Erik Best: Pavel může Hrad obhájit. Záleží na jediné věci

Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Na konání sudetoněmeckého sjezdu ve vztahu k naší zemi je podle Erika Besta nejzajímavější to, jak přesně se rozdělila politická scéna na opozici a vládní tábor. Bylo to samozřejmě nejvíc vidět ve sněmovně ve vztahu k tomu usnesení, které konání té akce odsoudilo. Skoro jsme to sice mohli očekávat, ale zajímavé je to z hlediska pozice ODS. “Známe zaměření prezidenta, STAN, Pirátů, lidovců a dalších v této věci, ale ODS měla možnost změnit svou dosavadní proněmeckou politiku, kterou založil nikoli Klaus, ale Fiala. Místo toho pan Kupka dokonce prohlásil, že v sudetoněmeckých dokumentech není ani slovo o Benešových dekretech. Buď ty dokumenty nečetl, anebo lže, protože to tam mají a to docela jasně. Takže ODS přijala evropskou politiku se vším všudy, i když je proti euru,” míní analytik.
Promeškali občanští demokraté šanci na osamostatnění se v rámci opozičních sil a tím být výraznější? Podle Erika Besta lídři této strany nerozumějí změnám, které se ve světě dějí.
“Nevím, jestli to bylo záměrné, protože tam jsou málo známé vlivy. Ale dějí se obrovské změny ve světě i v Evropě a ODS bude úplně vedle, zcela mimo dění. Pro tu stranu je to katastrofické. Jsme v situaci, kdy málo z těchto politiků chápe, co se děje. Pan prezident Pavel je na tom podobně. Buď je donucen podporovat evropskou politiku, anebo má poradce, kteří tomu nerozumějí a nevědí, jaké jsou v EU problémy. Když razantně evropskou politiku přijímají, a Posselt je obrovský podporovatel eurofederalizace, výsledkem sudetoněmeckého sjezdu je větší rozdělení ve společnosti,” konstatuje.
Zastavuje se u pozice ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO, který se jako jeden z mála, ne-li jediný, z vrcholných politiků ANO postavil na stranu sudetoněmeckého sjezdu a odmítl hlasovat pro zmíněné sněmovní koaliční usnesení.
„Pokud bych musel hodnotit pana Plagu, tak tento jeho postoj je podstatně menší zlo než to, co udělal se školstvím. Z tohoto hlediska je to očekávatelné, ale jeho působení ve školství je daleko horší. Pokud nemáte doma malé děti, není to tak vidět, ale je to obrovský problém a do budoucna to bude horší. Pan Plaga s tím ne že nic nedělá, ale naopak dělá ještě větší škody,“ zhodnotil.
Podle jeho slov se přítomností Roberta Plagy ve vládě ukazuje, že si česká vláda nemůže ve všech ohledech dělat cokoli chce. Na druhou stranu podle něho není pravda, že by Česká republika nemohla dělat v řadě oblastí suverénní politiku. Dává jasný příklad.
“Andrej Babiš umí rozšířit obzory. Například jeho politika vůči Číně je toho důkazem. Američané jsou jasně proti, přečtěte si, co píše Sinopsis, který je de facto mluvčí amerického velvyslanectví ve věcech Číny. Pan Babiš říká, že tam možná pojede a odsoudil cestu pana Vystrčila na Tchaj-wan a nedal mu letadlo. Takže má nějakou odvahu. Je otázka, zda to nakonec dokáže dotáhnout do konce. Určitě je to nyní lepší než za minulé vlády. Babiš tuší, kde jsou hranice. Občas je posunuje, ale stále tam jsou,” sděluje Erik Best.
Jak naproti tomu vnímá politiku prezidenta Petra Pavla, ze kterého si část veřejnosti otevřeně utahuje, že skutečným prezidentem je poradce Petr Kolář? “Když začali Pavla připravovat na tuto pozici, někdy v roce 2014, tak si vytipovali nějakou politiku a situace tehdy byla taková, že se evropská agenda měla navrch. Jenže to se změnilo, ale lidé kolem Pavla u té původní politiky zůstali,” míní politický pozorovatel.
Jak vidí Erik Best šance Petra Pavla na obhajobu prezidentského mandátu?
Co se musí stát, aby Pavel prohrál a naopak, aby si křeslo hlavy státu uhájil?
Sudetoněmecký sjezd odhalil, že je Petr Pavel stoprocentně na straně Německa a určité tamní politické skupiny. Jakou roli to v prezidentských volbách bude hrát?
Co znamená nový soukromý pořad Václava Moravce pro politiku, samotného moderátora, ale hlavně pro Českou televizi?
V čem ČT možná nevědomě Moravcovi pomohla?
Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v celém videu na youtubovém kanálu ParlamentkyTV ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku