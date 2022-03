„Rakušan, to je jen...“ Co STAN skrývá? Petr Holec ze zákulisí

reklama

Europoslanec Polčák mínil inkasovat skoro 8 milionů za prosazení odškodnění obyvatel Vrbětic a okolí. Po veřejném tlaku se odměny nakonec vzdal. Co to vypovídá o politikovi a právníkovi Polčákovi? Jde o jeho jediný exces v politice?

Polčák je spíš politický podnikatel než politik, takový nenápadný zákulisní bača, co si nikdy nenechá ujít jedinou korunu. Před časem se radši uklidil do štědře honorovaného stínu europarlamentu, domácí politiku ale bačuje dál. A teď prostě zkusil bačovat i Vrbětice, to je přesně on. Moderně se tomu říká monetizovat svůj politický vliv a málokdo je v tom větší machr než právě Polčák. A že má fakt celostátní přesah! V minulosti kádrově řešil i pražské veřejné firmy, ty pro změnu s podnikatelem a někdejším mecenášem STAN Michalem Redlem, jenž býval blízkým spolupracovníkem Radovana Krejčíře. I Redla stíhala policie, na rozdíl od Krejčíře ale nakonec od soudu utekl díky „papírům na hlavu“, které ho částečně zbavily svéprávnosti. Polčák tehdy kvůli tomu znovu nekandidoval na místopředsedu STAN, dopřál si oficiální detox. Krejčíř je přece jen formát. Vloni už se ale zase cítil dostatečně čistý, aby se do vedení strany vrátil. Připomíná tzv. oběhové hospodářství.

Jakou pozici má Polčák v hnutí STAN, kde je formálně místopředsedou? Jaké uspořádání existuje mezi ním, ministry Rakušanem a Gazdíkem a Věslavem Michalikem, o jehož vlivu se vykládají příběhy?

STAN je byznysová parta bez jasné politické ideologie a Polčák patří mezi „hotové muže“, jak se říká v podsvětí. Ať má zrovna ve straně oficiálně jakoukoli funkci, patří mezi ty, co posvěcují klíčové věci. A stejně tak Michalik, důležitý mecenáš strany a stále i místopředseda. Vzpomeňte si, s jakou posvátností o něm mluvil nejen Jan Farský, když šlo o podivné sponzorské dary, které STAN po volbách radši vrátil, i když nějaký čas zkoušel taky vzdorovat jako nyní Polčák. Když prostě „Věšek“ řekl, že jsou ty peníze čisté, tak prostě byly čisté a hotovo! Rakušan s Gazdíkem jsou jen nádeníci, kteří se mění podle své politické popularity a schopnosti získat ve volbách hlasy, a tím i vliv pro stranu.

STAN přivedl do Sněmovny i Senátu řadu vážených lidí, na druhou stranu: Michalik, kyperští sponzoři, Farský, teď Polčák. Čím to, že zrovna toto hnutí mělo za dobu vlády nejvíc PRových skvrn?

Zaprvé to vychází z byznysového uspořádání STAN, které jsem popsal. A zadruhé je to i tím, že STAN dlouho ve velké politice nikoho nezajímal. Nejřív to byl sněmovní a vládní přílepek TOP 09, jehož tehdejší šéf Gazdík se na sebe hrozně rád dívá v televizi. Když ale začala TOP 09 padat, zkusil se STAN stejně účelově přilepit na lidovce. Zbyly z toho ale jen chlapecké volební billboardy, na nichž se Gazdík vede za ruku s někdejším šéfem lidovců Bělobrádkem. Pak si STAN zkusil koupit miliardář Dědek... Po něm se strana spojila s Piráty. Takhle promiskuitní minulost u nás nemá žádná partaj a že politika střídání partnerů fakt přeje.

Jak vlastně dopadlo povolební vyrovnání STAN s Piráty? Zůstala mezi nimi nějaká hořkost? Lze vidět sympatie k Pirátům za to, že se liberální média nestydí něco „bouchnout“ na STAN?

Hořkost samozřejmě zůstává na straně Pirátů, za parťáckou pomoc STAN při redukci pirátských poslanců ve volbách z 22 na čtyři se úplně neděkuje. Jinak STAN se s Piráty už vyrovnal byznysově, jak bývá jeho dobrým zvykem. Před vstupem do vlády Petra Fialy strana řekla, že do ní půjde navzdory koaliční smlouvě i bez Pirátů. Načež Starostové oznámili, že do příštích sněmovních voleb jdou bez Pirátů. Prostě je „prohodili“, jak říkají v byznysu.

Podle průzkumů publikovaných v ČT vládní koalice boduje a lid ji oslavuje. Je tomu nyní, v současné situaci skutečně tak?

Je to první „válečný“ průzkum a v nich obvykle bodují vládní a hlavně premiérské strany. Podobně jako nyní SPOLU proto bodovalo na začátku první vlny covidu i ANO, tehdy mělo 33 procenta. Jakmile ale začneme sklízet negativní socioekonomické plody války a lidi začnou ještě víc chudnout, volební preference stran se nejspíš změní. A zvlášť, jestli si vláda neuvědomí, že není vládou jen svých voličů a navíc nemá hlas většiny společnosti.

