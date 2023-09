„Děs a hrůza.“ A teprve to začíná. Vlastimil Tlustý vidí, jaká přijde kvůli vládě katastrofa

reklama

Navzdory slibům, že stát má zeštíhlovat, počet státních zaměstnanců i letos vzrostl. Proti loňsku o více než deset tisíc osob. Zkusme u nich začít. Jak hodnotíte způsob prosazování zájmů podnikatelských subjektů?

Druhý faktor je zničující energetická politika státu, která nechá nejen na občany, ale i na podniky dopadat vysoké ceny energií, díky kterým v určitých výrobách nelze na našem území pokračovat a jsou stěhovány jinam.

To jsou asi dva hlavní faktory, které mě napadají při odpovědi na otázku, proč je to pro české podnikatele děs a hrůza. Proto také, a to já slyším ze svého okolí, značná část přemísťuje své aktivity tam, kde jsou podmínky výhodnější.

V první polovině příštího roku očekává Česká národní banka nízkou inflaci kolem dvou procent, uvedl její guvernér Aleš Michl v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Každopádně evropská inflace klesá jen velmi pomalu a česká inflace je druhá nejvyšší po Maďarsku, přesto zářijové číslo už by mělo být jednociferné. Jak si to vysvětlit?

Máme nejhorší vládu v Evropě. To je naprosto jasné. Právě srovnání ukazuje, že se to nedá úspěšně svalovat na vnější vlivy, jak to naše vláda dělá. Prostě rozdíl mezi jednotlivými zeměmi jasně ukazuje, že když jsou ve všech evropských zemích stejné, tak nejstrašnější čísla, kterými se lišíme od jednotlivých evropských států, jsou třeba připsat Fialově vládě.

Guvernér ČNB odmítl navyšování úrokových sazeb v příštích měsících. Do jaké míry je toto správná volba?

To je balancování dvou protichůdných zájmů. Sazbami buď pomáháte těm, co dluží, těm, co si vypůjčili, anebo těm, co spořili nebo spoří. Národní banka a guvernér si musí hlavně srovnat, o které jim jde více. Prospívá-li jedněm, škodí druhým a obráceně. Tam je přesně někde optimální bod, jen je to individuální bod. Jde o to, jak to má banka a guvernér srovnáno v hlavě. Já z kroků guvernéra Michla vnímám, že hájí zřetelně více zájmy těch, co dluží, což znamená, že se jim snaží udržovat v mezích možností nižší úrokové sazby a určitě by vám k tomu uvedl dlouhý výklad, proč to dělá. Má to svou logiku a svou logiku má i pravý opak, tedy ochrana těch, co spoří. Beru na vědomí. Asi by se dalo dál zkoumat, proč více fandí těm, co dluží. Prostě má nějakou motivaci?

Základní úroková sazba zůstává na sedmi procentech. Meziroční inflace zpomaluje vlivem loňské vysoké srovnávací základny, tento efekt se ale už vyčerpává, míní analytici. Jak dlouho podle vás budou řekněme vzlínat ceny elektřiny a nemovitostí? Nebo jinak, jak dlouho může trvat kouzlo srovnávacího základu?

Vysvětlila jste, proč čísla mohou vypadat ve srovnání s minulostí příznivěji. Je to dáno tím, že čísla před rokem byla prostě katastrofální. Inflaci snad osmnáct procent, jsme si nikdo neuměli představit. Platí relativita lidských pocitů. Když to bylo tak strašné a zlepšuje se to, tak zaplať pánbůh. Ostatně ve svých hodnoceních postupuji podobně. Kéž by se vše opravdu rychle vracelo do normálu. Inflace, která tady stále je, je zničující pro úplně všechny, neprospívá ani rodinám ani podnikům.

K tomu číslu, že bude do roka a do dne inflace ke dvěma procentům? Mohu říct jediné: Kéž by to tak bylo. To by byla nádhera, ať je prognóza pravdivá! Jenže, jestli nejde jen o přání otce myšlenky? To neumím posoudit. Odhadovat v procesech, které se mění, nějaké lhůty? Do toho se neodvažuji pouštět.

Kéž by…

Co vás nejdřív napadá, když sledujete reálně ekonomickou situaci?

