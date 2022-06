„Langšádlová? Tragické. Žalobu na ni i na Richterovou.“ Tvrdý úder od senátora Čunka

reklama

Nejprve pro ParlamentníListy.cz vysvětlil, jak na manželství pro všechny nahlíží on sám: „Já jsem samozřejmě pro manželství pro všechny heterosexuální páry, tedy pro ty, kdo tvoří rodinu a pochopitelně jsou základem státu, protože vychovávají budoucnost tohoto státu a naší vlasti. To je celé. Všichni ostatní homosexuální a jiné páry nechť spolu žijí, a pokud samozřejmě neškodí a nedělají věci, které zasahují do trestního práva, ať spolu jsou a ostatní společnost by je měla tolerovat. Myslím, že současná právní úprava úplně stačí,“ řekl redakci Čunek.

Otevírání tématu manželství pro všechny vidí jako neschopnost českých politiků chápat realitu. „Je vidět, že někteří lidé ve společnosti, a děsím se, že se jedná o poslance, vůbec nevnímají ohromné problémy, které řešit máme a neřešíme – jako energetická krize, válečná krize a tak dále. Otevírají se věci, které nemají cenu nikdy, ale že je otevírají dnes, znamená, že vůbec nechápou realitu a žijí ve svém iluzorním světě. Současná společnost žije jinými problémy, které máme řešit,“ vysvětlil a podotkl, že podobné záležitosti jsou již vyřešeny. Jde jen o detaily jako například s dědictvím a další drobnosti, které se dají vyjednat, ale nikoliv institucionálně manželstvím pro všechny. „Manželství je svazek muže a ženy,“ poznamenal senátor.

Čunek: Aliance by měla podat žalobu

Právě kvůli manželství pro homosexuální páry se v CNN Prima NEWS názorově střetla poslankyně Olga Richterová (Piráti) a Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu. Richterová mimo jiné uvedla, že podobné spolky „reprezentují Putinův hlas v Evropě“. Zatímco Gregor zvažuje žalobu za obvinění z financování Ruskem, přidala se i poslankyně a ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09. „Již nemohu podporovat Alianci pro rodinu. Jde totiž o spolek, který je napojen na Putinův režim a který se uchyluje k nenávistným projevům,“ uvedla na Twitteru.

Senátor lidovců považuje reakci ministryně za tragickou. „Tragické je, jestli ministryně Langšádlová zareaguje tímto způsobem jen proto, že chce být in v pražském mainstreamu. Vláda složená z takto emocionálně i nepravdivě zaměřených lidí vlastně nemůže dobře sloužit tomuto národu, protože ministři musejí používat mnohem méně emocí, více rozumu a více faktů. Jsem přesvědčen, že Aliance pro rodinu by se měla bránit žalobou proti oběma dámám, protože takové nálepkování je strašná věc,“ shrnul dlouholetý politik. Podle něj takové vyjádření svědčí ještě o dalším: „Svědčí o tom, že mnozí politici – v tomto případě političky – udělají cokoliv, co je i naprosto proti morálce a dobrým mravům. Osočí někoho, aby na sebe upozornily, jako že stojí za něčím správným a nevnímají, že máme úplně jiné zásadní problémy… to je nespravedlivé.“

Informace o financování Aliance pro rodinu uvedená bez důkazů je kritiky považována za dezinformaci, se kterými jsme podle vlády ve válce, a je nutné proti nim bojovat. Podle Čunka proto podobné výroky velmi poškozují vládu, neboť jí berou kredit lživými vyjádřeními.

Malost a nevyzrálost

Podobné nálepkování vidí jako dlouhodobou věc, která zasahuje i do médií. „Když vidím mnohé politiky, nejsou ani zlí, ale jsou velmi nevyzrálí, protože se domnívají, že nezávislost médií spočívá v tom, že si každý novinář říká, co chce a co si myslí. Jsou i novináři nepracovití, kteří přebírají věci, jež plní titulky novin a klidně ubližují nespravedlivě, čímž poškozují společnost. Nezávislost novinářů vidím za prvé v institucionální nezávislosti a zároveň v povinnosti psát objektivně a pravdu a většinou sdělovat objektivní informace s tím, že jsou pravdivé a názor si má udělat čtenář sám. Ne už ve velkém titulku říci, jaký názor má čtenář mít. A mnohdy se jedná o lživou záležitost,“ vysvětlil.

Jako s dětmi. Když ustupujete, chtějí víc

Dlouhodobě se ozývají názory, že sexuální menšiny jako homosexuálové budou stále stupňovat své požadavky. Zazněly už v době schválení registrovaného partnerství. Je tomu tak? Zvyšují menšiny své nároky? „Vidíme to u dětí. Když jim nestanovíme hranici, když je správně nevedeme, tak malé dítě půjde po tom, co pro něj mnohdy není zdravé a dobré, ale je mu libé. A stejně jsou i ve společnosti lidé, kteří když vidí, že jim všichni ustupují – a mnohdy nespravedlivě, preferují je a dávají jim dotace, tak se na tom vezou a chtějí vše. Je to přirozené, jen většinová společnost se má chovat rozumně a preferovat zájem státu, vlasti a národa,“ upozornil Jiří Čunek s tím, že nejde o nic neobvyklého. Když někdo něco dostává a stále se mu ustupuje, bude chtít stále více.

Mnoho aktivistických témat míří do střední Evropy ze Spojených států amerických. Ať už se jedná o Me Too, cancel culture, LGBT komunitu nebo Black Lives Matter po smrti Georga Floyda. „Dostali jsme se do fáze skutečně velmi bohaté společnosti, ve které téměř nejsou chudí a ve které je mnoho těch, kdo nemusí příliš pracovat, aby měl peníze. Mají čas, nevědí, jak vyplnit život, nudí se a věnují se podobným tématům, protože jim to přijde in. A to, že si kriminálníka Floyda někdo vybírá za svůj idol jen proto, že je černý… Mnozí si myslí, že jde o nešťastnou náhodu, jiní že o vraždu, ale kolik je vražd na světě? Tento člověk prostě zemřel, ale protože byl na protestech a byl černý, tak z něho udělali idol. Já bych to určitě nedělal. Dnes už to vyvanulo, ale vidíme, jak ztřeštěný svět je v tomto smyslu,“ dodal senátor KDU-ČSL.



