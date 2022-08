„Fiala je groteskní postava. Následky jeho vládnutí však tak veselé nejsou,“ říká místopředseda Trikolory

Místopředseda Trikolory Jan Sláma se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ostře obul do premiéra Petra Fialy z ODS. „Za chvilku vznikne nová analogie na Fialu, že nejen že je prázdnější než Topol, ale že je už dokonce prázdnější než plynové potrubí,“ neskrývá svou nespokojenost se současnou českou vládou Sláma. „To, co předvádí v kampani koalice Spolu, je úplné dno, a věřit tomu by snad nemohl ani Pepek Vyskoč z Haškova Švejka,“ reaguje na atak vládních stran na někdejšího premiéra Andreje Babiše.

Jak hodnotíte zákroky policie na předvolebních setkáních Andreje Babiše v jižních Čechách?

O tomto zákroku mám velmi málo informací abych mohl zaujmout nějaké širší stanovisko. Patrně tam došlo k odcizení reproduktoru a následnému dopadení pachatele. Jestli ten zákrok byl adekvátní, přiměřený či nikoliv, ať hodnotí povolanější, silácká slova používat nechci.

Je podle vás správně, aby neuniformovaní policisté dohlíželi na obdobná politická setkání a prováděli zatýkání osob?

V každém místě republiky je situace jiná, má svá specifika, záleží na místních orgánech. Oni musí vyhodnotit, jestli ano či ne. Jestli je to správné či ne, komentovat z Prahy a posílat hraběcí rady není můj styl. To, že jsem v době covidu kritizoval povalení člověka bez roušky, je trochu něco jiného. To se mi zdá přestřelené a neadekvátní všude a umím to říci nahlas. Toto je však úplně jiná událost. Jedná se o srocování osob, neznám konkrétní sociologickou strukturu, ani průběh či rizika. A takový ten nešvar mnohých, že když se jedná o shromáždění politického konkurenta, tak přijdou s prohlášením argumentačně dosti chabým, o to více siláckým, to ode mne nechtějte.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se velmi tvrdě vyjadřuje na adresu jeho odpůrců, kteří narušují jeho předvolební setkání. Podle médií o nich mluví jako fašistech a nacistech. O čem to podle vás svědčí?

Volby se blíží, emoce stoupají. O tom to svědčí. Jsou to zbytečně vyhrocená slova … Kdyby použil zemanovský slovník o blbečcích, bylo by to lepší. Přece jenom označení fašistů či nacistů má své historické reminiscence a já bych je v této situaci neřekl.

Andrej Babiš dokonce prohlásil, že hodlá pro své odpůrce na jeho mítincích vyhradit speciální místo. Policejní prezident však odmítá, že by se tak mělo stát na základě jeho doporučení. Byla by to podle vás správná cesta?

To je taková blbost, že to ani nebudu komentovat, to snad pan expremiér nemyslel vážně. Neumím si vůbec představit, jak by to bylo technicky možné udělat. Jestli byste se mě zeptal, jestli se mi líbí to narušování mítinků, a řekněme si očividně, že je to na objednávku, tak odpovím samozřejmě hned, a to, že se mi to nelíbí.

Zdá se, že atmosféra ve společnosti se viditelně vyhrocuje. Nepřispívají k tomu podle vás i samotní politici způsobem, jakým vedou dosavadní předvolební kampaň?

Emoce před volbami stoupají vždy, s tím rozdílem, že nikdy tu nebyl tak neschopný premiér jako nyní. Oddělujme od sebe souhlas či nesouhlas s jednotlivými kroky vlády a absolutní neakceschopnost a zoufalství, které teď nastalo. Že kampaň je taková či maková, je vždy. Že jsou však zbídačovány široké vrstvy obyvatelstva, je jev nový, což s sebou nese i mnoho nezdravých, avšak oprávněných emocí.

Premiér Petr Fiala na jedné straně uklidňuje veřejnost, že vláda nenechá nikoho padnout, na druhé straně spustil kampaň, která vyobrazuje Andreje Babiše společně s Vladimírem Putinem a označuje je za hrozbu a viníky současné energetické krize. Co si o tom myslíte?

To, co předvádí v kampani koalice Spolu, je úplné dno, a věřit tomu by snad nemohl ani Pepek Vyskoč z Haškova Švejka. Ta celá kampaň je odpudivá a úplně dementní. Fiala je groteskní postava české politiky. Následky jeho vládnutí však tak veselé nejsou.

Vláda na začátku července také zřídila tým pro strategickou komunikaci pod vedením vládního zmocněnce pro média a boj s dezinformacemi Michala Klímy, od kterého si slibuje zlepšení komunikace s veřejnosti. Je to podle vás správná cesta?

Tým na komunikaci je dobrá věc, pokud něco děláte. Co chce Fiala komunikovat, nevím, jelikož nic nedělá. Za chvilku vznikne nová analogie na Fialu, že nejen že je prázdnější než Topol, ale že je už dokonce prázdnější, než plynové potrubí. Jinak pověřit vrchního cenzora a bojovníka s jinými názory komunikací je poněkud úsměvné, ale o Fialovi to vypovídá mnohé, ne-li všechno.

