„Krysa,“ říkají o ní. Chtějí ji umlčet. Šichtařová si všímá, co média provedla Lipovské. Kvůli jinému názoru

Máme tady velký segment populace, který se k opatřením staví negativně. Těmito slovy zdůvodnil ministr zdravotnictví Roman Prymula, proč je nutné zavést zpřísňující omezení. Na 14 dnů se zavírají divadla, kina, koupaliště i fitness, nebudou se hrát zápasy fotbalové ani hokejové ligy, restaurace budou otevřeny jen do 20 hodin. Omezí se pracovní doba státních úřadů, třídy na druhém stupni základních škol se budou střídat v osobní přítomnosti ve školách a v distanční výuce. Jsou to vzhledem k tomu, že v zemi přibývá pět a půl tisíce nakažených denně, opatření, která je nutné chápat?

Já pro to mám jen jediné slovo: Diletantství od samého začátku. Sice se říká, že po bitvě je každý generálem, ale já si to mohu dovolit říct, protože od samého začátku mám postoj neměnný a perfektně jsem předpověděla – opakovaně i na tomto místě – jaký vývoj bude. Říkala jsem: Čím víc uzavřeme ekonomiku a čím drakoničtější opatření uděláme na začátku, tím menší bude imunizace obyvatelstva, neboli tím silnější bude druhá vlna. Neboli přijít s drsnou karanténou na počátku a pak všechna opatření zcela odbourat, to muselo nutně znamenat extrémně silnou druhou vlnu. Takže abych odpověděla na vaši otázku: Je to špatně, protože se to dělá chybně už od února. Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 21004 lidí

Za druhé: Ohánět se počtem nakažených je naprosto, ale naprosto irelevantní. Relevantní je smrtnost, nebezpečnost nákazy. U rýmy nás taky nikdo neinformuje, kolik je denně nakažených. Proč asi. Protože se na ni většinou neumírá. Tedy počet nakažených je prázdná informace, nemá hodnotu. A teď, co je podstatné: Podle titulků v médiích to vypadá, kdovíjak se umírá, a že tu máme novodobý mor. Člověk snadno při čtení takových zpráv propadne panice. Jenomže, všechno je úplně jinak. Skutečná data, ne jen dojmy, říkají, v roce 2020 se až do srpna umíralo méně než v letech 2019, 2018, 2017 i 2015. Novější data ještě nejsou k dispozici.

Samozřejmě můžete namítnout, že až budou k dispozici data i za říjen či listopad, množství úmrtí nejspíš vzroste a víc se přiblížíme průměrům za předešlé roky. Jenomže, za prvé, na podzim roste úmrtnost vždy. Za druhé, i když úmrtnost vzroste, pořád je tu velký polštář, než dosáhneme hodnot třeba z roku 2015. A za třetí, i kdybychom tento rok čistě hypoteticky překročili, tak pořád jsme velmi daleko od poslední velké pandemie chřipky z let 1995-1996. Tehdy bylo během 7 týdnů oznámeno přes 90 tisíc komplikací, dnešní terminologií „těžkých případů“, a přes 12 tisíc úmrtí na chřipku. Srovnejte toto číslo s dnešními úmrtími na covid! A zavírala se tehdy ekonomika?

A další věc: Kolik z těch úmrtí, která připadají na letošek, je důsledkem toho, že kvůli covidové hysterii se zanedbávají onkologická a jiná vážná, chronická onemocnění? To už vám statistika samozřejmě neřekne, ale zjevně jich je mnoho.

Zkrátka, když to shrnu: Vláda zvolila kolektivistický přístup, že my všichni povinně bráníme promoření a chráníme svou seberegulací ty slabší a ohrožené. Což je přístup úplně hloupý, protože v něm logicky musí vzniknout mnoho černých pasažérů. Motivace chránit druhého vždy principiálně bude menší, než motivace chránit sebe. Přístup měl být naprosto naruby: Výrazně chránit slabé a ohrožené, tedy domovy důchodců, diabetiky a podobně. A ti ostatní se měli nechat nakazit, tedy imunizovat, tedy vytvořit kolektivní imunitu, a tím by se za pár měsíců vytvořila funkční ochrana právě i pro rizikové skupiny.

