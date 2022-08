„Lepšolidé“ nálepkují a pak tu nenávist a netoleranci sami provozují, říká Majerová

Česká republika potřebuje třetí sílu. Těmito slovy popisuje Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, spolupráci její strany s hnutím SPD, která se projevila jak v letošních senátních, tak komunálních volbách. „K aktuální spolupráci mezi Trikolorou a SPD došlo spíše spontánně a odzdola, než že by ji nadekretoval kdokoli seshora. Nesmíme do budoucna dopustit takové tříštění sil, po kterém opět propadne milion hlasů zdejších voličů,“ je přesvědčena Majerová, podle které je hájení zájmů vlastní země a vlastních občanů úplně normální.

V posledních týdnech jste se zúčastnila několika akcí, na kterých například i plné Staroměstské náměstí vyjadřovalo svůj nesouhlas s kroky dnešní vlády. Z jakými postřehy jste odjížděla z těchto akcí?

Především, že to vlastenecké společenství je nesmírně pestré. Od bytostných intelektuálů, kteří své postoje a názory umějí politicky i politologicky pregnantně zargumentovat, přes úplně obyčejné lidi, kteří se potýkají s těžkostmi naší doby, ale nepoztráceli u toho zdravý selský rozum, ani si nenechali vymýt mozky současnou propagandou, až po svérázné aktivisty, kteří si libují spíše v drsných projevech. Každý jsme holt jiný, ale zájem o lidi a osud naší země je společný.

Mimo jiné jste se zúčastnila také velkého vlasteneckého setkání v Příčovech, kde se panel, kterého jste se účastnila, jmenoval „Na prahu Velkého resetu“. Je podle vás právě návrat k vlastenectví cesta, jak čelit současným krizím?

Hájit zájmy vlastní země a vlastních občanů je úplně normální. A je tak nějak jedno, zda tomu budeme říkat vlastenectví, nebo úplně jinak. Nenormální je provozovat opak, to znamená kašlat na vlastní lidi a namísto toho nadbíhat cizím. Naši obrozenečtí předkové by se asi strašně divili, že označení vlastenci, případně zdeformováno na „flastence“, je dnes v ústech mnoha „lepších lidí“ hanlivou nadávkou. To, že my svoji vlastní zemi stavíme na první místo, vůbec přeci neznamená, že jiné země či národy nenávidíme. To spíš právě tihle „lepšolidé“ si vymýšlejí novoty typu předsudečné nenávisti, aby tak mohli druhé nálepkovat, a pak tu nenávist a netoleranci sami provozují.

Na české „vlastenecké politické frontě“ je však dlouhodobě velmi nepřehledná situace a často zde dochází ke štěpení sil a zakládání stále nových politických stran a hnutí. Vidíte šanci, že by se např. po vzoru koalice SPOLU dokázaly spojovat i tyto další politické strany?

Pokrok je už to, že spolu mluvíme, že se potkáváme, že stojíme na stejných pódiích.

Trikolora, které jste předsedkyní, se letos vydala do podstatně bližší spolupráce s hnutím SPD. Pokoušíte se tedy o politickou integraci tímto směrem?

Prozradím vám jednu věc. K aktuální spolupráci mezi Trikolorou a SPD došlo spíše spontánně a odzdola, než že by ji nadekretoval kdokoli seshora. Tam jsme o tom pak jednali samozřejmě také, ale podoba koalic v jednotlivých městech či obcích je věcí našich místních lidí. Tahle naše společná aktivita se navíc potkává s poptávkou běžných lidí, kteří kašlou na nějaké osobní animozity těch nahoře. Jestli a jaké to bude mít pokračování do budoucna, to bych nyní předbíhala. Jedno ale vím jistě. Nesmíme do budoucna dopustit takové tříštění sil, po kterém opět propadne milion hlasů zdejších voličů.

Jestli pomineme původní pravo-levé rozdělení politického spektra, tak se zdá, že na jedné straně dnes stojí vládní koalice a na straně druhé Babišovo hnutí ANO. Chcete tedy propojováním vlastenecky orientovaných politických stran a hnutí vytvořit něco jako třetí sílu?

Přesně tohle naše republika potřebuje. Třetí sílu. Koalici SPOLU se před volbami podařil jeden marketingový majstrštyk. Vytvořila zdání, že nic jiného než Babiš a Antibabiš neexistuje, a volby pak opravdu proběhly jako jakési referendum o Babišovi. Jako kdyby snad existovaly jen dvě možnosti. Právě tohle je jednou z příčin, proč více než milion voličských hlasů propadlo. Opakuju, to už přeci nesmíme znovu dopustit.

Jak se zdá, nálada ve společnosti je čím dál tím více nervóznější. Přispívá tomu nejen nekončící zdražování, ale podle všeho také vyostřené politické souboje. Trikolora také nevynechá jedinou příležitost, kdy by mohla současnou vládu ostře kritizovat. Je to podle vás jediná cesta, jak dnes získat pozornost voličů?

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vyzvala občany k tomu, aby v zimě méně vytápěli své domácnosti a raději si pořídili svetr. Prý to má být výraz solidarity a naší společné snahy zbavit se závislosti na Putinově plynu. Co vy na to? Půjdete také příkladem a budete v zimě doma nosit svetr?

Jedna historická předchůdkyně naší předsedkyně Poslanecké sněmovny, jmenovala se Marie Antoinetta, lidem během Velké francouzské revoluce radila něco podobného. Když nemají na chleba, ať jedí koláče. Paní Pekarové Adamové ale rozhodně nepřeju, aby skončila jako tahle její předchůdkyně, byť pro to dělá opravdu hodně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň připravuje vyhlášku, podle které se v případě nedostatku plynu má snížit teplota nejen ve veřejných budovách, ale také firmách, domácnostech, nemocnicích, školách či domovech důchodců. Je podle vás v pořádku mít pro případ nouze připravený takový scénář?

Pokud ceny energií letí zaviněním bojechtivých politiků do astronomických výšin, nemusí se vymýšlet žádná vyhláška, která lidem omezí teplo v jejich domácnostech, protože tak v naprosté většině učiní sami, neboť jim z finančních důvodů ani nic jiného nezbývá. Omezovat teplo v domovech důchodců, školách či v nemocnicích je pro změnu politický zločin. Potřebujeme úplně jiný scénář. Scénář, jak tuhle strašnou vládu poslat do zapomnění.

Během minulého týdne se dokonce mluvilo o tom, jakým způsobem by se dodržování vyhlášky o maximálně povolených teplotách v obývacích pokojích či koupelnách kontrolovalo. To však premiér Petr Fiala vzápětí dementoval. K čemu bude vyhláška, která se nebude dát kontrolovat?

Je to takové vypouštění kontrolních chroustů, kam až mohou zajít, co všechno si mohou vůči lidem dovolit, co všechno lidé ještě zkousnou. Když podle reakcí vidí, že to přehnali, hází zpátečku. K čemu to je? Právě k takovému testování. A navíc je to klasická hra na jednoho zlého a druhého hodného. Ve skutečnosti jsou škůdci oba.

Premiér Petr Fiala v týdnu zaskočil veřejnost tím, když oznámil, že vláda doplatí všem lidem náklady na bydlení, které přesáhnou v Praze 35 % a všude jinde 30 % příjmů dané domácnosti. Co si o tom této vládní pomoci myslíte?

Tyto jeho vědomé lži snad ani nemá cenu komentovat. To je socialistické ekonomické šílenství. Však také Fiala dostal od řady ekonomů co proto.

