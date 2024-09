„Lháři proradní.“ Okamura drsně o Bartošovi i Fialovi

Nemůžu se vás nezeptat na dění okolo odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj. Je odvolání správné?

Je dobře, že je Ivan Bartoš odvolán, ale odpovědnost za zpackanou digitalizaci nese nejen on, ale celá Fialova vláda, která to celé dopustila a dlouhou dobu kryla, čili by měla podat demisi celá vláda. Ještě nedávno premiér Fiala, který vůbec neví, která bije, říkal, že odvolání Ivana Bartoše by nic nevyřešilo a že to Bartoš zvládne. Kvůli Fialově vládě je nadále paralyzováno stavební řízení a je zabrzděna obnova po povodních. Škody by měli zaplatit vládní politici, nikoli občané.

Vládní politici by měli platit? Proč?

Ano, podle mého názoru by měli mít hmotnou odpovědnost, tak jako mají jiní občané ve svých zaměstnáních. Podle odborných výpočtů zpackaná digitalizace stavebního řízení může přinášet ztráty 770 milionů korun denně, pokud se propustnost stavebních povolení snížila na polovinu. I se souvisejícími odvětvími mohou být škody až miliarda korun denně. Ve svých výpočtech to uvádí ekonom serveru Datarun Petr Bartoň.

Pokud budou trvat problémy digitalizace půl roku, odhaduje ekonom Lukáš Kovanda škody na 10 miliard. Fialova vláda chce, aby škody uhradili občané, přestože je způsobila vláda svojí nekompetentností. Navíc je možné, že postižení lidé a firmy, kteří chtějí stavět, budou po státu požadovat náhradu škody.

Hnutí SPD požaduje uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků. Prosazujeme odvolatelnost politiků občany, tak jako to funguje v mnoha západních zemích.

IT systémy pro stavební řízení by podle analýzy, kterou vypracovala čtveřice ministerstev, mělo být možné opravit za 12 až 18 měsíců. To potvrdil i jeden ze spoluautorů analýzy Karel Trpkoš, jenž jinak pracuje na digitalizaci pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Šíleně dlouhá doba. Proto SPD již v létě navrhovalo, aby se stavební řízení vrátilo do funkční podoby, která platila do 30. června, aby už lidé a firmy mohli konečně začít stavět a aby nenarůstaly miliardové škody. Fialova vládní pětikoalice to ale odmítá a škody rostou.

Máte pocit, že to občané vládě spočítali v krajských a senátních volbách?

Hnutí SPD v krajských volbách potvrdilo pevnou pozici na české politické scéně. Celkový počet krajských zastupitelů, zvolených na kandidátních listinách pod vedením SPD, se oproti výsledku v roce 2020 zvýšil z 35 na 41, tedy téměř o 20 %. Navíc jsme nově zastoupení ve dvanácti krajských zastupitelstvech místo dosavadních devíti. V tuto chvíli budeme nově spoluvládnout již ve dvou krajích – v Olomouckém a na Vysočině. V obou případech jsme po volbách vytvořili vládní koalici s hnutím ANO. Jsem rád, že budeme moci zlepšovat životy všech občanů v krajích. Držte nám palce.

Volby byly ohromnou porážkou Fialovy pětikoalice. Chci znovu poděkovat všem občanům, kteří odevzdali svůj hlas našim kandidátům. Ve všech krajích, kde jsme uspěli, budeme pracovat ve prospěch občanů a budeme se snažit maximálně realizovat naše programové cíle, jejichž společným jmenovatelem je snaha pomoci občanům poškozeným asociální politikou Fialovy vlády. Budeme poskytovat z úrovně kraje občanům všeobecně dostupné veřejné služby: školství, zdravotnictví, dopravu či sociální služby a budeme se snažit zvyšovat bezpečnost.

Také je vidět, že sluníčkáři a provládní aktivisté nedokážou respektovat výsledek voleb, který je jiný, než si přáli. Své spoluobčany pak pánové jako Tomáš Etzler, Jan Hřebejk či Pavel Novotný z ODS jenom sprostě urážejí a Novotný je přímo označuje za debily a omezence.

