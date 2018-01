„Drahošovec“ režisér Petr Horký popisuje s obavami povolební stav, kdy můžeme prohrát všichni: Zeman, Drahoš, vy i já!

ROZHOVOR „Hlavní informace, o které jsem přesvědčen, je hlasité volání ‚běžte volit‘. Jako drahošovec lépe snesu, že prezident Zeman vyhraje druhé kolo, pokud uvidím, že ho zvolila výrazná většina naší země. Je to pro mě velice smutné vidět dva téměř stejně velké tábory, které na sebe budou naštvané i po skončení voleb. A pak je tu největší tábor těch, kteří to mají na háku. A kteří budou pak nadávat mechanicky. To je pro mě nejsmutnější výsledek voleb. V tu chvíli prohráváme všichni. Zeman, Drahoš, vy i já,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz dokumentarista, režisér Petr Horký.

Nejnovější věc, kterou máte na facebooku, je útok žraloků na potápěče. Píšete, že to tam dáváte jako příspěvek k vyhrocené prezidentské debatě. Jakou to má souvislost? Že by vám přišla až takhle drsná?

Do jisté míry ano. Nemyslím tím debatu prezidentských kandidátů mezi sebou, ale obou táborů – zastánců Drahoše a Zemana.

Je Jiří Drahoš favoritem druhého kola voleb? Podle výsledků prvního kola, kdy kandidáti na třetím až šestém místě – tedy Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer i Mirek Topolánek – podpořili do druhého kola Drahoše, by to tak vypadalo....

Šance obou jsou poměrně vyrovnané a rozhodne nerozhodnutá skupina lidí.

Všiml jsem si, že jste před prvním kolem vyzýval lidi, aby šli k volbám. Byl jste spokojen s volební účastí v prvním kole? A jakou byste si představoval v tom druhém?

Volební účast by měla jít přes sedmdesát procent, u osmdesátiprocentní účasti bych měl obrovskou radost. Proto, že se v naší zemi často ozývají hlasy, že máme jako obyčejní lidé málo možností zasáhnout do dění u nás. Prezidentské volby jsou naopak teď nastaveny tak, že si vybíráme my. Mrzí mě, když se jich čtyřicet procent lidí vůbec nezúčastní.

Na Jiřího Drahoše protistrana útočí v tématu migrace. Snaží se naznačit, že je vítačem. Jak to vidíte vy? Vy tomuto názoru oponujete, jak jsem viděl na sociálních sítích...

Ano. Nenašel jsem žádnou zprávu, že by Jiří Drahoš byl vítač a otevíral hranice migrantům. Připadá mi, že věta – žádný migrant sem nevstoupí – je podobně vlivná věta, jako kdyby si někdejší primátor Prahy v době, kdy se na nás valila povodňová vlna, stoupl na Karlův most, roztáhl ruce a řekl – vodo stůj. Ti lidé jsou v pohybu, jsou jich miliony a přibývají další a další. Pokud teď zavřeme hranice, tak nás to nějakou dobu uchrání, ale nevyřeší to problém. Ten je třeba řešit v Africe a na Blízkém východě. A to jsou přesně slova, která říká pan Drahoš.

Jaký jste měl pocit z prvního duelu obou kandidátů na televizi Prima?

Potěšila mě energie a esprit, s jakými se představil pan Drahoš. Pan Zeman mě nijak moc nepřekvapil. Musím říci, že úplný závěr hovoru, kdy už všichni mluvili přes sebe, začínaly titulky a oba kandidáti vstávali a loučili se s diváky, tak mě popadla určitá lítost a říkal jsem si, že je nezodpovědné nutit pana Zemana, aby v kolotoči té špičkové politické práce pokračoval. Ale to je můj subjektivní pohled. Sám je dostatečně inteligentní a soudný, aby se rozhodl, jestli do toho chce jít, nebo ne.

Anketa Kdo vyhrál duel na TV Prima? Zeman 95% Drahoš 5% hlasovalo: 21886 lidí

Myslíte, že tyto debaty – včera byla ta druhá, na ČT – budou mít výrazný vliv na výsledek voleb? Vidím tu dva vyhraněné tábory, které jsou už stejně rozhodnuty, komu hlas dají...

