„Nenechte se vyprovokovat.“ Konečná varuje před tím, co se chystá v Brně

23.05.2026 10:10 | Rozhovor
autor: David Hora

„Na evropské úrovni se valí jeden nesmysl za druhým, Ukrajina je na prvním místě a peněženky občanů v ohrožení,“ vysvětluje europoslankyně Kateřina Konečná, proč se chce nyní více zaměřit na evropskou politiku a nebude tedy kandidovat na předsedkyni KSČM. V souvislosti se sudetoněmeckými dny v Brně mluví o „necitlivém otevření ran“. Vrátila se i k demonstracím na podporu veřejnoprávních médií a došlo i na plány z „bruselské laboratoře“ ohledně internetu.

Paní poslankyně, Vy jste oznámila, že už nebudete kandidovat na předsedkyni KSČM. Jaké jsou tedy Vaše další „politické“ plány?

Ano, oznámila jsem, že se již nebudu ucházet o znovuzvolení, a to navzdory obrovské podpoře. Chci se teď mnohem více zaměřit na evropskou politiku, kde jsem doufala – možná trochu naivně – v názorový posun nové vlády ve srovnání s tou Fialovou. K ní došlo – bohudík – v souvislosti se vztahy s našimi slovenskými bratry. U toho to ale také bohužel zatím skončilo. Na evropské úrovni se stále valí jeden nesmysl za druhým, Ukrajina je na prvním místě a peněženky občanů v ohrožení. Obrat v evropské a zahraniční politice tak s příchodem vlády ANO-SPD-Motoristů-PRO-Svobodných a Trikolory v tomto nenastal – stále jede muniční iniciativa, pokračuje se v nákupu předražených stíhaček F35, schvalují se peníze pro Ukrajinu a poslouchají se pánové z Washingtonu a centrály NATO.

A upřímně mám v plánu nabrat také nové síly a věnovat trochu času rodině, kterou jsem v posledních letech velmi zanedbávala.

A koho byste viděla jako předsedu KSČM?

Já věřím, že delegátky a delegáti sjezdu nepotřebují mé hraběcí rady skrze média. Pokud jim budu chtít někoho doporučit, pak tak učiním přímo. Každopádně byla bych ráda, aby se KSČM s novým vedením neutápěla ve frázích, poučkách a nesmyslných dohadech, ale hleděla dopředu, spoluformovala politický prostor a nezapomínala, že stejně důležité – ne-li důležitější – jako dobrý program, je také strategie a taktika, jak a s kým jej prosazovat. Nerada bych, aby 5 let tvrdé práce skončilo jako debatní kroužek úzké bubliny lidí. Ale jsem přesvědčena, že to se nenastane…

Kolem sudetoněmeckého sjezdu v Brně to opravdu vře. Akce se probírá v médiích, na sociálních sítích, ale i na politické scéně. Jedná se o další názorové rozdělení národa. Co čekat od víkendové akce a jak moc to celé může nebo nemůže ovlivnit vztahy mezi ČR a Německem?

Česko-německé vztahy to ovlivní zásadním způsobem. Nejde o nic jiného než o necitlivé otevření starých ran. Určitě můžeme od víkendu očekávat celou řadu provokací – cílem bude vylíčit nás, co nesouhlasí s vlastizrádným sjezdem sudeťáků, jako agresivní nacionalisty. Ráda bych proto předem všechny vyzvala, aby se nenechali od nikoho vyprovokovat – ani od sudeťáků, ani od jejich českých přisluhovačů.

Mimochodem, když jsme u toho, jak komentovat slova Bernda Posselta, který odsoudil hlasování některých českých poslanců proti zmíněné akci a použil slova „fraška akarikatura parlamentismu?

Pan Posselt nemá nejmenší právo takto hodnotit rozhodnutí volených zástupců českého národa. Ale je dobře, že to pronesl – jen ať všichni vidí s čím se prý máme smiřovat. To je ten Posseltův dialog. Jakmile je přijato usnesení, co se mu nelíbí, hned se uchýlí k urážkám.

Z některých míst také zaznívala otázkazda třeba v souvislosti s touto akcí nepoužít paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Bylo by to možné? A bylo by to dobře?

V první řadě chci říct, že tento paragraf – spolu s celou řadou odborníků – považuji za naprostý právní paskvil. Za gumový zákon Fialovy vlády, která si vytvořila nástroj k případné šikaně a kriminalizaci každého, kdo jí nebude po vůli. Nepočítali ale s tím, že by se to mohlo obrátit proti nim… Každopádně chci říct, že mne mrzí přístup vlády ANO-SPD a Motoristů, která pro zastavení této nechutné provokační akce neudělala vůbec nic.

Pojďme na další téma. Minulý víkend se v krajských městech konaly demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. I tento víkend chystá Milion chvilek pro demokracii pochod za veřejnoprávní média. Jak toto komentovat?

Tyhle akce lobbistické organizace Milion chvilek už dost dobře známe – jako obvykle jsou úplně o ničem. Takzvaná média veřejné služby u nás dlouhodobě podle mého soudu neplní svoji funkci. Stačí se podívat na jejich hanebné informování o konfliktu v Gaze anebo o americké nelegální válce proti Íránu. Zajímalo by mě, jestli ti demonstranti vůbec vědí, jak netransparentní instituce Česká televize a Český rozhlas jsou. Pomiňme na chvíli otázku financování a faktu, že Národní kontrolní úřad za stávajícího systému nemůže na hospodaření televize či rozhlasu dohlížet, a zamysleme se nad něčím velmi jednoduchým – nad výběrem hostů do diskuzních pořadů. Jak je možné, že Česká televize může bez problémů udělat diskuzi, kde se k otázce zbrojení vyjadřuje youtuber a jeptiška? Takto vypadá to objektivní informování veřejnosti? Tyhle hysterické reakce Milionu chvilek a jeho podporovatelů jen ukazují, že se nyní šláplo řadě zákulisním hráčům na kuří oko. Změnit financování televize a rozhlasu, dostat obě tato média pod větší kontrolu veřejnosti – to se mělo udělat už dávno.

Na Facebooku jste mluvila o tom, že EU připravuje změnu, která může navždy změnit to, jak používáme internet. Můžete to, prosím, i pro naše čtenáře vysvětlit?

Narážela jsem na nejnovější plány z bruselské laboratoře, podle které by sociální sítě a některé další internetové stránky mohly být dostupné jen po ověření vašeho věku. K tomu má sloužit evropská digitální identita, do které byste nahráli svou občanku. Šlo by jak o Facebook, Instagram, ale třeba i YouTube. Pokud by se to povedlo, tak by šlo o obrovský vpád do našeho soukromí. Navíc panují pochybnosti, jak by byla zabezpečena před zneužitím. Jeden dobrý hackerský útok a kdejaký kriminálník by si najednou mohl opatřit číslo vaší občanky a rodné číslo. Jen si představte tu záplavu podvodů...EU o sobě pořád tvrdí, jak je liberální a demokratická, ale pak v ní vítězí hlasy, které chtějí prosadit takovou formu šmírování, o které se Gestapu mohlo jenom zdát.

