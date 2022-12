„Nenechají si kálet na hlavu!“ Zlé pro Fialu. Toto slyšel herec na venkově. A koho tam chtějí za prezidenta? Naznačeno

reklama

Rok 2022 se nám blíží ke konci. Jak ho pro Českou republiku hodnotit?

Myslím, že je to pro Českou republiku tragédie. Ať už je to ovlivněno čímkoliv, ale neschopností neumětelů, kteří nám to tady vedou, to může dojít do hrozných konců.

Jaké vysvědčení byste tedy naší vládě vystavil?

Víte co, kdyby byla šestka, tak jim ji dám. Protože pětka na tohle nestačí. Marně pátrám v paměti, kdo z nich by si zasloužil něco lepšího.

Během tohoto roku zdražilo v podstatě všechno. Když mluvíte s lidmi, jak to zvládají?

Je to hrozné. Je mi smutno, když vidím třeba mámu, která nemůže dítěti v samoobsluze koupit to, na co by mělo chuť, protože na to nemá peníze. Jsou nejen důchodci, ale i mladé rodiny, které nemají na zaplacení těch nesmyslných cen za energie. My to vidíme trošku z jiného pohledu, protože se nás to zatím zase až tolik netýká, že bychom to nepoplatili. Ale dovedu se vžít do situace lidí, kteří opravdu žijí, jak se říká „z ruky do huby“.

BILANCE ROKU: Z deště pod okap

A jak to zvládají divadla? I jim se samozřejmě ohromně navýšila cena energií. Vy účinkujete například v divadle Broadway…..

Obdivuji Oldu (Lichtenberga), který zvládl nejen covid, ale zvládá i tuto dobu. Nějak to zatím ustál, ale dal do toho strašné množství peněz. Je pravda, že diváci zatím chodí, máme na všechno plno. Ale i tak, když si vezmete, kolik v dnešní době stojí to divadlo jen rozsvítit, musí zaplatit všechny profese, které tam jsou, od uvaděček počínaje, osvětlovači, herci… Jsou to strašné částky.

Napětí ve společnosti roste, konají se demonstrace. Kam to až může zajít?

To raději ani nechci domyslet. Myslím, že kdybychom byli trošku jiný národ, víc k východu, tak by to už dopadlo daleko hůř, než jen nějaké poklidné demonstrace. Lidi se to zatím snaží, jak je u nás dobrým zvykem, zvládnout díky smyslu pro humor, který Češi prostě mají. Vidíme to nakonec na těch sociálních sítích. Češi jsou národ, který dokáže ledacos vzít s takovou určitou „lehkostí“. Ale ti lidé, kteří toto vymýšlí, tak se jich to často zatím příliš netýká. Mě by zajímalo, jak se na to tváří ti, kterých se to už opravdu týká. Trošku mi vadí, že si z toho někteří tak nějak nedělají hlavu. Berou to jako že to tak prostě je, že za to může válka, energetická krize…Ale vždyť to není tak úplně pravda. Když se na to i laicky člověk podívá, tak vidí, co všechno je za tím. Ti amatéři, kteří se k něčemu dostanou a dělají nesmyslná rozhodnutí – od ministra průmyslu, který blábolí nesmysly. Nebo ministr zdravotnictví – viděl jsem ho na tiskovce, jak říkal, že kdyby lidi neskupovali léky, tak pro děti budou. No co to je za blábol tohle?!

Psali jsme: Ať si lidé platí i základní zubní péči sami, padlo. Konečná ve varu: Kde na to mají vzít?! Ministr Válek: Kontrolujeme i situaci v nemocnicích Obvolejte si Nurofen? Válkovi se vrací zlá věc. Vakcíny Obvolejte sto lékáren... Válek radil rodičům nemocných dětí. Takovou facku ještě nedostal: Arogantní pablb. Dělá si pr*el?!

Vy trávíte hodně času na chalupě mimo Prahu. Co vzkazuje „venkov“ Praze?

Tak nejen na chalupě, ale i díky práci jezdím hodně mimo Prahu a to si tedy vyslechnu. Až „venkovu“ dojde trpělivost a uzavře „kohoutky“, přestane pěstovat třeba některé plodiny, například i brambory, protože se jim to nevyplatí, tak jsem zvědavý, co budou lidi ve městech dělat.

A co třeba štamgasti u vás v hospodě na chalupě říkají?

To se ani neptejte. Protože pokud by jen polovina byla pravda, tak už se začínám bát teď, k čemu může dojít. Protože lidi si věčně nenechají kálet na hlavu. Stačí jiskra, aby to někde bouchlo. A myslím, že by to nebylo hezký.

Fotogalerie: - Zakupy w Polsce

Mluví třeba i konkrétně o určitých politicích, kteří je „štvou“? Co jim vzkazují?

