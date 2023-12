„Důchodci se mají jako nikdy. Zmrazit. A zbytek? Jaký si to uděláš...“ Z ODS odpověď na nářky

Alexandr Vondra se těší na volby do Evropského parlamentu. „Nepoznával jsem ho. Jako by omládl o 15 let a s neskutečným entusiasmem nám říkal – já to jdu prostě vyhrát! To mi udělalo velkou radost,“ svědčí člen ODS a publicista Ondřej Šimíček. Prostřednictvím ParlamentníchListů.cz vzkázal občanům, kteří si stěžují na pokles životní úrovně: Každý to má, jaké si to udělá. Potíž vidí v oblasti důchodů. Důchodci se dle něj mají dobře jako nikdy, systém je však problém. „Např. bych na 2 roky zmrazil veškeré valorizace, okamžitě prodloužil věk odchodu do důchodu, každý rok o půl roku atd. Důchody byly koncipovány jako podpora na pár let. Když se zaváděly, byla střední doba dožití kolem 60 let… dneska máme o 20 víc. To nejde ufinancovat,“ uvádí Šimíček.

reklama

Ondro, odbory demonstrují a stávkují, vy hrajete a zpíváte s orchestrem. Jenže ono těm lidem není do zpěvu, i když vy říkáte, že se mají dobře a mají všeho „plnou p*del“. Ač Lenka Zlámalová odhadla, že se tu propadla životní úroveň o třetinu. Chápete je aspoň trochu?

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3066 lidí

Každý to má, jaké si to udělá. A pro opravdu ohrožené případy je u nás robustní sociální systém, který je zachytí. Posledních 8 let vytvořily vlády socialistů a prodavačů závisti z holdingu Agrofert z části občanů, ale i firem feťáky veřejných peněz. Samozřejmě že se to netýká všech, ale části jistě ano. Propadá se životní úroveň úplně všech vyjma důchodců, kteří se mají nejlépe v historii. Oni přitom volí člověka, který jim zdražuje jídlo a nadávají na vládu, která jim dává nejvíc peněz v historii. Někdy mi přijde, že žiju v simulaci.

Víte, vy i ODS říkáte, že za inflaci může Babiš, ale co podnikatelské svazy, které říkají, že ceny energií jsou tak brutální, že prostě muselo přijít zdražení výrobků a služeb? A největší inflační šok se kryl s cenovým šokem energií?

Moc dobře víte, že nejsem ekonom ani energetik, a že se tradičně těmto věcem věnuji jen okrajově. Takže velmi stručně: Za inflaci nemůže jenom Babiš, ta inflace má spoustu důvodů a vlivů včetně energií. Ale zásadním impulzem, proč je u nás o tolik větší, než jinde, je zaprvé naprostá devastace veřejných rozpočtů Babišem a tou jeho nekompetentní tetou z Malhostovic, kterou nechal protiústavně zaklekávat na konkurenty Agrofertu, zadruhé nefunkční trh s potravinami, zatřetí změna paradigmat energetické bezpečnosti a s ní související cenový skok, se kterým by si neporadila žádná politická reprezentace. Do větších detailů fakt běžte s ekonomem.

Mgr. Ondřej Šimíček ODS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten propad životní úrovně fakt není o tom, že bychom si tu zvýšili daně, abychom se složili na Národní divadlo, dálnice, nový Temelín apod. Prostě ti lidé mají pocit, že je někdo, s prominutím, ojebal. A to naštve… Vy rád nadáváte lidem typu Ivan Noveský, když tvrdí, že máme odejít z lipské burzy. Ale takový Jaroslav Míl, exšéf ČEZu, říká, že nás nikdo nenutí brát cenu energií z lipské burzy jako referenční. Je i Míl „energetický expert z Wishe“?

