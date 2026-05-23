„Nenechte se vyprovokovat.“ Konečná varuje před tím, co se chystá v Brně

Paní poslankyně, Vy jste oznámila, že už nebudete kandidovat na předsedkyni KSČM. Jaké jsou tedy Vaše další „politické“ plány?
Ano, oznámila jsem, že se již nebudu ucházet o znovuzvolení, a to navzdory obrovské podpoře. Chci se teď mnohem více zaměřit na evropskou politiku, kde jsem doufala – možná trochu naivně – v názorový posun nové vlády ve srovnání s tou Fialovou. K ní došlo – bohudík – v souvislosti se vztahy s našimi slovenskými bratry. U toho to ale také bohužel zatím skončilo. Na evropské úrovni se stále valí jeden nesmysl za druhým, Ukrajina je na prvním místě a peněženky občanů v ohrožení. Obrat v evropské a zahraniční politice tak s příchodem vlády ANO-SPD-Motoristů-PRO-Svobodných a Trikolory v tomto nenastal – stále jede muniční iniciativa, pokračuje se v nákupu předražených stíhaček F35, schvalují se peníze pro Ukrajinu a poslouchají se pánové z Washingtonu a centrály NATO.
A upřímně mám v plánu nabrat také nové síly a věnovat trochu času rodině, kterou jsem v posledních letech velmi zanedbávala.
A koho byste viděla jako předsedu KSČM?
Já věřím, že delegátky a delegáti sjezdu nepotřebují mé hraběcí rady skrze média. Pokud jim budu chtít někoho doporučit, pak tak učiním přímo. Každopádně byla bych ráda, aby se KSČM s novým vedením neutápěla ve frázích, poučkách a nesmyslných dohadech, ale hleděla dopředu, spoluformovala politický prostor a nezapomínala, že stejně důležité – ne-li důležitější – jako dobrý program, je také strategie a taktika, jak a s kým jej prosazovat. Nerada bych, aby 5 let tvrdé práce skončilo jako debatní kroužek úzké bubliny lidí. Ale jsem přesvědčena, že to se nenastane…
Kolem sudetoněmeckého sjezdu v Brně to opravdu vře. Akce se probírá v médiích, na sociálních sítích, ale i na politické scéně. Jedná se o další názorové rozdělení národa. Co čekat od víkendové akce a jak moc to celé může nebo nemůže ovlivnit vztahy mezi ČR a Německem?
Česko-německé vztahy to ovlivní zásadním způsobem. Nejde o nic jiného než o necitlivé otevření starých ran. Určitě můžeme od víkendu očekávat celou řadu provokací – cílem bude vylíčit nás, co nesouhlasí s vlastizrádným sjezdem sudeťáků, jako agresivní nacionalisty. Ráda bych proto předem všechny vyzvala, aby se nenechali od nikoho vyprovokovat – ani od sudeťáků, ani od jejich českých přisluhovačů.
Mimochodem, když jsme u toho, jak komentovat slova Bernda Posselta, který odsoudil hlasování některých českých poslanců proti zmíněné akci a použil slova „fraška akarikatura parlamentismu“?
Pan Posselt nemá nejmenší právo takto hodnotit rozhodnutí volených zástupců českého národa. Ale je dobře, že to pronesl – jen ať všichni vidí s čím se prý máme smiřovat. To je ten Posseltův dialog. Jakmile je přijato usnesení, co se mu nelíbí, hned se uchýlí k urážkám.
Z některých míst také zaznívala otázka, zda třeba v souvislosti s touto akcí nepoužít paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Bylo by to možné? A bylo by to dobře?
Pojďme na další téma. Minulý víkend se v krajských městech konaly demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. I tento víkend chystá Milion chvilek pro demokracii pochod za veřejnoprávní média. Jak toto komentovat?
Tyhle akce lobbistické organizace Milion chvilek už dost dobře známe – jako obvykle jsou úplně o ničem. Takzvaná média veřejné služby u nás dlouhodobě podle mého soudu neplní svoji funkci. Stačí se podívat na jejich hanebné informování o konfliktu v Gaze anebo o americké nelegální válce proti Íránu. Zajímalo by mě, jestli ti demonstranti vůbec vědí, jak netransparentní instituce Česká televize a Český rozhlas jsou. Pomiňme na chvíli otázku financování a faktu, že Národní kontrolní úřad za stávajícího systému nemůže na hospodaření televize či rozhlasu dohlížet, a zamysleme se nad něčím velmi jednoduchým – nad výběrem hostů do diskuzních pořadů. Jak je možné, že Česká televize může bez problémů udělat diskuzi, kde se k otázce zbrojení vyjadřuje youtuber a jeptiška? Takto vypadá to objektivní informování veřejnosti? Tyhle hysterické reakce Milionu chvilek a jeho podporovatelů jen ukazují, že se nyní šláplo řadě zákulisním hráčům na kuří oko. Změnit financování televize a rozhlasu, dostat obě tato média pod větší kontrolu veřejnosti – to se mělo udělat už dávno.
Na Facebooku jste mluvila o tom, že EU připravuje změnu, která může navždy změnit to, jak používáme internet. Můžete to, prosím, i pro naše čtenáře vysvětlit?
Narážela jsem na nejnovější plány z bruselské laboratoře, podle které by sociální sítě a některé další internetové stránky mohly být dostupné jen po ověření vašeho věku. K tomu má sloužit evropská digitální identita, do které byste nahráli svou občanku. Šlo by jak o Facebook, Instagram, ale třeba i YouTube. Pokud by se to povedlo, tak by šlo o obrovský vpád do našeho soukromí. Navíc panují pochybnosti, jak by byla zabezpečena před zneužitím. Jeden dobrý hackerský útok a kdejaký kriminálník by si najednou mohl opatřit číslo vaší občanky a rodné číslo. Jen si představte tu záplavu podvodů...EU o sobě pořád tvrdí, jak je liberální a demokratická, ale pak v ní vítězí hlasy, které chtějí prosadit takovou formu šmírování, o které se Gestapu mohlo jenom zdát.
Ing. Kateřina Konečná