No jasně. To je ta takzvaná svatá pětice - Fiala, Pekarová, Síkela, Jurečka, Černochová… A co jim vzkazují? To si mohou ti politici dnes a denně přečíst na sociálních sítích. Dnes mi přišla krásná PF pro příští rok, kde jsou všichni ve vězeňském (smích)

Když mluvíme o tom, že jezdíte na chalupu, řekněte mi, je možné při dnešních cenách energií „uživit“ najednou byt i chalupu?

No nesmíte plýtvat s energiemi. Já topím dřevem, určitě posledních patnáct, dvacet let, co tam jezdíme. A dřevo mám naštěstí od kamarádů, tak se to dá zvládnout. A zase, když jsme na chalupě, tak ušetříme v Praze.

Psali jsme: Ustoupili jsme v povolenkách, ale mnohem větší hrozby se podařilo zachránit... Seděl u jednání v Bruselu, teď otevřeně promlouvá Mráz, tma a bída. A to je jen začátek... Evropské Vánoce 2022 podle ruské propagandy „Vláda prohrála.“ Chudí mají jasno, za drahotu může Fiala. A otázka pro Babiše... „Pohřeb českého průmyslu. Ještě dražší paliva a topení lidem!“ Zatímco v Bruselu Fialovi gratulují, doma je zle

A jak hodnotíte takzvanou zelenou politiku – Green Deal?

Zbláznili se. Totálně se všichni zbláznili! Celý Green Deal. Hlavně nějaká elektromobilita, to je cesta do pekla, nesmysl. Teď v prosinci byla pár dní kalamita a kdyby tam byl někdo s elektromobilem, tak tam snad zmrzne.

Velkou odezvu vyvolala slova Miroslava Kalouska, který před časem na sociální síť napsal: „V r. 2012 jsem řekl: V porovnání s drtivou částí planety si žijeme jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Od ministra to bylo neempatické, ještě jednou se omlouvám. Jako řadový občan říkám dnes: Žijeme si jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Omlouvat se nebudu“. Co byste mu na to řekl?

No tak možná, že on si žije jako prase v žitě, ale ať se jde podívat na ty ostatní lidi, kteří si rozhodně jako prasata v žitě nežijí. A těch je většina.

Psali jsme: „Co by se muselo stát, abyste nevolil Nerudovou?“ Kalousek odpověděl. A pak radši mazal Vždyť on to neví. Kalousek odmítl i generála Pavla Kalousek v ohrožení. Obrátil se na policii Kalousek a prase v žitě. Vzpomínky pamětníka

Podívejme se i na prezidenta Zemana. Jak podle vás tento rok zvládl?

Mě ve finále trošičku zklamal. Myslím, že to neměl zapotřebí, jak se v podstatě podřídil tomu trendu dnešních rádoby politiků. Vlastně jim přizvukuje v mnoha věcech. To mě trochu mrzí, protože já jsem si ho vždy vážil a vážím jako chytrého, sečtělého člověka, který opravdu ví, o čem mluví. Ale v posledním roce mi to připadalo, že občas neví. Je to smutné.

Blíží se volba nového prezidenta. Prozradíte, koho budete volit a proč?

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 13% Nerudová 67% Pavel 20% hlasovalo: 29488 lidí

Podívejme se i do zahraničí, kde máte spoustu známých. Jak tuto nelehkou dobu zvládají?

Mám přátele především ve Francii. A mají to tam opravdu těžké. Jen jejich migrační politika je zavedla tam, že už se bojí chodit nejen na předměstí Paříže, ale pomalu i do centra.

A jak vidíte situaci na Ukrajině? Máte pocit, že to směřuje k nějakým mírovým jednáním?

Ne, dokud tam bude ten jejich herec, tak to určitě k mírovým jednáním nesměřuje. Je to samozřejmě strašné, co se tam děje. Ale je potřeba se podívat i do historie.

Máme tady vánoční svátky, za chvíli nový rok. Co byste lidem popřál?

Chtěl bych všem popřát hlavně hodně zdraví a síly, abychom tohle všechno přežili. A věřím tomu, že bude opravdu líp. Věřím, že Čechy posílí i ten jejich pověstný smysl pro humor, o kterém jsme mluvili. Nedovedu si představit národy, který ten náš smysl pro humor nemají, co by asi už v toto chvíli udělaly.

Psali jsme: „Ježíšek má letos víc starostí.“ Rady rodičům za peníze vlády, ČT a bank „7 200 Kč důchod. Radši dá psovi než sobě.“ Otřáslo Českem. Prý to není možné Od revoluce tolik lidí nechudlo. A vláda? Ondřej Veselý na ni hodný nebyl Silná káva. „Babičky se mi rozplakaly v ordinaci, nemají na složenky!“ Psychiatr vzkazuje Fialovi...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.