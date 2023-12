„Hořící bordel. Nemám z toho radost.“ Vidlák se proslaví ještě víc. Tímto

reklama

Dane, tak se nám ČR proměnila v klouzačku. Ale Honzejkové, Rakušanové a jiní říkají: To neznamená, že klimatická změna neexistuje! No, jak tyhle „řeči o přírodě“ vidíte vy, který v přírodě a s přírodou žijete?

Mně se na tom nejvíc líbí, že když sníh není a prožijeme teplou zimu, tak je to okamžitě důkaz klimatické změny a už brzy shoříme, jestli okamžitě nepřijmeme tři grýndýly a nenakoupíme emisní povolenky, nezakážeme plynové kotle a pak i tepelná čerpadla a nebudeme jezdit elektroauty. Ale když nasněží, tak to okamžitě není žádný důkaz, že by třeba žádná klimatická změna nenastala.

Já bych k tomu řekl, že příroda si to bude dělat po svém a nějaká činnost člověka je jí celkem ukradená. Uvěřím, že jsme schopni přírodu přetlačit, až třeba osídlíme Saharu a uděláme z ní nádherný zelený park. Do té doby má příroda navrch a většina toho, co nás teď trápí, to by se nám stalo i bez jakékoliv klimatické změny. Jestliže postavíte megapoli plnou dálnic, betonových budov a betonových plácků, tak tam prostě bude vedro. A když někde vysázíte les, tak tam bude příjemně i v pětatřicítkách teplotách. Když si celá ulice místo obdělávané zahrádky a bahnité příjezdové cesty udělá asfalt před domem, zámkovou dlažbu za domem a místo záhonků anglický trávník, tak se nesmějí divit, že jim vyschne studna.

Když v Klementinu začali s měřením teplot, tak o kilometr dál začínal les nebo prales. Dnes je všude kolem Klementina betonová džungle na míle a míle daleko. Co myslíte, že naměří? Ano, rostoucí průměrné teploty. Jestliže každý rok zabetonujeme stovky a tisíce hektarů, tak se nesmíme divit, že po nich voda steče do kanálu, nevsakuje se a různé neziskovky pak zjistí chybějící vodu v půdě. Už je pryč, už odtekla. Takhle jednoduché to je.

Co takhle, kdybychom nejprve udělali ta opatření, na která máme technologie i znalosti? Samozřejmě by ministři zemědělství a místního rozvoje nesměli být netáhla, ale jsem si jistý, že kdybychom se k přírodě chovali o něco méně macešsky, tak bychom zjistili, že nám ta klimatická změna vlastně nevadí. Ve skutečnosti nám vadí vykácené lesy a zabetonovaná orná půda.

Ta klimatická změna: Na slavné konferenci COP 28 ministr průmyslu a předsedající konference Sultan Ahmed Al-Jaber všechny naštval , když řekl, že pokud úplně a najednou ustoupíme od fosilních paliv, skončíme v jeskyních. Jak si to vysvětlujete?



Má pravdu, předseda! Máme něco místo fosilních paliv, co funguje i když nefouká a nesvítí sluníčko? Umíme levně a v dostatečném množství uchovat energii z větru a sluníčka? Neumíme? No tak holt musíme kolaborovat buď s Rusem, nebo s Arabem. Ještě bychom mohli používat uran, ale to je hrozně fůůůj a nebezpečné.

Ale myslím, že mohu všechny uklidnit. Nejspíš to do těch jeskyní vůbec nedotáhnou. V jeskyních budou žít jen ti nejodolnější, které nezničí nedostatek léků, nedostatek jídla a kteří neumřou v zimě na zápal plic. Civilizovaná, nebinární Alžbětka poslouží maximálně jako potrava za hladomoru nebo jako otrok při hledání vhodné jeskyně.

Výřečný člen ODS Ondřej Šimíček nám řekl, že důchodci se mají u nás nejlépe v historii. A zbytek se prostě má nějak zařídit. Když tento rozhovor čtete , jak se vám líbí?



Přeju panu Šimíčkovi, aby měl vždycky v životě štěstí a pokaždé si to prostě nějak zařídil, aby mu to dobře dopadlo. Jeho řeč byla velmi sebevědomá, plná víry v sebe a v budoucnost. Tak jen doufám, že třeba neskončí na vozíčku a jeho rodina si to raději nějak nezařídí bez něj a neodsunou ho do nějakého lágru pro kriply, totiž do moderní LDNky. Přeju mu, aby zůstal vitální až do vysokého věku, aby mu jeho úspory neznehodnotila ani inflace ani měnová reforma, aby ho nikdy nezmydlil nějaký gang přistěhovalců, zatímco policie se bude dívat jinam. Přeju mu, aby s ním v šedesáti nevymetli schody, že už k ničemu není a on bude muset nejprve na pracák a pak na sociálku. Přeju mu, aby nikdy nepoznal, jaké to je, když si to moc chcete zařídit jinak, ale nejde to.

A kdyby náhodou dopadl hůř, než si představoval, přeju mu, aby mu nepomáhal nikdo, kdo by znal tuto jeho sebevědomou řeč, protože by mu to nejspíš docela osladil.

Navrhnul bych panu Šimíčkovi, abychom si tuto chvíli zapamatovali a pohovořili si na toto téma za deset a pak dalších deset let.



