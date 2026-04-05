„Poplašná zpráva? Bohužel realita.“ Beran: Větrníky u pacientů

Developer chtěl stavět větrný park v těsné blízkosti Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Pacienti se na to měli dívat z okna. Stavební úřad námitky lékařů zamítl?
Ne, bylo to ještě horší. Specializovaný stavební úřad DESU dospěl k závěru, že zdravotnické zařízení v blízkosti větrného parku není účastníkem řízení a nemůže tedy proti té výstavbě podávat žádné námitky vůbec. Podobně jako Zuzana Mrázová ve svém dopise budoucím signatářům petice, tentokrát se ale jiný úřad odmítl bavit i s lékaři o poměrech pacientů. Tohle už není normální ani u českého lobbingu energetických tunelů. U solárních baronů a v energetické krizi se jenom okrádali lidé, tady to má škodit nemocným v přímém přenosu a lékařům vláda vzkázala, že „nejsou účastníky řízení“ s větrným baronem. Je to na podání k mezinárodnímu Červenému kříži z humanitárních důvodů, něco takového kolegové zvažují.
To snad není možné?
Kdybych to neviděl v papírové podobě s razítky a s odvoláním, skoro bych se něco takového bál publikovat, aby mě neobvinili ze šíření poplašné zprávy. Rehabilitační ústav Kladruby patří k našim nejstarším a nejvíce prestižním léčebnám, byl oficiálně otevřen 1. prosince 1947. Jsou zde pacienti po vážných úrazech (např. páteře, mozku, míchy), operacích pohybového aparátu, amputacích a zlomeninách a zotavují se také po neurologických onemocněních (např. cévní mozkové příhody – mrtvice).
To se těch pacientů nikdo nezastane?
Vypadá to, že je naše koalice, kterou volili především odpůrci grýndýlu, připravena jít při jeho prosazování i přes mrtvoly. V tomto případě doslova a fyzicky, hluk léčbě nepomáhal nikdy, infrazvuk podle lékařských výzkumů vyvolává namísto pohody pocit stresu a používá se u hororů v některých kinech, aby se lidé lépe báli. Blikání – stroboskopický efekt – může mít zejména pro neurologické pacienty fatální účinky. Budou se na tu krásu moci koukat z okna památkově chráněné budovy.
Vizualizace: Větrníky v blízkosti RÚ Kladruby
Rehabilitační ústav Kladruby je i památkově chráněný?
Rehabilitační ústav Kladruby je veden jako kulturní památka České republiky. Jedná se o krásnou ukázku funkcionalistické architektury z období konce 30. let. Budova ústavu má historickou a architektonickou hodnotu, jakékoli úpravy podléhají schválení památkářů, chrání se především její původní vzhled a charakter, tedy včetně okolí.
DESU nemůže vylučovat z řízení ani majitele takovéto vzácné historické budovy, i kdyby byla bez pacientů a zdravotnického provozu.
Kdo je ten tajemný DESU?
DESU je zkratkou pro Dopravní a energetický stavební úřad. Je to speciální stavební úřad státu s celostátní působností, vznikl v rámci novely stavebního zákona za minulé koalice. DESU povoluje velké a důležité stavby, zejména dálnice, železnice, letiště, elektrárny, elektrická vedení a plynovody a řeší také odvolání a vyvlastnění u těchto staveb. Funguje podobně jako místní stavební úřad, ale s celostátní působností pro velké stavby.
Podle § 17 stavebního zákona je Dopravní a energetický stavební úřad správním úřadem s celostátní působností ve věcech stavebního řádu podřízený Ministerstvu dopravy.
V rámci dělby resortů spadá tedy DESU do pravomoci SPD?
Ano, bohužel. Za tuto stranu jsem před osmi lety kandidoval, ale byl to trochu jiný energetický program než devastace české krajiny a stavba větrníků u nemocnic. Pomáhal jsem jim tehdy s formulací energetického programu do voleb, a ten byl dosti odlišný a také úspěšný, koneckonců s ním i Tomio Okamura a Radim Fiala tehdy uspěli. Tehdy to byl program energetické bezpečnosti a proti solárním baronům.
Chcete tuto situaci nějak komentovat?
