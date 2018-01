„Drahoš dělal, že mě nevidí, aby se neušpinil.“ Okamura vypráví, co se mu stalo 17. listopadu

ROZHOVOR „Neuvěřitelně vyhrotili nenávist.“ „My, co prosazujeme skutečnou demokracii, přímou demokracii, a to se týká i prezidenta Zemana, jsme terčem nenávisti od tzv. rádoby demokratů,“ říká šéf SPD Tomio Okamura. V rozhovoru vysvětluje nejen to, proč dal svůj hlas v prezidentské volbě současné hlavě státu, ale také reakci prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše při setkání 17. listopadu. „Pan Drahoš předstíral, že mě nevidí, aby se náhodou neušpinil.“ Tomio Okamura popsal i zkušenosti lidí ze svého okolí: „Moje kamarádka mi telefonovala. Už léta pracuje v nadnárodní firmě, a když včera řekla, že bude volit Miloše Zemana, sesypali se na ni jako vosy a nadávali jí. Byla úplně v šoku.“

Vy jste už dřív oznámil, že budete volit prezidenta Miloše Zemana hlavně kvůli jeho postoji k migraci. Přesto, můžete být konkrétnější, proč jste mu dal v pátek hlas?

Na celostátní konferenci SPD v prosinci bylo rozhodnuto, že bychom měli podpořit kandidáta, který splňuje následující podmínky – prosazuje přímou demokracii, je proti přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny, je proti islamizaci společnosti, je vlastenec, hájí zájmy naší republiky a je nesmiřitelným bojovníkem proti mezinárodnímu terorismu. Z tohoto usnesení samozřejmě vycházelo mé rozhodnutí. Když jsme se rozhlédli po finálních kandidátech, zjistili jsme, jak se názorově projevili a že ten, kdo má reálnou šanci na zvolení a zároveň má programové přesahy s naší SPD, je Miloš Zeman. Proto jsem volil Miloše Zemana. Znovu říkám, že s ním v mnoha věcech nesouhlasím, například s postojem k EU, který podporuje naše členství ve stávající Evropské unii, a my si myslíme, že by to mělo být jinak. Ale při hodnocení plusů a mínusů jsem se rozhodl volit Miloše Zemana.

Jak vy osobně sledujete atmosféru ve společnosti? Zaznívají nářky, že dokonce už i v rodinách či na pracovišti se lidé v republice nesnášejí kvůli tomu, zda mají nebo nemají rádi prezidenta Miloše Zemana. Jakou vy jste zaznamenal atmosféru v poslední dnech a hodinách před finišem prvního kola?

Už několik let vyostřují atmosféru tzv. vítači, tzv. probruselisté, tzv. pražská kavárna, mainstreamová média a rádoby v uvozovkách demokrati. Skutečně vyostřili nenávist proti všem, kteří mají jiný názor. Já říkám, že tady zažíváme novodobé fašizující tendence. Ti, kteří o sobě říkají, že jsou demokraté, že jsou tolerantní, ve skutečnosti demokraté nejsou a tolerantní nejsou. Nejenže ztratili schopnost diskuse, když má někdo odlišný názor, ale navíc – a v tom je ta fašizující tendence, kterou známe z 30. let minulého století z Německa – se snaží občansky dehonestovat a ničit své odpůrce. Mediálně i občansky.

Znám to sám na sobě, protože my máme odlišné názory než Piráti, kalouskovci, ČSSD, ODS a podobně... Ta neuvěřitelná nenávist, to je násilná nenávist, kterou jsem začal zažívat poté, co jsem začal prosazovat demokratické názory! Je zajímavé, že my, co prosazujeme skutečnou demokracii, přímou demokracii, a to se týká i prezidenta Zemana, jsme terčem nenávisti od tzv. rádoby demokratů. My jsme prý netolerantní, když prosazujeme přímou demokracii. To hlava nebere, je to proti jakékoli logice!

