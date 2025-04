„Mám zprávy, které mohu ukázat.“ Rajchl žádá konec Rakušana. Jde o Šimůnkovou

Lenka Šimůnková, která se kvůli ztrátě jediné dcery pokoušela tlačit stát do kompletního vyšetření útoku na filozofické fakultě, v sobotu spáchala sebevraždu. Vy jste ji znal, je to tak?

Paní Šimůnková se na mě sama obrátila v polovině loňského roku prostřednictvím e-mailu, který si dohledala na internetu. Popsala mi celou snahu získat odpovědi na svoje otázky a odhalit plnou pravdu o tom, co se stalo 21. prosince 2023 v budově filozofické fakulty včetně pravdy o zásahu, celé řady selhání policistů v rámci koordinace a velení. Nepochybně se v mnoha těchto věcech lhalo a neřekla se plná pravda. Paní Šimůnkové jsem tehdy nabídl svoje právní služby zcela zdarma a řekl jsem, že nechci celou věc politizovat, ale chci jí pouze pomoct. Od té doby jsme byli v kontaktu nepřetržitě. Naposledy jsem se s ní viděl přesně rok od tragických událostí, kdy paní Šimůnková na svoje náklady zorganizovala videomapping na budovu FF UK s fotkami a jmény obětí, protože nejsou vůbec připomínána a nejsou uvedena ani na památníku, který je před budovou. Vidím zde snahu jména obětí zapomenout.

Mohu říci, že paní Šimůnková rozhodně nebyla mstivá. Byla to jenom máma dcery, pro kterou chtěla spravedlnost a pravdu. Nebylo jí to dopřáno a velmi tvrdě kritizovala jak ministra vnitra Rakušana, tak policejního prezidenta Vondráška a šéfa pražské policie, který vedl zákrok. Odbývali ji, neposkytovali odpovědi a snažili se celou pravdu zametat pod koberec, protože nezodpovězených otázek je tam přehršel.

Ministr vnitra Rakušan řekl, že ho paní Šimůnková naposledy oslovila v Kolíně v půli letošního února a že byla ve špatném psychickém rozpoložení, a označil ji za další oběť tragédie na filozofické fakultě…

Nevím, jak to slušně komentovat. Pan Rakušan předvedl něco odporného. Zcela účelově a vědomě se paní Šimůnkové vyhýbal, nechtěl jí poskytovat informace a ona sama za ním přišla ne proto, aby si popovídala, ale aby ho konfrontovala a slyšela od něho jasné slovo, co v té věci hodlá podnikat. Znovu ji odbyl. Paní Šimůnková není obětí střelby, je obětí nekonání a zamlžování faktů ze strany ministra vnitra a vedení Policie ČR. Bavil jsem s ní o tom mnohokrát a mám celou řadu SMS zpráv, které mohu ukázat.

No samozřejmě že ji zasáhla ta tragédie. Kdo by nebyl ve špatném psychickém stavu, pokud by přišel o jediné dítě. To by zasáhlo každého člověka na světě. O co jí šlo nejvíc? Nedokázala se smířit s tím, že její dcera zemřela, aniž bylo učiněno maximum pro její záchranu z hlediska koordinace zásahu, aniž byly učiněny kroky k nápravě pochybení, která se tehdy stala, a především aniž byla řečena plná a celá pravda o tom, jak to celé tehdy probíhalo.

Jaké máte pochybnosti ohledně závěrů šetření? Co nebylo dotaženo do konce? Faktem je, že výrazná část médií tehdy o pochybnostech či nepravdách psala.

Je tam celá řada zásadních pochybení, proto vyberu ta nejzávažnější. Policie dlouhou dobu říkala, že hledá sebevraha, přitom musela vědět, že David Kozák zastřelil svého otce a připravil nástražné zařízení ve svém domě. Na tiskové konferenci bylo řečeno, že kamerový systém z budovy filozofické fakulty je zastaralý a neumožňuje zpětné přehrání v reálném čase. To je prokazatelná lež. Policisté do budovy podle nové zprávy přišli minutu po Kozákovi, a kdyby si nechali od vrátného pustit záznam, během pár desítek sekund ho tam našli. Třetí a zásadní pochybení je ohledně mobilního operátora. Sám operátor potvrdil, že se policie na polohu Davida Kozáka zeptala pouze jednou a že se jeho mobilní telefon přihlásil z vysílače přímo na budově filozofické fakulty, ale nikdo z policie se na to už neptal. Jednoznačně zde k mnoha velkým pochybením došlo.

Vít Rakušan z důvodu, aby nebyl žádným způsobem hnán k politické odpovědnosti, narychlo svolal tiskovou konferenci, kde lhal o tom, že zákrok proběhl zcela v pořádku. Všechno ostatní se snažil zametat pod koberec, aby se nemohlo ukázat, že na té tiskové konferenci buď hodnotil předčasně, anebo vědomě lhal, aby si uchránil svoji kůži. V každé normální zemi by ministr vnitra po takové tragédii odstoupil.

Za sebe říkám, že na nynějším Rakušanově vyjádření považuji za nejskandálnější zmínky o tom, že paní Šimůnková nebyla v dobrém psychickém stavu, protože kdo by v dobrém psychickém stavu po ztrátě dítěte byl? A ještě horší jsou Rakušanova slova o tom, že „její bezdůvodné a nepravdivé obviňování omlouvá pouze její žal“. To obviňování je zcela namístě, protože jak mainstreamová média, tak mobilní operátor a řada nezávislých osob i z vedení filozofické fakulty jednoznačně řekli, že k celé řadě pochybení došlo. Pokud dnes ministr vnitra říká, že paní Šimůnková někoho nepravdivě obviňovala a omlouvá ji pouze žal, jde o hyenistické prohlášení a pan ministr Rakušan by měl zítra podat demisi. A s ním i pan Jurečka, který lhal, že okamžitě po střelbě zrušil vánoční večírek svého ministerstva a ve skutečnosti tam do čtyř do rána trsal na písně Michala Davida. Oba by se měli sebrat a odejít. Pokud to neudělají, jsou to nemorální jedinci upřednostňující svou politickou kariéru před jakoukoli základní hodnotou lidství.

V případě, že po podzimních volbách dojde ke změně vlády, vidíte prostor k tomu, aby byly všechny nejasnosti zodpovězeny a byla vyvozena odpovědnost?

Nejen že k tomu vidím prostor, ale vidím naši povinnost to učinit. Skon paní Šimůnkové mě nesmírně zasáhl a lidsky mě bolí. Už jen z úcty k její osobě a tomu, za co bojovala, je po volbách naší povinností tuhle kauzu znovu otevřít a vyšetřit bez jakýchkoli externích nebo interních vlivů. Je to naše povinnost a říkám, že budu-li v Poslanecké sněmovně, udělám všechno pro iniciování nového vyšetřování celého zásahu.