„Nechci čekat.“ Vyskočil tvrdě k Letné. O Svěrákovi a Trojanovi

„Nechci čekat na nedělní ráno. Otevřel jsem minulou sobotu televizi a obešlo mne něco, jako když vlezete do studeného tmavého sklepa. Skoro jsem nevěřil svým očím,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a hned vysvětluje, co ho doslova „nadzvedlo ze židle“.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
ČT zcela jasně ukázala, jak stojí na té „správné straně“
„Přímý přenos z demonstrace Milionu chvilek proti demokracii. Zrovna tam kdosi horlil za zachování poplatků pro Českou televizi. Ten samotný přímý přenos dostatečně mluvil za to, proč takové poplatky nechci platit a se mnou mnoho dalších. Za vlády pětidemolice jsem byl na několika demonstracích proti fialovým škůdcům. Nepamatuji, že by z nějaké byl přímý přenos v ČT. Spíše jsme se dočkali opovržlivé zmínky o několika desítkách zhrzených dezolátů a nešťastných lidí. ČT zcela jasně ukázala, jak stojí na „té správné straně“! K tomu nás přece tak vehementně přemlouval pan Fiala s Pazderkovou, až nám z toho šla hlava kolem,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a dodává.
„ČT tam stojí už dlouho a zcela bezostyšně pokračuje v této propagandě „té správné strany“. Takový přímý přenos není vůbec zadarmo, a to nemluvím o propagaci té demonstrace. Každou chvíli ČT uváděla, kde to bude a od kolika atd. Ten zběhlý kněz měl propagaci zadarmo. Vlastně zadarmo ne, to jsem mu platil i já a vy ostatní svými nucenými poplatky. A vy to chcete??? Já tedy rozhodně ne!! Závěrem. Buď bude ČT stát spravedlivě na obou „správných“ stranách, nebo s mými poplatky nadále nepočítejte!“ vzkazuje rázně.
To bych asi chtěl od zaťatých fanoušků Milionu chlívek příliš mnoho…
Is vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Pan Svěrák, „chudák disident“ minulého režimu… A Ivan Trojan…
„Jistě že nemohly chybět známé tváře. Jen jsem postrádal některé už zavedené. Pochybuji, že by se nechtěly zúčastnit. Spíše se do programu nevešly. Někteří z nich možná také vyčkávají, na kterou stranu se kyvadlo dění více vychýlí? Ivan Trojan ale nezklamal. Jen mi nejde do hlavy, že tak dobrý herec jako on neprohlédne tu jalovost textu, který četl. Vydírající SMS panu prezidentovi? Ooo, jaká hrůza. Ale přece prezident už byl u výslechu na policii a samotní policajti jsou jaksi v rozpacích, že na vydírání to není. Dokonce sám prezidentův vodič prohlásil, že z toho nic nebude. Přesto se Trojan nadále ztrapňoval hledáním opodstatnění svého protestu,“ podivuje se Ivan Vyskočil a podotýká. „Škoda že nevzpomněl na opravdové a velmi nebezpečné vydírání a vyhrožování ukrofašisty Zelenského Viktoru Orbánovi. Po vší té pomoci a solidaritě s Ukrajinou najednou, nebude-li po jeho, pošle na V. Orbána, jednoho z představitelů EU, svoje banderovské vojáky? Tomu říkám vydírání, to je vyhrožování a opravdu silná káva, proti které bychom se všichni měli postavit! Ale to asi I.Trojanovi závažné nepřipadá, a ještě na konci volá Sláva Ukrajině,“ žasne Ivan Vyskočil a velmi krátce se dostává i k dalšímu svému kolegovi, který na sobotní akci vystoupil.
„Ani pan Svěrák, ten „chudák disident“ minulého režimu, si nenechal ujít příležitost. Vzhledem k jeho věku ale nebudu jeho vystoupení komentovat,“ vysvětluje herec.
Komu poděkovat za drahou naftu, benzín a plyn?
I představitelé bývalé škodi-vlády si mohli odškrtnout účast. Všiml jsem si, jak Rakušan třeští oči z davu, za Piráty tam byl i Malý křeček, nevím, jestli neseděl někomu na ramenou, že byl vidět, a prý tam byla i paní prezidentová. Tu jsem neviděl, a tak vám nemohu popsat, co měla první dáma slušivého na sobě, co pěkného vyvětrala ze svého námi placeného šatníku. Zajisté nechyběli i další, ale přiznám se, že jsem neměl sílu se déle dívat. I takto se mi udělalo dosti špatně,“ nebere si Ivan Vyskočil servítky a dodává.
„Čas kolem nás doslova letí a přináší stále nové a ještě horší události. Skoro jsem rád, že už jsem starej, ale přece si neodpustím své ‚P.S‘. Lidé, občané-řidiči, až budete opět tankovat u pumpy pohonné hmoty a doma rozmýšlet, zda jet autem, nebo raději cestu odložit, tak vězte. Za drahou naftu, benzín a plyn můžeme poděkovat panu Fialovi a té jeho skvělé partě. To oni se prsili, jak nás odstřihli od hnusného ruského plynu a ropy. To jsme přece nemohli levně a spolehlivě užívat něco, co je cítit azbukou. Ne, ne, to raději tyto komodity koupíme od Američanů nebo Němců. Jsou to sice ty samé produkty z Ruska, ale my můžeme být hrdí, neb za ně platíme mnohonásobně víc. A tím jsme je od té azbuky očistili. Ano, můžeme být pyšní a já pokaždé, když tankuju, tak ‚pyšný jsem‘! S láskou vzpomenu pětikoalice. Máte to také tak?“ ptá se na závěr s notnou dávkou sarkasmu.
