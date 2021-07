„Impotentní muž oplodnil ženu, která bere antikoncepci!“ Kauza olympijský „covid-doktor“ jinak. Komentátor Vyoral přidává souvislosti

reklama

Piráti řešili problém, s jakou laskominou zahájí svou kontaktní kampaň. Nakonec z dostupných možností vybrali jahodový sorbet a v rámci „nanuk tour“ s ním objedou vesnice. Dietní zmrzlina, kterou původně zvažovali, byla zamítnuta pro projímavé účinky. Tato část kampaně vyjde Piráty na 830 tisíc korun. Účelně vynaložené peníze? A má pak smysl Babišovi vyčítat koblihu?

Na všechno jste v zásadě naznačil odpověď. Léta Babišovi vyčítají koblihy a poté chtějí uspět s lautr tím samým ryzím populismem. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Jen další z řady šašků na české politické scéně, bohužel však pro Českou republiku a její občany velmi nebezpeční a s velkou šancí, že budou mít po volbách minimálně velký vliv – ne-li zásadní.

Je Petr Fiala charismatický? O zábavnosti šéfa ODS se pokusila veřejnost přesvědčit jeho manželka Jana Fialová. Prý je s ním sranda, je galantní, i doma by leccos uměl opravit. Proč se tedy Fialovi nedaří tyto vlastnosti zužitkovat v politickém boji?

Protože je jednoduše nemá. Můžete stokrát říkat o čivavě, že je superpes, nebo o politickém eunuchovi, že je gigolo, a stejně to nebude pravda. Opakovaná lež se často bohužel stává pravdou, nejen v současné nastoupivší totalitě, ale když je tak očividná jak u pana Panevropana Fialy, tak nenaděláte nic. Komu není shůry dáno, zkrátka ani za velký peníz a podporu liberálů a Panevropanů, tedy skalních a nekritických zastánců EU, nekoupí. A jakmile se do politiky začnou montovat manželky, vizte třeba paní zadarmo Drahošová, tak to nikdy nedělá dobrotu. Když má někdo skutečně charisma, je zábavný, vtipný a galantní, tak to, myslím, ostatní poznají a nepotřebují o tom přesvědčovat ústy onoho dotyčného nebo dokonce ze třetí strany.

Členka Rady ČT Hana Lipovská oznámila svou kandidaturu za Volný blok. Je to skok do propasti, chyba, či zahození renomé, jak říkají mnozí pravicoví komentátoři?

Česká pošta se přihlásila k hrdé podpoře LGBT festivalu Prague Pride, což vzbudilo různé reakce, od pochvalných, přes posměšné, až po naštvané. Mnozí státnímu podniku vyčítají, že by se měl raději věnovat doručování zásilek. Kde stojíte vy?

Státní podnik určený k poštovním službám, placený z kapes nás všech by se měl věnovat právě tomu, echt když už s tím má často problémy a echt když má sám finanční trable. A ne se cpát do aktivismu, kterého jsou plny veškeré neziskovky, kvazi politici a rádoby umělci. Neustálá tendence vychovávat nás k lepším a světlejším zítřkům a prorežimní pravověrnosti je, zdá se, smutným údělem každé doby a každého režimu.

Roušky a respirátory by mohly jít dolů. Nejvyšší správní soud opět shodil nařízení Ministerstva zdravotnictví, protože nebylo dostatečně odůvodněno. Ale má tři dny na nápravu, tedy na dopsání zdůvodnění. Co na to říkáte, selhává ministr Adam Vojtěch? Jaký podle vás bude další vývoj?

Adam Vojtěch koná to, co je po něm požadováno. Loutka a užitečný idiot, bez pardonu, jako jeho předchůdci Blatný s Arenbergerem. Prymula je zřejmě o něco vyšší šarže, ale rovněž jen vykonával, co musel. Což je neomlouvá, spíše naopak. Protože všichni stojí za bezprecedentní likvidací zdraví, svobod a životů občanů této krásné země a měli by za to být jednou tvrdě souzeni. Jinak již několikeré shození vládních restrikcí ze strany soudů shledané jako nezákonné je sice hezké a mohlo by možná dalším lidem otevřít oči, ale v důsledku si myslím, že jde spíš o takové hrátky, jelikož to vždy funguje zpětně, když už má vláda vyhlášeny restrikce nové nebo na základě zase něčeho jiného.

