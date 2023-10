„Nacisté ve sněmovně.“ Foldyna zašel daleko, bude povyk

reklama

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odmítla přijmout usnesení, které tvrdí, že oslavování příslušníků SS je nepřijatelné. To usnesení jste navrhoval vy. Proč jste to udělal?

Šlo o moji reakci na fakt, že poslanci kanadského parlamentu, spolu s ukrajinským prezidentem Zelenským, tleskali vestoje bývalému příslušníkovi divize SS Galizien za to, co jako příslušník SS dělal za 2. světové války. Nicméně text mého usnesení byl obecný a tuto událost z kanadského parlamentu nijak nezmiňoval ani nenaznačoval.

Proč podle vás poslanci vládní koalice o tomto vašem usnesení odmítli hlasovat?

Nabízí se samozřejmě odpověď, že proto, že jsou fanoušky příslušníků SS. To je sice asi částečně pravda, ale pouze částečně. Většinou šlo, podle mě, o něco jiného.



O co?

O mentalitu otroků. Drtivá většina poslanců vládní koalice má mentalitu slouhů a otroků.



Jak tomu mám rozumět?

Když se o tom usnesení hlasovalo, tak jsem schválně sledoval premiéra Fialu. On zprvu zvedal ruku, že bude hlasovat „pro“, ale pak se najednou zarazil, ruku dal zase dolů a hlasoval „proti“. To lze vysvětlit pouze tak, že nevěděl, co má dělat, protože neměl příslušné pokyny. A pouze otrok, anebo sluha, nejedná podle své vůle, ale podle pokynů svého pána.

Vy si myslíte, že premiér Fiala nejedná podle své vůle, ale podle něčích pokynů?

Ano, myslím.



Čí pokyny to, podle vás, jsou?

Vláda ČR právě schválila nákup nejdražších a nejnespolehlivěších útočných letadel na světě – prý, abychom se v roce 2035 mohli lépe bránit. Když pominu provize, které takové obchody prakticky vždy provázejí, tak jde především o několikasetmiliardový nákup návštěvy a fotky pana Fialy v Bílém domě. Tím směrem bych se tedy díval. Jinak; to, že se platforma schopná nést jaderné zbraně stane při případném konfliktu prvním cílem, na který bude veden jaderný útok, je jen dalším bonusem, který Češi, Moravani a Slezané dostali od Petra Fialy a jeho pánů.



Ještě se vrátím k usnesení týkajícímu se oslavování příslušníků SS. Říkal jste před chvílí, že někteří poslanci vládní koalice jsou fanoušky příslušníků SS. To jste myslel vážně?

Ano, říkal a myslel, protože je to jedno z logických vysvětlení jejich chování. Třeba se mýlím, ale jak jinak si to vysvětlit?



V Parlamentu ČR tedy podle vás sedí nějací nacisté?

Pokud si nacismus zjednodušeně definujeme jako apriorní nenávist k určitým národům kombinovanou s přesvědčením o vlastní nadřazenosti, tak bohužel musíme konstatovat, že někteří poslanci vládní koalice vykazují silné známky nacismu, a že tito poslanci dokonce sedí i ve vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mnohem větší problém ale je, že jsou to zfanatizovaní hlupáci s mentalitou otroků a slouhů. S tím se totiž bojuje daleko obtížněji.

Nemohly být za odmítnutím vašeho návrhu usnesení pouze časové důvody?

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že oslavování příslušníků SS je nepřijatelné.“ To je text navrhovaného usnesení. Jeho přečtení netrvá ani deset vteřin. Po přečtení usnesení se řídící schůze zeptá, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel, přičemž pokaždé je na hlasování také zhruba deset vteřin. Takže odhlasovat se to celé dalo ani ne za minutu. Já osobně považuji jednu minutu obětovanou za deklaraci toho, že zvěrstva nacismu a příslušníků SS jsou v ČR i nadále nepřijatelná, za akceptovatelnou.



Nebylo by takové usnesení vměšováním do kanadských záležitostí?