No, když si představíte sinusovku… Vím, že to bude pro čtenáře těžká představa. (úsměv). Jsme stále na začátku propadu. Pořád ještě na začátku. Proto je zhoršování ekonomických parametrů zatím pomalé a očekávám, že se bude zrychlovat. Tzv. balíček je zhoršovací balíček. Každé opatření se do ekonomiky, podniků a domácností promítne negativně.

Logika je jednoduchá. Astronomické dluhy, z toho plynoucí astronomická inflace. Samozřejmě spolupodporovaná i externími vlivy. O tom není pochyb. Je tam zásadní vliv domácích dluhů. Napřed Babišových, poté Fialových. Nikde žádné světélko na konci tunelu. Nedočtete se, že vláda se pokusí stlačit dluh pod sto mld. Jinými slovy, nic od vlády, co by dávalo naději na zlepšení. Ani lepší hospodaření, ani opatření, jen zhoršující balík. Co můžu očekávat jiného, než že se bude situace, která se zhoršuje, zhoršovat dál a ke všemu rychleji než dosud.

Výhled národní banky vidím jako psychologický moment, který má lidi i podniky lépe naladit, aby situaci ještě nezhoršoval pesimismus. Pesimismus vede k nízké spotřebě domácností, to je další faktor, který zhoršuje. Dle mého přesvědčení je oprávněný. Národní banka se pokouší zlepšit náladu v ekonomice (Smích). A jestli se jí to podaří, nevím.



Mimochodem, na úřady práce se přihlásilo 91 firem za letošních osm měsíců. V porovnání s loňským rokem je to nárůst o třetinu, a ještě rychleji stoupá počet lidí, kteří přicházejí o možnost uplatnění.

To je všechno logické. Jakmile se začnou podniky stěhovat do vhodnějších zemí, jakmile to zavřou, všude tam, kde lidé pracovali, jsou bez práce. Do toho nabídka velikého množství exulantů, kteří k nám přicházeli a přicházejí. Myslím si, že se vám mohu odvážit říct… a napadá mě vtip: Jestli někdo vidí světélko na konci tunelu, nejpravděpodobnější vysvětlení je, že je to protijedoucí vlak.

Tak já to vidím také. Strašně rád bych vám řekl nějaký radostný faktor, který by mohl vývoj obracet směrem k lepším výsledkům, jen o žádném nevím.

Čínské investice v Brazílii klesly a v Německu krachují stavební firmy. I to jsme si mohli přečíst v uplynulých dnech na stránkách některých serverů, že?

To jen jmenujete další silný externí faktor. Že se do krize propadá německá ekonomika, je samozřejmě pro zemi, která má s Německem nejvýraznější zahraniční obchod a mnoho našich firem je závislých právě na odbytu v Německu a jestli se to tam propadá? Další okolnost, která bude tlačit na české firmy.

Musel jsem se smát, když někdo popisoval, že když německá firma s pobočkou v Čechách bude mít problémy, tak zavře německou pobočku a s českou budou pokračovat. Takové pošetilé názory? Absurdní! Německá firma v potížích za prvé bude omezovat výrobu v české pobočce. To je asi další faktor, který si můžeme vyjmenovat. Nerad bych v našem rozhovoru jmenoval samé negativní faktory. Ale o žádných pozitivních nic nevím.

Dnes je o hlavní ekonomické události jasno, americká centrální banka vydá v osm večer informace o výši sazeb. Naznačí směr?

Podívejte, americká ekonomika dlouhodobě klesá. Řeší to nejstrašnějším způsobem, tištěním peněz. Dolar je světová měna, tak svět reaguje tím, že se připravuje na obchodování v měnách krytých zlatem, což dolar bohužel není. To jsme si právě pojmenovali další negativní faktor. Vůbec, že se americké zahraniční politice podařilo přinutit Rusko, aby se přeorientovalo při obchodu se svými surovinami právě na Čínu, je ekonomická katastrofa, která samozřejmě bude přinášet důsledky. Bude přinášet zvyšování cen pro nás, což opět bude činit naše výroby méně konkurenceschopné. Slyšíte, že vám umím vyjmenovat jen katastrofy, které se budou projevovat do české katastrofy.

