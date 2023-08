„Hloupost hodná Pekarové.“ Vyoral vrtí hlavou, čeho je TOP 09 v Praze schopná

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Předsedkyně TOP 09 uvedla, že jedná s bývalým hokejovým brankářem Dominikem Haškem o kandidatuře za její stranu do politické funkce, konkrétně do Senátu. Hašek by měl kandidovat v Praze. „Jedinou šanci nabízí právě ona pokroková, liberální a většinou uvědomělá Praha,“ soudí o tom komentátor Tomáš Vyoral. A že chce „fanatika“ Haška prosadit do Senátu je podle něho hloupost, jaká se právě od předsedkyně TOP 09 dá očekávat.

reklama

Primátorka Vaňková má z ostudy kabát, objevily se fotky, na kterých je ve společnosti dalších lidí a „bílého prášku“ na telefonu. Nejdřív se prohlašovalo, že by to mohla být fotomontáž, pak ale přišlo přiznání, že by fotka mohla být reálná. A teď se spekuluje o rezignaci. Měla by podle vás rezignovat, i když třeba jen ve stylu Billa Clintona „byla poblíž, ale nešňupala“?

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 68% Nevěřím 18% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 3295 lidí

Všichni noví ústavní soudci byli senátem jmenováni. Senátorka Šípová od Pirátů se raduje, že prezident začal vyrovnávat nepoměr mezi muži a ženami. Ale asi největší pozornost přitáhl soudce Fremr. Zajímavé je, že jedni mu předhazují škraloup z dob komunismu, kterým připomíná prezidenta Pavla, zatímco Alexandr Vondra (ODS) zase to, že v Haagu chtěl stíhat USA a Izrael za válečné zločiny. Jaký máte na Fremra názor vy?

Neznám tohoto pána. Nicméně člověk, který je členem KSČ od října do listopadu 1989, ve mně nebudí sympatie, důvěru ani naději v jeho rovnou páteř. O inteligenci pak lze též vést disputace. Četl jsem taky, že coby poslední soudce rozhodl o trestu smrti, načež se chvíli na to stal odpůrcem tohoto nástroje. To u mě opět nevzbuzuje důvěru. A to, že byl nominován bývalým lampasákem a současným euroatlantickým Hujerem už vůbec. Ale jak říkám, nevím o tomto pánovi nic dalšího.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V mezičase se schyluje k možnému průšvihu v Nigeru, kde už došlo k převratu a uchopení moci vojáky. Už se dávají dohromady armády jak pro současnou, tak pro minulou vládu. K tomu v některých zemích v Africe vyhánějí Francouze, provolávají slávu Rusku, dožadují se příchodu Wagnerových žoldáků a bůhví co ještě. Co si o tom má český občan pomyslet?

Vzpoura utlačovaných a vykořisťovaných? Jen je otázkou a obávám se toho, aby vnějšího vykořisťovatele hned nenahradil vnitřní. Pro oblast Afriky nejsem žádný velký vědátor. Z toho, co jsem nejen v souvislosti s Nigerem zaznamenal, tak jde o další doklad toho, že současný svět a jeho směřování se pomalu a jistě opět mění. Ať už záměrně či svévolí se opět páky hýbou. Niger a jeho zákaz vývozu uranu a zlata – alespoň co jsem zaznamenal – pro svého francouzského kolonizátora budiž toho dokladem. Co se týká Wagnerových žoldáků a Ruska, nezaznamenal jsem. Nicméně vzhledem k tomu, kam směřuje a jak se chová onen takzvaně západní svět, by mě onen příklon k východu nijak zvlášť nepřekvapil. Jsem proti vojenským pučům. Problém je v tom, že zde jsou od nepaměti zaváděny dvojí metry. Jedny vojenské puče vadí a druhé nikoliv. Záleží jen na tom, která ze stran za nimi stojí a v čí prospěch byly vykonány. Smutnou realitou je, že povětšinou nikoliv ve prospěch lidu dané země.

V Německu se opět přilepovali aktivisté k vozovce a už to pro ně nedopadlo dobře. K tomu v průzkumech stoupají preference AfD, zvláště když se množí zprávy o znásilněních ze strany mužů „s imigračním pozadím“. Zdá se vám, že i na Němce už je to trochu moc?

Budu se opakovat s okřídleným souvětím: kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Stejně tak průzkumy veřejného mínění ono mínění ve skutečnosti nereflektují, ale snaží se ho „odborně“ nasměrovávat. Tedy manipulovat dle zadání a cílů zainteresovaných osob. Předpokládám, že na běžné Němce je toho dost už od počátku soudobé řízené migrační invaze. To jen zglajchšaltovaná a prorežimní mediálně-politická obec hlavního proudu tvrdí orwellovsky něco jiného. Jinak nevím, co se stalo oněm aktivistům, ale dokážu se vžít do situace řidiče vezoucího svého blízkého s vážným život ohrožujícím problémem do nemocnice. Pak myslím, že volba mezi životem blízkého člověka a aktivistického teroristy nemusí být zrovna tou Sofiinou.