Tupý český národe, pohrdám tebou, lámu nad tebou hůl.

Ty si žádnou svobodu nezasloužíš!

Jeden z nejtupějších politiků poslankyně @JVildumetzova je zvolena jak do zastupitelstva tak i do senátu! pic.twitter.com/yoIBoNHhdL — OMGzine (@OMGzine) September 21, 2024

Prezident Petr Pavel řekl pro The New York Times, že Ukrajina musí být realistická ohledně svých válečných cílů a přijmout, že část území by mohla alespoň dočasně zůstat pod ruskou kontrolou. Podobný postoj byl ještě několik měsíců zpátky označován jako „prokremelský“ a podobně. Máte pocit, že se v pohledu na ukrajinskou válku něco mění?

Prezident Petr Pavel také řekl, že Ukrajina nemůže válku vyhrát a Rusko nemůže být poraženo. Když to říkali zastánci míru, byli označováni za dezoláty, chcimíry či Putinovy agenty. Takže se jen potvrzuje to, co SPD říká již delší dobu: Pokud jde o konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, je nutné co nejdříve zastavit boj, dohodnout příměří, zahájit mírová jednání a dohodnout se o míru.

Doma Fialova vláda navrhuje neomezené zvyšování věku odchodu do důchodu. Je podle vás možné donekonečna tuto hranici posouvat, jen aby vycházel jakýsi rozpočtový vzorec příjmů z pojistného a výdajů na současné důchodce?

Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a vláda v rámci jejich tzv. důchodové reformy nově navrhují ničím neomezené zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, vždy o jeden měsíc pro každý populační ročník počínaje lidmi s rokem narození 1966.

A to bez ohledu na to jak, nebo jestli vůbec, se bude zvyšovat statistická prognóza doby a věku dožití. Přičemž právě vazba na předpokládaný vývoj doby dožití byla dosud hlavním vládním argumentem pro podobu regulace a změn nastavení zákonného věku odchodu do důchodu.

Toto vše nejnovějším vládním návrhem padá a věk odchodu do starobního důchodu se bude zvyšovat nonstop a bez omezení. Hnutí SPD zásadně odmítá prolomení hranice 65 let pro nárok na odchod do starobního důchodu. Hájíme práva a zájmy všech důchodců proti asociální pětikoaliční vládě Petra Fialy.

Psali jsme: Vyšší důchody a přednostní přístup k bydlení. Navrženy výhody pro transsexuály

Penze od 65 let, chce Nacher. Vláda oddalovala, nyní změkčuje

Hloupost a zlo Pekarové budí odpor u všech normálních lidí. Odpovězte jí u voleb, nabádá Okamura

Když jsme u těch změn, Fialova vláda od ledna znovu zdraží dálniční známku. Což lze na jednu stranu vysvětlovat inflací, ale na druhou stranu tam rozhodně není protiplnění v podobě většího komfortu pro motoristy. Je tedy toto zvýšení ceny spravedlivé?

Není. SPD odmítá opětovné zdražení dálniční známky! Za co mají lidé platit více? Za zácpy na D1? Za neustálé objížďky? Dálniční kupon naposledy zdražil 1. března, u roční známky se cena zvýšila skokově z 1500 na 2300 korun!

Fialova vláda má peněz dost, jen je vyhazuje do vzduchu. Jen Ukrajincům dala 122 miliard korun. Na naše občany vláda kašle. Za posledních 10 let se výdaje státního rozpočtu navýšily o bilion korun. Vláda tedy hospodaří s dvojnásobným rozpočtem než předchozí vlády. Současně nasekala více než bilionový dluh! Nesouhlasíme ani se zdražováním jízdenek na železnici, které se mají zvednout od poloviny prosince. Opět jsme také zaznamenali další negativní zprávy z ekonomiky a sociální oblasti.

Už je to takové vaše pravidelné okénko, bohužel...

Bohužel. Ceny základních potravin jdou opět nahoru. Především cena masa šla skokově nahoru. Zatímco ještě před prázdninami se kilo kuřecích prsou dalo sehnat za ceny okolo stokoruny, teď je stejné množství nejméně o polovinu dražší. Ceny rostly také u másla a mléčných výrobků.

