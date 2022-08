„Hlas české vlády je v EU naprosto nedůležitý. Tak snad budou dotace na ty svetry,“ rýpl si Gregor

Matěj Gregor patří mezi nejhlasitější české euroskeptiky. I přes své mládí založil a vede stále významnější spolek Odchod.eu a letos se chce zapojit ve svých domovských Vítkovicích také do komunální politiky. „V Praze budu lidem úplně k ničemu. Tady mohu svým sousedům, přátelům a dalším občanům pomáhat s každodenními problémy,“ říká Matěj Gregor, který však také chápe obavy lidí spojených s kritikou EU. „Naše země byla ještě před 30 lety pod kormidlem Sovětského svazu a v lidech to prostě je. Jakoukoliv snahu o ‚vzdálení se‘ Západu pak vnímají jako cestu zpět do Ruska. Můžu ale všechny uklidnit, že politika mimo brány Evropské unie se nerovná ruskému útlaku,“ zdůraznil Gregor.

reklama

Patříte mezi nejhlasitější kritiky Evropské unie. Co vede mladého člověka k tomu, že založí spolek a začne burcovat veřejnost k jinému pohledu na Unii, než který by bylo možné označit za většinový?

Přispělo k tomu hlavně to, že jsem podobné hlasy neviděl. Ano, byly a jsou politické strany, které podobný program mají, ale chyběl mi právě občanský a energický pohled. Něco, co by opravdu informovalo o nešvarech EU a neškemralo to přitom o hlasy voličů. V takovém projektu jsem pak viděl skutečný přínos pro občanskou scénu euroskeptiků a pro budoucnost.

Někteří lidé označují všechny kritiky Evropské unie za ty, kteří chtějí Českou republiky vytrhnout ze západní orientace a mocensky nás přimknout k Rusku či k Východu obecně. Je to tak, nebo jsou na omylu ti, kteří takto uvažují?

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 80% V mém obvodu se letos nevolí 11% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 9% hlasovalo: 10310 lidí Stejně tak můžeme označit podporovatele Green Dealu za pročínské aktivisty. Ale teď vážně. Chápu obavy lidí. Naše země byla ještě před 30 lety pod kormidlem Sovětského svazu a v lidech to prostě je. Jakoukoliv snahu o „vzdálení se“ Západu pak vnímají jako cestu zpět do Ruska. Můžu ale všechny uklidnit, že politika mimo brány Evropské unie se nerovná ruskému útlaku. Mohu zmínit Švýcarsko, některé státy Balkánu anebo Norsko, které to k Rusku nemá geograficky daleko. Jsme zemí v srdci Evropy, máme stále své spojence ve V4 a jsme členy NATO. Myslím si, že strašení Ruskem je jen planou výhrůžkou a je velmi důležité to vyvracet.

Česká republika od července předsedá Radě EU. Jak byste komentoval dosavadní počínání vlády v této prestižní roli? Pomůže to nějak občanům naší země čelit současné inflační či energetické krizi?

Zajímám se o dění v Česku i ve světě dost intenzivně a upřímně řeknu, že o předsednictví se mlčí jako v hrobě. Nic se neděje. Podle plánu probíhají všechny mítinky a přehlídky pohlavárů z EU, ale občanům se zatím žádný hmatatelný výstup ukázat nedá. Je to smutné a odpovídá to těm predikcím, které jsme já i spousta dalších lidí měli. Navyšovat rozpočet bylo velmi nezodpovědné a obávám se, že i konečná, navýšená částka, bude vyšší. Nedovedu si představit, jak by to mohlo lidem pomoct s energiemi. Hlas české vlády je v EU naprosto nedůležitý. Tak snad budou dotace na ty svetry.

Zajímáte se však nejen o evropskou, ale také o domácí politiku. Před časem jste se stal krajským místopředsedou Svobodných v Moravskoslezském kraji. Co vás vedlo k tomuto kroku?

Já jsem příznivcem Svobodných od roku 2017, to mi bylo 14 let. Se stranou programově v mnoha bodech souzním a v mnoha bodech bych ji rád obohatil o své myšlenky, znalosti a dovednosti. Ve straně je velká spousta mladých lidí a obrovská energie. Cítím, že pokud se nám povede být více vidět, zdokonalit náš způsob komunikace a neuhnout z našeho programu, tak budeme v budoucnu velmi úspěšní. Zároveň je velkým faktorem Libor Vondráček, který mi od začátku naší cesty pomáhal, komunikoval a vždy se snažil pro české euroskeptiky dělat maximum. Je mi ctí s ním a s dalšími lidmi uvnitř strany spolupracovat. Ve svém kraji bych chtěl rozšířit členské řady. V Odchodu máme členy různých stran a bojujeme za stejnou věc. Věřím, že i já ve Svobodných přispěji ke spojování euroskeptiků.

