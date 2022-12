„Kde jste toho Rakušana vyhrabali?“ Analytik Baránek k elektřině, válce a EU

reklama

„Jestliže máme být kolonií v rámci Evropské unie, je třeba z ní vystoupit." Vaše slova z nedávné demonstrace v Košicích. Proč?

Evropská unie se stala hrozbou, i když ne vojenskou. Za tím, co jsem řekl, si stojím a platí to i pro Česko. Příklad, který uvedu, platí totiž pro obě země. Ve výrobě elektrické energie jsme soběstační. Nevím to přesně, ale u vás se vyrábí megawatthodina asi za čtyřicet, u nás možná za padesát eur. Česko, když se to přepočítá na spotřební koš, má přitom nejdražší elektřinu na světě, přestože ji vyrábí ještě levněji než Slovensko. Jde o umělý konstrukt, na kterém někdo pěkně vydělává. To je důsledek společného trhu s energiemi, prodávání elektřiny dopředu a Green Dealu. Když nefouká, Němci elektřinu nemají. Když nesvítí slunce, elektřina není. Tato nejistá elektřina z takzvaných obnovitelných zdrojů je nicméně dotovaná. Oni ji pak dobírají od nás a my tak doplácíme na jejich větrné a solární elektrárny. Pro úplnost, Němci vyrábějí takovou megawatthodinu za 300 eur.

Němci jsou lídři v prosazování Green Dealu, přitom vyrábějí druhou nejšpinavější elektřinu na světě z plynu a uhlí. Nějakým zázračným algoritmem dospěli k tomu, že jaderné elektrárny přece jen budou zavírat. To je názorný příklad, jaký je to celé nesmysl.

A proč jsem řekl, že jsme koloniemi? Koloniální mocnost vždy exploatovala zdroje přístupné v kolonizované zemi tak, že domácí obyvatelstvo k nim de facto nemělo přístup. Kolonie se vždy vytvářely ze zemí, kde bylo nerostné bohatství anebo zajímavé zdroje. U nás je to atomová energie, jejíž zdroje byly vybudovány za bývalého režimu. A dnes ji využívají Němci. Tím pádem je členství v EU ohrožením. Jsme schopni vyrobit dostatek energie, ale pro domácí obyvatelstvo se stává cenově nedostupnou. A mělo by to být úplně naopak. Naše země přirozený důvod k tomu, aby u nás byly tak drahé energie, nemají. A přece nebudete zůstávat ve spolku, jehož ostatní členové vás vykořisťují. To není logické.

Německý parlament navíc schválil až dvě stě miliard eur na regulaci cen energií, přičemž podporu budou mít i podniky...

Němci si myslí, že si to mohou dovolit, protože jsou nejsilnější ekonomikou v EU. Prostě si myslí, že si mohou dovolit téměř všechno. A viděli jsme to i během posledních dvou let při takzvané pandemii toho nesmyslu, který nazvali covid. Zase uvedu příklad. První měsíce jsme měli strach, protože nikdo nevěděl, co se děje. A tehdy nám Němci zadrželi vagón s rouškami, které jsme poctivě koupili. S tím, že je krizová situace a vůbec je nezajímá, že je to slovenský vagón. A to šlo jen o roušky.

Takže otcové zakladatelé, Evropské hospodářské společenství, slibné začátky Evropské unie jsou dnes už jen minulostí. Dnes se EU vyvinula v neobolševický či marxistický konstrukt, který se převaluje po Evropě, což je na hony vzdálené původním myšlenkám. Dnes to mnohem více odpovídá myšlenkám sjednocené Evropy Napoleona nebo Hitlera. Také ji chtěli sjednotit. A vlastně v rámci Hitlerova plánu měl u vás Heydrich pokročit s asimilací obyvatelstva. Mělo se začít u dětí a pokračovat přes přizpůsobivé. Odpůrci měli být vystěhováni a úplně největší rebelové popraveni. Takže i tehdy mělo být Česko, tedy protektorát, jen jakousi továrnou pro německé odběratele. Dnes je to podobné s energiemi. Obyvatelé našich zemí se tak vlastně stávají druhořadými občany, což je v jedenadvacátém století na pováženou.

Ostatně celá Evropa se postupem času stane skanzenem. Velké firmy se odstěhují. Německý Volkswagen například hrozí stěhováním a investuje do rozšíření montážního závodu v Mexiku. A to všechno se děje zásluhou idiotismu našich představitelů Fialy či Hegera. A to není nadávka, ale psychiatrická diagnóza.

Do jaké míry německá ochranářská politika poškodí naše malé země?

Okamžitě přestaneme být konkurenceschopní a inflace ještě poroste. U nás i u vás je to kolem patnácti procent. Poláci se s tím vyrovnají, protože jsou velmi silnou a heterogenní ekonomikou. Naše ekonomiky jsou naopak slabé. Slovensko je automobilovou montážní dílnou. Na sto tisíc obyvatel se u nás vyrobí nejvíc automobilů na světě. Máme velmi jednostranně zaměřený průmysl a konkurenceschopnost se bude snižovat. Hliníkárna Slovalco ve Žiaru nad Hronom zastavuje výrobu, Kovohutě Istebné zkrachovaly, Duslo Šaľa má obrovské problémy. Když takové podniky zkrachují v Německu, tamní ekonomický systém se s tím vyrovná, kdežto u nás je to katastrofa.

Jak hodnotíte dvojaký přístup francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k Ruské federaci?

Macron není žádný filantrop. Když Rusové vpadli na Ukrajinu, pochytali dost francouzských důstojníků, poradců a inženýrů. Takže ty neustálé telefony do Kremlu nebyly o mírových jednáních, ale o francouzských zájmech. Prostě ty lidi potřeboval dostat domů. Nakonec se jako největší mírotvůrce ukázal Erdogan.

Podle bezpečnostního analytika Martina Svárovského dopadne Rusko na Ukrajině jako Německo v roce 1918. Vyčerpá se a zlomí. Co vy na to?

Je to takové sice originální, ale protoblbé. Žijeme v makrosvětě a myslíme si, že zde fungují zákony kvantové mechaniky z mikrosvěta. Nefungují. Myslíme si, že se naše přání stávají skutečností, ale nestávají. Rusové nemají před kým ztratit tvář, protože demokratický západní svět, jak jsme ho znali, už neexistuje.

Sleduju hlavně americké konzervativní weby, kde se vyjadřují opravdoví odborníci. Vysocí američtí důstojníci tam říkají něco úplně jiného. Rusové ničí infrastrukturu tak, aby byla dočasně vyřazená z provozu, ale ne úplně zničená a neopravitelná. Rusové se stále nechovají tak, aby totálně zničili nepřítele. Na Ukrajinu posílají rakety. Ne jako Američané při náletech na Irák nebo Srbsko. Tam bombardovali hlava nehlava. Ale to bylo demokratické a irácké děti umíraly s úměvem na tváři, protože si uvědomovaly, že je vraždí výkvět demokratického světa. Přemýšlení o dnešním světě v hlavách některých lidí se skládá z mnoha chujovin.

Pořádáte demonstrace podobné těm českým Slovensko na 1. místě. O jejich organizátorech hovoří vládní establishment jako o „proruských trollech". Ministr vnitra Vít Rakušan nazval svolavatele těchto demonstrací šmejdy. Jak to berete?

V Pezinku máme Pinelův ústav, přesně Psychiatrickou nemocnici Philippa Pinela. Stejně jako jsme vám darovali Babiše, tak věřím, že z Pinelova ústavu k vám nějaký záškodník propašoval Rakušana. Takového něco ubohého, jako je váš ministr vnitra, bych nedokázal najít ani na Slovensku. A to jsem velkým kritikem naší vlády.

Nedospělý, nedozrálý usmrkanec. Kde jste toho nedouka, proboha, vyhrabali. Vždyť on nemá ani šajna o politice, diplomacii, protokolech. Prostě nic. Jestli si dobře pamatuji, stále nejste ve válce s Ruskem, ale váš ministr vnitra uplatňuje válečnou propagandu. Za tu by se nestyděl ani Goebbels. Ale Německo bylo tehdy ve válce. Ten člověk dosáhl absolutního dna. Vyvěsit Putina v pytli na mrtvoly. Asi si myslí, že bude Rusko příští rok vymazáno z mapy světa, že si to dovolí.

Zmíněné demonstrace se konaly v první řadě proto, aby upozornily na zhoršující se životní úroveň obyčejných lidí v Čechách a na Slovensku. Jak to, k***a, souvisí s Putinem? Jak fakt, že chceme energie za ceny, za které je vyrábíme, souvisí s Ruskem? Nechci, aby Slováci mrzli, aby důchodci se sníženou imunitou začali ve velkém umírat. Nevidím tedy žádnou souvislost.

Nedávno jsem s podivem zjistil, že na některých školách se zavádí „čtení s porozuměním". Váš ministr vnitra by takový kurz měl absolvovat. Vlastně ho zvu na kurz „naslouchání s porozuměním", který udělám jen pro něj. Přidám k tomu i pár lekcí z výrokové logiky. Vlastně jsem ochoten za ním přijet i do Prahy. Jako bonus přidám lekci z teorie systémů.

V Česku vybíráme prezidenta. Nejžhavějšími kandidáty jsou bývalý agent StB Andrej Babiš a bývalý zpravodajský učeň komunistického režimu Petr Pavel. Koho byste volil?

To je politická Sophiina volba. Jde o můj subjektivní názor. Pro mě je větším zlem generál Pavel. Babiše máte jako politika otestovaného. Víte, čeho je schopen, třeba Čapího hnízda. Přesto Andrej Babiš stále nepřekročil hranici kulturního úpadku, který se na nás spolu s Green Dealem, LGBT a dalšími věcmi tlačí ze všech stran. A to nelze říct o Pavlovi. Nikdy jsem ho nebyl schopen doposlouchat. Přestože má vždy pěkně upravenou bradku, tak je to jedna velká katastrofa. Je to něco podobného, jako naše prezidentka Čaputová. Aktivismus na pochodu. A když se z vojáka stane aktivista, tak to může vést k hodně zlým koncům. Takže, kdyby mi dal někdo pistoli k hlavě, že si mezi nimi musím zvolit, tak s velkými výhradami volím Babiše.