Fialova vláda od Nového roku živnostníkům razantně znovu zvýší minimální odvody i paušální daň. Koalice likviduje OSVČ. Živnostníci a další OSVČ s nízkými příjmy si opět připlatí. Pro rok 2025 dochází k výraznému zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Ty podnikajícím osobám narostou oproti letošnímu roku o 1082 korun za měsíc. Pro rok 2025 navíc dochází ke zvýšení měsíční paušální daně v nejoblíbenějším prvním daňovém pásmu. Měsíční platba se zvedne ze 7498 na 8716 korun.

Živnostníci a drobní podnikatelé jsou další skupinou, kterou chce Fialova vláda ekonomicky zlikvidovat. My odmítáme zvyšování daňové zátěže českým občanům – a sociální odvody jsou daněmi, i když se jim tak neříká. Živnostníci mají z určitého pohledu výrazně horší podmínky než zaměstnanci. Při zrušení superhrubé mzdy se snížily daně zaměstnancům, ale adekvátní opatření pro živnostníky zavedeno nebylo. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám! Koalice Spolu slibovala před volbami, že daně zvyšovat nebudou. Lháři prolhaní! A teď nedávno lhali znovu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pane předsedo, ale tohle je závažné obvinění. V čem konkrétně měli lhát?

Evropská unie žádných 50 miliard navíc Česku na povodně nepošle, jak před volbami slibovali vládní politici. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. Ještě před volbami vládní politici v čele s premiérem Fialou halasně oznamovali, že Česko získá od EU v přepočtu zhruba 50 miliard korun na pokrytí škod po povodních. Nakonec se ukázalo, že dané povodňové peníze nejsou prostředky navíc, ale jenom jednodušší využití peněz již přidělených.

Přičemž ale, již podle tuzemského ministerstva pro místní rozvoj, není zatím známo, kolik peněz bude moci Česko v rámci této zjednodušené procedury využít. Politici vlády lžou a mají tu drzost své kritiky označovat za šiřitele dezinformací!

Tak snad nás neoznačí za šiřitele dezonformací, když teď řeknu, že nizozemská a maďarská vláda oznámily, že požádají vrcholné orgány EU o trvalou výjimku (tzv. opt-out) z tzv. migračního paktu EU. O něco podobného, pokud vím, vy usilujete dlouhodobě; měli bychom tento holandský a maďarský postup následovat?

Ano. K tomuto kroku vyzýváme i českou vládu. Ta k tomu ale bohužel nepřistoupí. Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá řekla, že výjimka je možná pouze na základě změn v zakládacích smlouvách EU, to nyní však není na stole. To je ale nesmysl. Migrační pakt není ukotven v zakládacích smlouvách EU, čili pro výjimku není nutná jejich změna. Připomeňme, že sama Fialova vláda migrační pakt vyjednala a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) jeho schválení přivítal. I proto, podle mě, Fialova vláda výjimku nechce. Pakliže bude SPD v příští vládě, nebudeme ten migrační pakt respektovat.

Migrační pakt předpokládá přerozdělování nelegálních migrantů z afrických a z islámských zemí do vybraných států EU včetně ČR po tisících osob ročně. Pouze ve výjimečných případech se z povinnosti tyto nepřizpůsobivé migranty přijímat bude možné vykoupit za drasticky vysoké pokuty – cca půl milionu korun ročně za jednoho odmítnutého migranta. Jen připomenu, že na cestu do Evropy se chystají statisíce dalších migrantů mj. zejména z Libye, Mali a Mauretánie. Požadujeme i trvalou ostrahu českých státních hranic.

Psali jsme: Okamura kritizoval rozhazování neziskovkám. Nota nenávisti, vyjela Pekarová Peklo zamrzlo. Kalousek se shodnul s Okamurou. Proti Fialovi Prožerou a rozházejí. Vraťte ten bilion, vyzval Okamura vládu. A začal od Bartoše Okamura s Foldynou na slavnostech chmele. „Topoř“ Pospíšil a Černochová v maskáčích