„Kdo mu připravoval podklady? Tím chtěl lidi uklidnit?!“ Expert opravil Fialovy informace podané národu. Zásadní

Premiér Fiala ve svém projevu označil dva hlavní viníky současné těžké situace s energiemi. Andreje Babiše a Vladimira Putina. Lze to tímto způsobem zjednodušit?

Určitě ne. Hlavním viníkem celé plynové krize je evropská energetická politika pod vedením Německa a nesmyslně prosazovaný Green Deal. Faktory, které zmiňoval pan premiér, jsou rozhodně také důležité. Rusko má nepochybně svůj podíl viny, protože vede konflikt na Ukrajině, a pan bývalý premiér Babiš má svůj podíl viny, protože nediverzifikoval zdroje plynu pro Českou republiku. Není to však vina pouze pana Babiše, ale vina všech minulých vlád. My jsme tupě přijali filosofii levného ruské plynu navždy a nezamýšleli se nad tím, že může dojít k nějaké krizi.

S tím souvisí také privatizace české plynárenské sítě do rukou německé společnosti RWE v roce 2002, která nám znemožnila ovlivňovat cenu plynu na území České republiky s tím, že největším a hlavním viníkem privatizace je sociálnědemokratický premiér Vladimír Špidla, ten to velmi nezvládl a prodal onu zlatou akcii. Ta byla jakousi pojistkou pro možnost ovlivňovat plynárenský byznys na území naší země. Přesto později dělal poradce mnoha českým vládám.

V projevu premiéra zaznělo, že právě současná vláda zajistila historicky největší zásoby plynu na příští zimu. Zásobníky prý nikdy nebyly v tomto období tak zaplněné. Neřekl už ovšem, že plynové zásobníky nejsou v českých rukách. Je toto zpráva, která může české občany uklidnit?

Nejsem a nechci být politikem, a proto si mohu dovolit říct, že to je úsměvné. Rychlost plnění zásobníků souvisí s krizovou situací, která v minulých letech v žádném případě nebyla. To je alfa omega celé věci. Klíčové je, že to nejsou naše zásobníky, přesto pan premiér explicitně řekl “naše zásobníky”. Přesnější by bylo říci zásobníky na území České republiky. Důležité je také říci, že ti, kteří plní zásobníky na našem území, to dělají dobrovolně. Není to nic, co by vláda byla schopná vynutit. Činí to převážně zahraniční obchodníci a týká se to zásobníků v ČR, které jsou většinou v zahraničních rukou. Největší obchodník na území naší země je společnost Innogy, která je stoprocentně vlastněna maďarskou státní společností. Innogy tady má 1,4 milionu zákazníků a ptal bych se, kolik má na území České republiky uskladněno milionů metrů kubických plynu. Nula. Nevím, co by mělo české občany v projevu pana premiéra uklidnit.

Pokud by byly kapacity zásobníků na území ČR zcela naplněny, na jak dlouho by taková zásoby plynu vydržela během zimních měsíců?

Stávající zásoba cca 2,2 miliardy kubíků v žádném případě nemůže stačit pro kritickou infrastrukturu a pro topení v domácnostech. V rámci průměrného zimního dne je v Česku spotřeba 50 milionů kubíků. Znamenalo by to, že zásoby vydrží víceméně na dva zimní měsíce. Na bezproblémový průběh zimy potřebujeme alespoň 5 miliard kubíků plynu, což je velmi konzervativní odhad. Dále je potřeba si uvědomit, že zde máme několik vlastníků plynových zásobníků. Zásobník Dambořice je spoluvlastněn Moravskými naftovými doly a Gazpromem a ten je naplněn pouze na zhruba tři až čtyři procenta. Zcela explicitně je tady vidět, že česká vláda není schopna vynutit naplnění zásobníků. Některé další zásobníky se plní rychleji, to je pravda, ale pak je tu ještě jeden zásobník Dolní Bojanovice, který patří Slovenskému plynárenskému podniku a není napojen českou na plynofikační soustavu, ale na slovenskou. Taková je situace. Ti, kteří panu premiérovi připravovali podklady, byli značně nepřesní.

Podle Petra Fialy bude vláda pracovat na tom, abychom se stali energeticky suverénní zemí. Prý to potrvá dva až pět let, bude to velmi drahé, ale stojí to za to.

Vláda oznámila, že občanům s cenami energií pomůže a uvolní částku 66 miliard korun. Co si pod tím ale lidé mají představit?

Existuje tady skupina odborníků pracujících už od léta loňského roku, kterou iniciovala paní Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Skupina, která se jmenuje Energie není luxusní zboží, navrhuje systémové řešení. Vládních 66 miliard nevyřeší vůbec nic. Jde pouze o vládní PR. Naproti tomu zmíněná expertní skupina vypočítala, že státy okolo nás nakupují plyn za významně nižší cenu než Česká republika, která nemá dlouhodobý kontrakt s producenty. Polsko má například dlouhodobý kontrakt na LNG s americkou stranou, ale my nemáme žádný dlouhodobý kontrakt. Jen kvůli tomu zaplatíme za energie o 150 miliard korun více než bychom platili v případě, že bychom dlouhodobý kontrakt měli. Tady je vidět relativita částky 66 miliard korun. Kdyby vláda problém skutečně řešila, nemusí uvolňovat ze státního rozpočtu žádné miliardy, stačilo by jen vyjednat lepší podmínky dodávky plynu do České republiky. Nemluvě o elektrické energii, kterou vyrábíme levně doma a pak se nám vrací přes lipskou burzu třeba i 50 krát dráž. Tam jsou peníze a vláda by to měla řešit. Nikoli vydávat peníze tzv. na sekeru, protože máme vysoce deficitní státní rozpočet, jak všichni víme.

