlohu a neumožnila jim kariéru, při které by mohli beztrestně šikanovat lidi.

Od chvíle, kdy máme na Hradě rozvědčíka a nikomu to nevadilo, je to už jedno. Hra na zlé komunisty skončila. A od doby, co nikomu nevadí v Kyjevě třída Stěpana Bandery a tleská se starému náckovi Huňkovi, už nikomu nevadí ani hákenkrajc. Uroboros se zakousl do svého ocasu. Tak dlouho jsme bojovali proti nacismu a komunismu, až nám opět vládnou. Jen to přejmenovali. A ti, kterým se nadává do komoušů, ti už jimi dávno nejsou. Nejsou ani internacionální, ani nesní o proletářské revoluci.





Já si neodpustím jednu věc. Dělali jsme rozhovor s Petrem Hamplem. O opozici řekl: „Téměř nikde na světě není vláda tak nenáviděná jako u nás. Nikoho vhodnějšího si opozice přát nemůže. A výsledek? ANO získalo jedno křeslo navíc, Konečná sebrala jedno křeslo Okamurovi, uspěl zábavný marketingový projekt Motoristé trochu podobný německé straně Bratwurstů… rozhodně se nestalo nic, co by signalizovalo mocenskou změnu. Fiala vyhrál troje volby po sobě a čtvrté neprohrál. Obávám se, že je za tím opoziční iluze, že není zapotřebí něco budovat. Že stačí udělat dobrou kampaň nebo natočit pár zábavných videí. To možná bude fungovat pro pár lidí, co se chtějí politikou živit. Ale zemi to neposune.“ Jak to vidíte vy?



Já nejsem tak skeptický jako Petr Hampl, i když považuji za velmi rozumné se nad jeho slovy zamyslet. Každý dělá, co může, a hraje s kartami, které dostal, ne s těmi, které by si přál. V rámci možností (a peněz) se u nás dělá neuvěřitelně hodně práce. A že se nedělá více? Inu, zatím nemáme víc Babišů, kteří by byli ochotni dát do politiky desítky milionů z lásky k národu, a ne aby dostali desetinásobně víc ze státních zakázek. Ale máme Echo, máme Parlametní listy, máme Rádio Universum, máme Jungmannovu akademii... Až se najde další Marek Španěl, budeme mít třeba i první národoveckou politickou neziskovku (kdyby se někdo takový našel, určitě se mi ozvěte, věděl bych přesně, do čeho by bylo zapotřebí nasměrovat deset až dvacet milionů korun).

Do té doby se bude pracovat tak, jak se pracuje. Dobrovolně, zadarmo a se spoustou mnohdy nerealistických snů. Ale dokud se sní, tak je naděje.



A Hampl pokračoval: „Antimigrační hnutí, ve kterém jsem byl aktivní, prosazovalo názory a stanoviska, jaká zastávalo více než 90 % populace. Dnešní alternativa se vymezuje vůči většinové veřejnosti a je pro ni typické, že spojuje rysy politického hnutí s rysy náboženskými.“ Vy jezdíte, vidíte a podpořil jste stranu, která v eurovolbách získala dva mandáty. Jak je to s tou většinovou společností?



Při vší úctě k Petru Hamplovi, nějak jsem si nevšiml, že by hento antimigrační hnutí ve volbách volilo devadesát procent populace. Dokonce ani devět procent populace ne. Ale vidím, že současná opozice sebrala v eurovolbách pětikoalici tři mandáty. A že to bylo divné? Že to byl zábavný marketingový projekt? Že to mělo rysy politického hnutí s náboženským? Víte, jak se to říká... když ta blbost funguje, tak to není zase taková blbost. Podle všech pouček aerodynamiky čmelák nemůže létat. Ale je dobře, že to ten čmelák neví. Podle všech zásad politologie Kateřina Konečná nemohla uspět. Ale je dobře, že to Kačka neví.

Zkusím být také jednou odborný a řeknu, že to, co nová uskupení předvedla, byla postupná aproximace se zpětnou vazbou ve smyčce. Většinová společnost to ocenila. A pokud SPD přesně tohle rychle nezavede, tak se do Sněmovny už nedostane.

Mimochodem... matně si také pamatuji nějaké dávné extempore s velbloudem, ale nedokážu rozklíčovat, proč ten velbloud byl správně a Turkova hranatost je špatně. Ale až se s Petrem někdy potkáme, tak to určitě rozebereme.