Raději ne. Při počtu čtenářů, kteří si tento rozdíl uvědomí, to nechci dělat ještě horší. Mám v SPD řadu kolegů i přátel včetně vedení, a pokud vedení strany nezvládlo ve svěřeném resortu skandál takovéhoto kalibru, je ještě čas na nápravu. Věřím tomu, že SPD jako koaliční strana toto řádění akceleračních zón zastaví. Prostředků na to má dost, mají náměstky ministrů na každém ze zúčastněných resortů (MMR, MPO i MŽP), ministra dopravy, ten je nadřízeným a zřizovatelem DESU, předsedu Poslanecké sněmovny a Hospodářského výboru. S takovouto výbavou se dá už uhrát velmi silný protest, který bude vidět, zejména když naše energetická oligarchie s investory znásilňují i evropské zákony a práva občanů. Nejde jenom o „jiný názor“, jde o protiprávní jednání, které je nutno zarazit, a také jiné pozemky, než kde se to má stavět.
Nelze tu jenom donekonečna lhát, vydávat neoprávněný byznys energetické mafie za „evropské závazky“ a tvářit se, že o tom nikdo z Parlamentu neví. To už je opravdu trapná situace.
Jak by se mělo postupovat?
Kde mají být akcelerační zóny, jsme probírali už mockrát, na nepoužitelné půdě, a ne na zemědělské půdě v obydlených oblastech, dokonce v tomto případě v blízkosti nemocnic nebo i rekreačních oblastí a kulturních památek. Vláda dělá něco jiného, než se po nás v Bruselu chce. Tak, jak to dělají, to není jenom nezákonné, je to i ekologicky a kulturně zvrhlé.
Zajímavý je ovšem i další článek 15d téže směrnice, který se jmenuje Účast veřejnosti a ukládá, že členské státy zajistí účast veřejnosti na plánech akceleračních zón. V související směrnici se pak praví ve článku Konzultace, že musí být návrh plánu zpřístupněn zúčastněným orgánům, tedy obcím, a veřejnosti a musí jim být dána včas skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo programu a doprovodné zprávě o vlivech na životní prostředí před přijetím plánu nebo programu nebo před jeho předáním k legislativnímu postupu.
Tvorba vyhlášky s mapou akceleračních zón je legislativním postupem zcela nezpochybnitelným. Ministryně Zuzana Mrázová, která to má na starosti, tento dialog s obcemi a s občany ve svém dopise v rámci tohoto legislativního postupu odmítla. Skutečná příležitost není dát na to lidem 7 nebo 15 dní, to je od vlády sprostý postup, aby se lidé nestihli vyjádřit anebo si toho v mnoha případech ani nevšimli.
Mgr. Zuzana Mrázová
Jaká je vaše zkušenost s reakcemi jiných politických stran?
Státní energetickou koncepci, jejímž jsem spoluautorem, tedy té původní, jsme dělali napříč politickým spektrem. Mám tedy zkušenosti s reakcemi všech politických stran. Pokud se bavíme s některými politiky i s voliči ANO nebo některými od ODS a Starostů, nikdo tomuhle tunelování energetiky za cenu devastace krajiny nefandí. Odmítnutí dalšího větrného tunelu a s ním související devastace krajiny je konsensus napříč politickým spektrem, tím nemyslím akcelerační zóny na těch místech, které určila Evropská unie, tam by to mělo naopak velkou podporu, kdyby to někdo podle zákona dělal. Ale snaha energetické mafie prosadit svou jde také napříč politickým spektrem, čehož jsme ostatně po volbách v přímém přenosu svědky.
Je to tedy „lidé versus energetická mafie“?
V podstatě ano. Namísto energetických potřeb budoucí generace mluví ti, kdo nás v roce 2022 přivedli do energetické chudoby a zlikvidovali část průmyslu, a prosazují „svoje energetické zájmy“. Ve skutečnosti investice drahých zařízení do prostředí se zápornými cenami, které jim má stát doplatit. Na druhé straně stojí „ekologické iniciativy“ prosazující blaho české přírody tak, že zničí krajinu a ornou půdu a ohrozí podzemní vody, postaví lidem monstra doslova u domu a vyvolají další tunel jako za solárních baronů, kteří se převlékli do větrných a chtějí tento zvrhlý byznys na dalších 20 let. Dvě party se dohadují, jak nás zase okradou, to není dialog o stabilní soustavě. Dohodli se, že jednu třetinu náhrady za uhlí si tu za násobné ceny s podporou státního rozpočtu vyrobíme a zbytek si přes burzu dovezeme. Neznámo odkud v dnešní době, ale už se dohadují, jak na tom vydělají.