Pomatené agenty Gazpromu po mně fakt nechtějte brát vážně. Pana Míla jsem si vždycky vážil, musím si jeho postoje nastudovat. Propad životní úrovně je tu z různých důvodů. Jeden důvod je ten, že se za vlády holdingu a socanů „prožral“ růst. A dneska všichni chtějí, aby se prožíral i dluh na úkor příštích generací. Jestli něco kolegům vyčítám, tak přílišnou měkkost opatření ke konsolidaci veřejných financí. Např. bych na 2 roky zmrazil veškeré valorizace, okamžitě prodloužil věk odchodu do důchodu, každý rok o půl roku atd… Důchody byly koncipovány jako podpora na pár let. Když se zaváděly, byla střední doba dožití kolem 60 let… dneska máme o 20 víc. To nejde ufinancovat. A víte, že všechno je to o důchodech… kdyby se všechny platy politiků zrušily, zaplatí to důchody tak na týden. Jen opravdoví, nechutní, prolhaní šmejdi používají platy ústavních činitelů k tomu, aby vyvolávali závist veřejnosti (to nemíří k vaší otázce, jen vysvětluji reálné objemy peněz, které v tom jsou).

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 82% Nepovedla 14% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8016 lidí

Máme tu potíž s Green Dealem, který nám elektřinu dál bude cíleně zdražovat. Naši dva oblíbení „Mirkové“, čili Kalousek a Topolánek, se shodnou v tom, že Green Deal je špatně, ale EU prostě potřebujeme. Já je mám rád oba, ale není on to takový zbabělý postoj? Vy spolu s panem premiérem máte jako prioritu být „spolehlivým partnerem v rámci Západu“, ale v Nizozemsku vyhrál Geert Wilders, v Americe vede Donald Trump, ve Finsku a Švédsku také vyhrály strany, které mediální šašci označují jako „populistické“. O Orbánovi a Ficovi nemluvě. Není čas přestat být tak loajální, až na to doplácíme?

My tu hlavně doplácíme na léta nefunkční evropskou politiku. Část společnosti byla falešně a prázdně obelhávána významnými opinion makery, že existuje životaschopná alternativa k EU. Neexistuje. Buď to tu může vypadat jak v Buči a hordy nelidských ruských skřetů budou střílet děti i v Čechách a na Moravě, anebo budeme součástí civilizace. My si vybrali dobře, jsme součástí civilizace, a kromě pár procent naprostých deviantů s geopolitickým a historickým rozhledem úrovně mrtvého tchoře, to celá společnost vnímá. Problémem je ale síla, kterou zdaleka nemáme takovou, jakou bychom mohli mít. Po x letech pohádek VK st. o strašlivém Bruselu, po x letech, kdy nás zastupoval kleptoman a loupežník dotací, se kterým si sice Macron udělal selfie, ale reálně jím všichni zcela opovrhovali (s výjimkou stejného dotačního parazita z Uher), máme v EU konečně důstojnou a respektovanou reprezentaci, ale na čem všichni pracovali desítky let, to my děláme úplně nově, protože s holdingovými zaměstnanci nikdo žádnou vnitrounijní diplomacii nedělal. Takže já jsem přesvědčen – a dlouhá léta to předpovídám – že socialisticko-rudo-zelené extrémismy, které Evropu do energetických potíží přivedly, končí. Posílí středopravé frakce. Bohužel populističtí pseudopravičáci a pseudokonzervativci, kteří konzervatismus neviděli ani z rychlíku (Orbán, Fico a další), jedou levicový nacionalismus, který by vedl akorát k tomu, že se budou jejich voliči bít s potkany u popelnic o zbytky jídla. Prosperita Evropy je založena na svobodě a volném trhu. Liberálové a konzervativci (opakuji Fico, Orbán, AfD, Le Pen, Trump a další nejsou konzervativci ani pravičáci) stojí na jedné lodi proti extrémismu, socialismu a nesvobodě. Evropa to zvládne.

Navzdory všemu, jaká je nálada v ODS? Co se tak říká o eurovolební koalici, která se už dohodla? Co tak slýcháte v okolí? Již zmíněný Mirek Kalousek chce kandidovat. A nějak se to v ODS nesetkalo s nadšením. První až páté místo je dané, čili vítal byste ho na některém z dalších míst? A kroužkoval byste ho?

Zrod koalice nebyl snadný. Já o tom psal dlouho, snad od jara, a jsem rád, že to tak dopadlo. Moje argumenty byly relevantní, stejně tak byly ovšem relevantní argumenty těch, kteří chtěli jít sami. Tak to v politice chodí. Kandidáty ostatních koaličních partnerů lustrovat nebudu. Měl jsem ale tu příležitost pokecat několikrát v minulých týdnech se Sašou Vondrou, který bude kandidátku lídrovat. Nepoznával jsem ho. Jako by omládl o 15 let a s neskutečným entusiasmem nám říkal – já to jdu prostě vyhrát! To mi udělalo velkou radost.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Co ta Ukrajina? Nějak to tam trochu drhne a už nejlepší západní média píší, že na velké a slavné vítězství to nevypadá. Jak by vám bylo, kdyby to dopadlo, fotbalově řečeno, upatlanou remízou?

Já dobu od 24. 2. 2022 označuji za takovou změnu geopolitických paradigmat, že její zásadnost docení až čas. Nedávný útok teroristické zvěře z Hamásu na Izrael ukazuje, že západní civilizace je pod mnohonásobným útokem necivilizací, jejichž přístup k člověku neodpovídá tomu, co nazývám člověčenství. Necivilizace banditů z asijských stepí pod vedením zdegenerovaného masového vraha, botoxového šílence Putina, chce zabránit Ukrajině, aby se začlenila do národů západní civilizace, té jediné, která dala lidskému životu opravdovou hodnotu. Pouštní hrdlořezové z Hamásu, podporovaní progresivně levicovými extrémisty a jinými devianty, podporovaní částí islámského světa, chtějí zničit Stát Izrael, výspu člověčenství na Blízkém východě. Těchto útoků bude přibývat a kdo stojí na straně zla, je zločinec a nemá morální právo užívat bohatství a relativního bezpečí západu. Ať táhne na Sibiř, ať táhne do pouště. Nebude škoda ani jednoho. Silný západ by se s Ruskem nemazal a donutil by tuhle Potěmkinovu vesnici s atomovkama stáhnout se za své hranice a sto let nevytahovat nos. Chci silný západ. Pořád to jde. Jen musíme mít odvážnou politickou reprezentaci. Upatlaná remíza bude především vzkazem nejsilnější a nejvyspělejší civilizace směrem k barbarům – jsme slabí. Kdo to podporuje, je deviant a zločinec.

Nemusíme se na všem shodnout, ale že Izrael je civilizace a Arabové… no nic radši, na tom se shodneme. Co říkáte na to, že podle levicových aktivistů Gaza trpí pod izraelskou genocidou? Tady asi budeme stejně, abychom končili ve shodě.

Neplánovaně jsem odpověděl v předchozím odstavci. Jsou to devianti a zločinci. Omlouvání Hamásu je stejné zlo, jako omlouvání Ruska či podpora nacismu. Progresivně levicoví extrémisté léta dehonestují konzervativnější politiky a občany, že hnědnou, že jsou fašouni, náckové atd. A přitom jsou to oni, rudo-zeleno-hnědí progleft extrémisté, kteří jsou přímí myšlenkoví pokračovatelé nejzrůdnějších režimů nedávné doby – nacismu a komunismu.

Psali jsme: Kdo je opravdu agent Ruska. Z ODS zní, čemu se koalice bude divit „Ten stíhal Parkanovou.“ Zásah policie v armádě: Kalousek má info „Fiala další 4 roky. Jsme pro ČR jako Masaryk.“ Z ODS zazněl plán Hrůza, nedorazili na průvod. „Evropané“ začali kádrovat a pak se to zvrtlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama