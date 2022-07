„Po Fialově projevu to lidem došlo.“ Tomáš Březina, kandidát na Hrad, o Rusku, vládě a stavu Česka

reklama

Povedlo se vám jako prvnímu nasbírat 50 tisíc podpisů potřebných k podání prezidentské kandidatury. Kdy jste začal? Mnohá média byla překvapena, že to „celkem neznámý“ podnikatel zvládl tak rychle.

Ve středu 13. dubna jsem veřejně oznámil svoje rozhodnutí kandidovat na prezidenta České republiky. Stal jsem se „kandidátem na kandidáta“. Sběr podpisů jsem začal ihned po tomto oznámení.

Nevidím do hlav médiím, neznám jejich zájmy. Uvedu jen nezpochybnitelná fakta. Ano, nejsem „bulvárně známý“ člověk. Ale téměř každý člověk v republice přišel do styku s výrobky mojí bývalé firmy, jsem podnikatelem ČR za rok 2007, často jsem byl pro své názory zván i do prestižních mediálních pořadů, měl jsem desítky rozhovorů v prestižních médiích. Můj ředitel kampaně, velmi talentovaný a schopný mladý muž Jaroslav Navrátil, zahájil moji kampaň na sociálních sítích i sběr podpisů na petičních místech s pomocí několika set skvělých dobrovolníků, spolupracovníků. To je celé. Člověk orientovaný na výsledek musí uznat správnost cesty, uznalý a vědoucí člověk musí ocenit i kvalitu kandidáta. Tedy žádný zázrak, žádná záhada. Nadále jsme všichni skromní a v pokoře, neboť vždy je možné vše dělat lépe! Snažíme se, věříme si.

Nebudu se ptát, zda věříte, že můžete vyhrát, protože bez toho byste jistě do voleb nešel. Postavím proto otázku jinak. Myslíte, že v těchto volbách bude možnost úspěchu kandidáta, který není celý život v politice, snazší než v minulých případech, kdy kandidovala řada politických mazáků?

Doba je zvláštní, všichni již dlouho vnímáme, že není v pořádku. Mnoho civilizačních celosvětových problémů, mnoho ekonomických problémů, spíše žádná nebo doslova zoufalá řešení nastalých problémů, lidé po dlouhé době začali chudnout, mladí lidé nevidí dobře svojí budoucnost. To jsou jen drobné obecné popisy reality… A do těchto „vod“ nás dovedli celoživotní političtí mazáci. Kteří mají svoje skvělé školy a dědičné univerzity, bohatství, otce a dědy politiky. Celý život se učí ovládat dav, intrikovat, skvěle zvládat podmínky všeobecného hlasovacího práva. Jen ten reálný život jim nejde, jen ten neznají. Nemají ani potřebné znalosti pro reálný život, nechci říkat vzdělání.

Odpověď na vaši otázku tedy zní: Naopak, jen lidé jiného, opačného typu, mohou, dokonce musí, současnou neblahou situaci zvládnout. Mazáci to nedokážou, ve valné většině ani netuší, co dělat, jak situaci řešit.

Jak se vám v hlavě rodila myšlenka, že se do boje o Hrad osobně zapojíte? Co byl ten moment, kdy jste si řekl: ano, pokusím se o to?

Konkrétní moment v tomto případě neexistuje, neměl by existovat. Uvažoval jsem o kandidatuře řadu let. Rozhodnutí nepochybně posunula současná situace, kdy doba žádá v čele státu doslova „krizového manažera“. Člověka, který v řadě krizí v minulosti již uspěl. Nikoliv člověka, který je zřetelně formalistický, nevědoucí, nepochybně pasivní nebo jdoucí, zatím jen verbálně, zmatenou cestou.

Politické zkušenosti z dřívějška sice máte, ale nelze říct, že byste byl profesí politik. Celý život jste věnoval své úspěšné firmě. Do jaké míry to všechno mohou být výhody pro volbu prezidenta, nebo naopak nevýhody?

Celý svůj profesní život, a zejména posledních více než třicet let, jsem musel být lídrem na svém místě. Vybudoval jsem firmu z nuly na zelené louce. Výrobní firmu, která vyráběla výrobky na světové úrovni. To je zcela ojedinělé. Postavil jsem více než 30 nových fabrik. Investice ve výši 7 miliard Kč. Odvedli jsme na daních do českého rozpočtu více než 5 miliard korun. Vedl jsem a staral se o obživu několika tisíc lidí. Bez pomoci státu. Navzdory obludné a nepřející byrokracii. Musel jsem unést odpovědnost za sebe sama, za životy svých zaměstnanců. Být trvale příkladem, nikdy nezklamat. Můj příběh nemá v našem oboru srovnatelné obdoby ani v zahraničí posledních několik desítek let.

Není lepší kvalifikace pro výkon „prvního mezi rovnými“, než mých posledních třicet let života.

Nevýhoda je jen jediná: jsem trvale připraven poslat do nikam lidi, kteří o podobném životě nemají ani tušení… jen cosi recitují a vyprávějí ve frázích.

Současný prezident Miloš Zeman byl v minulosti vůči působení jednotlivých vlád dost aktivní, místy i tvrdý. Nyní spíše nechává Fialův kabinet pracovat a s odvoláním na bezprecedentní situaci, které vláda čelí, ji nehodnotí ani nekritizuje. Jak byste si ve vztahu k současné vládě počínal vy?

Pan prezident Zeman byl a je tvrdý jen v mezích svých zájmů, nevšiml jsem si tvrdosti ve prospěch občanů. Možná sám sebe chápe jinak, ale já to vnímám, jak říkám. Současná ekonomická a společenská situace je zřejmě pro ČR nejhorší za posledních třicet let. Opětovně říkám, že tzv. političtí mazáci nemají schopnosti a proto ani vizi jakéhokoliv řešení. Proto mlčí a zřejmě čekají, že vše se vyřeší samo, nebo někdo to provede za nás. Občané to intuitivně vnímají, nemají důvěru ani k vládě, ani k prezidentovi.

Budoucí prezident musí být zcela jiný, nutně velmi aktivní. Bude mít mandát nejméně 3 milionů voličů, kteří ho zvolí v přímé volbě. Bude tedy mít silnější mandát než jakákoliv koaliční vláda vzešlá z poměrného volebního systému. Nový prezident bude dokonce vůči svým voličům povinován efektivně konat v jejich prospěch.

Mimochodem, co vůbec na pětikoaliční vládu Petra Fialy a její výkon za půl roku její existence říkáte?

Velmi laskavě a střízlivě říkám, že selhává. Bohužel i laici to již vidí. Selhává ve dvou pohledech. Není schopna rychle a efektivně řešit mezní situace, které nečekaně rychle drtí desítky procent občanů. Inflaci, energetickou krizi, roli ČR v politické krizi mezi Ruskem a Západem.

A již vůbec není schopna řešit dlouhodobé problémy, které sice nezavinila, ale, bohužel, členové vlády se svojí účastí v ní přihlásili k tomu, že ji vyřeší. Političtí mazáci tomu říkají, že je „fiskální nesoulad mezi příjmy a výdaji“… asi aby tomu normální lidé nerozuměli… Já prostou češtinou sděluji, že máme velmi slabý výkon české ekonomiky, že prostě to, co všichni vyděláváme, nestačí na to, co již řadu let utrácíme. Takže žijeme na dluh, na úkor našich dětí, našich vnuků. Máme dvakrát až třikrát slabší ekonomiku, než jsou ekonomiky Německa, Rakouska, Francie, až pětkrát slabší ekonomiku, než mají Švýcaři. Žádné vlády toto neřešili, bohužel ani ta současná.

Jste spokojen s tím, že voliči loni na podzim vybrali změnu a sesadili Andreje Babiše z premiérského křesla?

Ano, přes výše řečené výhrady, nesmírně spokojen. Předchozí vláda byla nejhorší v novodobé historii ČR. Chaotická, naprosto nekompetentní, pro Evropu nesrozumitelná a závadná. Styděl jsem se za ni, když otevřeně hlásila, že chceme z Evropy hlavně brát, kdy vypočítávala, co jsme již získali... a přitom nechtěla na ničem s Evropou participovat.

To nejhorší, co jsem vnímal, byl ale fakt, že za osm let dokázala zcela zničit atmosféru v zemi. Že lidé začali vzpomínat na komunismus jako na lepší variantu života, že vrátila hesla typu „všetci kradnú“, „zaklekneme“, že udělala svými opatřeními ze statisíců lidí podezřelé zloděje. Strašlivé, sláva za to, že to skončilo.