Jak toto ovlivňuje zastupitelskou demokracii?
Energetická mafie je velmi bohatá, ale poměrně málo početná. Od ní nedostal hlas skoro nikdo. Mají ale dost prostředků, aby se pokoušeli ovlivňovat a „motivovat“ politickou scénu na nejvyšších úrovních včetně krajů. Mají i peníze, aby platili médiím za omílání pouček a propagaci „odborníků“ z aktivistických kruhů, kteří urážejí a nálepkují všechny dokola. Ale nemají dost hlasů. To je před volbami klíčový moment, pokud si lidé to věčné nedůvodné zdražování a související ničení krajiny už nechtějí nechat líbit. Zdražování v tomto případě neznamená, že by se něco dováželo dráže, elektřinu vyrábíme stále za stejnou cenu. Drastické zdražování znamená v takové situaci pouze jedno: že si u toho někdo více nakrade a lidé mu to budou ze svého platit. Kolik z nás volilo takovou vládu, která by zavedla takové pořádky, případně politiky, kteří se na to budou mlčky koukat ve druhé řadě?
K čemu tedy ty větrníky jsou?
V pojetí české energetické oligarchie je to především stroj na peníze. Sám o sobě není levný, vyrobí elektřinu za dražší peníze než uhelná elektrárna i s emisními povolenkami a 10x dráže než jaderná. I když jsou v blízkosti jakéhokoli objektu, jsou větrné parky zapojovány do distribuční a přenosové soustavy. Tváří se tedy jako samostatná elektrárny prodávající na Lipskou burzu, nikoli jako komunitní nebo závodní či areálový zdroj, což je také v rozporu s evropskou směrnicí.
Ta elektřina poteče z Kladrub až do Lipska?
Elektřina je líná a drží se fyzikálních zákonů. Z Kladrub do Lipska a nazpátek jenom proto, aby na tom nějaký tunelář vydělal, se jí určitě chtít nebude. Elektřina spokojeně zůstane v energetické soustavě někde u Kladrub, ale do Lipska a nazpátek potečou peníze, ty tak líné nebudou.
Dobrá. Když ne elektřina, popište alespoň, jak potečou ty peníze do Lipska z Kladrub.
V době velkého větru je velká konkurence z Německa a ceny v Lipsku jsou mizerné nebo záporné. V době bezvětří zase elektrárna nevyrábí, ceny bývají sice extrémní, ale větrníky nemají zboží. Představme si, že je cena kontraktu větrného barona s českou vládou 3 koruny dvacet haléřů, to je částka, kterou jim v aukcích nabízí ministr Karel Havlíček. Pokud použijeme namísto dotovaného výkupu vládní garance na cenový rozdíl trhu (Contract for Difference – CfD), funguje to asi takto:
Když je mizerná cena na burze, například dvacet haléřů za jednu kWh, prodá ji majitel větrného parku za tuto cenu do Lipska;
Z našich daní obdrží z Prahy doplatek do té „své“ ceny. Tedy zbývající 3 koruny.
Za levné peníze elektřinu z burzy z Lipska nakoupí jiný subjekt, dodavatel elektřiny;
Ten to obvykle za vysokou a mnohdy fixovanou cenu prodá českému zákazníkovi. Současné nabídky ČEZu pro domácnosti se pohybují mezi 3,50 a 4 Kč/kWh.
Rekapitulace je následující:
a) Peníze z Lipska pro větrného barona a do Lipska od dodavatele elektřiny budou v objemu 20 haléřů. Tedy zanedbatelné;
b) Peníze z Prahy větrnému baronovi budou 3 koruny z našich daní;
c) Peníze z Kladrub nebo z domácností dodavateli elektřiny budou 3,50 až 4 Kč/kWh.
V tomto systému při nízké ceně se elektřina na burze otočí velmi levně. Elektřina do Lipska nedoteče vůbec a těch peněz na burzu také velmi málo. V případě, že bude cena v Lipsku nulová, tam nepoteče elektřina ani peníze. Celý tento podvod se odehrává v České republice. Když si to spočítáme, nezaplatíme jenom tu předraženou cenu, ale zaplatíme ji takto dokonce dvakrát. Živíme drahého větrného barona i s veksláky.
