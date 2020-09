„Krysínek“ Vystrčil. K smíchu, trapnost nad trapnost. Tomáš Vyoral má pro předsedu Senátu několik rad

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Cesta Miloše Vystrčila do země, kde se ani nedomluví, zato ji sám velkohubě prohlašuje za „historickou“, zaujala i Tomáše Vyorala. Pro příště předsedovi Senátu poradil po jeho „já jsem Tchajwanec“ několik dalších provařených frází, které by mohl ještě použít.

Na Tchaj-wan se vypravila početná česká delegace. Někteří cestu označují za „Let svobody“. Jde o přiléhavé označení? Jaký dojem z cesty českých politiků máte?

Mám dojem, že se pár nevýrazných, pokryteckých, šedých myší vydalo na předvolební PR výlet, navíc s podbízivou snahou zalíbit se současnému světovému režimu a imperátorovi z USA. Inteligentní pracovní cesta k navázání byznysu či poděkování partnerům jde vždycky udělat s citem.

Ale ona prvoplánová provokace Číny, politizace toho všeho, propagace Milionu chvilek proti demokracii, vymezení se v zahraničí proti prezidentovi, samolibé označení vlastní cesty za historickou nebo pokrytecké pravdoláskařské notičky Vystrčila, který jede do zahraničí, aniž by uměl slovíčko anglicky, a nejsem si jist, zda vůbec i jiným jazykem, jsou k smíchu. Třeba to na lidi i mimo bublinu takzvaných lepších lidí, zapůsobí, to nevím, ale z mého pohledu z celé téhle anabáze stříká trapnost nad trapnost.

„Jsem Tchajwanec!“ I to zaznělo během projevu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu. Šlo o státnický projev?

Šlo o naprosto směšný pokus analogie k větě J. F. Kennedyho z Berlína. Možná kdyby řekl, že je nebinární, černošský Tchajwanec, tak by měl potlesk a ohlas ještě třikrát takový. Nebo se nabízelo také „je to malý krok pro Vystrčila, ale velký krok pro lidstvo a ODS“ nebo „Tchaj-wan first“. Krysínek Vystrčil – a nenarážím teď ani tak na jeho vzhled a mluvu jako hlavně na charakter, zřejmě chtěl potěšit svého páníčka Pompea, jehož pochvalou za let na Tchaj-wan se tolik chlubil. Překvapuje mě, když mu na srdci leží ono svobodně-demokratické blaho světa, proč se dříve neprohlásil také Kataláncem, když tam represivní složky mordovali tamní demonstranty a zatýkaly politiky, kteří zpunktovali referendum k osamostatnění Katalánska.

Vystrčil byl za 45 let první hlavou senátu z cizí země, který na půdě tchajwanského parlamentu vystoupil. Cestě se dostalo mediální pozornosti i ve světových médiích. Lze ji z tohoto hlediska považovat za úspěch?

Z hlediska mediálního zcela určitě, ale to bylo jasné předem. Z hlediska praktických dopadů uvidíme v brzké budoucnosti, tam to spíš vidím pro Českou republiku na neúspěch. Byť bude sám Vystrčil jistě ještě dlouho celosvětovou liberálně levicovou bublinou veleben a poplácáván.

Šéf čínské diplomacie Wang I se do Vystrčila tvrdě obul. Podle deníku Global Times Vystrčil „zaplatí vysokou cenu“ za porušení principu jedné Číny. Co si pod tím máme představit? Přestřelili Číňané? A mohl tento výrok získat pro Vystrčilovu cestu mezi Čechy dodatečnou podporu?

Jakkoliv je čínská reakce logická a pochopitelná, tak z mého pohledu přestřelili. A to navzdory tomu, že Vystrčilovo chování osciluje na úrovni debility. Podstatné je, že Vystrčil nezaplatí vůbec nic, ale cenu případně zaplatí Česká republika, tedy my všichni. Ostatně jako onen výlet páně Vystrčilův, kterým si jel na Tchaj-wan vyhonit ego a udělat renomé. Že by si myslel i na možnou prezidentskou kandidaturu? Ostatně u Jaroslava Kubery jsem jeho kandidaturu na příštího prezidenta tipoval.

Je oprávněná kritika cesty na Tchaj-wan, založená na obavě ze zhoršení vztahů s Čínou, nebo se něčeho takového nemáme či nesmíme bát?

Kritika stejně jako obavy jsou naprosto oprávněné. Zejména z pohledu toho, jakým levně hrdinským způsobem onen výlet naši blaničtí rytíři podali. Jakkoliv mám za to, že se nemáme před Čínou hrbit a ponižovat, tak ji ale nemáme ani zbytečně provokovat. Ostatně ani nikoho jiného. A stejně tak se nemáme vazalsky a lokajsky hrbit před USA či EU, jak velká řádka našich politických chameleonů a křivopáteřníků včetně Vystrčila činí.

