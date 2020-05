„Nejde žít jako na Západě, a přitom pobírat středoevropské výplaty.“ To nejhorší nás teprve čeká. A poté už bude vše jiné, varuje ekonom Křeček

reklama

Koronavir podle průzkumu NMS Market Research zasáhl do příjmů takřka 40 procent Čechů. Hůře jsou zasaženy rodiny s dospívajícími potomky. Bude se podle vás toto číslo v následujících měsících ještě zvyšovat?

Ano, v ekonomice nás to nejhorší teprve čeká. Mnoho firem již před pandemií žilo z měsíce na měsíc. Nyní je těmto firmám jasné, že nepřežijí. Pouze se snaží vyčerpat podporu ze strany státu, kterou již nikdy nevrátí zpět. Nezaměstnanost v následujících měsících bude stoupat a zásah do svých příjmů pocítí ještě více Čechů.

42 % Čechů nemá ani finanční rezervu, která by jim umožnila pokrýt delší než měsíční hluché místo. Je to varovný signál? Proč tomu tak je?

Mohou za to nízké mzdy a špatná finanční gramotnost. Češi si většinou moc peněz nevydělají, a to málo hned zase utratí. Mnozí lidé jsou obětí reklam. Mají pocit, že k tomu, aby byli šťastní, potřebují drahé a značkové věci. Proto si je kupují a mnohdy se i zadlužují. Osobně však pochybuji, že je takový život těší. Místo toho, aby se nad sebou zamysleli, tak se pořád jen upínají k dalším a dalším zbytečným věcem.

U domácností s příjmy do 20 tisíc měsíčně je to dokonce 60 procent. Pokud se podíváme na tato čísla, není to do jisté míry svědectví o tom, že uplynulé roky ekonomického růstu pro obyčejné Čechy zas tak idylické nebyly? Mnozí lidé stále pracují za peníze, které v celounijním měřítku nevypadají dobře.

Nejde žít jako na Západě, a přitom pobírat středoevropské výplaty. Bohužel však přesně o to se mnozí lidé snažili a vládní rétorika je v tom podporovala. V době ekonomického růstu jsem mnohokrát vyzýval ke snížení daní, aby se zvýšily čisté příjmy Čechů. Bohužel jsem nebyl vyslyšen. Rovněž jsem lidem doporučoval, aby si koupili například zlato. Ti, co mě poslechli, se dnes mají lépe. Bohužel mnozí lidé si raději kupovali zbytečnosti, které ztratily svou hodnotu.

A co nezaměstnanost? Obrátí se nyní dosavadní stav, kdy si vybíral zaměstnanec a firmy se o každého uchazeče přetahovaly? Podle výzkumu společnosti Behavio již o práci přišlo 11 procent Čechů a každý třetí dotázaný je bez finančních rezerv.

Situace na trhu práce se radikálně promění. Dobře kvalifikovaní lidé v žádaných oborech se stále nebudou muset bát o práci. Lidé se špatnou kvalifikací si však nebudou moci vybírat. Mzdy již neporostou tak rychle jako dřív. V mnohých případech se stane, že lidem klesnou výplaty. K tomu navíc dál budou zdražovat potraviny a další položky spotřebního koše. Životní úroveň mnohých lidí se výrazně propadne.

Zcela nepochybně zavřou mnohé restaurace, cestovní kanceláře i jiné firmy. Je podle vás koronavirová krize pro trh i jakýmsi očistným elementem?

Mnozí podnikatelé se v minulých letech úplně vykašlali na Čechy a orientovali se jen na nadité peněženky zahraničních turistů. Nyní turisté nepřijedou, takže tito podnikatelé buď zlevní, nebo zavřou. Do problémů se mohou dostávat i podniky se zbytnými produkty a službami. Když lidé nebudou mít peníze, tak si nekoupí ani zlevněné produkty. Budou rádi, že si zaplatí nájem a koupí chleba. Z trhu také odejdou firmy, které to již před krizí měly nahnuté. O určité očistě trhu tedy mluvit můžeme.

Nejspíše můžeme čekat, že příští rok státní kasa vybere na daních podstatně méně, zejména od firem… Očekáváte ještě nějaké další „dominové“ problémy?

V tuto chvíli se ekonomové snaží malovat pozitivní výhledy na rok 2021. Chtějí tím uklidnit spotřebitele a motivovat je k utrácení. Nikdo však nemůže zaručit, že za rok neproběhne další vlna pandemie. Případné zavedení restrikcí by již nemusely vydržet ani velké společnosti. V takovém případě bychom si museli položit otázku, zda více lidí zabije koronavirus, nebo dopady restriktivních opatření.

Akciové trhy se začátkem roku strmě propadly, za poslední měsíc ale určitou část ztráty dokázaly umazat, a to „stojícím“ ekonomikám navzdory. Co je podle vás příčinou? A jde o signál, že se vše pomalu vrací do normálu, nebo ještě může přijít další propad?

Na trhu jsou dnes dvě velké skupiny investorů. Jedni věří, že za několik let bude trh výš než dnes. Tito investoři akcie neprodávají, přestože vědí, že přijdou špatné výsledky firem. Prostě strčili hlavu do písku a doufají, že stimulační opatření zaberou. Druzí si zas myslí, že firmy jsou ve špatném stavu a ceny jejich akcií jsou příliš vysoké. Na trh se časem chtějí vrátit, ale čekají na další propady.

Jaké podle vás budou pro Čechy další měsíce? Prožijeme je v nejistotě a s doprovodem vládních záchranných programů?

Pro lidi bez úspor a bez příjmů to budou těžké časy. Budou muset doufat, že jim vláda pomůže. Když pomoc nepřijde včas, rozprodají svůj majetek a zadluží se. Lidé bez úspor, kteří však mají pravidelné příjmy, se budou obávat o své zaměstnání. Výhodu budou mít lidé s jistými příjmy, jako jsou důchodci. Lidé, kteří úspory mají, budou moci nakupovat se slevou. Například se budou moci porozhlédnout na realitním trhu, kde očekávám pád cen nemovitostí.

