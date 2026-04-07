„Rozhodoval, co smí ven.“ Lukačovič! Konečná řekla víc než Babiš

Paní poslankyně, mezi nejvíce diskutované problémy těchto dní patří ceny pohonných hmot. Jaký očekáváte vývoj? A co říci na postoj naší vlády?
V Bruselu se šíří panika. Poslední tankery, které z oblasti Perského zálivu stihly vyrazit před začátkem války, již dopluly do evropských terminálů a nikdo neví, kdy se průliv otevře a dodávky se znovu obnoví. Evropský komisař pro energetiku Dan Jørgensen už poslal vládám členských států dopis, v němž jim navrhuje, aby začaly omezovat dopravu – buď skrz zavedení přídělového systému na benzín, anebo pomocí zákazu jízd autem v určité dny. Pokud bude Hormuzský průliv zavřený další měsíc a Evropská unie nebude ochotná obnovit nákupy energií z Ruska, tak se tyto návrhy stanou tvrdou realitou.
Vláda Andreje Babiše postupuje tak, jak je pro české vlády bohužel typické – pomalu. Zatímco všechny okolní státy dávno zavedly opatření proti prudce se zvyšujícím cenám, tak my tak činíme až nyní. Díky vládním opatřením by snad měly ceny klesnout o pár korun, ale co budeme dělat, pokud se naplní ten nejčernější scénář? Zoufale ČR chybí jasné a předvídatelné vedení, které bude s občany srozumitelně komunikovat a které bude připravené na všechny varianty vývoje.
Máme tady další nepříliš radostnou zprávu. V roce 2025 se prý narodilo nejméně dětí v historii statistického zjišťování. Proč podle vás porodnost tak klesá a co to bude znamenat pro ČR do budoucna například ohledně důchodů, ale i dalších věcí?
Vychovávat dítě je drahá záležitost. A bohužel rok od roku dražší. Zdražuje výbava pro prvňáčky, zdražují kroužky, zdražuje všechno. K tomu si připočtěte nedostupnost bydlení, nedostupnost školek a jeslí. Pak se nelze divit, že dětí je stále méně. Řekněme si to na rovinu: my jako národ vymíráme. Ohrožuje to naši budoucnost. Vláda by to měla konečně uznat a začít se tím akutně zabývat. Hnutí Stačilo! mělo ve sněmovních volbách celou kapitolu programu věnovanou prorodinné politice – nevidím, že by ta řešení, co jsme nabízeli, někdo v parlamentu teď zvedal. Pokud se situace nebude řešit, tak to akorát posílí několik nebezpečných politických tendencí: jedna skupina rádoby politiků bude chtít vymírání národa řešit dovozem migrantů, což, jak vidíme na západ od nás, stabilitu ve společnostech neposiluje. A pak tu budou hlasy různých asociálů, kteří budou argumentovat zvyšujícími se náklady státu na důchody a budou chtít důchodový systém privatizovat – ideálně si při tom pak namastit vlastní kapsy.
Poprvé po třech letech opět společně jednala česká a slovenská vláda. Potěšilo vás to? A co s odstupem doby říci na přerušení těchto pravidelných setkávání ze strany tehdejší vlády Petra Fialy kvůli některým odlišným politickým názorům?
Mám velkou radost, že byla společná jednání obnovena. Fialova vláda poškodila českou zahraniční politiku v mnoha ohledech, ale to, že se rozhodla sabotovat náš přátelský vztah se Slovenskem, mě překvapilo ze všeho nejvíce. To si nedovolila udělat žádná česká vláda v minulosti. A já doufám, že si to už nedovolí udělat žádná česká vláda ani v budoucnosti.
Přes 20 šéfredaktorů a šéfredaktorek v ČR vyzvalo premiéra, ale i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Reagovali tak na Babišovu kritiku, která se týkala serverů Seznam Zprávy, Novinky.cz a deníku Právo. Je obava novinářů na místě? A je na místě premiérova kritika?
Obava novinářů na místě není. Média, pro která pracují, nejsou nějakým nedotknutelným božstvem. Žijeme v demokracii, kde je kritika přirozená. To je jedna věc. A tou druhou je fakt, že žádné z těch médií, která se ozvala, nejsou média skutečně nezávislá. Jsou to média soukromá, která více než ochotně propagují názory svých vlastníků. Připomenu tady pana Lukačoviče, který rozhodoval, co smí Seznam Zprávy publikovat a co ne, a který veřejně prohlásil, že v redakci svého média provede pravicový obrat. A třeba takové Novinky při volbách neustále šířily o hnutí Stačilo! a jeho kandidátech nejrůznější lži a dezinformace. Andrej Babiš není tak zdaleka jediný, kdo už je z českých novinářů zcela znechucen.
„Ústavní soud shodil Smlouvu s Vatikánem a potvrdil naši několikaletou kritiku, že by dal katolické církvi neústavní výsadní postavení,“ napsala jste na facebookovém profilu. Můžete to prosím i pro naše čtenáře rozvést?
Katolík Fiala zkrátka chtěl své církvi garantovat privilegované postavení a zneužil státní instituce, aby toho dosáhl. Celá smlouva s Vatikánem byla krok zpátky v čase někam do devatenáctého století. Je dobře, že Ústavní soud poukázal, že jde proti naší Ústavě. Smlouva ratifikována proto nebude a Petr Fiala si může připsat další politickou porážku.
Zmínila jste i „další bruselský diktát: likvidace českého piva v přímém přenosu.“ I tady poprosím o komentář…
Každý rok na apríla mám jeden takový ironický příspěvek pro svůj facebook. Mí fanoušci jsou na to už zvyklí. Je škoda, že takový server super.cz, který dlouhodobě kope za prezidenta Pavla, pak tvrdil, že jsem si ze svých fanoušků „krutě vystřelila“. Beru to tak, že redaktoři tohoto média asi nemají smysl pro humor.
Ing. Kateřina Konečná
V minulých dnech došlo k útoku na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích. Zápalné láhve na budovu prý hodil cizinec, který se podle médií policii sám přihlásil. Co k tomu říci?
Zatímco zapálení tovární haly pardubické zbrojovky bylo ihned klasifikováno jako terorismus, tak útok na Ruský dům, kde je knihovna a běžně se pořádají akce pro veřejnost, byl označen jen jako poškození cizí věci. Nad tím zdravý rozum zůstává stát. V případě pardubického útoku média informovala ihned o všech detailech ze života podezřelých, ovšem doteď nejsou známy žádné informace o cizinci, který se policii k útoku dobrovolně přihlásil. Jsou to nehorázné dvojí metry. Samotný útok na kulturní centrum je pak smutným důkazem toho, jak hysterická rusofobie v Evropě silně zapustila kořeny.