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě

Zároveň jste se rozhodl zapojit do letošních komunálních voleb. Co si od toho slibujete?

Je to má první kandidatura kdekoliv. Jsem hrdý Vítkovičák a dávám to celý život najevo. Ať už v hokeji, nebo v obci. Naši obec trápí spousta problémů a ve velké části zastupitelů nevidím motivaci je měnit. U jiných zase nevidím schopnosti. S pokorou a s velkým závazkem si od své kandidatury slibuji šanci, jak život v naší obci měnit. Zároveň získávám první zkušenosti, a kde jinde by měl politik začít, než u sebe doma? V Praze budu lidem úplně k ničemu. Tady mohu svým sousedům, přátelům a dalším občanům pomáhat s každodenními problémy.

Není přece jen svět Evropské unie a svět komunální politiky diametrálně odlišný? Jak to jde dohromady?

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30885 lidí To máte pravdu, až mě to rozesmálo, jak jsou ty životní cesty pestré. Politika je v bleděmodrém na hodně místech podobná. I ta obec je spoustou papírování, zbytečné byrokracie a často i plýtváním peněz. Jako v EU. Tu zatím změnit neumím. Ale i ve své obci bych chtěl ukázat, že poctivá práce, čestné hospodaření a jednodušší papírování může přinést krásné výsledky. Navíc vím, že pokud chci jednou něco dokázat, musím začít u sebe.

Jako komunální politik asi nebudete řešit témata EU, je to tak? Na co se tedy chcete soustředit? Proč by měli voliči dát hlas právě vám?

Problémem naší obce je hlavně bezpečnost. Máme velmi vysokou kriminalitu a mnoho lidé se zkrátka necítí ve Vítkovicích bezpečně. Rád bych tohle změnil. Myslím si, že jsem rázný člověk a mám tah na branku. To bych rád využil při vyjednávání s Městskou policií Ostrava. Máme na celé Vítkovice (8 tisíc obyvatel) jen 4 strážníky. A nikdo to neuměl vyřešit. Taky je problém, že někteří zastupitelé sedí na svém křesle i přes 20 let. A to nepřeháním. Máme na kandidátce zkušené a velmi schopné lidi a zároveň i mladé kandidáty, kteří na práci v obci mají čas a mnoho energie.

Pokud budete úspěšní, můžete vyjmenovat tři konkrétní věci, na které se chcete zaměřit?

Zmiňoval jsem bezpečnost a s tím souvisí také nepořádek v ulicích. Vandalové, přesypané popelnice. Tomu chceme zamezit pořizováním kamer ve spolupráci přímo s občany. Pokud ji chcete, obec vám na ní něco přispěje. Také chceme zapracovat na komunálním odpadu. Řada lidí ve Vítkovicích bydlí načerno, a nejsou pak popelnice. To vyřešíme a na černé nájemníky si došlápneme. Seniorům a dětem do 18 let, kteří nemají nezaplacené pokuty za přestupky, chceme dát odpad zdarma. A tou třetí věcí je komunikace. Pokud uspějeme, budeme pořádat pravidelná setkání s občany a radnice bude skutečně otevřená. Naši sousedé musí vědět, že kdykoliv mají problém, tak jim radnice pomůže. Od toho tu totiž je.

Fotogalerie: - Senát bez prázdnin

Když se zeptám opačně, čeho se naopak od vás voliči vůbec nedočkají?

Nebudeme se za každou cenu cpát do vlády. Pokud nedostaneme silný mandát a hrozila by koalice s toxickými lidmi, raději setrváme v opozici. Ale i tam budeme odvádět poctivou a hlasitou práci. Taky nebudeme investovat další peníze do smuteční síně. Ta už stojí přes 110 miliónů, a pokud nám na ni magistrát Ostravy nepřispěje, tak už nedáme ani korunu. Síň bylo potřeba zrekonstruovat, ale zadlužit kvůli tomu obvod na 30 let opravdu nemůžeme. Hlavně věřím a slibuji, že se od nás voliči nedočkají zklamání. Žádné kamarádské kšefty, lhaní a nesplněné sliby. Za svým programem a hlavně jménem si stojíme a nehodláme to za nic prodat ani vyměnit.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.