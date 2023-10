„Podřezáváme si pod sebou větev!“ EU a Green Deal? Jasné argumenty. Expert promluvil

„Málem jsem se tady z toho zvředil, protože nám elektřina vyskočila třikrát nahoru.“ Nedávnou minulost připomíná i s kapkou černého humoru a s nadsázkou někdejší poslanec Jaroslav Holík (SPD), jenž se dlouhodobě zaměřuje na oblast životního prostředí. Rozporuje, že ochrana klimatu jde ruku v ruce s prosperitou. Nadhodil se smíchem i otázku, zda by nebylo vhodné nainstalovat křemíkové destičky na kamiony.

reklama

Někde jsem zachytila zprávu o tom, že se vytváří nad západní Evropou tepelná kupole. To znamená, že říjen bude obzvlášť horký a bude nás stíhat jedna vlna veder za druhou. Na začátek, co vy na to?

Tuto zprávu jsem zaznamenal také, samozřejmě, že to potvrdit nemůžu. Je docela možné, že se někde snížilo proudění větru a stále k nám vane jižní vítr… Samozřejmě nejsem meteorolog. Cítím to jen na vlastní kůži, raději bych to vědecky nevysvětloval.

Koneckonců září bylo nejteplejším obdobím od začátku měření. Ještě že nežijeme v jižní Británii…

(úsměv) To není snad ani Velká Británie. Proudění spíš prochází diagonálou přes Alpy, Střední Evropu a mizí dál v Bělorusku.

Jistě, pojďme k věci. Každý den se setkáváme dost tvrdě s jasnou představou o tom, že Zelený úděl bude stále konstantní a vůbec nic se nezmění. Jak to vidíte vy?

Množství lidí vzrůstá a více méně každý z nich vyžaduje nějaké podmínky pro své přežití. Vůbec si neuvědomujeme, že si nařezáváme větev, na které sedíme.

A co racionální pojetí? Používá se někdy?

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 43888 lidí

Jenže je tu skupinka lidí… Dřív bychom možná řekli „grýnpís“, dnes „grýndýl“? Stále předkládají zelené argumenty. Sama o tom hovoříte, že zažíváme boom. Ano, všude musíme dát křemíkové desky na střechu. Jenže základem je křemíková destička, která při účinku světla produkuje elektrickou energii. A pokračuji dále, že výroba čistého křemíku je poměrně složitá. Už jen tento proces je ekologicky hrůzný a dělá se v Číně. My v Evropě si mneme ruce, jak budeme zachraňovat naši planetu, a někde o pár tisíc kilometrů dál se valí obrovské mraky škodlivin. Je to trošku krátkozraká politika. Z jedné strany něco děláme, a neuvědomujeme si, že řadu věcí ničíme.

Prostě, v Evropské unii se dělají v současné době zásahy naprosto nesmyslné. Jdeme z jednoho extrému do druhého. Ano, potřebujeme ušetřit. Tak Německo zruší atomové elektrárny a zruší tepelné elektrárny, a slunce a vítr nás zachrání? Připomínám, jak do toho vstoupila ještě Francie, kde jeli výrobu tří čtvrtin elektřiny z jádra. Málem jsem se tady z toho zvředil, protože nám elektřina vyskočila třikrát nahoru. Přitom jsme na výrobu soběstační.

Bohužel, ještě musíme brát ohled na nesmyslné smlouvy…

Musíme naši elektřinu dodat, abychom ji zakoupili dráž. No, já jsem ty smlouvy nepodepisoval.

Psali jsme: Trapas slovenského premiéra u voleb. Sezval novináře, ale zapomněl občanku „Chcete, aby vaši loď řídil zločinec, nebo de*il?“ S otcem a synem o budoucnosti Slovenska Poslankyně ODS Decroix k výročí Mnichova: Nezradit, nenaletět chcimírům Nešťastná Arménie. Naivní víra v Západ a ruský byznys. Takto se mění svět, ukazuje Hoffman

Do jaké míry už se budou lidé vůbec stydět brát normální benzín, protože je potřeba elektrifikovat?



Nám elektřina chybí, ale budeme elektrifikovat. Od roku 2035 zakážeme výrobu spalovacích motorů?

Nikdy nebylo žádné nařízení např. o tom, že od 1. 1. 2019 zakážeme parní stroje a přejdeme na spalovací motory. Tomu se smějeme, jenže termíny si dáváme stále stejným způsobem. Elektrifikaci ve městech? Ano, to beru.

Tak, jsou i alternativy, ne?

Zelení tvrdí, ať přejdeme na vodík. Ale i ten musíme opět někde získat. Jeho molekulu tvoří jeden proton a jeden neutron. Jestli mám jakoukoli jinou nádobu třeba na zemní plyn, který nějaká vrstva obalu drží, tak uniká. My ten vodík musíme nějak vyrobit. Máme dvě možnosti. Buď elektrolýzou, nebo pak druhou možnost, a to krakováním nebo rozkladem zemního plynu. Jenže zase mi uhlík někde zůstane…

Nemusíme jít do detailního chemického rozboru. Jistě je to hůř realizovatelné.

Ještě vysvětlím. Nejvíce vadí „grýndýlům“ oxid uhličitý. Uvědomme si, že v atmosféře je zhruba 80 procent dusíku, 20 procent kyslíku a zbytek vodních par atd. Abychom ho vycucli a zmáčkli…

Všichni už přeci mají „elektriku“ a výrobce vozů Škoda zůstal v Mladé Boleslavi. Takže v pořádku?

Ano. (úsměv)

Já už dávám velmi jednoduchou rovnici. Říkávám ji i při svých přednáškách. Českou republikou projede denně asi padesát tisíc kamionů, v průměru. Výkon motoru je kolem pěti set koní. Žádný nejede samozřejmě na plný plyn, zřejmě udržují provoz tak na dvě stě kilowat, a teď krát padesát tisíc? Jsme na čísle, které je pětkrát vyšší než výroba z Temelína nebo Dukovan? Možná bychom mohli dát také na kamiony křemíkové destičky. (smích) Tak, je to krutý vtip.

Tak buďme pozitivní. Jakým způsobem se daří prosazovat novely, pozměňovací návrhy, které by mohly vést aspoň k drobnému posunu k lepšímu? K tomu, aby nás zcela nezdevastoval Green Deal?

Musíme hlavně omezit množství převáženého materiálu. Proč taháme zeleninu ze Španělska, když ji dokážeme vyprodukovat sami? Neděláme nic jiného, než že přetahujeme všechno z jednoho místa na druhé. Alespoň trochu rozdrobením míst výroby a spotřeby bychom měli udělat něco pro vlastní tělo.

A vaše osobní zkušenost?

Dřív jsem měl topení elektřinou, a musel jsem se vrátit k topení na tuhá paliva. Sláva bohu mám teď to nej, nej zařízení. Je pravda, že přitom spotřeba dřeva klesla asi na polovinu. (úsměv)

Psali jsme: „Biomasa“ Jacques začíná radit Fialovi, přijde si až na 50 tisíc. Do práce může jezdit s manželem Jourová se pustila do EU: Šílená komunikace. Chceme poroučet i dešti Slovenské volby: Panské rady z Prahy? ČT či Tomáš Cikrt. A jako vrchol odhalený starosta Novotný USA opět na suchu. Hádky o financování Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE