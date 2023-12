„Fiala by neporazil ani sám sebe.“ Po nedělní nakládačce od Babiše byl Vyoral krutý

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Fialova kolaborantská skvadra zkrátka skáče kozáčka, jak EU sojuz píská,“ reaguje komentátor na to, že tato vláda je pro evropskou dohodu o migraci, která ovšem obsahuje i povinnou solidaritu. A dodává: „Je to smutné, je to k vzteku, je to k pláči, ale je to tak.“ Byť o Babišovi také nemá valné mínění. I tak ale podle něho v nedělním Za pět minut dvanáct zvítězil. „Musel vyhrát jednooký mezi absolutně slepými, tudíž Andrej Babiš. Petr Fiala by totiž v souboji nevyhrál ani sám nad sebou,“ říká.

reklama

Tak nám vláda nadělila na Vánoce dohodu EU. Za to dostali vynadáno od Babiše, kterému se Petr Fiala jal vysvětlovat, jak ještě nedošlo ke konečnému rozhodnutí a jak v návrhu nejsou povinné kvóty. Ovšem europoslanec Zdechovský propálil, že je v něm „povinná solidarita“. Proč myslíte, že se Fiala vymlouvá tak průhledně a okatě?

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23331 lidí

Když se ještě vrátím k Fialovi a Babišovi, viděl jste nedělní souboj na Nově? Kdo ho podle vás vyhrál?

Neviděl, neb je to už chvíli, co jsem se rozhodl ztrácet co nejméně času bezmyšlenkovitými rozhovory, proklamacemi či souboji politických potentátů. Aniž bych to ovšem viděl, tak mám za to, že musel vyhrát jednooký mezi absolutně slepými, tudíž Andrej Babiš. Petr Fiala by totiž v souboji nevyhrál ani sám nad sebou. A to je co říct. A udolal by ho zřejmě i postrach králíkáren a točící se derviš Drahoš.

Zaregistroval jste, jak proti Star Dance vytáhli v Aktuálně.cz a v Respektu, že tam nejsou stejnopohlavní páry atd.? Nemají svým způsobem pravdu, tj. že můžeme být ještě vděční, že ČT dělá pořady stále vlastně tradiční a že by to také mohlo být mnohem, mnohem horší?

Nezaregistroval, ale u těchto dvou Bakalových pamfletů mě to nijak zvláště nepřekvapuje. A ano, vím, že Respekt už si snad zprivatizovali soudruzi redaktoři sami. Ostatně tak jako Českou televizi. Je pravda, že tento úhel a tato pramalá pochvala pro ČT mě ani nenapadla. Ono jinak taky není v tom propagandistickém marasmu taky co chválit, že?

Když jsme u těchto témat, co říkáte na to, že se v americkém Senátu točilo gayporno?

To jsem nezaznamenal. Co bych na to asi tak mohl říct… Že mě to vlastně ani tak nepřekvapuje a jen to ilustruje, že je to všechno jen jeden velký bordel. A ani ty děvky co do krásy a umu nejsou, co bývaly.

Hospodářská komora chce vybírat 200 Kč od všech podnikatelů, ať už jsou členy nebo ne, protože je prý hájí a zastupuje. Jak se na takové skoro cechovní chování díváte? A co byste řekl k Danuši Nerudové, která se vymezila proti komoře, že pořádá konferenci „kde sedí patnáct mužů starších padesáti let a jediná žena je v roli moderátorky“?

Věční odboráři z Hospodářské komory zřejmě potřebují přilepšit. Taky by mohli chtít peníze vůbec od všech občanů, protože když to dělají pro podnikatele, tak to dělají vlastně pro celou ekonomiku a všechny občany. Je to zase to klasické věčně bolševické jednání stejně jako třeba s koncesionářskými poplatky u nevyvážené, neobjektivní, závislé a protičeské ČT. Co se týká Marfuše Nerudové s IQ napařovací žehličky – vypnuté a ještě bez vody – tak ta pouze svým svazáctvím a údernictvím nahrazuje absenci schopností, dovedností a intelektu. Její muž musí být buď neuvěřitelně shovívavý, nebo neuvěřitelný idiot.

Jako OSVČ odmítám platit povinně poplatek @Hokomora, která například pořádá konferenci o budoucnosti ČR, kde sedí patnáct mužů starších padesáti let a jediná žena je v roli moderátorky. Moje zájmy totiž nehájí ani nereprezentuje. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 20, 2023

Americký generál Ben Hodges prohlašoval, že Ukrajina musí zlepšit nábor nových sil a také produkci. „Mají tam příliš mnoho mladíků, ale také žen, kteří se potulují po Ukrajině, a přitom by měli být v tamní armádě,“ řekl. A co se týče produkce, podle něho Němci v roce 1944 také zvládali vyrábět. Kromě toho, účet ukrajinské armády sdílel fotku s vojákem, který měl na prsou poněkud známou orlici. Máte nějakou teorii, proč si tito lidé nevšímají toho, jak to vypadá?

To není o tom, že si nevšímají. Oni to moc dobře vědí. A taky moc dobře vědí o analogii s hitlerovským Německem a Zelenského Ukrajinou. Cílem jsou bohaté ruské zdroje, prostředkem jsou tu Němci, tu Ukrajinci. A Američani budou opět bojovat až do posledního Ukrajince. A pak Poláka, Slováka, Čecha. Neboť Slované jsou pro Anglosasy póvl z východu. Jakkoliv si můžeme, nebo nám potentáti mohou nalhávat, co chtějí.

Co říkáte na nové vánoční tradice, například už každoroční boj proti kaprům v kádích a kaprům ve vaně?

Jen další povinná součást pokrytecké progresivistické magorárny. Tyhle věčně otravné vši s nadbytkem času by měly začít především a hlavně u první osoby jednotného čísla.

Máte nějaké vánoční poselství? Třeba pro lidi dobré vůle?

Užívejme každého dne, ale zároveň nezapomínejme, že dneškem vše nekončí. Doufám tedy. A silní lidé vydrží více než špatné časy. Všem lidem dobré vůle – tedy vyjma třeba většiny výše zmíněných – přeji klidné vánoční svátky prožité v rodinném kruhu. Mějte se, jak chcete, a něco pro to dělejte.

Psali jsme: 200 Kč za nic? Drzost! Shodli se všichni, akorát Nerudová si vymyslela extra důvod To nevyšlo. Fiala školil Babiše, jak žádné kvóty nebudou. Ale pak je potvrdil Zdechovský Červenka (Trikolora): Dva poražení nedělní debaty na Nově ČR nejhorší v EU. Fiala křičel na opozici. Schillerová vypěnila: Odkdy je Eurostat opozice?!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama