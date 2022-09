„Kraví lejno, zločinci.“ Slovo z ODS nejen k Václaváku. Nutno vidět

reklama

Vzhledem k tomu, kdo byl pořadatel (v Srbsku žijící rusofilní pomatenec, podvodník a sedmilhář), a jaká sestava se narýsovala na pódiu, nečekal jsem nic jiného než to, co jsem slyšel: „Vyžeňte matky s dětmi pod palbu banditů z asijských stepí, klekněme před Putinem, případně Rusko, přijď a střílej do českých občanů. A odchod z institucí, které zajišťují, že dneska nepočítáme desetitisíce zabitých českých občanů. Samozřejmě že to nezaznělo doslova, ale tohle byla message vystupujících. Žádné řešení, žádný plán B.



Má blíže k pravdě premiér Fiala, když zdůraznil, že akci svolali „proruští sympatizanti“ nebo ministr Blažek, který řekl, že 69 tisíc účastníků, kteří přišli „navíc“ oproti počtu, který by se sešel před rokem, Putinovi příznivci nejsou?



V mediálním světě jede mýlka, že si snad oba protiřečí. Nepřekvapuje mě to, nemám moc vysoké mínění o inteligenci těch, kteří jsou schopni napsat, že Blažek jde proti Fialovi. Nejde. Pan premiér mluvil o pořadatelích, vystupujících a halasných podpůrcích ze sítí – a to jsem popsal výše: Stalinista, protičeští politici (Trikolora, PRO a spol.), kolaboranti s Gazpromem, případně pomatenci, kteří věří, že egyptské pyramidy postavil praotec Rus. Za to ministr Blažek hovořil o lidech, které tam vyhnal strach, manipulace a dezinformace ze sítí (ano já trávím čas na FB stránkách kremelských lotrů, kteří vystupují pod českými vlajkami, takže vím, co se tam píše). Čísla bych neřešil. Za mě to bylo 70/30 prokremelské nacibolševické lobotomiky.

Zásadním požadavkem demonstrantů je odchod z tzv. lipské burzy a navázání přímého kontraktu na dodávky plynu s ruským Gazpromem. Co k tomu máte za komentář?



Neříkal bych, že je to požadavek demonstrantů. Většina z nich nemá ponětí, co je to lipská burza, respektive má o ní ponětí jen z neskutečných demagogií, které čtou na protičeských serverech, případně od poslanců „akciovky nenávisti“ SPD, jejichž předseda má jedinou kompetenci – vodit maňásky po Karlově mostě a zneužívat nevzdělané lidi, aby mohl stavět paláce a jezdit v Aston Martinu. Je to samozřejmě pitomost. Tímto požadavkem pořadatelé demonstrace „Jednotného Ruska v Česku“ – opět, nikoliv demonstrující, ale pořadatelé, a to podtrhávám – říkají Putine, vezmi si naši zemi! To je jediná message.



Jaké řešení je pro vás tedy přijatelné? Cosi už „kutí“ zmíněný ministr Pavel Blažek, který chce zdanit zisky energetických firem nad určitou cenu elektřiny.



Nejsem energetik, ale doporučuji všem několik vláken na twitteru, které píše jakýsi anonym Karl von Banhof. Je poučený, evidentně profesionál v energetice a píše je tak, že to pochopí každý, kdo chce. I voliči „temnobloku“. Každopádně je jisté, že ideální řešení je celoevropské. Dílčí řešení na české úrovni pak musí být v záloze a já nesmírně děkuji panu ministru Blažkovi, že to v koordinaci s brněnskými komunálními politiky odpracoval.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

ODS čekala 8 let na návrat k výkonné moci, přišla však do složité situace. Napadá vás někdy, že „takhle jste si to nepředstavovali“? Jaké ohlasy na konání Fialovy vlády slyšíte od spolustraníků?



Takže řekněme si jasně dvě roviny, ze kterých musíme vycházet. Nikdo nečekal (fakt nikdo), že politická divize holdingu Agrofert, které říkají hnutí ANO, zdemolovala veřejné rozpočty a systémové nastavení až takovým způsobem. To, co zdědila vláda po Schillerové a celé téhle nekompetentní plejádě zaměstnanců Babiše, to nečekali ani v nejhorším snu. A druhá věc je datum 24. 2. 2022. V ten den válečný zločinec a stepní Hitler Putin napadl nezávislý, suverénní stát. V prvním týdnu padaly bomby 40 km od hranic Slovenska. Byl to game changer, na který se nedalo připravit. Naše vláda zvládla nejvyšší počet uprchlíků na hlavu v celé Evropě, zvládla to příkladně a včerejší pochod vděčnosti byl toho důkazem. Klobouk dolů. Mám za to, že v každé straně jsou názorové proudy. Bavím se knížecími radami salónních levičáků i pravičáků napříč spektrem, jak má vláda dělat to či ono. Jsme v situaci, která tu od pádu zločineckého komunistického režimu nebyla. Žádná dobrá řešení neexistují. Takže za mě vláda dělá, co může. Trochu hůře komunikuje, ale o tom píšu často na twitteru. Ovšem týká se to zejména ministrů z jiných stran a ty hodnotit nechci. Za mě jsou jednoznačně nejlepšími ministry paní Černochová a pan Blažek. Jsou absolutně kompetentní a výtečně komunikují. Mám však za to, že ani jeden z našich ministrů nijak nepropadl. Kéž by to šlo říci napříč vládou. Ale abych pochválil i někoho mimo ODS, tak ministr Válek má můj obdiv za to, jak se dokázal postavit covidovým fanatikům. Já sám jsem velký příznivec očkování, ale odpůrce šikany obyvatel lockdowny a jinými nesmyslnými a nefunkčními řešeními. Válek to chce ponechat na občanech, a přitom dostává sodu od hlasatelů apokalypsy. Důkaz, že to dělá dobře.