Znova opakuji, že v usnesení není o Kanadě sebemenší zmínky. Šlo mi o pozici České republiky a její politické reprezentace. V okamžiku, kdy parlament našeho spojence adoruje příslušníky SS, a tedy samotný nacismus, pokládám ujasnění si vlastní pozice za důležité.



Pojďme k dalšímu tématu. Šéf BIS generál Koudelka v Poslanecké sněmovně prohlásil, že v ČR působil ruský agent, který ovlivňoval, a dokonce podplácel významné osobnosti, aby šířili tzv. „ruský narativ“. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že pan generál do svého prohlášení dal všechno, co v něm je. Křičel z plna hrda, hýřil emocemi, jak herec oblastního divadla v nějakém shakespearovském dramatu, ale ve skutečnosti neřekl nic.

Jak to myslíte?

Dokud pan generál toho agenta a ty významné osobnosti neidentifikuje a svá tvrzení neprokáže, tak jde pouze o mlácení pantem, kterým nemá smysl se zabývat. Co se týká, jak se teď módně říká, „ruských narativů“, tak jeden z nich je například ten, že na Západě jsou dnes oslavováni příslušníci SS. Ve světle událostí v kanadském i v našem parlamentu by člověk sice skoro až mohl říct, že například tento ruský narativ je poměrně pravdivý. Protože by ale takové konstatování mohla naše liberálně pokrokově demokratická justice posoudit jako popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy, tak to radši říkat nebudeme, že? A ještě jen tak na okraj; pokud žijeme ve svobodné zemi, tak by mělo být legitimní šířit jakýkoli narativ – americký, německý, čínský, italský, ruský, a dokonce třeba i český.



Šíření narativů nepřátelské země je podle vás v pořádku?

To, že je Rusko nepřátelská země, tvrdí paní Pekarová, Černochová, nebo třeba pan Lipavský. Já ale k tomu, abych věděl, kdo je mým skutečným nepřítelem, nepotřebuji návod ani od jednoho z nich. V tomto směru se mnohem více spoléhám na vlastní rozum, než na doporučení nějakých quislingů – byť by aktuálně byli ve vysokých politických funkcích.



Ministr Stanjura oznámil, že domácnosti budou platit poplatky za solární elektrárny a za další tzv. obnovitelné zdroje. Váš komentář?

V okamžiku, kdy ministr Stanjura veřejně slíbil, že poplatky za solární elektrárny a další tzv. obnovitelné zdroje domácnosti platit nebudou, muselo být každému jasné, že je jen otázkou času, kdy bude domácnostem uložena povinnost ty poplatky platit.

V médiích se objevily zprávy o tom, že němečtí vyšetřovatelé loňského výbuchu plynovodu Nord Stream tvrdí, že stopy vedou do Kyjeva. U nás se ale stále tvrdí, že plynovod vyhodili do vzduchu Rusové. Jaký je váš názor?

Odpovím otázkou. Když chcete doma vypnout vodu, tak jen otočíte kohoutkem, anebo vezmete sbíječku a rozmlátíte si ve sklepě vodovodní trubky?



A poslední otázka. Polsko potvrdilo, že rakety, které minulý rok zabily na polském území dva občany Polska, byly rakety ukrajinské. Paní ministryně Černochová ale tehdy opakovaně tvrdila, že šlo o rakety ruské, a že by NATO měla nějak reagovat.

Výlevy paní Černochové by měl komentovat maximálně tak psychiatr, což já nejsem. Na zmíněné věci je ale zajímavé, že nečlenský stát NATO, tedy Ukrajina, vystřelil na území členského raketu, která zabila občany členského státu NATO, a přesto NATO nejenže nijak nereaguje, ale ještě tomu nečlenskému státu pošle další rakety. Vypadá to, že kromě toho, že nás NATO nedokáže, nebo nechce, ochránit před nájezdy z Afriky a z Blízkého východu, podnikané na gumových člunech, tak nás nedokáže, nebo nechce, ochránit ani před ukrajinskými raketami. Pak je ovšem namístě otázka, k čemu nám členství v takovém spolku vlastně je. I když…může nás aspoň těšit vědomí, že jsme skončili ve válce proti afghánským klanům pasákům koz na velice pěkném druhém místě.