Ano, tito lidé, pravdoláskaři, obrovsky nenávist vyhrotili a rozdělili společnost. A mají na tom obrovskou negativní zásluhu mainstreamová média. Tedy ti zmínění neuvěřitelně vyhrotili nenávist. Začali se lživým nálepkováním. Nás, co prosazujeme demokracii a jsme proti rasismu a xenofobii, označují za xenofoby a rasisty. Dostalo se to do opačného gardu. Je to vyhrocené. Kvůli médiím a pravdoláskařům.

Například jsem byl pokládat květiny 17. listopadu u Hlávkovy koleje v Praze. Pozdravil jsem se s lidmi, o kterých vím, že mají jiné názory, byli to rektoři, významní lidé, ale pan Drahoš předstíral, že mě nevidí, aby se náhodou neušpinil. Oni rozdělují společnost, místo toho, aby respektovali názory občanů. Rozdělují, vyhrocují atmosféru ve společnosti. My to neděláme.

Moje kamarádka mi telefonovala. Už léta pracuje v nadnárodní firmě, a když včera řekla, že bude volit Miloše Zemana, sesypali se na ni jako vosy a nadávali jí. Byla úplně v šoku z toho, jak lidé, se kterými léta pracuje a myslela si, že s nimi má dobré vztahy, okamžitě nenávidí každého, kdo má jiný názor, než mají oni sami. To je velmi nebezpečná a fašizující tendence. My nadále budeme bojovat za to, aby tu byla demokracie a názorová pluralita.

V minulém rozhovoru jste říkal, že vás pobavil Jiří Drahoš. A co ostatní kandidáti? Hovoří se o tom, že ve druhém kole nezvítězí prezident Miloš Zeman. Dokážete si představit, že by se prezidentem stal Pavel Fischer, Mirek Topolánek nebo Michal Horáček?

Upřímně řečeno, já vůbec nevím, jaké má názory například Pavel Fischer. Slyšel jsem o dvou Fischerech – o majiteli cestovní kanceláře, která zkrachovala, a další byl úřednický premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta z minulých voleb. Dodnes ani pořádně nevím, jak současný kandidát Fischer vypadá. Dokonce ani více neznám názory pana Drahoše. Dokonce jsem ani nezaznamenal, že by udělal někdy něco jiného než něco sám pro sebe. Je to pro mě těžké hodnotit. Jediného kandidáta, kterého znám osobně kromě pana prezidenta Zemana, je pan Petr Hannig, protože máme společného kamaráda zpěváka Víťu Vávru.

Jinak vůbec neznám blíže tyto kandidáty, nevím, co je vlastně vede k tomu, aby kandidovali, když nikdy v životě nebojovali za nějaký program pro občany. O Mirkovi Topolánkovi vím, že nás uvedl pod diktát Bruselu, a s tím určitě nesouhlasíme. A o panu Drahošovi, kromě toho, že když mě jednou potkal a tvářil se jako že mě nevidí, vím, že snad nosí brýle bez dioptrií. To je směšné. Mně z toho vyplývá, že když nemá názory, tak si musí pomoci brýlemi bez dioptrií. Novátorský nápad. Ale to mu nepomůže k tomu, aby měl silnější názory nebo aby měl vůbec nějaké názory.

Myslím, že v rozhovorech říkal, že nějaké slabší dioptrie má... Ve čtvrtek byla superdebata prezidentských kandidátů v ČT. Vím, že se kryla s vaším duelem s Jaromírem Soukupem na Barrandově, ale neviděl jste ji alespoň ze záznamu? Nedíval jste se, abyste podrobněji zjistil, jaké názory mají?

Nedíval jsem se. O kandidátech prosáklo v médiích, že jsou promigrační, proislámští, proti přímé demokracii. Jo, vlastně... u pana Drahoše jsem zaznamenal názor, že je proti referendu. Sám sebe chce nechat zvolit v referendu občany na lukrativní post prezidenta, ale když ti stejní občané by měli rozhodovat o něčem jiném, tak jim to nechce dovolit. Je to elitářské uvažování, pohrdá obyčejnými lidmi. Takového prezidenta nechci.

autor: Daniela Černá