Největším problém současnosti je bezpochyby pro občany i pro byznys energetika. Ceny rostoucí do nebes a pravděpodobnost, že to půjde ještě dál, nijak nemizí. Přestože má prezident omezené pravomoci, jakým způsobem byste chtěl coby prezident k řešení situace přispět?

Opakuji, prezident republiky má pro řešení problémů největší mandát od občanů. Musí ho v jejich prospěch využívat. Nesmí mlčet, je minimálně rovnocenným partnerem vlády, má ohromné slovo při jejím sestavování. Jeho hlas je nesmírně silný. To je základ.

Jednotlivé kroky jsou známé, jsou veřejně diskutované. Musí se uvést rychle a neprodleně do života. Nelze mlčet, resp. jen „se chystat na topnou sezónu“.

Premiér Fiala minulý týden ve svém projevu k národu mluvil o nutnosti docílit energetické suverenity České republiky s tím, že to potrvá dva až pět let a bude to hodně drahé. Aktuálně však situace s pokračováním dodávek ruského plynu nevypadá růžově. Jaké důsledky by mělo, kdybychom o něj během pár měsíců přišli? Je reálné dodávky z Ruska aspoň částečně nahradit odjinud?

Ano, po tomto projevu řada lidí vystřízlivěla, začali se spíše definitivně obávat budoucnosti. Lidé se svými složenkami, nájmy, jinými náklady, nemohou čekat dva roky, či až pět let.

Prezident, vláda, parlament mají povinnost se postarat o svoje občany. Především o svoje občany; pak, máme-li na to dost silnou ekonomiku samozřejmě i o uprchlíky. Nemůžeme, jako velmi malý a bezbranný stát být v čele militantní fronty proti Rusku. Okamžitá ztráta ruského plynu by pro nás měla fatální ekonomické důsledky. Doslova zastavení části českého průmyslu. Nejsme přitom majetkově dost zásobení, jako jsou bohaté státy (Německo, Rakousko, Francie, Skandinávie, Švýcarsko atd.), abychom materiální nouzi bez sociálních problémů a bouří mohli přestát. Přitom tyto bohaté státy o svojí energetické bezpečnosti a situaci s Ruskem přímo jednají, nejsou tak militantní, jako je naše politická reprezentace.

Nejsem žádný rusofil, nejsem ale ani člověk bez odpovědnosti za svoji rodinu, za společenství, ve kterém žiju. Je třeba jednat, konat, neunášet se nesmysly.

Ruský útok na Ukrajinu způsobil problém nejen s energiemi, ale jistě povede k naprosté změně geopolitického uspořádání světa. Jak to vidíte s Ruskem do budoucna? Bude možné po skončení války postupně jistou formu obchodní spolupráce navázat, anebo pro nás coby Evropu Rusko přestalo existovat?

Nemyslím si, že to bude tak závažné, jak říkáte. Nevěřím v naprostou změnu geopolitického uspořádání světa. Prostá školní znalost dějepisu a zeměpisu nám říká, že žijeme vedle Ruska více než tisíc let S válkami, bez válek. S naivitou, bez naivity.

Rusko nikam nepřestěhujeme, ani nezahrabeme do země. Je to obrovská země, s obrovským majetkem ve formě nerostného bohatství, s největším světovým jaderným arzenálem, s miliony lidí, kteří jsou vždy ochotni a schopni za svoji vlast umřít. Žasnu, že tyto triviálnosti si řada lidí u nás neuvědomuje. Chápu tyto lidi jako válečníky v teple a bezpečí jejich obýváků.

Rusko pro nás nemůže přestat existovat, stejně jako nepřestanou existovat světové oceány. Jedinou reálnou cestou je žít, a to velmi rozumně, jako kooperující sebevědomá země vedle této mocnosti. Tady a tak jsme se prostě narodili…

Závěrem otázka na Evropskou unii, jejíž jsme 18 let součástí. Jak EU ve vašich očích obstála v postoji a reakci na krizi způsobenou válkou na Ukrajině?

Vůči EU nemám žádné záporné, ani kladné předsudky. Chápu ji jako realitu, je obrazem současného vzepětí, či zmaru naší civilizace. Chápu, že současná situace je dalším krokem odkopování se v chápání prospěšnosti, či neschopnosti tohoto společenství řešit problémy svých obyvatel v soutěži 8 miliard lidí na celé planetě. A vaší terminologií, jedná se o ukázku, o příklad, zda tzv. političtí mazáci jsou schopní unést řízení světa. Já se obávám, že nikoliv.

