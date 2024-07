,,Nacisté, Babišovi spojenci?” Jak to opravdu bylo. Diplomat Sechter i o Orbánovi

"Založili ji bývalí nacisté!" Tak některá média hodnotí Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), se kterou se po eurovolbách spojilo hnutí ANO Andreje Babiše, jemuž je to vyčítáno. Ve Vídni jsme se na to konto kdysi bavili. Co si o tom myslíte?

Strana Svobodných (FPÖ) působila celkem pětkrát v různých rakouských spolkových vládách a nyní u našeho jižního souseda v Horním Rakousku. Je pravda, že to její spoluzakladatel Anton Reinthaller dotáhl za nacismu až na brigádního generála SS. Spojenci jej po válce věznili. Takových příběhů ale najdeme v dějinách poválečných politických stran v Německu a Rakousku mnoho. Esesáci a členové NSDAP měli funkce dokonce i v Jednotné socialistické straně Německa, tedy vládnoucí komunistické straně Německé demokratické republiky (NDR). V podstatě se restart politických kariér nacistů nevyhnul žádné politické straně.

Dnes už nikdo z nich nežije, ale klacek na politického soupeře se hodí vždy. Zajímavé je, že rakouská strana Svobodných byla po svém založení navzdory minulosti některých svých členů velmi prointegrační stranou. V roce 1959 žádala vstup Rakouska do Evropského hospodářského společenství (EHS). Kurs v devadesátých letech otočil až předseda Jörg Haider. Pocítila to Evropská unie (EU), ale i Česká republika. Čelili jsme velmi tvrdé opozici a akci proti výstavbě jaderných elektráren, ale i požadavkům na zrušení dekretů, restituce německého majetku a právo na návrat. Haiderovi se podařilo shromáždit přes milion podpisů pod petici proti vstupu Česka do EU. To vše je za námi, sudetští Němci v Rakousku neuspěli u žádného ze soudů, kde se pokoušeli s podporou FPÖ o zvrat.

FPÖ už více než deset let protičeské pozice nezastává a prosazování domnělých nároků se vzdala. Podobně tak učinilo Sudetoněmecké krajanské sdružení, když škrtlo ze svých stanov majetkové požadavky. Mimochodem jeden z jeho zakladatelů, německý úředník v protektorátu Siegfried Zoglmann, byl příslušníkem SS a po válce členem německé Svobodné demokratické strany (FDP), kterou mimochodem zakládal Werner Naumann, náměstek Říšského ministra propagandy Goebbelse. Do konce života byl pak Zoglmann členem Křesťansko- sociální unie Bavorska (CSU), která také hlasovala proti vstupu Česka do EU.

Když dnes dokážeme předsedovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posseltovi za urovnání vztahů býti vděční, není důvod nebýt velkorysí u FPÖ. A respektovat to, že v Rakousku se tento proces smíření s minulostí podařil nejen v FPÖ, ale i v dalších stranách a ve veřejném životě. Také proto dnes můžeme říci, že máme historicky nejlepší vztahy s Rakouskem.

"Ne všichni z Ochranného oddílu, tedy Schutzstaffel (SS), byli zločinci," prohlásil Maximilian Krah. Pak se od Alternativy pro Německo odvrátilo dost nacionalistických stran v Evropě. Jak moc je to problematické?

Snažit se rozdělovat příslušníky SS na zločince a „nezločince“ je zcela nepřijatelné. Norimberský proces, poválečný soud, který soudil vrcholné představitele nacistického Německa v hlavním líčení označil celou strukturu a organizaci SS za zločineckou organizaci. Stejně tak velení a politické vedení NSDAP a gestapa.

Cesta maďarského premiéra Viktora Orbána na Ukrajinu, do Ruska a Číny byla mnohými dost kritizována. Jak moc to byl strategický tah či jen maďarská snaha dostat se do povědomí na celosvětové politické šachovnici?

Série cest Viktora Orbána za nejvyššími představiteli Ukrajiny, Ruska, Číny a USA, včetně nadstandardního přijetí u Donalda Trumpa, ukazuje, že pro tyto země zkrátka partnerem je. Kritika, že neměl mandát k jednání míří dost vedle. Premiér Maďarska žádný mandát nepotřebuje. Jeho partneři respektují jeho politickou dráhu, která začala ještě v protikomunistické opozici v roce 1988. Přestože patřil k těm, kteří se významně zasloužili o odsun sovětských vojsk ze států střední Evropy, jeho setkání s Putinem bylo už čtrnácté v historii. Protože Orbán není úředník nebo diplomat a nesjednává žádnou smlouvu, mandát nepotřeboval.

Jeho cesty podle mne dávají smysl jako celek. Otevírají komunikaci. Mohl přímo diskutovat třeba o tom, jaký má Rusko pohled na čínsko - brazilský mírový plán nebo ve všech zemích zjistit, jaké výchozí pozice existují k případnému příměří. Diskutoval s Putinem třeba o krátkodobém příměří bez předběžných podmínek. I to přece má smysl. Dříve nebo později každá válka skončí a komunikace bude velmi zásadní. Pokřik proti jeho iniciativě považuji za zbytečný. Omezuje do budoucna diplomacii, celkově mezinárodní dialog a v tomto případě naznačuje, že Orbán je jen jakýsi úředník. Právě, že není.