„Podfuk na Čechy i Němce.“ Petr Bystroň: Kdo to všechno platí

Migrační dohoda EU je podfuk, konstatuje poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň. V rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz přináší několik informací: Kdo dle jeho pozorování platí migraci do Německa, kdo platí „zelený boj“ a co brání účasti AfD ve vládě. Došlo i na plynové kotle. Mělo by zajímat Čechy i Němce.

Tento týden debatu v Česku opanovala dohoda Evropské rady o migraci. Hovořilo se o ní i v Německu?

No jistě. Byly toho plné noviny.

Česká vláda to prezentovala jako vítězství. Nebudeme muset přijímat migranty, jen zaplatíme za nepřijatého „pokutu“. A vzhledem k tomu, kolik hostíme Ukrajinců, přechodnou dobu, ani to ne. Lze za to české vládě blahopřát?

Objevil se nový termín. „Klimatický uprchlík“. Čili ne uprchlík ze země, kde je válka, ale kterou ničí změna klimatu. Jak si ten termín, který se razí v Německu, má občan přesně vysvětlit?

To souvisí s tou výše popsanou agendou. Globalisti si zavedli tento pojem, aby měl právo migrovat v podstatě kdokoliv. Má to snad jen jednu výhodu: Když u nás bude blbé počasí, můžeme to zkusit uplatnit a migrovat na Floridu.

V ČT běžel francouzský dokument o Angele Merkelové. Vyznění bylo: Zachovala se lidsky, když v roce 2015 přijala migranty. Kdybyste v dokumentu dostal pár minut, čistě teoreticky, co byste dodal?

Obrácení pravdy na hlavu. Lidské by bylo pomoct co nejvíce uprchlíkům. Když se těm lidem pomáhá v regionu, ze kterého jsou, dá se zabezpečit za stejné peníze třicetkrát více osob. Merkelová nepomohla uprchlíkům, ale těm firmám a organizacím v Německu, které se na tom živí. Je to obrovský byznys, teče tam 50 miliard eur ročně. I díky tomu je Caritas největším soukromým zaměstnavatelem v Německu. To vše platí německý daňový polatník.

Tak prý zničení Nord Streamu plánoval osobně náčelník ukrajinského generálního štábu Zalužnyj, informují média. Způsobuje tato spekulace v německém veřejném prostoru údiv?

Když šlo hned po výbuchu o to, aby německá policie vše propátrala a zajistila důkazy na místě činu, bylo veřejnosti oznámeno, že ani speciální jednotky nemají takovou výstroj, aby se mohly potápět do hloubky 70 metrů. A teď nám stejná média servírují story, že tuto výstroj měla partička Ukrajinců, která si pronajala soukromou jachtu, se kterou se tam dopravila. A tyhle tajné informace údajně leaknul americký voják na gamingové platformě Discord. Prosím, když tomu chcete věřit…

Mně přijde pravděpodobnější informace, kterou vyrešeršoval renomovaný americký novinář Seymour Hersch. Podle něj za tím atentátem jsou tajné služby USA ve spolupráci s Velkou Británií. Mimochodem: Zabránit tomu, aby se Nord Stream II dal do provozu, byla priorita americké zahraniční politiky v daném regionu už za Trumpa. Potvrdila mi to osobně bývalá velvyslankyně USA v Dánsku.

Předseda CDU Friedrich Merz sdělil, že s vámi, tedy s AfD, nikdy spolupracovat nebude. Nevzbuzuje to ve vás osobně marnost? Bez CDU nemá nejspíše AfD valnou šanci někdy vládnout.

Pan Merz se tím staví proti vůli voličů. Drtivá většina obyvatel nechce ta zelenorudá zvěrstva, kterými je terorizuje současná vláda. Lidi chtějí normální konzervativní politiku. Tomu odpovídají výsledky voleb – i dnes máme v Bundestagu i ve všech velkých zemských parlamentech ekonomicko-liberální a společenskou konzervativní většinu. CDU, AfD a FDP mají teď, v tomto momentu, v Bundestagu většinu. Mohli bychom vládnout Německu. Stojí tomu v cestě jen hrstka funkcionářů CDU. Pokud se situace dále vyhrotí, může to taky skončit tím, že Merz přijde o post předsedy. V několika zemích je AfD už silnější než CDU a tamní politici obou stran k sobě mají programově i lidsky bízko a budou chtít spolu být v koalici. Místo toho je Merz nutí ke spolupráci s úhlavními nepřáteli – komunisty a Zelenými.

Zaznamenali jsme, že zákaz prodeje kotlů na plyn se v Německu zatím odkládá. Je to nějaké „velké vítězství“ a „bod zlomu“?

Bohužel ne. Je to jen malé zbrždění celého procesu. V Německu se již dostalo na veřejnost, že Zelené financovali americké firmy a miliardáři, kteří teď profitují z těch legislativních změn. I to NGO Fridays for Future, které rok před volbami vytvářelo celospolečenskou poptávku po Zelených, bylo financováno ze zahraničí. Tyhle struktury jedou dál. Je to stejné jako s tou migrací. Zabouchnete jim dveře před nosem a oni vám vlezou záhy dovnitř oknem.