Vy už jste se panu ministrovi za neúspěšné „jednání“ se supermarkety vysmál. Vaši teorii o zákonné povinnosti řetězců zveřejňovat nákupní ceny už čtenáři znají. Ekonom Jaroslav Šulc nám řekl , že by jim někdo měl říct: Vypadněte. Ale představte si: Co kdyby zmizela z ČR BILLA, Penny Market, Albert… Všichni? To by se asi nenakupovalo dobře?



To je stejné jako s výrobou automobilu... Není problém auto vyrobit třeba v garáži nebo malé dílně, ale rozhodně nebude tak levné, jako když vyjede z obrovské továrny v milionu kopií. Stejně tak nikdy nebudete mít levné mléko od jedné krávy, ale když jich máte v kravíně tisíc a k tomu techniku za miliardy, tak už to levné je. To samé platí i pro obyčejné nakupování. V malém konzumu nikdy nenakoupíte tak levně jako v obrovském marketu.

Problém je v tom, že garáž na postavení auta, nebo chlív pro jednu krávu, to může vlastnit i jednotlivec. Malá firma může být propojená s regionem, majitel může být lokální patriot a může mít zájem nejenom na tom, aby vydělal, ale také aby se rozvíjelo prostředí okolo něj. Velký hytlermarket je prostě korporace a platí tam korporátní pravidla. Žádné JZD nikde nedostane od banky peníze na stavbu supermoderního kravína pro tisíc krav a takřka bez obsluhy. Banka půjčí jen tomu, kdo něco takového umí postavit i provozovat, a to je jedině zase velká korporace.





Mimochodem, občané si nám stěžují, že v marketech našli smradlavé balené kuřecí maso . Stalo se vám to také?



Já v marketech moc nenakupuji. Já mám svoje maso doma a starám se, aby nikdy nezasmrádlo. Domácí výroba určitě nevyjde levněji, než nákup v Lidlu, ale mám ji pod kontrolou. Od první do poslední minuty. Teď si nemusím lámat hlavu, proč je jídlo v Německu levnější. Moje jídlo stojí pořád stejné hodiny mé práce. V tomto měl František Čuba pravdu. Cena je suma mezd plus suma zisků. Nic jiného.



Tak se zdá, že i Aktuálně a další hlavní média si všimla, že na Ukrajině je zle. Poťouchle se ptám: Máte z toho radost? Tu zemi totiž evidentně nečeká nic, nic pěkného.



Vůbec z toho nemám radost. To, co se na Ukrajině doteď stalo, to není nic proti tomu, co se tam brzy stane. Nešťastná země, která už pět století doplácí na velmocenské hry všech možných aktérů.

Svým způsobem, nejmenší katastrofa pro Ukrajinu bude, pokud se vyplní moje tušení, že prostě změní stranu. Oni to tam takhle dělají. Nejprve zuřivě bojují a nikdo není takový bojovník jako ukrajinský Kozák, ale když nemohou nepřítele porazit, vykřiknou: ‚pomyluj pane‘, a prostě k němu přejdou. Je to jediný způsob, jak neplatit ty šílené dluhy, které si na Západě nadělala. Rusové by tomu vyšli vstříc, postavili by padlým ukrajinským gerojům pořádný pomník s věčným ohněm (z ruského plynu) a čestnou stráží... Takhle se usmiřují široké slovanské duše ze stepí.

Další varianty pak znamenají nějakou hrůzovládu. Toho už si naše média také povšimla a začala mluvit o tom, že by Ukrajinu mohli uchvátit extrémisté... ano, ti, které jsme dobře vycvičili a vyzbrojili... a dívali se jinam, když hajlovali.

Víte, nás zaujal takový zajímavý hlas z Ukrajiny: My se na to vykašleme, vyklidíme Kyjev, ustavíme exilovou vládu a odejdeme na Západ. A budete mít Rusko na hranicích! Připravují nás na nějaký nový „narativ “ , proč Ukrajinu podporovat?



Ono to nejspíš bude ještě zajímavější. Na hranicích budeme mít rozvrácenou Ukrajinu, která bude stokrát horší než ruská armáda pod vedením Putina. Protože s Putinem můžete mluvit, on dá rozkaz a podle něj se stane. Představte si, že Ukrajina vypadá jako takové velké Pásmo Gazy a vedou jí jacísi podivní warlordi a mafiáni, nikdo nerozumí vazbám a strukturám, není s kým jednat o pořádku či nepořádku, uzavřené dohody se nedodržují, protože jejich signatáři už nejsou mezi živými... z toho ven lítají rakety, vyjíždějí nájezdníci a na hranicích nemáte konsolidovaného nepřítele, ale hořící bordel.



Celkově. Znáte tu písničku Scorpions Winds of Change? Scorpions ji zpívali po pádu Berlínské zdi a bolševiků vůbec. Cítíte také „vítr změny“?



Já spíš vzpomínám na Komenského, který mluvil o vichřicích hněvu... Něco takového cítím ve vzduchu. Dobré časy skončily a přicházejí časy těžké a problematické. V nich se budou osvědčovat úplně jiné vlastnosti, úplně jiné povahy a nejspíš i úplně jiná lidská uspořádání. Nerad bych byl apoštolem apokalypsy, ale časy Fialů, Jurečků, Timmermansů a Leyenových jsou pryč. Nastává doba tvrdých chlapů a dřiny.