Lídrem opozice je Andrej Babiš, který vládu nešetří. Posledně při hlasování o nedůvěře vládě. Objíždí republiku, setkává se s lidmi. Je dobrý opoziční lídr? Má z něj mít vláda strach?



Babiš je prázdný, jako vysypaná makovice. Nemá žádný program, žádný obsah, jen marketing. A když zabalíte kraví lejno do barevného papíru, pořád to bude kraví lejno. Dobře si spočítali, že uspět v prezidentské volbě může jen když osloví velkou část voličů SPD a propadlých hlasů. Proto změnili rétoriku. Sice ve Sněmovně nesouvisle a neznámým jazykem blábolil o kámošovi Macronovi a kámošce Uršule, ale jeho slovník si nezadá s bolševiky. Ostatně košile bližší než kabát a on, jako prominent zločinecké organizace KSČ, k tomu má blízko. Toleroval jsem to do okamžiku, než začal nejen on, ale i celá jeho mafiánská organizace zneužívat uprchlíky k politickému boji. To, co jsou schopni dnes někteří zaměstnanci holdingu v Poslanecké sněmovně vypustit z huby, to si myslím, že je za hranou jakékoliv lidské přijatelnosti. Dostali noty, logicky, a protože nemají páteř, tak to valí ven. Mnohé znám osobně a vím, že jsou to normální lidé, kteří chtějí naši vlast jako součást civilizovaného světa. Plní jen zadání a skutečnost, že se dokážou doma podívat do zrcadla, aniž by se pozvraceli, znamená, jak nízko je laťka v holdingu nastavena.

Máme zde i jinou opozici: SPD. Strana PRO Jindřicha Rajchla. KSČM. ČSSD. Trikoloru. Když to vezmeme „kus po kusu“, co říci?



Hnutí SPD je akciovka nenávisti, která nemá žádný pozitivní program. Jen nenávist k Západu, ke svobodě, k člověku. V podstatě jediný jejich hmatatelný výsledek byl první český terorista Balda, který chtěl vykolejit vlak. Ano, po ovoci poznáte je. Paraziti demokracie. Strana PRO Jindřicha Rajchla, no tady se odkážu na odpovědi výše. Rajch je další Volný, co aspoň trochu vypadá jako člověk. Takové SPD na piku. Komunisté mají už 100 let jediný úkol – prosazovat zájmy Moskvy v ČR. Vrazi a zločinci. Nikoliv doslova ti, kteří tam dnes jsou, ale jsou stranou, která vedla v zájmu Moskvy 40 let válku proti vlastním občanům. Nemají morální právo existovat. ČSSD je smutný příběh. Moc rád bych, kdyby tady byla normální levicová strana. Pád ČSSD by vydal na celou knihu. Její hrobař je dnes přisátý na jednom ministerstvu a škodí dál. Na druhou stranu mohou si za to sami. Nechali se zničit Babišem. Je mi to docela líto, ač jsem názorově na opačné straně. Trikolora? Co to je? Myslíte tu pomatenou paní, co na twitter dává při adoraci gazpromových šibřinek fotku z demonstrace Milionu chvilek? Tak tahle strana nejde ani parodovat. Ta je parodií na politiku sama o sobě.



Kdybyste teď seděl coby premiér na koaliční radě a mohl „bouchnout do stolu“. Co byste řekl a k čemu byste zavelel?



Těžká otázka na závěr. Zavelel bych k pozitivnímu leadershipu na všech frontách. Začal bych říkat nepříjemné pravdy a natvrdo. Že Putin je zločinec, vrah a bandita všichni víme. Že zneužívá energií jako zbraně, to víme. Že vliv zločinců, působících ve prospěch Moskvy a zneužívajících naštvanost a strach lidí je obrovský, to také víme. Ale nikdo natvrdo neřekne, že za spoustu (ne za všechno) problémů může neúspěšná politika klimatického socialismu a německá energetická sebevražda. A málo se zdůrazňuje, jak moc k radikalizaci rusofilní části populace přispívají eurohujerští extremisté, kteří jakoukoliv kritiku západu, byť konstruktivní a přátelskou, považují za práci Ruska. Jsou to úplně stejní pomatenci jako ti, kteří hovořili v sobotu z pódia.



Že je to v kontrastu s tím, co jsem psal výše? Ano, nejsem premiér.