Fotogalerie: - Jirásková vs. Etzler: verdikt

Snaha vyhnat z Česka ruské sportovce se Dominiku Haškovi nakonec vyplatila. TOP 09 s ním jedná o kandidatuře do Senátu. Bude zřejmě kandidovat v Praze. Jak hodnotíte jeho šance?

Jedinou šanci nabízí právě ona pokroková, liberální a většinou uvědomělá Praha, která je ovšem logicky ovlivněna řadou náplav pražštějších než sami Pražáci. Nicméně přemýšlet o kandidatuře Dominika Haška jen kvůli jeho jménu a jeho pravověrnému štěkání proti Rusku a ruským sportovcům hraničícímu s fanatismem, jest hloupostí hodnou Markéty Pekarové a ostatních vrcholných představitelů současné Pětidemolice. Mimochodem Hašek často jančí i proti bývalým kolegům, kteří se prakticky ničím neprovinili. Tedy jen tím, že si chtějí vydělávat na živobytí tím třeba jediným, co umí, to jest sportem. Jinak interpretací Haška, který sám v Rusku chytal a vydělával, tedy analogicky dle jeho vyjádření „podporoval ruskou propagandu a ruský režim“. Dodám, že v severoamerické NHL zase vydělával stovky milionů, když Američani masakrovali Srbsko, Afghánistán nebo Irák. Nějaká sebereflexe? Nikoliv. Tehdy to bylo zřejmě ve všech případech ono pověstné „humanitární bombardování“, které u nás proslavil Václav Havel. Ačkoliv byl Dominik Hašek z mého pohledu zřejmě nejlepší hokejový brankář historie, tak jako člověk a politik má pro mě asi takovou hodnotu jako plíseň, která aktuálně prudí naše rajčata. Možná za to ani nemůže, neb má zřejmě IQ daleko pod už tak úsměvnou stosedmičkou soudruha generála Pavla.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A když jsme u toho, operní pěvkyni Annu Netrebko kádroval pro změnu bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. K tomu byly vykázány ruské tenistky. Neměla by TOP 09 prostě na rovinu říct, že kolektivní vina je v pohodě a dát si to do volebního programu?

Zajímavé, že se takto cenzorsky staví zrovna uvědomělý a pokrokový eurosoudruh, který má dle všeho blízko k umění. Asi není umění jako umění. Já bych umění rozlišoval na dobré a špatné. A samozřejmě různou škálu mezi tím. Pospíšil kádruje dle národnosti. Kterépak období a režim z minulého století vám to jenom připomíná? Opět nesmím ani naznačovat. Jinak je pozoruhodné, že vláda a strana a její politruci nejsou schopni nás ochránit před nelegálními migranty z Afriky, Blízkého východu, nedokáží zabezpečit prověření ukrajinských uprchlíků a migrantů, ale na vyhošťování ruských tenistek chtějících u nás férově soutěžit jsou současní soudruzi v čele s Rakušanem a dalšími machři.

Psali jsme: Omluva Jana Schneidera Anně Netrebko. Zejména za Pospíšila

Kolektivní vina po česku. Tažení proti vystoupení světové umělkyně

Prezident Petr Pavel jel na motorce bez přilby, za což se následně omluvil. „Při jízdě na motorce celý život dodržuji všechna bezpečnostní opatření, od přilby přes oblečení s chrániči až po bezpečnostní airbagovou vestu. V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici,“ vysvětlil. Co vy na to? Nejde o banalitu?

Zřejmě jen mladická nerozvážnost jako vstup do KSČ v rámci kariérismu nebo schvalování okupace naší země v roce 1968. A teď vážně. Myslíte si, že by loutku s IQ 107 pustila ochranka na motorku bez přilby, aniž by byla následně odejita či potrestána? Jakkoliv by případný pád na hlavu neměl větší dopad na to uvnitř ní. Jde jen o další PR věčného oportunistického soudruha. Ať už toho času komunistického, nebo nyní euroamerického. A až sem přijdou oni mimozemšťani, tak mimozemského.

Psali jsme: Elektronické volby? Horší než korespondenční. Manipulace. K tomu 16letí k volbám? Obavy jsou zde Hlavy v amerických análech, kouká Vyoral. Jen idiot vyzývá k bombardování Kult generála. Vyoral viděl fotky a měl jasno. Ale pár slov věnoval i Etzlerovi... Takovým věcem věřit? To musíte být chytrý jak Fiala. Tomáš Vyoral je znechucen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.