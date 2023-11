„Dezoláti“ na demonstracích měli pravdu. Premiér to zjistil. Zřejmě nechtěně

Kecy o tom, že Německo je větší trh, jsou nesmysl. Nutella se vyrábí v jedné továrně a tam balí všechny velikosti. Výrobní cena je víceméně pro všechny stejná. Jen nás prostě dřou z kůže a je zapotřebí jim to zarazit.

Možná to zní naivně, ale proč to vlastně dotyčným řetězcům prochází tak dlouho a nikomu to nevadí?



Protože to dlouho nebylo tak moc vidět. Cenový rozdíl tu byl vždycky, ale ne tak markantní. Navíc to celé ještě prohloubila inflace a další hospodářské problémy. Když vám z výplaty každý měsíc zbyde deset tisíc k ušetření, tak neřešíte cenu Nutelly tak moc, jako když vám z výplaty každý měsíc nezbyde nic a ještě dlužíte pětistovku mamince... To je najednou každá koruna velká jako kolo u vozu.



Vlastně bychom premiérovi měli poděkovat, že tu agendu nakonec „zvedl“, po těch dlouhých letech, co se o tom mluví. Jenže jeho voličský kmen to celkem pochopitelně „nepřijal“ a „dezoláti“ se mu stejně smějí. Co vlastně udělal špatně, pokud jde o uchopení té věci?



Je v úřadu už o dva roky déle, než měl být...

Kdybych já byl Fialův marketér, tak bych dělal fotky a videa, jak jedná s Prouzou a vrcholovým menežmentem Lidlu... Ukazoval bych premiéra, jak bojuje (neúspěšně) za nižší DPH potravin, jak jedná s organizacemi na ochranu spotřebitelů, jak v EU mluví o dvojí kvalitě. Místo toho ho nechají nakoupit ve Waldsassenu a v Chebu a nechají ho v přímém přenosu zjistit, že dezoláti na demonstracích nelhali a fakt je v Německu levněji. Pochybuji, že všechny mé posměšné články o Blyštivém Péťovi dokázaly to, co zvládl jeho marketingový tým.Už jsem tu psal, že můj kamarád stavěl dům a v Rakousku nakoupil cihly Heluz, které se vyrábějí u nás v Hevlíně, za výrazně nižší ceny než v domácích stavebninách. Já jsem zase všechna okna do svého domu nechal vyrobit v Polsku a i přes drahou dopravu to bylo o dost levnější, než je vyrobit v místní truhlárně.

Minulý týden jsem byl s Ládikem Větvičkou v Děčíně a on tam ukazoval sortiment a ceny v supermarketech v Bělorusku a na Ukrajině. Možná by naše vláda měla nejen posílat zbraně do války s Rusem, ale také se zeptat tamních mocipánů, jak to dělají, že jsou ve válce a mají o dost levnější benzín než my, i když je také z ruské ropy, a jak je možné, že mají tak levné potraviny a takový výběr... Kde jsme udělali chybu?

Většina těch, kteří vládu volili, používá větu: Je to strašné, vláda nezvládá domácí politiku, ale jsem rád, že tam je, protože zahraniční a světovou politiku zvládá výborně. Asi mají na mysli zejména Ukrajinu. Vydrží jim podobný přístup?

Moc pěkně tu zahraniční politiku zvládají. Naši elektřinu kupujeme přes německé zprostředkovatele, rafinérie patří Polákům, Lichtenštejnové chtějí obejít Benešovy dekrety, Rakušan podepíše migrační pakt ve chvíli, když se definitivně ukáže, jak nekompatibilní je muslimská kultura s tou naší... to se mu povedlo stejně dobře, jako dát přihlášku do KSČ v říjnu 1989.

Přemýšlím, jestli už Česko dali dohromady a nebo jestli to budou ještě vylepšovat.

Když jsme u těch „úspěchů“ v mezinárodní politice, tak musíme zmínit nepřijetí Fialy v Nigérii a Síkely v Saúdské Arábii. Šlo o izolované incidenty a nešťastné náhody?

To „nezvládání“ domácí politiky každopádně znamená propad nových objednávek v průmyslu o 12%. Už i podnikatelské svazy a banky píšou: Příčinou jsou drahé energie, čili vysoké náklady. Paní Nerudová však má jiné vysvětlení: České firmy jsou blbé, protože neinovují, a proto se propadají. Co na to říci?

Dovolil bych si paní Nerudové navrhnout, aby si zajela do Mladé Boleslavi do automobilky Škoda, kterou vlastní koncern Volkswagen. To není česká blbá firma, která neinovovala... Ale stejně se propadá. I když zainvestovali přesně do toho, co se paní Nerudové líbí - do zelené elektromobility. Stejně tak v Německu Siemens investoval do výroby větrníků a jeho akcie padají volným pádem... Možná bychom se měli paní Nerudové zeptat, jestli by nám neukázala nějakou evropskou firmu, která nebyla blbá, inovovala a zažívá hospodářský rozkvět. Do té doby si s dovolením budu myslet své.

Odbory, tedy ČMKOS, se chystají na protest 27. listopadu. A ta zpráva vlastně nikoho ani nijak nevzrušila. Co by se mělo stát, aby to vlastně bylo „k něčemu“?

Chtělo by to, aby zaplnili náměstí. Pro začátek alespoň to Malostranské. Bohužel, velká média už sama o sobě nestačí, aby vybudila nějakou odezvu. V dnešní době už to chce víc. Kromě kamer to chce i pořádný naštvaný dav. Odborářům budu držet palce, aby tam do Prahy nějaké lidi dostali. Stávka v kombinaci s demonstrací, to by mohlo být to pravé.