Ve Spojených státech je tradice volebních kampaní dlouhá a teoretické práce na toto téma se zpracovávají opravdu dlouhé desítky let. Dokonce tam v jednu dobu vznikl názor, že dělat kampaň je úplný nesmysl. Vždycky je to o tom, že obrovské peníze na kampaň se investují do toho, aby se rozhodla malá nerozhodnutá skupinka populace. Jak jste řekl, skončily ty debaty a splnily očekávání, které jsem měl už před nimi. A sice že drahošovci řeknou - Drahoš to natřel Zemanovi. Zemanovci řeknou – panečku, Zeman to natřel Drahošovi. Tam se změna neodehraje. Každý z příslušníků těch táborů včetně mě si najde to, co se mu líbí na svém kandidátovi, a co se mu nelíbí na protikandidátovi. Ty gigantické obrovské prachy se investují jen do těch nerozhodnutých. Stejně to funguje i s těmi debatami. Pokud se na ně podívá nerozhodnutý volič a na základě nich se rozhodne, pak plní svůj smysl.

Jsem poměrně skeptický o počtu nerozhodnutých, kteří se na tyto debaty dívají...

Uvidíme, kolik lidí rozhodne celé volby. Je možné, že jich bude velmi málo.

Anketa Kdo podle Vás vyšel z prezidentského duelu v ČT jako vítěz? Jiří Drahoš 6% Miloš Zeman 94% hlasovalo: 5429 lidí

Jste příznivcem přímé volby prezidenta? Ať vyhraje kdokoliv, bude tu početná skupina těch, kteří vítěze nepřijmou. Co s tím?

Jestli ho nepřijmou, to nevím. Ale budou nespokojeni. To je pravda. Je to tak vyhrocené na dva početné tábory, že pravděpodobně jedna veliká skupina bude nespokojena. Mám jednu z obav k naší zemi, že jak je malinkatá, tak zaplatit si inzerci pokrývající celou zemi, zaplatit si kanály, které zřetelně promlouvají do debat po celé naší zemi, je relativně levné. Zaplatit si to v Polsku, Německu či Francii vyjde nepoměrně dráž. Tím pádem, čím víc se naše země otevře těmto mechanismům, tím snáz ji půjde koupit a celou si ji zaplatit.

Nemám vyhraněný názor na to, zda je dobře, aby u nás byla přímá volba prezidenta. Na jednu stranu jsem rád, že prezidentská volba je tak, jak je. Opravdu každý z nás normálních lidí se může alespoň v tomto zapojit do chodu věcí veřejných. Na druhou stranu, pokud je volební účast nízká, znamená to, že tábor lidí, kterým je to ukradené, je velmi vysoký – a stačí tedy oblbnout, zmanipulovat menší počet lidí a vyjde to ještě levněji. Kdyby třeba volební účast byla stejná jako v prvním kole – tak tu máme šedesát procent lidí, kteří volí. A když to rozdělíme na poloviny, tak 30 procent vyhraje a 30 procent bude zklamaných, ale největší je ta třetí parta, kdy 40 procentům je to jedno. To znamená, že o prezidentovi v naší zemi by rozhodla třetina lidí, a to je strašně málo.

Hlavní informace, o které jsem přesvědčen, je hlasité volání „běžte volit“. Jako drahošovec lépe snesu, že prezident Zeman vyhraje druhé kolo, pokud uvidím, že ho zvolila výrazná většina naší země. Je to pro mě velice smutné vidět dva téměř stejně velké tábory, které na sebe budou naštvané i po skončení voleb. A pak je tu největší tábor těch, kteří to mají na háku. A kteří budou pak nadávat mechanicky. To je pro mě nejsmutnější výsledek voleb. V tu chvíli prohráváme všichni. Zeman, Drahoš, vy i já.

Psali jsme: Miroslav Macek: Proboha, proč nemůžeme volit tu moderátorku? Piráti se dle výsledků vnitrostranické ankety chystají volit Drahoše Demagog.cz: Zeman pronesl v duelu v ČT více faktických výroků, ale i více nepravd než Drahoš VIDEO „Dominátor“ z Nagana vyšel včera večer po duelu před Rudolfinum a spustil: Drahoš byl lepší než Zeman. Drahoš na Hrad!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban