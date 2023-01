„Co to bylo?!“ Zděšení, co se stalo u Pavla. A cesta pro Babiše

reklama

Výsledek je zajímavý v několika ohledech. Drtivou prohru Danuše Nerudové jsem očekával. Uškodila si sérií nedomyšlených a prostořekých výroků v posledním týdnu před volbami, jimiž posílila výsledek Petra Pavla. Nesdílel jsem ani naivní představy některých lidí, kteří si ve svých snech favorizovali Jaroslava Baštu.



Jako překvapivé se ukázalo výrazné podcenění výsledku Andreje Babiše všemi průzkumnými agenturami, které mu těsně před volbami přisuzovaly až o deset procentních bodů horší výsledek. Zisk důvěry necelých dvou milionů voličů je pro něho osobně fenomenálním úspěchem. Jsou to dva miliony hlasů „pro Babiše“, zatímco ve dvou milionech hlasů získaných jeho protivníkem je jich pouze část „pro Petra Pavla“. Velká část je spíše „hlasem proti Babišovi“.

Při pohledu na hosty ČT24 i sociální sítě většiny novinářů je vidět, že mají jasno. Volí Pavla. Co v médiích teď čtrnáct dní uvidíme?



Většina novinářů našich hlavních médií nepokrytě fandí Petru Pavlovi. Je to na nich jasně vidět, ani se nesnaží to skrývat. Je to cítit z uvolněné atmosféry a vtipkování v přímém přenosu z jeho štábu, ale i z vyznění televizního kontinuálního vysílání. Andrej Babiš hovoří o Petru Pavlovi jako o vládním kandidátovi, možná by měl dodat, že Petr Pavel je nepochybně také kandidátem České televize, jejích moderátorů a obvyklých komentátorů, ale i zástupců všech ostatních progresivních médií.



Mediální apoteóza protibabišovského kandidáta se v následujících dnech jistě o něco zmírní. V redakcích opadne nadšení z toho, že jejich kandidát postoupil, a začnou společně s ním pracovat na jeho celkovém vítězství. Samozřejmě bude potřeba se co nejrychleji aspoň zkusit začít tvářit „nestranně“ a předstírat veřejnosti, že jsou novináři, a ne nějací političtí aktivisté. Ale realita je jasná. Kdyby ve volbách volili pouze novináři, výsledek by byl 100 % pro Petra Pavla a 0 % pro Andreje Babiše.



Kdo ve druhém kole zmobilizuje víc voličů? Pavel ve velkých městech, nebo Babiš na venkově? Co může Babiš udělat, aby zopakoval to co Zeman před pěti lety?



Andrej Babiš sice dokázal získat neuvěřitelné dva miliony hlasů, ale jeho pozice je před druhým kolem velmi komplikovaná a tahá za výrazně kratší konec provazu. K Petru Pavlovi již své voliče nasměrovala většina neúspěšných kandidátů, takže mu bude stačit si je pouze udržet. Mobilizovat bude muset především Andrej Babiš.

Chce-li pomýšlet na důstojný výsledek v druhém kole, kdy neprohraje na celé čáře, bude se muset zaměřit na obvody s nižší volební účastí a právě v nich svoji pozici posílit. Chce-li ale pomýšlet na vítězství, bude muset odradit ty voliče, kteří se pro generála Pavla hlasovat zdráhají, aby za čtrnáct dní zůstali doma, anebo třeba místo voleb odjeli někam na hory.

Že je to cesta, kterou si tým Andreje Babiše zvolil, jsme viděli hned po vyhlášení výsledku prvního kola v podobě nemilosrdného útoku na předlistopadovou minulost „soudruha“ generála. Že má v tomto ohledu při porovnání s Andrejem Babišem Petr Pavel mnohem větší máslo na hlavě, to je nesporné a pro mnoho přesvědčených antikomunistických voličů to může znamenat vážný problém.



Fiala už hned varuje, že když vyhraje Babiš, vyhraje „populismus“. Co s tím?