Možná, že jde jen o další dál skládačky vytváření chaosu, který nás má natolik zmást a otupět, že jakmile nastoupí nový řád, mnozí si toho ani nevšimnou. Respektive ani si nevšimli a ještě tupě tleskají.

Tabákový gigant Philip Morris přestane do roku 2030 prodávat cigarety ve Velké Británii. Značka Marlboro tak po více jak sto letech zmizí z tamních obchodů. Britská vláda totiž plánuje, že by do roku 2030 chtěla z Britů udělat nekuřáky a motivovat je ke zdravějším alternativám. Jde o jistý symbol nenávratně mizících časů?

Může být. Tomuhle kroku těžko rozumím. Přece jenom chléb a hry je dlouhými lety prověřená strategie k ovládání mas. Třeba mají nějaké indicie a průzkumy tvrdící, že mezi kuřáky je obecně vyšší procento proti režimu rebelujících lidí. Jinak si tento krok nedokážu vysvětlit. A o zdraví, jak se ukázalo v plné nahotě za PR covidu, opravdu nejde. Jinak by se podporoval zdravý životní styl a vlastní imunita, tedy cvičení, pohyb, otužování, omezení umělého cukru a umělých přísad, bylinky, saunování a podobně. A propaganda ve stylu Goebbelse by se nezaměřovala jen na postupnou likvidaci imunity závislostí na vakcinaci, vakcinaci a jen vakcinaci.

Bývalá brexitářská europoslankyně a někdejší blízká spolupracovnice expremiéra Johna Majora Ann Widdecombe požaduje, aby se o svobodě slova vyučovalo ve školách. Vedou ji k tomu hořké zkušenosti z boje s Brexitem, který vykopal hluboké příkopy i v rámci jednotlivých rodin. Je to podle vás dobrý nápad?

Nápad to dle mého není vůbec špatný. Pokud teda budou opravdu vyučovat o tom, co je to svoboda a demokracie a nejlépe dají prostor různým úhlům pohledu. V současné době se obávám toho, že jako všechno to sklouzne k jedinému správnému, oficiálnímu a současnému režimu poplatnému názoru.

Od počátku her v Tokiu Českem hýbe kauza nenaočkovaného doktora Vlastimila Voráčka. Mnozí mají jasno i v tom, že to byl on, kdo nakazil sportovce, kteří po pozitivním testu museli do karantény. Prý jim zkazil několikaletou dřinu svou sobeckostí. Jak to vidíte vy?

Vidím to tak, že po ďábelských lyžařích z Itálie, hostech Techtle mechtle, kalících vysokoškolácích jde o pokračující hon na čarodějnice. Zajímalo by mě – a třeba jsem to jen nezaznamenal – jaké mají oni samozvaní prokurátoři a mediální hyeny důkazy, že lékař nakazil ony sportovce a že to nebylo naopak? Jak zjistili, kdo byl první pozitivní – ani ne vlastně nakažený, a ne už tak nemocný. Jelikož si předpokládám, že oni pozitivní neměli prakticky žádné příznaky tak jak drtivá většina pozitivně testovaných. Myslím, že nejtrefněji to napsal Lukáš Pollert, který hlavu evidentně nenosí, jak mnozí, jen proto, aby jim nepršelo na mandle. Cituji: Nenaočkovaný lékař nakazil naočkované sportovce nemocí, proti které jsou očkováni? A navázal neznámý autor: To je jako kdyby impotentní muž dostal do jiného stavu ženu, která bere antikoncepci. Asi tak.

Svět zaujal krásný finálový souboj dvou českých střelců Kosteleckého a Liptáka, olympijské zlato nakonec bere druhý jmenovaný. Sledujete sportovní výkony našich? Dávají nám důvod být zase na Česko o něco hrdější?

Veškerý sport a zejména českou reprezentaci sleduji pravidelně. Olympiádu i vzhledem k ne úplně ideální časové dostupnosti spíš sporadicky. Myslím, že na veškeré výkony našich sportovců můžeme být právem hrdi a děkujme jim alespoň za to, že nám tyto drobné radosti přinášejí. Je úžasné, v jak široké škále sportovních disciplín – ať už na této olympiádě, nebo ve sportu obecně – jsou schopni se naši sportovci pohybovat na vrcholové úrovni. Bohužel, čím jsou i celé hry dle předpokladu prostoupeny, je neuvěřitelná, ze zdravotního hlediska bezpředmětná, roušková propaganda v souladu s covidovou totalitou.

