„Jen zástěrka, jak zůstat u moci.“ Luděk Bednář o obavách z Putina, Evropě a Trumpovi

Ten „fallout“ po hádce Zelenského s Trumpem je v Americe takový, že z něho ukrajinský prezident nevychází asi nejlépe. Rozhodně mezi republikány, ale i mezi nezávislými voliči. Jak jste vlastně celé to divadlo vnímal vy? Já jsem tedy něco takového živě v televizi ještě neviděl na této nejvyšší úrovni.

Šlo o střet nového a starého pojetí světa. Představitelem toho prvního, v němž hraje hlavní roli real politika, byl Donald Trump a toho druhého, jež je založeno na ideal politice, Volodymyr Zelenskyj. A ukázalo se jako už mnohokrát v historii, že tato dvě pojetí jsou naprosto nekompatibilní. A navíc že vyznávají zcela odlišné „západní hodnoty". Takže otázka zní, co je dnes Západ a kdo ho ztělesňuje, a až po odpovědi na ni vynášet soudy. Střet nebyl jen mezi Trumpem a Zelenským, ale odehrává se i uvnitř všech západních společností, přičemž USA jsou mnohem dál než Evropa v posunu k novému, řekněme, multipolárnímu světu. V tuto chvíli je třeba se například zamyslet nad tím, co znamená mír a jak ho dosáhnout. Trump se domnívá, že jednáním, podle Zelenského pokračováním ve válce, takže pro něj „válka je mír".

Tady v Evropě pořád slyšíme od lídrů EU, že se o Ukrajinu postaráme i bez USA. Nabourává to minimálně Orbán. To se ti evropští lídři opravdu bojí, že nás přepadne Putin?

Pokud se skutečně bojí Putina, pak zatím nepředvedli kromě frází nic, jak se mu chtějí konkrétně reálně ubránit, například koncepci obrany a co k jejímu naplnění bude potřeba. Takže jejich obava z Putina může být jen zástěrkou pro to, jak zůstat u moci. V tomto smyslu je dnes Evropa tam, kde byly USA přibližně v roce 2015, kdy se na jejich politické scéně objevil Donald Trump.



Mnoho lidí, kteří nebyli pro „podporu Ukrajiny“, dávají najevo radost z toho, že se ukázalo, jaký Zelenskyj je. Sdílíte tyto pocity?

Zelenskyj nepřekvapil. Celou dobu si myslí, že má „morálně“ navrch. A to je problém.



Výrazně do debaty vstoupil viceprezident J. D. Vance, o kterém jste častokrát mluvil v superlativech. Jste s jeho „předvedenými výkony“ stabilně spokojen?

Vanceovy projevy v Paříži a Mnichově byly výborné a totéž lze říct o jeho vstupech do debaty Trumpa se Zelenským. Uvidí se, jestli se stane Trumpovým nástupcem.

Kam se Trumpova snaha o mír na Ukrajině teď posouvá? Evropané budou v Londýně jednat o dalších zbraních pro Ukrajinu v rozporu s tím, co si Trump přeje.

Trump se dál bude snažit vyjednat mír, třeba i tak, že USA přestanou pomáhat Ukrajině, a pokud se mu to podaří, bude na Evropě, aby se rozhodla, jestli jej podpoří, nebo bude pokračovat v podpoře Ukrajiny a války. Vůbec však není jisté, že bez podpory USA toho bude schopná.

Je to sice o nervy, ale jak jste sledoval českou mediální odezvu? Slýcháme od včerejších „atlantistů“ věci typu „sbohem, Ameriko“.

Česká mediální reakce byla až na výjimky značně hysterická. A do této kategorie patří i výkřik „sbohem, Ameriko“. Místo něho mohli tito „atlantisté“ třeba navrhnout, jak si představují svět, konkrétně Evropu, bez ní. To bude dost obtížné, když na ní byla Evropa natolik závislá. V každém případě je načase, aby Evropa začala jednat samostatně. V tomto ohledu je pro ni konflikt s USA pozitivní.

Asi obehraná otázka, ale všechny ty neziskové organizace, které měly zajišťovat „kontrolu narativu“, už asi budou mít teď dost marnou práci?

Nebudou. Jen se při současné politické konstelaci Evropy nebudou o finanční podporu ucházet v USA, ale v Evropské unii. Ta by však v důsledku ekonomických problémů většiny jejích členských zemí na tuto podporu nemusela mít.

Když vezmeme americké prezidenty od Reagana až po Trumpa: Se kterým jste zatím nejvíce spokojen? Provokativní otázka, tedy..

S Ronaldem Reaganem a s Donaldem Trumpem, protože oběma se podařilo změnit geopolitický řád. A v obou případech pozitivním směrem.