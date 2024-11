„Levičáci z prohraného hlasování mohli zešílet.“ Ivan David hlásí dění z europarlamentu

Pane poslanče, země Evropské unie míří do stagnace, ne-li recese. Hlavním důvodem jsou zřejmě drahé energie, ale i náročné normy, navíc spojené s obrovskou administrativní náročností. Je to tak?

Je to ještě horší. Ambice sociálních inženýrů nás chce dovést k zásadním změnám života společnosti. Nositeli těchto projektů jsou levičáci. V Evropském parlamentu to jsou socialisté, Zelení, Levice a větší část liberálů z „progresivistických“ stran. Nemají nic společného s někdejší levicí.

Levičáci jsou ovšem užiteční idioti. Aktivně podporují projekty, které vedou k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu úpadku zemí EU. Původní Evropané jsou drazí, nevýkonní, mají vysokou spotřebu, proto je snaha je zredukovat a zaměnit.

Vedle Green Dealu a sankcí proti levné energii toho má být dosaženo masovou imigrací z kulturně inkompatibilních zemí a vyčerpáním válkou. Většina současných vlád zemí EU na tom více či méně ochotně spolupracuje. Česká vláda velmi ochotně.

Imigrace „z nekompatibilních zemí“ zatím u nás velkým problémem není…

Diskuse v EU se vede jen o „nelegálních migrantech“, těch jsou ročně jen desítky tisíc. Tzv. „návratová politika“ se jaksi nedaří, hlavně do zemí východní Asie a do Afriky. „Legálních imigrantů“ je podle oficiálních statistik Evropské komise ročně dva a půl až tři a půl miliónu.

To jsou ti, kteří dostanou azyl, nebo na něj čekají a ještě nebyli opakovaně odmítnuti, ti, kteří scelují „rodiny“ včetně nezletilých manželek, děti bez doprovodu, nemocní, oběti násilí, atd. Levičáci navíc prosazují kategorii „klimatický uprchlík“. Imigrace je ovšem na samostatný rozhovor.

Ve volbách do Evropského parlamentu posílily euroskeptické strany. Projevuje se to na hlasování?

V některých případech se to už projevuje. To když se proti levičákům postaví i část lidoveckých poslanců a část konzervativní frakce. To se například stalo minulý čtvrtek při hlasování o odlesňování. Nařízení mělo platit už od prosince, přestože je systém nevyjasněný. Kromě toho by extrémně administrativně zatížil firmy dovážející kávu, kakao, sójové boby, palmový olej a další komodity někdy pěstované na místech vypálených pralesů.

A to administrativní zatížení dovozců vadí pravici. Levičáci z prohraného hlasování mohli zešílet, jsou zvyklí všechno vyhrávat. Hlasování ovšem neznamená, že je nám lhostejné vypalování pralesů, ale nelze to řešit hurá akcemi, které sice zdraží některé komodity, ale pralesy nezachrání.

Zejména v hospodářských kruzích se hodně spekulovalo o nutnosti zásadní korekce Green Dealu. Dá se to očekávat?

V krátkodobém horizontu ani omylem. Všichni kandidáti na komisaře, včetně už schváleného komisaře Síkely, aktivně prohlašují, že budou trvat na splnění ambiciózních cílů Green Dealu. Z dlouhodobějšího hlediska je Green Deal neudržitelný.

Vynutí si to firmy, které nemohou prchnout z EU, a občané, kteří nutně pochopí, kdo a čím působí jejich potíže. Takže na zákaz spalovacích motorů v roce 2035 určitě nedojde. Tak dlouhou trpělivost nemají ani Evropané.