Vláda slibovala, že na podzim nevypne ekonomiku jako na jaře, nová opatření také ohlásila jako omezení volnočasové aktivity. Ředitel Národního divadla Jan Burian ale tvrdí, že podíl kultury na HDP je vyšší než například podíl potravinářství nebo chemického průmyslu a že kulturní a kreativní průmysl je v EU ekonomický sektor s nejdynamičtějším rozvojem. Jsou tedy nynější restrikce kultury zásahem do ekonomiky, nikoliv jen omezením volnočasových aktivit?

Vláda zjevně prachsprostě lhala, protože bylo před volbami. Dneska už ministr Prymula otevřeně mluví o možnosti uzavření ekonomiky a vyděšené davy mu to baští. Logicky – protože kvůli alarmistickým titulkům o počtu nakažených lidem úplně chybí schopnost vnímání proporcionality.

Samozřejmě, že už stávající opatření jsou velmi výrazným zásahem do ekonomiky. Ony už i obyčejné roušky jsou takovým zásahem, protože je prokázáno, že lidé při takových omezeních méně chodí nakupovat. Každý druh regulace tedy ekonomiku značně omezuje a vyrábí hlubší a hlubší recesi. A tato recese, největší recese od okamžiku vzniku statistiky pro ČR, je pak zase záminkou k zadlužování se a tedy k nákupu hlasů pro vládní strany. Covid je tak skoro požehnáním pro vládní ANO, protože kvůli němu se ANO může pasovat do role „zachránce“ ekonomiky, kterou ovšem nejprve vláda sama položila, a to kvůli nákaze, která má průkazně méně ničivé důsledky než epidemie z let 1995-1996.

Ačkoli návrh na omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 60 procent proti hodnotám z roku 1990, který ve středu schválil Evropský parlament, vyvolává obavy z dopadů na český – především automobilový – průmysl a většina českých europoslanců proto hlasovala proti, pirát Mikuláš Peksa si výsledek hlasování pochvaloval, s tím, že je třeba konečně modernizovat celý průmysl, že se nemůžeme zaseknout ve věku páry, uhlí a znečištění. Když sledujeme narůstající podporu Pirátské strany u nás, nejsou namístě obavy, že voliči stejně jako Mikuláš Peksa hlasují proti českým zájmům? Nebo vidí dále a řešení globálního oteplování je nad všechny parciální zájmy?

Nevidí dál, naopak nedohlídnou ani za nejbližší roh. Mluví z nich neznalost ekonomických zákonitostí. Povyšují dojmy a emoce nad fakta, která neznají. Věk páry a uhlí jsme opustili nikoliv proto, že by nějaký „osvícený“ politik rozhodl, že dost bylo uhlí, teď půjdeme z ekologických důvodů na elektřinu. Věk uhlí a páry jsme opustili proto, že se přežil přirozeně. Říká se tomu evoluce. To, čeho se Evropský parlament dopouští, je ovšem opak evoluce – je to kreacionismus. EP se domnívá, že je chytřejší než ten milion jednotlivých subjektů, firem, spotřebitelů, kteří mezi sebou vzájemně působí a těmi miliony a miliardami jednotlivých drobných interakcí vytváření evoluci a posun vpřed.

Papež František se ve své nové encyklice „Fratella Tutti“ (Všichni bratři) zaměřuje na reakci národních států na stále probíhající koronavirovou krizi a konstatuje, že křehkost světových systémů tváří v tvář pandemii potvrdila, že ne vše vyřeší tržní svoboda. Ve svém díle zpochybnil i naprostou nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Poukázal na to, že křesťanská tradice nikdy neuznala právo na soukromé vlastnictví jako absolutní a neporušitelné a vždy zdůrazňovala sociální smysl všech forem soukromého vlastnictví. Je správné, že hlava katolické církve otevřela i v křesťanském prostředí debatu o tom, jak se bude v budoucnosti redistribuovat světové bohatství? A může mít úspěch apel na to, abychom po pandemii ještě více nezabředli do hořečnatého konzumerismu?

Je vidět, že novodobé levičáctví proniká už i hluboko do církve. Svět je jím víc a víc prolezlý.

K tomu, jestli to je, nebo není dobře, se vyjadřovat nebudu prostě proto, že se vyjadřuji jen k věcem, které se mě týkají a o kterých něco vím. Tak kupříkladu o covidu něco vím, protože víc než lékařská otázka je to už dneska otázka matematicko-statistického interpretování dat, tedy můj obor, a navíc mě proticovidová opatření samozřejmě velmi intenzívní ovlivňují. O encyklice papeže toho moc nevím a nemám ani technickou a časovou kapacitu něco studovat úplně o všem – zejména když se mě to netýká. A papež jako instituce se mého života netýká, vystačím si celkem dobře bez něj.