Postoj Číny vytočil starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Ten poslal čínské ambasádě úřední dopis. List, nazvaný „Výzva k okamžité omluvě a důrazné varování před dalším vyhrožováním České republice“ obsahuje věty jako: „Já vám dám, že pana předsedu Senátu České republiky ‚přimějete zaplatit vysokou daň...‘ Vy kašpaři, drzí, bezohlední, nevycválaní.“ Pobavil vás? Co ke kroku Novotného říct?

Že odsouzený kriminálník, prasopes a psychicky labilní šašek speedovaný bůhví čím je jen smutným odrazem současné mizérie liberálně pravolevé ODS pod vedením politického eunucha Petra Fialy. Dopis jsem nečetl, ale jak znám zhmotnělou vulgaritu jménem Novotný, tak tam bylo zřejmě k smíchu akorát tak jeho jméno.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová se nakazila koronavirem, karanténa visí nad ministrem zdravotnictví Vojtěchem i nad Andrejem Babišem. O čem to svědčí? Jsou současné mechanismy nastaveny příliš tvrdě? Omezujeme českou ekonomiku nad nutnou míru?

Svědčí to o tom, že pokud rouškariánka a vrchní Svědkyně Covidova Rážová poctivě dodržuje veškerá nařízení a doporučení, kterými buzeruje nás všechny, tak evidentně nefungují. Nebo snad použila prošlou dezinfekci? Byla v chorvatském baru? Oblízla netopýra?

Dovolím si ocitovat profesora Koláře, kterého dlouhodobě uznávám a který evidentně myslí vlastní hlavou a není přisátý na penězovody farmaceutů, jak to smrdí u Prymuleho, Maďara a dalších. „Je třeba přestat dělat paniku. Vezměte si situaci, že přijde na testy jakýkoliv člověk bez příznaků nemoci a my se nezaměříme na COVID, ale na různé jiné viry či bakterie. Třeba takového zlatého stafylokoka má spousta lidí, aniž by o tom věděla, a přitom dělá ve zdravotnictví nebo v potravinářství. Kdybychom u ostatních bakterií a virů postupovali stejnou strategií jako u SARS CoV2, tak by už nikdo nepracoval, nesportoval a trávil čas jen v karanténách.“

Jinak řízená demolice nejen české ekonomiky a absolutního zadlužení všech dále běží, i když nyní v lehčím módu. Obávám se, že na podzim a v zimě to covidoví fašisti rozjedou ve velkém.

„Lidé by si měli sami uvědomit, že budou v různém režimu – ti, co budou očkováni, nebudou muset nosit roušky a nebudou mít žádná omezení.“ To jsou slova epidemiologa Romana Prymuly. Nahánějí vám z nějakého důvodu hrůzu?

Rozhodně velké obavy. Fašistický plukovník Prymule zde již nepokrytě hovoří o budoucím kádrování. Tentokráte nikoliv podle třídního původu, kasty či rasy, ale podle vakcinace. A že Prymule napojený na nadnárodní farmaceutické společnosti a mezinárodní globalistické, vakcinologické organizace, rady a kliky jistě alespoň trochu tuší, co říká. Blíží se nám tu nová diktatura a nový fašismus pod doktrínou údajných epidemiologů a hygieniků. Plukovník zatím dostal rozkaz či pobídku, která se neodmítá, strašit a šířit paniku, což dělá už od prasečí chřipky. Následně to vypadá, že bude kádrovat na základě vakcinace. A až mu rozkážou popravovat, bude popravovat. Tak snadné to s tímhle psychopatickým oportunistou, který nedostal ani prověrku na nejnižší stupeň důvěrné, je.

V Berlíně se konala masová demonstrace proti koronavirovým opatřením. K davu několika desítek tisíc lidí promluvil například Robert F. Kennedy, synovec prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který k Berlíňanům pohovořil v ikonickém projevu v roce 1963. Kennedy, známý bojovník proti vakcínám, připomněl i slova svého strýce a varoval před nástupem policejního státu. Přesto jsme se o této akci v českých médiích takřka nedozvěděli. Proč tomu tak podle vás mohlo být?

Protože pro současný mocenský režim nejde o žádoucí informaci. A většina mainstreamových medií a lepších novinářů nevěrna svému řemeslu a poslání informuje velmi selektivně, ne-li u některých témat vyloženě manipulativně. A mocenský nástroj nadcházející fašistické totality epidemiologů PR Covid si přece soudruzi podkopávat nenechají.