Fiala dnes předvedl svoji zatím největší nehoráznost za celou dobu, co je v politice. Výrok, jímž označil Babišovy voliče za podporovatele „populismu, lží a příklonu k Rusku“, je ukázkovým pohrdáním miliony občanů České republiky, kteří mají jiný názor než pan Fiala. Profesorovi politologie evidentně nedochází, že ve většině okresů (v 52 ze 77, pozn. red.) jím podporovaný kandidát nezvítězil. Voliče v nich by si proto měl spíše předcházet, když po nich chce, aby mu na Pražský hrad dosadili jeho vojáka.



Fiala je asi přesvědčen, že už má vyhráno, takže místo toho většinu občanů České republiky uráží a ponižuje. Co to bude příště? Začne vláda lidem žijícím mimo Prahu a střední Čechy vyhrožovat v duchu hesla Klementa Gottwalda „kdo nejde s Petrem ‚Pavlem‘ Fialou, jde s Putinem...“?

Mimochodem, Danuše Nerudová prohlásila, že „Babiš je zlo“. Jak tento výrok hodnotit?

Vidíte a my zatím čteme, jak „Babiš kňučí“, sledujeme potrefené komentátory v ČT, kteří nám namlouvají, jak Babiš okamžitě vyostřil kampaň, když začal negativně útočit proti slušnému panu generálovi atd. Ve skutečnosti se přitom zášť line z úst lidí, jako je paní Nerudová, která vynáší jakési metafyzické výroky o „zlu“, a všech ostatních zúčastněných, kteří hystericky stojí na straně vládního „dobra“.

Tisková konference Andreje Babiše, kde si on sám, ale ani nikdo s ním nebral žádné servítky, byla ukázkou toho, jak má vypadat ryzí politická tiskovka. Ve štábu u pana Pavla to bylo jiné. Jeho tisková konference po vyhlášení výsledků připomínala spíše setkání slavného zpěváka se svým fanklubem. Pravda a láska světa pana generála prostě zvítězila nad lží a nenávistí agenta Babiše.

Předsedovi hnutí ANO se bude navěky předhazovat, jak se na Slovensku neúspěšně soudí o svoji reputaci, ale u pana generála se laskavě přijme, že své pletky s KGB „mnohokrát vysvětlil“ a omluvil se, ale gentlemansky se mu to už nebude připomínat. Na zlo a dobro společnost vždy dělila komunistická propaganda. Jen tehdy to byl „mírový socialistický blok“ a „imperialističtí štváči z Wall Streetu“. A už to tady máme zase.

Co se stane, když vyhraje Pavel? Co se stane, když vyhraje Babiš?



S vítězstvím Petra Pavla dojde k výraznému upevnění moci vládní koalice. Po její jasné převaze v obou komorách Parlamentu, tedy dominanci na poli moci zákonodárné, ovládne i obě složky moci výkonné (vládu a úřad prezidenta), a následně také moc soudní, protože nový prezident bude bezprostředně po své inauguraci jmenovat deset nových soudců Ústavního soudu. Petr Fiala se může stát de facto neomezeným vládcem České republiky, zatímco pan generál bude pokládat věnce při pietních aktech, nechá si salutovat vojáky ve slavnostních uniformách, bude fotografován po celém světě na formálních summitech, ale doma nebude vládě ani Parlamentu klást žádný odpor.



V případě vítězství Andreje Babiše by naopak došlo k jistému oslabení pozice některých vládních stran, protože premiér Fiala by s novým prezidentem, který à priori neodsouhlasí všechno, co vzejde z vládního tábora, musel řadu věcí projednávat. Tak jak si zarputile odmítal hledat k Andreji Babišovi cestu po volbách 2017 a 2021, musel by si ji k němu dokázat najít v případě, že by se stal prezidentem republiky.



Ačkoliv se oba tváří jako nesmiřitelní soupeři, ideologicky jsou si mnohem blíže než třeba někteří členové ODS s Piráty. Vítězství Andreje Babiše by mohlo znamenat byť symbolické, přesto významné rozšíření politického zastoupení těch občanů, kteří nezastávají pozice vládních stran. Jedná se o většinu české společnosti, což je fakt, na který Petr Fiala velmi rád zapomíná. Stane-li se Andrej Babiš prezidentem, Fialovi to bude určitě každý den připomínat.