Na knižním trhu se objevila novinka autorek Hany Lipovské a Jany Bobošíkové pod titulem „Aby bylo jasno, aneb Vrátí se Marx a Lenin?“ Za jak velkou nadsázku považujete otázku o možném návratu myšlenek obou pánů i ve světle toho, že „Kapitál“ prvního ze jmenovaných býval považován za nejvlivnější knihu po bibli nebo také za „bibli dělnické třídy“?

Nadsázka to není vůbec, dokonce původně kniha měla mít podtitulek „Marx a Lenin se vrací“. Ten se mi ale zdál příliš depresívní, s tím, že nenabízí šanci návratu zabránit, přičemž já si myslím, že šance zvrátit to tu ještě je. A tak jsem autorkám navrhla mírnou změnu. Pro vysvětlení – knihu jsem totiž po technické stránce produkovala. Víte, co je „legrační“? Když kniha vyšla, strhla se ohromná lavina nadávek, že Jana Bobošíková jako druhá z autorek jednou kandidovala na prezidentku s podporou komunistů. A já se ptám: Když nyní varuje před tím, že se vrací marxismus, není tu něco náramně podezřelého? Není to nejlepším důkazem, že situace je opravdu vážná? Není to samo o sobě důvodem k bližšímu prozkoumání?

Znovu mi to připomnělo situaci kolem volby Rady České televize. Tehdy se také svolávaly demonstrace proti Haně Lipovské a byla popotahována vším možným bahnem, jen aby se do rady nedostala, protože jistá část lidí dobře věděla, že by jim mohla šlápnout na kuří oko. Byla tedy snaha ji umlčet.

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8650 lidí

A další střih. Právě vychází kniha „Aby bylo jasno“. A znovu stejná písnička. Lidé, kteří ji nečetli, kteří o Haně Lipovské nebo o Janě Bobošíkové nic nevědí, kteří nikdy neslyšeli žádný jejich názor, aniž by byl vytržený z kontextu a záměrně dezinterpretován liberálně-levicovými médii, která jsou vůči nim nepřátelská, vykřikují, že autorky mají mlčet. Dokonce se i objevily nadávky na Lipovskou, že je „krysa“. Slyšíte v tom tu bolševickou rétoriku z 50. let? Kdo jsou tyhle samozvané lidové milice, že si tolik troufají šlapat po demokracii a mají žaludek na to, zkoušet ji umlčet?! Já knihu četla a je skvělá – jinak bych se v její produkci samozřejmě neangažovala. A hlavně: Na rozdíl od všech těch, kdo se tak rádi pasují do role samozvaných soudců, je objektivní, protože cituje názory obrovské řady českých osobností z ekonomie i z medicíny, tedy dává prostor řadě odborníků. A právě tahle pluralita názorů, tahle objektivita – to je to, co zcela chybí všem těm, kdo se autorky snaží dehonestovat, aniž by o věci něco věděli.

Popravdě, nemyslím si ale, že by si z toho autorky měly dělat velkou hlavu. Havlovy samizdaty z 80. let byly také napadány a dehonestovány – úplně stejně, jako tato kniha. A také na ně nasazovali i ti, kdo o věci nic nevěděli, jenom se nechali ohloupit režimem. Myslím, že knihu jednou bude čekat podobný osud jako Havlovy práce.

Dost negativních reakcí vyvolalo oznámení, že vláda uložila ministru dopravy Karlu Havlíčkovi zahájit přípravu části Oderské větve uvažované výstavby kanálu Labe-Dunaj-Odra. Podle kritiků jde o projekt pro 19. století, nesmyslný a předražený, navíc s nejasným dopadem na životní prostředí. Přestože krok vlády neznamená, že už je o výstavbě rozhodnuto, není už samotná příprava projektu soudě podle odmítavých postojů šlápnutím vedle?

Já nejsem odborníkem na dopravu, ale faktem je, že příměr k „projektu pro 19. století“ se zdá být celkem trefný. Řeknu to takhle: Jakýkoliv státem financovaný projekt je značně kontroverzní. Jednoduše už kvůli tomu, že je placen z veřejných peněz. A pokud už dopředu veřejný projekt provázejí pochybnosti, pak by to mělo být signálem k jeho okamžitému zastavení.