Proč s touhle podporou nestaví třeba byty pro mladé rodiny, kdyby se dostaly do tíživé situace, vláda za ně doplatí? Těm naopak dají drahou elektřinu, a ještě k tomu emisní povolenky, aby neměly na výchovu a zajištění dětí.
Jak je to s náklady na sítě?
Tam to zaplatíme potřetí na vysokých nákladech sítí při připojování větrných parků na zemědělské půdě. ČEZ nemá na to, aby opravil nadzemní vedení v obcích a zakopal je podle vyhlášek pod zem, ale tohle budeme „solidárně“ platit v ceně elektřiny.
Kdyby vláda dělala to, co jí nařizuje evropská směrnice RED III, dodatečné náklady by vůbec nevznikaly. Většina těch nepotřebných ploch v souladu s evropskou legislativou je v průmyslových oblastech, které jsou již spolehlivě a poměrně hustě zasíťovány.
Připojování větrných parků na zemědělské půdě, kde je v Evropě jejich stavba také nezákonná, ale něco stojí. Takže si za zničení půdy, kterou naši předkové 1500 let používali ke své obživě, zaplatíme zvýšenou sazbu za sítě. Doma budeme mít staré vedení a transformátory s kapajícím olejem, protože na nová už po zdražení sítí pro barony nezbude.
Ptám se jako laik. Neříkejte mi, že kdyby byla v nemocnici větrná elektrárna, nemohla by s baterkami sloužit alespoň jako záložní zdroj světla?
Problém je technický. Nemohla. Ona totiž není v té nemocnici, i když je vidět z okna a obtěžuje pacienty hlukem, blikáním a infrazvuky a při vhodném větru rozsévá na okna operačních sálů mikroskopický karcinogenní prášek. Mezi léčebnou a větrným parkem jsou elektrické sítě, energetická soustava. Ty jsou „živé“ pouze když je v nich elektřina s frekvencí 50 Hz, a jinak nefungují. Při blackoutu jsou elektrické sítě mrtvé a elektřinu z větrné elektrárny do domu ani do obce nedostanete, i kdyby bylo to monstrum ve vzdálenosti 460 metrů jako v případě pana Mause a firmy DECCI, která mu to tam proti jeho vůli postavila a přes protesty zatím provozuje. Větrná elektrárna může blackout ve větším množství takových zdrojů snadno způsobit, ale neumí se z něj už dostat. Neumí oživit elektrizační soustavu, to umí jenom stabilní zdroje.
Jak dále?
Dnes jsme hovořili o otřesném případu, kdy se celostátní stavební úřad odmítl bavit s léčebným ústavem. V Kladrubech se léčí vozíčkáři, lidé po mozkové příhodě a lidé s poruchami pohybového ústrojí. Ti by defenestraci politiků a stavebního úřadu asi nezvládli, i když lékařský personál, se kterým jsme měli možnost hovořit, by se asi příliš pobízet nedal. Ale i my ostatní bychom se měli připravit na to, že si to nenecháme líbit. I ti, kterých se to dnes přímo netýká, to budou platit, a věřte odborníkům, levné to není. Když si vláda dovolí toto čtyři měsíce po nástupu, jak bude vypadat vybírání z emisní povolenky z našich domů za dva roky? Věříte jim, že opravdu nebudou? Nebo se staneme předmětem dalších pokusů na lidech jako v případě nedávného covidu a očkování, tentokráte v oblasti energetické chudoby. Zaplatíme dražší elektřinu a pak nebudeme mít na emisní povolenky z vlastního domu? Nechají vám ho, anebo nechají banku vám ho zabavit?
Když si úřad pod správou politiků dovolí toto k věhlasnému zdravotnímu ústavu ještě před vyhlášením akceleračních zón, co si bude dovolovat potom vůči prostým lidem?
Praktický návod, jak se k odporu vůči stavebnímu řízení větrných parků připravovat, zveřejnil Ivan Noveský zde – doporučuji nastudovat.
Jsou v tom i zkušenosti z okolí Kladrub z tohoto rozhovoru.
